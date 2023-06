Andrew Korybko

Warum hat der ehemalige NATO-Chef die „russische Propaganda“ über eine polnische Intervention in der Ukraine wiederholt?

Genau das gleiche Szenario, das zuvor vom Europäischen Auswärtigen Dienst als „wiederkehrende kremlfreundliche Desinformation“ bezeichnet wurde, wird nun von keinem Geringeren als dem ehemaligen NATO-Chef Anders Rasmussen bestätigt.

Der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Rasmussen prophezeite: „Wenn sich die NATO nicht auf einen klaren Weg für die Ukraine einigen kann, besteht die Möglichkeit, dass einige Länder einzeln Maßnahmen ergreifen“. Dann spekulierte er: „Ich glaube, die Polen würden ernsthaft in Erwägung ziehen, eine Koalition der Willigen zusammenzustellen, wenn die Ukraine in Vilnius nichts erreicht.“ So surreal es auch klingen mag, genau dieses prognostizierte Szenario wurde bisher von offiziellen EU-Stellen als „russische Propaganda“ abgetan.

Die East StratCom Task Force (ESCTF), die Teil des Europäischen Auswärtigen Dienstes ist, hat ein Projekt namens „EUvsDisinfo“, in dem sie sogenannte „russische Propaganda“ entlarvt. Sie haben regelmäßig behauptet, dass das spezifische Szenario, über das der ehemalige NATO-Chef gerade gesprochen hat, ein „wiederkehrendes pro-Kreml-Desinformationsnarrativ“ sei, und damit suggeriert, dass Rasmussen eine „russische Marionette“ sei. Die ESCTF hatte natürlich nicht vor, ihn zu diskreditieren, und wird ihr Narrativ im Lichte seiner jüngsten Äußerungen wahrscheinlich neu justieren.

Dennoch geht es darum, dass genau das gleiche Szenario, das zuvor als „wiederkehrende kremlfreundliche Desinformationsgeschichte“ verleumdet wurde, nun von keinem Geringeren als dem ehemaligen Vorsitzenden des antirussischen Militärblocks der USA als glaubwürdig dargestellt wird. Dies bestätigt die wiederholten Warnungen des Chefs des russischen Auslandsgeheimdienstes Sergej Naryschkin seit Beginn der Sonderoperation seines Landes, dass Polen eine militärische Intervention in der Ukraine plant.

Wenn man bedenkt, wie sich das westliche Narrativ zu diesem Szenario im vergangenen Jahr entwickelt hat, kann man zu dem Schluss kommen, dass es eine glaubwürdige Chance gibt, dass es in der nächsten Zeit eintritt, was natürlich die Frage aufwirft, was sich geändert hat, um diesen Umschwung zu bewirken. Rasmussens Nachfolger Jens Stoltenberg erklärte Mitte Februar, die NATO befinde sich in einem „logistischen Wettlauf“/“Zermürbungskrieg“ mit Russland, was implizierte, dass die militärisch-industrielle Leistung Russlands der des gesamten 31 Mitglieder zählenden Blocks entspricht.

Der Sieg Russlands in der Schlacht von Artjomowsk hat bewiesen, dass sich die oben beschriebene Dynamik zu seinen Gunsten entwickelt, was für die von der NATO unterstützte Gegenoffensive Kiews nichts Gutes verheißt. Gerade weil die Erfolgsaussichten immer schlechter werden, hat das faschistische Regime den Kachowka-Damm aus Verzweiflung in die Luft gesprengt, um die Aufmerksamkeit der Verteidiger auf sich zu lenken und so einen Durchbruch über die Frontlinie zu ermöglichen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass es den Konflikt aus demselben Grund auf Weißrussland und/oder Moldawien ausweitet.

