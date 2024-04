Wenn Sie dachten, assistierter Suizid würde einen schnellen, schmerzlosen Tod garantieren, werden Sie Daten aus Oregon zum Nachdenken bringen

Von Nick Rendell

Selbstmord ist eine Angelegenheit, bei der es immer wieder zu Fehlschlägen kommt. Mir fallen sechs Fälle ein, in denen sich Menschen, die ich kenne, das Leben genommen haben. Einer, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, stürzte sich aus einem Bürofenster; er überlebte den Sturz, nur um sich ein paar Jahre später zu erhängen. Die Freundin eines Untermieters überlebte, als sie sich vor einen U-Bahn-Zug warf: Sie verließ ihn zu spät und wurde auf den Bahnsteig zurückgeschleudert, wobei sie sich die Hüfte brach. Auch sie beendete die Arbeit einige Zeit später mit einem Sprung vom Beachy Head. Ein Geschäftsfreund, bei dem Parkinson diagnostiziert worden war, schoss sich mit einer Schrotflinte buchstäblich das Hirn weg und überließ es seiner Frau, das Chaos zu beseitigen. Die Freundin eines anderen Bekannten brachte sich um, als ihr Freund zur Universität ging, und der Freund, mein Bekannter, tat es ihr am Jahrestag ihres Todes gleich. Schließlich brachte sich ein mir bekannter Studienanfänger, deprimiert und allein in seinem Studentenwohnheim, während der ersten Schließung um. Offensichtlich ein grausamer und langwieriger Tod. Ich gebe Ferguson, Whitty, Boris und den anderen Verrückten die Schuld dafür.

Von den sechs Personen haben zwei beim ersten Mal versagt. Zwei hatten Zugang zu Schrotflinten und machten ihre Sache gut. Zwei andere benutzten einen Drogencocktail, der zwar tödlich, aber weder schnell noch, wie man mir sagte, schmerzlos war. Der Sprung vom Beachy Head zeugt von einer Entschlossenheit, die ich mir nicht vorstellen kann. Die Hälfte war im späten Teenageralter oder Anfang 20. Jeder von ihnen war auf seine Weise eine Tragödie, die Elend, Herzschmerz und unzählige Komplikationen hinterließ.

Meiner Meinung nach ergab nur einer dieser Todesfälle einen Sinn. Ich vermute, ein Psychiater würde dem zustimmen. Wie wir jedoch in Kanada sehen, und wer weiß, vielleicht auch bald in Großbritannien, werden nicht Ärzte die Entscheidung treffen, sondern “Menschenrechtsanwälte”, sollten die Befürworter dem Beispiel Kanadas folgen und die staatliche Beihilfe zum Selbstmord zu einem Menschenrecht machen, was denjenigen, die mit Hilfe ihr Leben wieder in den Griff bekommen könnten, Tür und Tor öffnen würde.

In Anbetracht der Tatsache, dass zwei der von mir beschriebenen Selbstmordversuche fehlgeschlagen sind, aber zu erheblichen Verletzungen geführt haben, sehe ich, dass es ein Argument dafür gibt, den Staat und einen Arzt einzuschalten – ein Argument, das auf dem “Nutzen” beruht. Wenn ein Arzt hinzugezogen wird, obwohl der Selbstmord in den Augen der anderen immer noch ein Fehler sein mag, dann gilt, um Macbeth zu zitieren:

Wenn es getan ist, wenn es getan ist, dann wäre es gut, wenn es schnell getan wäre.

Sicherlich würde die Beteiligung eines Arztes das Ganze zumindest sauberer und effizienter machen.

Allerdings neigen nicht nur meine Bekannten dazu, ihre Selbstmordversuche zu verpfuschen; die meisten Versuche sind erfolglos. Ich bezweifle, dass die Daten über die Wirksamkeit von Selbstmordversuchen besonders genau sind, aber das Diagramm in Abbildung 1 spiegelt die Schätzungen wider, die ich gesehen habe. 17,5 % der Versuche mit einer Schusswaffe scheitern. 40 % der Erhängungen scheitern. Himmel, sogar 70 % der Selbstmörder überleben! Man kann sich nur vorstellen, zu welchen Verletzungen dies alles führt.

Offenbar bringen sich nur etwa 5 % der Menschen, die einen Selbstmordversuch überleben, innerhalb der nächsten fünf Jahre um. Es ist klar, dass die meisten Menschen, die einen Selbstmordversuch unternehmen und scheitern, darüber hinwegkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es unbedingt eine gute Idee ist, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die Erfolgsquote beim ersten Mal zu verbessern.

Aber sind Ärzte in der Lage, Ihre eigenen unbeholfenen Bemühungen, alles zu beenden, zu verbessern? Nachdem ich mir die Beweise angesehen habe, war ich überrascht, dass man anscheinend besser einen Schlachter als einen Arzt konsultieren sollte. Schlachter töten jedes Jahr Hunderte von großen Säugetieren mit kaum einem Fehltritt.

