Große Entwicklungen in der Ukraine?

Vielleicht; es hängt davon ab, was der ukrainische Verteidigungsminister Reznikov meinte

In der Ukraine scheint sich eine große Entwicklung abzuzeichnen, die auf eine Verhandlungslösung mit Russland abzielt.

„Die Ukraine ist zu Verhandlungen und einem Friedensabkommen bereit“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Reznikow – „wenn Russland die zuvor erklärten Ziele der speziellen Militäroperation ändert.“

Seine Erklärung erfolgte, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky am 8. Juni Cherson besucht hatte, um sich über die laufende Offensive in der Region Saphorize zu informieren.

Zweifellos erhielt Zelensky Nachrichten, die er nicht hören wollte: Die ukrainische Offensive läuft nicht gut, und die ukrainische Armee hat schwere Verluste erlitten. Den Russen ist es gelungen, viele ukrainische Panzer auszuschalten, darunter die von Frankreich gelieferten AMX-10 und drei deutsche Leopard A-6-Modelle (nicht die von Polen überführten A-4-Modelle).

Die Russen zerstörten auch das wichtige Hensoldt TRML-4D AESA-Radar, das Teil des Iris-T-Luftverteidigungssystems ist, das zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte bei der Offensive in Reichweite gebracht wurde. Durch seine Neutralisierung haben die russischen Streitkräfte die Kontrolle über den Luftraum über dem Schlachtfeld erlangt.

Iris T, versteckt zwischen Bäumen, mit einem Soldaten auf dem Radargerät vor seiner Zerstörung

Wir wissen nicht viel über russische Verluste oder materielle Einbußen. Wir wissen, dass die möglicherweise am besten modernisierte Brigade der Ukraine – die 47. mechanisierte Brigade, die von der NATO in Europa ausgebildet wurde, mit Nachtsichtgeräten, Wärmebildgeräten und Schützenpanzern wie dem US-Bradley ausgerüstet war und über eine massive Artillerie, einschließlich HIMARS, verfügte – keinen Boden gewinnen oder die Russen zurückdrängen konnte.

Es ist unklar, wie viel Schaden diese Brigade insgesamt erlitten hat, aber andere Einheiten wurden so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sich einige Bataillone weigerten, zu kämpfen.

Die Ukraine verfügt immer noch über eine sehr große Streitmacht, die sie in die Schlacht einbringen kann, sodass sich die Offensive erst in der Anfangsphase befindet. Aber auch die Russen verfügen über große Reservekräfte, vielleicht 200.000 Soldaten, die sie jetzt einsetzen.

Zelensky kann die Russen nicht offen um ein Abkommen bitten, denn das würde seine Beziehungen zu den USA und anderen NATO-Ländern zerstören und ihn in der Ukraine schwächen.

Die Frage ist, ob Reznikov mit seiner Aussage meint, dass die Russen im Vorfeld von Verhandlungen einer Änderung ihrer Ziele zustimmen müssen. Oder meint er, dass die ukrainische Ausgangsposition darin besteht, dass eine Einigung eine Änderung der russischen Ziele für militärische Sondereinsätze erfordert?

Wenn er die Russen auffordert, ihre Position im Vorfeld von Verhandlungen zu ändern, wird das von vornherein abgelehnt werden. Bislang hat sich der Kreml nicht dazu geäußert, und es ist wahrscheinlich, dass russische Beamte versuchen herauszufinden, was Reznikov meint und ob er tatsächlich die Befugnis hat, zu verhandeln.

Vor kurzem wollte Zelensky Reznikov wegen Korruption entlassen. In der stark zensierten Ukraine wurden Geschichten über Reznikovs schmutzige Hände bekannt. Dann wurde ihm auf mysteriöse Weise alles verziehen. Die Beziehung zwischen Zelensky und Reznikov muss also schwierig sein. Spricht Reznikov für den Rest der ukrainischen Militärführung? Hatte Zelensky Angst vor einem möglichen Staatsstreich, wenn er seine Korruptionsdrohung wahr machte?

Ist Reznikov auf eigene Faust losgezogen? Das ist eine der Thesen, die die Russen prüfen müssen.

