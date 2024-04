Die Gesundheitsbehörde möchte nicht, dass Sie dieses Gespräch zwischen Joe Rogan und Tucker Carlson hören.

YouTube wird darüber nicht glücklich sein.

TUCKER: Ist ein durchschnittlicher Amish-Teenager glücklicher als ein durchschnittlicher konventioneller amerikanischer Teenager auf Instagram? Und natürlich lautet die Antwort: Oh ja.

ROGAN: Nun, sie haben sicherlich weniger Fälle von Autismus, was wirklich faszinierend ist. Es ist sehr, sehr faszinierend.

CARLSON: Die Amish haben weniger Autismus?

ROGAN: Ja, es gibt fast keinen.

TUCKER: Nun, das überrascht mich nicht.

ROGAN: Es ist außergewöhnlich.

TUCKER: Warum denken wir, dass das so ist?

ROGAN: Ich frage mich. Wirklich.

TUCKER: Nun, mir fallen ein paar Gründe ein – Ja, ich möchte jetzt nicht wie Bobby Kennedy klingen.

ROGAN: Aber das ist das Problem. Wenn du wie Bobby Kennedy klingst, kommen sie hinter dir her. Aber die Frage ist, warum?

TUCKER: Schau, und ich kenne die Antwort nicht, aber…

ROGAN: Wie kann das nicht in der Debatte sein? Wie kann das nicht in der Unterhaltung sein?

TUCKER: Nun, es ist nicht nur nicht in der Unterhaltung, du wirst bestraft, wenn du es in die Unterhaltung einbringst. Und so, wie…

ROGAN: Wir umkreisen gerade Anti-Impf-Verschwörungstheorien.

TUCKER: Warum in die Defensive gehen? Es ist wie, wenn du behauptest, die Wissenschaft zu vertreten, und du über eine Frage sauer bist.

ROGAN: Und du ignorierst Daten.

TUCKER: Ja, aber selbst in Abwesenheit von Daten ist Wissenschaft ein Prozess. Ja. Es ist kein Ergebnis. Es ist eine Art, Dinge zu tun. Und im Kern der Wissenschaft steht das Stellen von Fragen, auch ungewöhnliche Fragen. Das ist Wissenschaft. Und wenn man das nicht zulässt, dann macht man vielleicht etwas, aber was man nicht tut, ist Wissenschaft. Das können wir definitiv sagen. Also, sich in den Mantel der Wissenschaft zu hüllen und dich dafür anzugreifen, dass du eine Frage stellst, das sind Betrüger.

Komplettes Interview:

Teil 1: Tucker Carlson bei Joe Rogan 19.04.2024

Teil 2: Tucker Carlson bei Joe Rogan 19.04.2024