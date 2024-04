Großbritannien plant Ausweitung der Gesichtserkennung, um Polizisten das Scannen von Gesichtern auf der Straße zu ermöglichen

Der 55,5 Millionen Pfund teure Vorstoß Großbritanniens in die Gesichtserkennungstechnologie birgt die Gefahr eines tiefen Eingriffs in die Privatsphäre und schafft einen beunruhigenden Präzedenzfall für exzessive Überwachung.

Im Vereinigten Königreich hat die Regierung ihre Pläne für eine großangelegte Ausweitung des Einsatzes von Gesichtserkennungstechnologie bekannt gegeben, die von der Polizei auf verschiedene Weise und an verschiedenen Orten eingesetzt werden soll.

Nach Angaben von Big Brother Watch werden die Steuerzahler in diesem Land die Rechnung von insgesamt 230 Millionen Pfund (etwa 288 Millionen Dollar) bezahlen. Als Gegenleistung für die Finanzierung dieser Ausweitung dessen, was die Menschenrechtsgruppe als “Orwellsche Technologie” bezeichnet, werden die Bürger einer noch intensiveren Massenüberwachung unterworfen.

In einer Pressemitteilung der Regierung heißt es, dass in den nächsten vier Jahren 55,5 Millionen Pfund für Gesichtserkennungssysteme ausgegeben werden sollen, um speziell das Problem der Einzelhandelskriminalität (euphemistisch auch “Ladendiebstahl” genannt) anzugehen. Dies ist ein guter Ort, um diese Information zu “verstecken”, da die Öffentlichkeit wahrscheinlich jeden Versuch, das Problem anzugehen, wohlwollend zur Kenntnis nehmen wird.

Wenn jedoch “Ladendiebstahl” der Hauptgrund ist, dann sind die Pläne so, als würde man eine Fliege mit einem Elefantengewehr erschießen. Es wird einen Konvoi von Fahrzeugen mit Live-Gesichtserkennung – “mobile units” – geben, die in belebten Gegenden auf Hauptstraßen und anderswo in den Städten eingesetzt werden.

Alle Personen in einer Menschenmenge werden in Echtzeit überwacht, sodass die Polizei die Bilder der gesuchten Personen vergleichen kann, in der Hoffnung, sie in der Menge zu finden.

“Es ist vollkommen absurd, die Öffentlichkeit unter dem Vorwand der Diebstahlbekämpfung massenhaft zu überwachen”, kommentiert Big Brother Watch-Direktor Silkie Carlo und fügt hinzu, dass “die Polizei in 40 Prozent der Fälle von gewalttätigem Ladendiebstahl gar nicht erst auftaucht oder bei vielen schwereren Delikten nicht richtig ermittelt”.

Carlo wies auch darauf hin, dass diese Pläne weder dem Parlament noch den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt wurden, und bezeichnete das System als “eine abgrundtiefe Verschwendung öffentlicher Gelder für eine gefährlich autoritäre und ungenaue Technologie”.

Zusätzlich zu dem Konvoi von Lieferwagen, die mit Live-Gesichtserkennung ausgestattet sind, hofft die Regierung, die gleiche Technologie auch für fest installierte Kameras an Bahnhöfen zu verwenden. Außerdem soll eine App entwickelt werden, mit der Polizeibeamte die Gesichter aller Personen, die sie auf der Straße anhalten, erkennen können.

Großbritannien ist bekannt für den massiven Einsatz von Überwachungskameras – London ist die am stärksten überwachte Stadt Europas – und so ist es nicht verwunderlich, dass die Gesichtserkennung mit großer Begeisterung aufgenommen wurde.

“Der größte Durchbruch für die Verbrechensaufklärung seit der DNA” – so verkauft Lindsey Chiswick, Leiter der Intelligence-Abteilung der Metropolitan Police, das Projekt an die Öffentlichkeit.