Russland kann versuchen, herauszufinden, ob Reznikow es ernst meint – und verhandlungsfähig ist -, indem es einige eigene Ideen vorbringt, die sich auf die Ziele seiner militärischen Sonderoperationen konzentrieren. Dies kann über öffentliche Kanäle oder über Vermittler oder vertrauenswürdige Mittelsmänner geschehen.

Das letzte Mal, dass es ernsthafte Verhandlungen zwischen den beiden Seiten gab, war, als der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett zwischen der Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich hin und her pendelte. Er sagt, er sei kurz davor gewesen, eine Gegenleistung zu erbringen, als seine Bemühungen von der Regierung Biden untergraben wurden und Zelensky gezwungen war, jede Vereinbarung abzusagen.

Illustrativ: Der russische Präsident Wladimir Putin, links, und Premierminister Naftali Bennett schütteln sich während ihres Treffens in Sotschi, Russland, am Freitag, 22. Oktober 2021, die Hände. Foto: Evgeny Biyatov, Sputnik, Kreml Pool

Nach den Aussagen Bennetts ging es damals vor allem um den Erhalt von Zelenski und seiner Regierung, den Putin zu garantieren bereit war. Putin hätte auch das russische Ziel der „Entmilitarisierung“ und „Entnazifizierung“ der Ukraine aufgegeben.

Moskau und Washington behaupten, dass Bennett das Ergebnis der Verhandlungen falsch dargestellt hat.

1962, während der kubanischen Raketenkrise, umging US-Präsident John F. Kennedy sein nationales Sicherheitsteam und schickte seinen Bruder Robert Kennedy zu geheimen Treffen mit dem russischen Botschafter in den USA, Anatoli Dobrynin. Robert Kennedy war damals Generalstaatsanwalt.

Der sowjetische Premierminister Nikita Chruschtschow stellte sich die Frage, ob Robert Kennedy lediglich als freier Mitarbeiter handelte oder tatsächlich im Namen seines Bruders sprach. Ein sowjetischer Journalist namens Alexei Adzhubei, der zugleich der Schwiegersohn von Nikita Chruschtschow war, führte am 30. Januar 1962 ein nicht zur Veröffentlichung bestimmtes Interview mit Präsident Kennedy. Dabei drehte sich die zentrale Frage um die Autorität von Präsident Kennedys Bruder. Kennedy bestätigte, dass sein Bruder ihn tatsächlich vertrat.

US-Präsident John Fitzgerald Kennedy (R) und UdSSR-Führer Nikita Sergejewitsch Chruschtschow auf dem Weg zu ihrem ersten Treffen am 03. Juni 1961 zu Beginn der Ost-West-Gespräche in Wien, ein Jahr vor Beginn der Kubakrise 1962. Präsident Kennedy ordnete im Oktober 1962 eine Blockade Kubas an, nachdem die Sowjetunion begonnen hatte, Raketen auf die Insel zu transportieren. Foto: INTERFOTO

Dies öffnete die Tür zu einer Reihe von Geheimverhandlungen, die zum Abzug russischer Raketen aus Kuba und zum Abzug US-amerikanischer atomar bewaffneter Jupiter-Raketen aus der Türkei führten, obwohl der Jupiter-Teil der Vereinbarung damals nicht bekannt gegeben wurde.

Wenn Reznikov tatsächlich befugt ist, echte Verhandlungen mit den Russen aufzunehmen, muss er dies den Russen beweisen können.

Wenn Reznikow auf eigene Faust handelt, aber einen bedeutenden Teil des ukrainischen Sicherheitsapparats repräsentiert, dann wird seine Initiative die Russen als eine Möglichkeit interessieren, die ukrainische Einheit zu knacken.

Die wichtigste Möglichkeit ist jedoch, dass eine echte Verhandlung möglich sein könnte.

Sollte sich dieser Schachzug als nichts erweisen, wird der Krieg weitergehen.

Stephen Bryen ist Senior Fellow am Center for Security Policy und am Yorktown Institute. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf seinem Substack, Weapons and Strategy, veröffentlicht. Asia Times veröffentlicht ihn mit Genehmigung.