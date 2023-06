Snowden warnt, dass die heutige Überwachungstechnologie das Jahr 2013 wie ein „Kinderspiel“ erscheinen lässt

„Wir haben darauf vertraut, dass die Regierung uns nicht verarschen würde“, sagte Edward Snowden. „Aber das haben sie. Wir haben den Technologieunternehmen vertraut, dass sie uns nicht ausnutzen. Aber sie haben es getan. Das wird wieder passieren, denn das ist die Natur der Macht.“

In dieser Woche jährt sich zum zehnten Mal der Tag, an dem der Whistleblower Edward Snowden Journalisten Informationen über die weitverbreitete Ausspähung durch US-amerikanische und britische Behörden enthüllte. Der ehemalige Mitarbeiter der National Security Agency (NSA) warnte am Donnerstag gemeinsam mit anderen Befürwortern davor, dass der Kampf für die Rechte auf Privatsphäre in den vergangenen zehn Jahren zwar einige Fortschritte gemacht hat, aber aufgrund der großen Veränderungen in der Technologie schwieriger geworden ist.

„Wenn wir darüber nachdenken, was wir 2013 gesehen haben und welche Möglichkeiten Regierungen heute haben“, so Snowden gegenüber The Guardian, „erscheint 2013 wie ein Kinderspiel.“

Snowden sagte, dass das Aufkommen von kommerziell erhältlichen Überwachungsprodukten wie Ring-Kameras, Pegasus-Spyware und Gesichtserkennungstechnologie neue Gefahren mit sich gebracht hat.

Wie Common Dreams berichtet hat, sah sich das Heimsicherheitsunternehmen Ring aufgrund von Sicherheitsbedenken und der Anfälligkeit seiner Produkte für Hackerangriffe rechtlichen Anfechtungen ausgesetzt und wurde von Menschenrechtsgruppen dafür kritisiert, dass es mit mehr als 1.000 Polizeidienststellen zusammenarbeitet – darunter einige mit einer Vorgeschichte von Polizeigewalt – und Gemeindemitglieder der Gefahr von Schikanen oder unrechtmäßigen Verhaftungen aussetzt.

Die Strafverfolgungsbehörden haben auch damit begonnen, Gesichtserkennungstechnologie zur Identifizierung von Verdächtigen einzusetzen, obwohl bekannt ist, dass die Software häufig Farbige falsch identifiziert, was unter anderem zu der unrechtmäßigen Verhaftung und Inhaftierung von Randal Reid in Georgia Anfang des Jahres führte.

Vergangenen Monat forderten Journalisten und zivilgesellschaftliche Gruppen ein weltweites Moratorium für den Verkauf und die Weitergabe von Spionagesoftware wie Pegasus, mit der Dutzende Journalist in mindestens zehn Ländern ins Visier genommen worden sind.

Der Schutz der Öffentlichkeit vor Überwachung „ist ein fortlaufender Prozess“, sagte Snowden am Donnerstag gegenüber The Guardian. „Und wir werden für den Rest unseres Lebens und das unserer Kinder und darüber hinaus daran arbeiten müssen.“

Im Jahr 2013 enthüllte Snowden, dass die US-Regierung die Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger umfassend überwacht. Dies löste eine Debatte über die Überwachung sowie anhaltende Kampagnen von Gruppen wie Electronic Frontier Foundation (EFF) und Fight for the Future zum Schutz der Privatsphäre aus.

Die Technologie hat einen enormen Einfluss erlangt“, sagte Snowden am Donnerstag gegenüber The Guardian. Wir vertrauten darauf, dass die Regierung uns nicht verarschen würde. Aber das taten sie. Wir haben den Technologieunternehmen vertraut, dass sie uns nicht ausnutzen. Aber das taten sie. Das wird wieder passieren, denn das ist die Natur der Macht.

Im vergangenen Monat, kurz vor dem Jahrestag der Snowden-Enthüllungen, wies die EFF darauf hin, dass in den letzten zehn Jahren einige Verbesserungen bei den Datenschutzrechten erzielt wurden, unter anderem:

Die Aufhebung von Abschnitt 215 des PATRIOT Act, der es der US-Regierung bis 2020 ermöglichte, ein Rasterfahndungsprogramm durchzuführen, das Milliarden von Telefondaten sammelte;

die Einführung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Internetkommunikation, die laut Snowden 2013 noch ein Wunschtraum“ war;

das Ende der Massenerfassung von Internet-Metadaten durch die NSA, einschließlich der E-Mail-Adressen von Absendern und Empfängern; und

Urteile in Ländern wie Südafrika und Deutschland gegen die Massenerfassung von Daten.

Die Gruppe wies darauf hin, dass Datenschützer den Kongress immer noch dazu drängen, Abschnitt 702 des Foreign Intelligence Surveillance Act abzuschaffen, der die Überwachung der Kommunikation von Amerikanern ohne Durchsuchungsbefehl erlaubt, und die Privatsphäre ernst zu nehmen“, insbesondere da Technologieunternehmen ihre Spionagefähigkeiten erweitern.

Trotz der Forderungen der letzten Jahre nach einer Bundesgesetzgebung, die Big-Tech-Unternehmen in die Schranken weist, haben wir nichts Wesentliches gesehen, was die Fähigkeit von Tech-Unternehmen, Daten zu sammeln, einschränkt… oder die biometrische Überwachung reguliert oder die Hintertür schließt, die es der Regierung erlaubt, persönliche Informationen zu kaufen, anstatt einen Haftbefehl zu erhalten, geschweige denn einen neuen Church Committee zu schaffen, der die Übergriffe der Geheimdienste untersucht“, schrieben Matthew Guariglia, leitender Politikanalyst der EFF, Geschäftsführerin Cindy Cohn und stellvertretender Geschäftsführer Andrew Crocker. „Deshalb mussten so viele Städte und Staaten die Gesichtserkennung oder die vorausschauende Polizeiarbeit verbieten oder Gesetze zum Schutz der Privatsphäre der Verbraucher und zur Unterbindung der Sammlung biometrischer Daten ohne Zustimmung erlassen.

„Seit den Snowden-Enthüllungen sind zehn Jahre vergangen“, fügten sie hinzu, „und der Kongress muss endlich aufwachen und ein Gesetz verabschieden, das unsere Privatsphäre tatsächlich schützt, sowohl vor Unternehmen als auch vor der NSA direkt.“