Der Covid-Impfstoff hat in Israel nicht „Tausende Leben“ gerettet – und Schweden beweist es

In einem in der Zeitschrift Lancet Infectious Diseases veröffentlichten Artikel behaupten Haas und seine Kollegen, dass der Impfstoff von Pfizer im ersten Quartal 2021, während der Covid-Welle, die mit der ersten Impfkampagne zusammenfiel, mehr als 5.000 Todesfälle in Israel verhinderte (Abbildung 1).

Ich werde hier zeigen, dass ihre Behauptung falsch ist. Wenn überhaupt Todesfälle verhindert wurden, liegt die Zahl weit unter ihrer Schätzung und ist in den Sterblichkeitsstatistiken nicht nachweisbar.

Es gibt mehr als eine Möglichkeit, die Falschheit der Behauptungen über die außergewöhnlichen Vorteile der Covid-Impfstoffe zu beweisen. Ich werde mich auf vergleichende Daten aus Schweden stützen. Das Land, das der Welt die Sinnlosigkeit von Abriegelungen und Maskenverordnungen vor Augen geführt hat, wird sich erneut als hilfreich erweisen.

Sowohl Israel als auch Schweden sahen sich im Winter 2020-2021 mit einer großen Covid-Welle konfrontiert, die jedoch zeitlich um etwa einen Monat verschoben war (Abbildung 2). In Schweden begann die Mortalitätswelle im November und erreichte Ende Dezember ihren Höhepunkt, während sie in Israel im Dezember begann und Ende Januar ihren Höhepunkt erreichte. Die Fallwellen (nicht dargestellt) sind um etwa zwei Wochen nach links verschoben.

Um einen fairen Vergleich zu ermöglichen, werde ich die Sterblichkeit in einem Fünfmonatszeitraum untersuchen, der die gesamte Sterblichkeitswelle in Schweden umfasst: November 2020-März 2021.

Anders als Israel erlebte Schweden die Winterwelle weitgehend ungeimpft. Als die Sterbewelle Ende März 2021 abebbte, hatten nur 10 % der schwedischen Bevölkerung mindestens eine Dosis eines Covid-Impfstoffs erhalten, verglichen mit 55 % der israelischen Bevölkerung. Ende Februar lagen die Zahlen bei 5 % und 50 %.

Die schwedische Bevölkerung ist etwas größer als die israelische (10,4 Mio. gegenüber 9,2 Mio.), aber was die Sterblichkeit betrifft, so liegt der Hauptunterschied in der Größe der älteren Bevölkerung (über 65 Jahre alt). Sie ist in Schweden etwa doppelt so groß: zwei Millionen gegenüber einer Million. Folglich war die Gesamtmortalität in Schweden 2-2,5 Mal so hoch wie die Gesamtmortalität in Israel (Abbildung 3). In den vergangenen Jahren war das Verhältnis im Wesentlichen stabil und lag knapp über 2. Der Wert von 1,9 im Jahr 2019 spiegelt die außergewöhnlich niedrige Sterblichkeit in Schweden vor der Pandemie wider.

Abbildung 4 zeigt die kumulative Anzahl der gemeldeten Covid-Todesfälle in jedem Land zu Beginn und am Ende des interessierenden Zeitraums zusammen mit dem Prozentsatz der Bevölkerung, die zu vier Zeitpunkten mindestens eine Dosis eines Covid-Impfstoffs erhalten hat. Die Diagramme sind auf einer logarithmischen Skala dargestellt, die Veränderungen bzw. das Ausbleiben von Veränderungen im Verhältnis der Zahl der Todesfälle visuell erfasst: Wenn die Kurven parallel verlaufen, wird das Verhältnis beibehalten. Hätte Israel besser abgeschnitten als Schweden, hätten die Kurven auseinanderlaufen müssen. Das taten sie aber nicht.

Anfang November 2020 lag die Covid-Sterblichkeitsrate bei 2,3 (5.995÷2.569). Ende März 2021 lag sie bei 2,2 (13.583÷6.205). Dazwischen lag das Verhältnis bei 2,1 (7.588 Covid-Todesfälle in Schweden gegenüber 3.636 in Israel). Das ist genau das typische Sterblichkeitsverhältnis für Schweden gegenüber Israel in den vergangenen Jahren.

