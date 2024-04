Experten alarmiert: Daten von nichtexistierenden Messstationen verfälschen die Messwerte

Hinter der Klimapolitik versteckte Daten von nicht existierenden Temperaturstationen

Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prognostiziert, dass die Monate Juli, August und September ungewöhnlich heiß sein werden. Für diejenigen, die sich über erhöhte Temperaturen Sorgen machen, ist das ein alarmierender Grund zur Besorgnis.

“Die Erde schlägt Alarm”, verkündete der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, am 19. März. “Der jüngste Bericht über den Zustand des Weltklimas zeigt einen Planeten, der an einem Abgrund steht.

“Die Verschmutzung durch fossile Brennstoffe führt zu einem Klimachaos, das alle Grenzen überschreitet. Alle wichtigen Indikatoren zeigen Warnsignale: Hitzerekorde im vergangenen Jahr, Rekordniveaus des Meeresspiegels und Rekordtemperaturen der Ozeane. Einige dieser Rekorde sind nicht nur bemerkenswert, sie brechen alle Rekorde.”

Präsident Joe Biden bezeichnete in seiner Rede zur Lage der Nation 2023 das Klima als eine “existenzielle Bedrohung”. “Lassen Sie uns der Realität ins Auge sehen. Die Klimakrise macht keinen Unterschied, ob Sie in einem roten oder einem blauen Staat leben.”

In seiner Rede 2024 sagte er weiter: “Ich gehe davon aus, dass niemand von Ihnen glaubt, dass es keine Klimakrise mehr gibt. Zumindest hoffe ich das.”

Beamte wie Herr Guterres und Präsident Biden verlassen sich teilweise auf Temperaturmessungen des United States Historical Climatology Network (USHCN), wenn sie sich an vergangene Temperaturen erinnern, um Vergleiche mit der Gegenwart anzustellen und um Informationen über die zukünftige Klimapolitik zu erhalten.

Das Netzwerk wurde eingerichtet, um eine “genaue, unvoreingenommene, aktuelle historische Klimaaufzeichnung für die Vereinigten Staaten” zu liefern, so die NOAA. Es hat mehr als 100 Jahre täglicher Höchst- und Tiefsttemperaturen von Stationen in den gesamten Vereinigten Staaten aufgezeichnet.

Experten zufolge besteht das Problem darin, dass immer mehr Stationen des USHCN nicht mehr existieren.

“Sie sind physisch verschwunden, melden aber weiterhin Daten wie von Zauberhand”, erklärt Oberstleutnant John Shewchuk, ein zertifizierter beratender Meteorologe.

“Die NOAA generiert Temperaturdaten für mehr als 30 Prozent der 1.218 USHCN-Meldestationen, die nicht mehr existieren.”

Er bezeichnet sie als “Geisterstationen”.

Herr Shewchuk berichtet, dass die Anzahl der USHCN-Stationen im Jahr 1957 mit 1.218 Stationen ihren Höchststand erreichte, aber nach 1990 begann die Zahl der aktiven Stationen aufgrund alternder Ausrüstung und Personalabgängen zu sinken.

Die NOAA erfasst weiterhin Daten dieser Geisterstationen, indem sie die Temperaturmesswerte der umliegenden Stationen nimmt und deren Durchschnitt für die Geisterstation aufzeichnet, gefolgt von einem “E” für Schätzung.

“Die Einbeziehung der Daten aus den Geisterstationen bedeutet, dass die monatlichen und jährlichen Berichte der NOAA nicht repräsentativ für die Realität sind”, sagte Anthony Watts, Meteorologe und Senior Fellow für Umwelt und Klima am Heartland Institute.

“Wenn ein solches Verfahren vor Gericht angewandt würde, würden die Beweise aufgrund ihrer Verunreinigung verworfen werden.”

Kritische Daten

Die vollständige Aufzeichnung der USHCN-Daten ist auf der NOAA-Website verfügbar und stellt daher ein wichtiges Instrument für Wissenschaftler dar, die Temperaturtrends seit der Zeit vor der industriellen Revolution untersuchen.

Jamal Munshi, emeritierter Professor an der Sonoma State University in Kalifornien, betonte in einem Artikel aus dem Jahr 2017, dass viele der Stationen des USHCN und ihre Daten bis in die 1800er-Jahre zurückreichen und daher “in der Erforschung der globalen Erwärmung weitverbreitet sind”.

“Die Sorge vor einer anthropogenen globalen Erwärmung hat ein großes Interesse an Temperaturtrends geweckt. Selbst kleinste Veränderungen in den Temperaturaufzeichnungen werden eingehend untersucht, und kontroverse Auswirkungen auf das Klima, extreme Wetterereignisse und den Anstieg des Meeresspiegels werden gegen die Kosten einer Emissionsreduzierung abgewogen, um diese Veränderungen abzumildern”, schrieb Munshi.

“Die Energie- und Entwicklungspolitik weltweit wird durch diese Bewertungen beeinflusst.”

Herr Shewchuk betonte, dass die USHCN-Daten die einzigen langfristigen historischen Temperaturdaten seien, die den Vereinigten Staaten zur Verfügung stünden.

“In diesen Tagen offensichtlicher ‘Klimakrise’ könnte man meinen, dass die Aufrechterhaltung tatsächlicher Temperaturmeldestationen oberste Priorität haben sollte – aber stattdessen werden Daten für Hunderte von nicht existierenden Stationen gefälscht. Das ist eine bizarre Art der Überwachung eines Klimas, das angeblich eine existenzielle Bedrohung darstellt”, fügte er hinzu.

“Beobachtete Daten sind real. Veränderte und gefälschte Daten sind nicht real. Punkt.”

Die Website “noaacrappy” listet alle Geister- oder “Zombie”-Stationen, ihren Standort und die Dauer ihrer Schließung auf und verweist dann auf die Aufzeichnungen der NOAA.

Bezeichnenderweise zeigt die Karte, dass nicht alle für die Interpolation der Temperaturdaten verwendeten Stationen in der Nähe der geschlossenen Station liegen. Es ist hypothetisch möglich, dass die Interpolationsdaten von weit entfernten Stationen wie Gainesville, Texas, das mehr als 136 Meilen (ca. 219 km) entfernt ist, und Enid, Oklahoma, das mehr als 100 Meilen (ca. 161 km) entfernt ist, stammen, da alle Stationen in Oklahoma City “Zombies” sind.

“Aus verschiedenen Gründen hält es die NOAA für notwendig, diese Daten zu ändern, anstatt Probleme mit der Ausrüstung zu beheben, von denen sie glaubt, dass sie existieren”, sagte Shewchuk.

“Die Reparatur von Temperaturmessstationen ist keine Raketenwissenschaft. Wenn wir in den Weltraum fliegen können, um das Hubble-Teleskop zu reparieren, können wir sicher auch auf die Erde kommen, um ein paar Thermometer zu reparieren.”