Sollten diese Schachzüge scheitern und die von der NATO unterstützte Gegenoffensive Kiews die Pattsituation, in die der Konflikt im letzten halben Jahr geraten ist, nicht überwinden können, müsste der Westen etwas anderes tun, das er seinen Wählern so verkaufen kann, dass sich dieser 165 Milliarden Dollar teure Stellvertreterkrieg zu lohnen scheint. Darin liegt die Bedeutung von bedeutenden Fortschritten bei der Aufnahme der Ukraine in die NATO während des Gipfels im nächsten Monat, genau wie Rasmussen es vorschlug, damit es als eine große Niederlage für Russland dargestellt werden kann.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte kürzlich in einem Interview mit der Washington Post: „Wir müssen realistisch sein und sagen: [Der NATO-Beitritt der Ukraine wird] nicht in Vilnius stattfinden, sondern in absehbarer Zeit“, was selbst der ukrainische Präsident Wladimir Zelenskij widerwillig zugab. Deswegen schlug der französische Präsident Emmanuel Macron vor, der ehemaligen Sowjetrepublik auf dem bevorstehenden Gipfel stattdessen „greifbare und glaubwürdige“ Sicherheitsgarantien zu geben.

Selbst wenn eine Reihe gegenseitiger Verteidigungspakte ähnlich dem, den die USA kurz nach dem Waffenstillstand mit Südkorea geschlossen haben, vereinbart wird, könnte dies immer noch nicht ausreichen, um die Forderungen der westlichen Öffentlichkeit oder der Anhänger Zelenskys im eigenen Land zu erfüllen. Polen, das sich zum regionalen Hegemon Mittel- und Osteuropas aufschwingen will, könnte dann die Führung bei der Organisation der von Rasmussen vorhergesagten „Koalition der Willigen“ übernehmen, um den nuklearen Schutzschirm der NATO über der Ukraine de facto auszuweiten.

Die förmliche Präsenz konventioneller Truppen der NATO-Staaten in diesem Land könnte dazu dienen, das Vertrauen in die koreanisch anmutenden gegenseitigen Verteidigungspakte zu stärken, die der Ukraine auf dem Gipfeltreffen des nächsten Monats von den Mitgliedern des Blocks angeboten werden könnten. Ferner könnten sie auch dazu dienen, die Kontaktlinie (LOC) einzufrieren, indem sie russische Angriffe abschrecken, weil sie befürchten, indirekt Artikel 5 auszulösen, wenn die Streitkräfte des Bündnisses infolge der Aktionen des Kremls, einschließlich derjenigen zur Selbstverteidigung, verletzt werden.

Die militärisch-strategische Dynamik dieses Konflikts würde sich daher im Handumdrehen radikal verändern, sollte Rasmussens Szenario eintreten, zumal die Stationierung von Streitkräften der NATO-Staaten entlang der LOC Russland daran hindern könnte, in die Ukraine zurückzudrängen, falls Kiew den Konflikt auf Belarus und/oder Moldawien ausweitet. Moskau könnte dann allenfalls darauf hoffen, dass sie auf ihre früheren Positionen zurückkehren, anstatt ihre mögliche Niederlage auszunutzen und an diesen Fronten in die Offensive zu gehen.

Alles in allem macht es aus der Perspektive der militärstrategischen und narrativen Interessen des Westens Sinn, dass Polen in diesem Sommer eine „Koalition der Willigen“ in die Ukraine führt, insbesondere dann, wenn die von der NATO unterstützte Gegenoffensive Kiews nicht zu einer ernsthaften Verschiebung der LOC führt. Obwohl es unglaublich gefährlich ist, durch eine Fehlkalkulation die Wahrscheinlichkeit eines heißen NATO-Russland-Krieges zu erhöhen, könnten sich diese Führer dennoch dazu entschließen, die Würfel aus Verzweiflung zu rollen, um etwas zu erreichen, das als „Sieg“ ausgegeben werden kann.

Russland hat genau dieses Szenario schon vor über einem Jahr vorausgesehen, aber erst vor ein paar Tagen hat sich gezeigt, dass nicht nur Polen ein Interesse daran hat, dass es dazu kommt. Der Westen hat diese Vorhersage bisher als „russische Propaganda“ verleumdet, um sein Zielpublikum glauben zu machen, dass nichts dergleichen geplant sei, nur damit der ehemalige NATO-Chef jetzt genau das Gleiche vorhersagt wie Russland. Da sich alles rasant entwickelt, könnte diese Vorhersage schon bald eintreffen, auch wenn sie nicht als selbstverständlich angesehen werden kann.