Haas et al. behaupten, dass es in Israel ohne Impfung über 8.000 Covid-Todesfälle hätte geben müssen (Abbildung 1), was über 16.000 Covid-Todesfälle im ungeimpften Schweden und ein erwartetes Sterblichkeitsverhältnis von etwa 4 bedeutet. Die tatsächliche Zahl der Todesfälle in Schweden betrug 7.588, und das Sterblichkeitsverhältnis lag bei 2,1, wie wir gerade gesehen haben. Wo ist der Beweis dafür, dass im geimpften Israel 5.000 Todesfälle verhindert wurden, in Schweden aber 10.000 Todesfälle (im Verhältnis doppelt so viele) nicht verhindert wurden? Hier gibt es keine.

Die gemeldeten Covid-Todesfälle sind falsch klassifiziert worden. Sowohl in Israel als auch in Schweden wurden viele Todesfälle mit Covid als Todesfälle durch Covid gezählt. Prüfen wir also als Nächstes die Gesamtmortalität in dem betreffenden Zeitraum. Gibt es Belege für Tausende von verhinderten Todesfällen in Israel, aber nicht in Schweden?

Abbildung 5 zeigt die Zahl der Todesfälle in den beiden Ländern zwischen November und März in den vergangenen zwei Jahrzehnten (Wintersterblichkeit). Auch hier hat sich das Verhältnis in den vergangenen Jahren nicht verändert: In Schweden sind in diesem Fünfmonatszeitraum etwa doppelt so viele Todesfälle zu verzeichnen wie in Israel.

Wie das Balkendiagramm auf der rechten Seite zeigt, blieb das gleiche Verhältnis (1,9) zwischen November 2020 und März 2021 bestehen: 43 954 Todesfälle in Schweden gegenüber 22 830 in Israel. Wenn durch die Impfkampagne in Israel 5.000 Todesfälle verhindert werden konnten, hätte sich das Verhältnis von einem Ausgangswert von 2 auf etwa 2,3 erhöhen müssen, da die Zahl der Todesfälle im ungeimpften Schweden um Tausende von „nicht geimpften Todesfällen“ höher gewesen wäre. Wo ist der Beweis dafür, dass ein stark geimpftes Land bei der Gesamtsterblichkeit besser abschneidet als ein weitgehend ungeimpftes Land? Auch hier gibt es keine.

Vergleichen wir abschließend die Übersterblichkeit in diesem Zeitraum (Abbildung 6). Zunächst ist festzustellen, dass das Verhältnis der erwarteten Todesfälle in Schweden und Israel wiederum nahe bei 2 liegt (40.000÷21.000), wobei unabhängige Annahmen über die erwarteten Todesfälle zugrunde gelegt werden.

Das israelische Gesundheitsministerium schätzt die Übersterblichkeit in einem Viermonatszeitraum (ohne November 2020) auf 9,5 %, was meiner konservativsten Schätzung (8,9 %) entspricht, die den November einschließt. Wenn 5.000 Todesfälle verhindert werden konnten, hätte die Übersterblichkeit in diesem Zeitraum – ohne Impfung – über 30 % betragen müssen! Die Übersterblichkeit in Schweden war jedoch im Wesentlichen identisch mit der in Israel (weniger als 9 %).

Welcher Maßstab auch immer für den Vergleich zwischen dem ungeimpften Schweden und dem geimpften Israel herangezogen wird – die gemeldeten Covid-Todesfälle oder die Todesfälle insgesamt -, nichts deutet auf eine Abweichung von dem üblichen Muster der vergleichbaren Sterblichkeit in den beiden Ländern hin: doppelt so viele Todesfälle in Schweden. Gemessen an der Übersterblichkeit war die Zahl der Todesfälle während der Covid-Winterwelle identisch. Es ist unmöglich, diese Daten mit den Tausenden Todesfällen in Israel, die durch den Impfstoff von Pfizer verhindert wurden, in Einklang zu bringen.

Die Abriegelungen waren nutzlos und schädlich, die Maskenvorschriften waren nutzlos, die Covid-Impfstoffe waren nur von geringem Nutzen, nutzlos oder noch schlimmer, und die einflussreichen Studien über die Wirksamkeit von Impfstoffen enthalten mindestens einen großen Fehler, wahrscheinlich sogar mehrere.

Diese Wahrheiten werden zum Allgemeingut werden, wenn die heutigen, gehirngewaschenen Covid-Wissenschaftler durch eine neue Generation von Wissenschaftlern mit wissbegierigem Verstand ersetzt werden. Dann wird es die Aufgabe von Soziologen sein, zu erklären, wie grobe Unwahrheiten, wie die hier diskutierte, während der Covid-Ära auf die Seiten medizinischer Fachzeitschriften gelangen konnten.

Dr. Eyal Shahar ist emeritierter Professor für öffentliche Gesundheit an der Universität von Arizona. Dieser Artikel erschien zuerst auf Medium.