Vielleicht fällt es Ihnen nicht sofort ein, aber Ärzte, zumindest in Ländern, in denen es bereits Sterbehilfe oder die Todesstrafe gibt, töten bereits eine ganze Menge, obwohl ich nicht sicher bin, ob sie Schlachtern das Wasser reichen können.

Im Jahr 2023 gab es in den USA 24 Hinrichtungen. Im Jahr 1999 erreichte die Begeisterung ihren Höhepunkt, als 98 Gefangene hingerichtet wurden. Zum Vergleich: Im benachbarten Kanada werden im Jahr 2023 etwa 17 500 Menschen “euthanasiert” worden sein. Das sind fast 50 Todesfälle pro Tag! Das ist beachtlich. Kanada, mit einer Bevölkerung, die nur ein Achtel so groß ist wie die USA, tötet jeden Tag doppelt so viele Menschen wie die USA in einem Jahr hinrichten.

Man könnte meinen, dass sowohl kanadische als auch US-amerikanische Ärzte bei diesem Ausmaß an Tötungen eine hohe Kunst beherrschen würden. Offensichtlich nicht!

Die Hinrichtung von Häftlingen in der Todeszelle erfolgt auf verschiedene Weise: durch die Giftspritze, durch Gas, auf dem elektrischen Stuhl, durch Erhängen oder durch Erschießen. Alle sind mit Problemen behaftet. Es gibt unzählige Zeitungsartikel, in denen die Grausamkeiten beschrieben werden: wie lange es dauert, bis der Gefangene stirbt, wie schwierig es ist, die Nadel in die Vene zu bekommen, wie die elektrischen Stühle versagen, wie die Erschießungskommandos fehlen. Ich habe selbst ein paar Hühner und einmal ein sehr krankes altes Mutterschaf auf einer australischen Schaffarm getötet und habe daher volles Verständnis für diejenigen, die zum Töten berufen sind, und für die Schwierigkeiten, die sich im wirklichen Leben ergeben, wenn man das, was auf dem Papier als die einfachste aller Aufgaben erscheint, in den Sand setzt.

John Wyatt, emeritierter Professor für Neugeborenen-Pädiatrie, hat im Spectator einen sehr bewegenden Artikel über die wahrscheinlichen Auswirkungen auf praktizierende Ärzte geschrieben, wenn ein kürzlich von den schottischen Liberaldemokraten ausgearbeiteter Gesetzentwurf zur Legalisierung der Sterbehilfe vom Parlament in Holyrood verabschiedet wird. Von Ärzten würde dann erwartet, dass sie Patienten töten. Wie lässt sich das mit dem obersten Ziel eines Arztes vereinbaren, keinen Schaden anzurichten? In dem Artikel weist er darauf hin, dass der hippokratische Kodex Ärzten verbietet, sich an gerichtlichen Hinrichtungen zu beteiligen. Es liegt auf der Hand, dass die Ausweitung der Pflicht eines Arztes auf die Tötung seiner Patienten ein großes ethisches Dilemma darstellt.

Für mich ist einer der interessantesten Punkte, die Wyatt anspricht, dass “der Arzt, sobald er den Tod bescheinigt hat, rechtlich angewiesen ist, einen falschen und offensichtlich irreführenden Totenschein auszustellen, der besagt, dass die bescheinigte Todesursache die zugrunde liegende Krankheit war und nicht das tödliche Gift, das gerade verabreicht wurde”. In Anbetracht der Kontroverse während der “Pandemie” bei der Erfassung von Todesfällen “mit” oder “an” Covid und der Verfälschung von Daten über die “Gesamtmortalität” ist ein Skeptiker wie ich äußerst misstrauisch gegenüber diesem besonderen Taschenspielertrick.

Viele werden argumentieren, dass es einen großen Unterschied zwischen der Hinrichtung eines Mörders und der Beendigung des Lebens eines Menschen gibt, der entweder unheilbar krank ist oder, aus welchen Gründen auch immer, Hilfe bei der Beendigung seines Lebens wünscht. Viele werden argumentieren, dass es aus moralischer Sicht einen Unterschied gibt. Aber eine Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, ist das “Wie”. Wie geht man bei der Tötung von Menschen vor?

Indem ich dieses Problem anspreche, bin ich einem der regelmäßigen Below-the-line-Kommentatoren des Daily Sceptic zu Dank verpflichtet, der unter einem meiner jüngsten Artikel auf einen Blogbeitrag von Sir Desmond Swayne MP verwies, der einen Bericht der Gesundheitsbehörde von Oregon mit dem Titel “Tod in Würde” enthielt. In dem Bericht werden die jährlichen Ergebnisse des Sterbehilfegesetzes von Oregon detailliert dargestellt.

Der Bericht aus Oregon ist besonders aufschlussreich in Bezug auf die “Wirksamkeit”. Beginnen wir mit ein wenig Kontext. In Oregon werden zwar keine Menschen im industriellen Maßstab wie in Kanada getötet, aber es werden immer noch mehr als zwanzigmal so viele Menschen hingerichtet wie in den gesamten USA.

