Wie Überwachungsfirmen heimlich die Arbeit der Polizei beeinflussen

Flock Safety ist ein Unternehmen und ein Produkt, das verspricht, die Kriminalität in Ihrer Gemeinde um bis zu 70 % zu reduzieren.

Das sagen Sie, mag der Beobachter scherzen. Aber wie kommt das? Was sagt der Anbieter dazu? (“KI” ist im Spiel, Leute.)

Es ist – angeblich – so: Flock Safety stellt rund um die Uhr Kameras zum Lesen von Nummernschildern zur Verfügung, und zwar für jedes Haus, jedes Unternehmen und jede Wohngegend. Und das rund um die Uhr.

“Schützen Sie sich vor Eigentumsdelikten, Gewaltverbrechen, gestohlenen Fahrzeugen und mehr”, verspricht die Website des Unternehmens.

Aber natürlich gibt es “mehr”. Viel mehr, und zwar auf der “dunklen Seite” der Geschichte. Kopieren die Polizeidienststellen in den USA, die diese Technologie einsetzen, im Grunde nur die Pressemitteilungen des Privatunternehmens? Und stellen sie sogar ihre eigenen finanziellen Interessen über die der Öffentlichkeit?

Nach Ansicht der EFF ist Flock Safety im Wesentlichen ein Mitglied der wachsenden “Massenüberwachungs”-Industrie in der Technologie-Szene der automatischen Kennzeichenerkennung (ALPR – Automated License Plate Recognition). Ferner scheinen einige der Strafverfolgungsbehörden, die das Unternehmen beauftragen, medienbewusst und proaktiv zu sein und dienen sogar als Vehikel (kein Wortspiel beabsichtigt) für die Pressekampagnen des Unternehmens.

Das wäre der Punkt, an dem es – sollte man meinen – in einer funktionierenden Demokratie, in der “das Volk” und nicht “die Unternehmen” die allgemein anerkannten Regeln aufstellen oder brechen, kein Zurück mehr gibt.

Denken Sie noch einmal darüber nach.

Das Geschäftsmodell von Flock Safety beinhaltet eine Art Öffentlichkeitsarbeit (mit dem Unterschied, dass es sich in Wirklichkeit um ein Toolkit für Öffentlichkeitsarbeiter handelt, das Ressourcen und Vorlagen für Polizeibeamte bereitstellt”).

Dieses Toolkit (auch bekannt als “Mad-Libs-Pressemitteilung”) wird bereits von verschiedenen Polizeidienststellen in Tulsa (Oklahoma), Ontario und Madison (South Dakota) verwendet.

Diese ALPRs werden an Strafverfolgungsbehörden und “Nachbarschaftsverbände” gesendet. In einem Entwurf der Pressemitteilung des Unternehmens heißt es, dass die ALPRs Kameras verwenden, um Nummernschilder zu erfassen und sofortige Warnungen an die Strafverfolgungsbehörden zu senden.

In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass die Technologie die Beamten darüber informiert, welche Nummernschilder mit denen auf Listen gestohlener oder anderweitig für die Polizei interessanter Fahrzeuge übereinstimmen.

Bürger und Unternehmen, die Flock-Kameras verwenden, können ihre eigenen “Hot Lists” erstellen, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens weiter – und hier unterscheidet sich Flock Safety von anderen ALPR-Systemen, denn es nutzt das von seinen Kameras aufgezeichnete Material, um die Suche nach “objektiven Beweisen” zu ermöglichen – mit dem Ziel, das alle verfolgen: die Kriminalität zu reduzieren.

Die Tatsache, dass die Polizeidienststellen und die lokalen Medien diese Pressemitteilungen der Unternehmen im Wesentlichen wiederholen, sollte den Bürgern zu denken geben. Mit anderen Worten: Wo verläuft heutzutage – wenn überhaupt – die Grenze zwischen Unternehmen und Institutionen, von denen man aus gutem Grund erwartet, dass sie der Öffentlichkeit dienen, wie z.B. den Strafverfolgungsbehörden?

Sind lokale Polizeidienststellen zu Online-“Influencern” geworden – zu Werbeträgern für private Unternehmen?

Die EFF räumt ein, dass die Polizei nicht gezielt nach Möglichkeiten sucht, die Gesellschaft und die Dienstleistungen, die sie schützen soll, noch dystopischer und “integrierter” zu gestalten, sondern dass sie angesichts der hohen Kriminalitätsraten hofft, dass die sich entwickelnde Technologie ihr effizientere Werkzeuge an die Hand gibt.

Allerdings sieht die Gruppe “Digitale Rechte” in diesem Ansatz eine faule Herangehensweise an ernsthafte polizeiliche Probleme, wie z.B. den einfachen Zugang zu digitalen Beweisen.

“Warum an Türen klopfen oder einen Durchsuchungsbefehl beantragen, um an die Bilder einer Türklingelkamera zu gelangen, wenn ein Beamter eine E-Mail-Anfrage an die Firma schicken kann, die die Geräte verwaltet?”, fragt die EFF.

Die Non-Profit-Organisation weist darauf hin, dass die beliebte Türklingel Amazon Ring die schlechte Beziehung zwischen Polizei und Privatunternehmen auf die Spitze getrieben hat.

Es wird befürchtet, dass Polizeibeamte dann wie jeder andere Influencer handeln und Produkte auf der Grundlage ihres Namens, ihrer Rolle oder ihres Bekanntheitsgrades verkaufen könnten.

“Woher soll eine Person wissen, ob der Beamte, der sie zum Kauf einer Überwachungskamera ermutigt, eine unabhängige Empfehlung ausspricht oder ob er sich mehr Vorteile von der Firma erhofft”, schreibt die EFF und weist darauf hin, dass das Los Angeles Police Department eine Untersuchung der “Beziehungen der Beamten zu der Überwachungsfirma” eingeleitet hat.

Nicht umsonst zitiert die EFF am Ende ihrer Untersuchung der ALPRs keinen Geringeren als den verstorbenen US-Präsidenten Dwight Eisenhower, der vor dem Gespenst eines militärisch-industriellen Komplexes am Horizont warnte, der natürlich durch Geld angetrieben werde – “ein finanzielles Arrangement, in dem die Herstellung von Kriegswerkzeugen so lukrativ wäre, dass die Hersteller ein legitimes Interesse daran hätten, die Vereinigten Staaten immer auf Kriegsfuß zu halten”.

Man hat das Gefühl, dass Dwight Eisenhower heute keinen Zugang mehr zu den größten Nachrichtensendern hätte, wenn er so etwas gesagt hätte.

“Wir müssen uns auch vor einem polizeilich-industriellen Komplex in Acht nehmen”, schreibt die EFF unter Berufung auf Eisenhowers Äußerungen und schließt: “Wenn die Angst der Menschen vor Kriminalität weiter zunimmt, ungeachtet der Realität der Kriminalität in Amerika, werden Unternehmen und Polizei aus Profit- oder Reputationsgründen nur allzu gern Balsam auf diese Panik in Form von immer teurerer Überwachungstechnologie auftragen.