Im Jahr 2023 wurden 560 Menschen die tödlichen Medikamente verschrieben. Von ihnen starben 367 – also knapp 65 % – an dem Cocktail. Die anderen 193 Menschen haben die Medikamente nicht überlebt – sie haben sie entweder nicht eingenommen, sind an etwas anderem gestorben, bevor sie die Medikamente eingenommen haben, oder die Mediziner haben die Spur von ihnen verloren.

Der Bericht enthält eine praktische Übersicht über die Entwicklung der verschriebenen Medikamente im Jahr 2023, die ich in Abbildung 5 wiedergegeben habe.

Am Rande sei bemerkt, dass 17 Patienten, vermutlich aus der Gruppe, die die Medikamente nicht “eingenommen” hat, die verbleibende Lebenszeit von sechs Monaten überlebten, also die maximale Zeit, die ein Patient nach Ansicht des Arztes noch leben kann, ohne für einen assistierten Suizid in Frage zu kommen. Wie dem auch sei, Sie sehen, dass nichts einfach ist, und dass es auch nicht sehr beruhigend ist, wenn Sie einen Selbstmord in Betracht ziehen.

Die folgenden Tabellen sind dem Bericht entnommen.

Schauen wir uns zunächst die “Komplikationen” an. Das erste, was einem an den Ergebnissen auffällt, ist, wie unvollständig sie sind. Von den 367 Personen, die das Gift genommen haben, liegen für 265 (72 %) keine Daten vor. Von den 102 (28 %), für die wir Daten haben, hatten 8 % Schwierigkeiten beim Schlucken oder haben das Gift wieder erbrochen. Ein Patient erlitt einen Krampfanfall.

Es erscheint merkwürdig, dass für die meisten Patienten keine Daten verfügbar sind. Die nächste Tabelle gibt jedoch einige Hinweise darauf, warum dies so sein könnte. Abbildung 7 zeigt, wer bei dem Patienten anwesend war, als er entweder die Medikamente einnahm oder an den Medikamenten starb. Nur bei 58 (16 %) der 367 Patienten war der verschreibende Arzt anwesend, als das “Medikament” eingenommen wurde. Und nur in 44 (12 %) der Fälle war der Arzt anwesend, als der Patient starb.

Bild 7

In 14 Fällen scheint der Arzt den Patienten zwischen der “Einnahme” und dem Tod verlassen zu haben. In ähnlicher Weise waren von den 258 Fällen, für die Daten vorliegen, 43 scheinbar allein, als sie die “Medizin” einnahmen, während 168 zum Zeitpunkt des Todes scheinbar allein waren. Dies alles deutet darauf hin, dass die “Medizin” nicht so schnell wirkt.

Aus Abbildung 8 geht hervor, wie schnell die “Medizin” ihre Wirkung entfaltet. Für 34 % der Patienten liegen uns keine Daten vor. Bei den 64 %, für die Daten vorliegen, dauerte es zwischen einer Minute und über acht Stunden (488 Minuten), bis der Patient das Bewusstsein verlor, wobei der Mittelwert bei fünf Minuten lag. Der Tod dauerte etwas länger. Die mittlere Zeit bis zum Tod betrug 53 Minuten, während mindestens eine arme Seele 137 Stunden, also fast sechs Tage brauchte, um zu sterben! Stellen Sie sich vor, dies würde in einer Hinrichtungskammer oder in einem Schlachthof geschehen.

Bild 8

Abbildung 9 enthält Daten über das “Warum”. Warum wollten diese 367 Menschen sterben? Nur 34 % nannten eine unzureichende Schmerzbekämpfung. Für die meisten war es der Verlust der Autonomie, eine Belastung für die Familie zu sein oder einfach das Leben nicht mehr genießen zu können.

Bild 9

Die Botschaft, die ich aus dem Oregon-Bericht mitnehme, ist, dass die Mechanismen all dessen sehr chaotisch aussehen. Zugegeben, diese Daten sind auf Oregon beschränkt. Vielleicht machen sie es in Kanada, den Niederlanden oder Belgien besser. Vielleicht machen sie es in Schottland oder schließlich in England und Wales besser, wenn es unweigerlich eingeführt wird – aber ich bezweifle es.

Ich vermute, dass die Tötung eines Menschen genauso chaotisch und qualvoll sein kann wie die Tötung des alten Mutterschafs in Australien vor 40 Jahren. Nachdem ich der Sterbehilfe gegenüber ziemlich zwiespältig eingestellt war, kann ich nach der Lektüre dieses Berichts nicht glauben, dass ich sie meinen Angehörigen empfehlen würde.

Ich war schon immer ein kleiner Kritzler. Eine Sache, die ich in langweiligen Sitzungen oft gezeichnet habe, war eine Guillotine, die ich in meiner Garage bauen konnte. Ich hatte beschlossen, dass dies wahrscheinlich der schnellste und schmerzloseste Weg wäre. Der Entwurf war genial, wenn ich das sagen darf. In den letzten Jahren war ich jedoch davon ausgegangen, dass ich es gerne den Profis überlassen würde, wenn es soweit ist. Nun, jetzt nicht mehr. Ich muss die alten Notizbücher ausgraben, und ich vermute, dass meine selbstgebaute Guillotine oder der örtliche Schlachter die bessere Wahl sein werden.