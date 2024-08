Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Frankreich – Dystopische Apokalypse jetzt?

Von Peter Koenig

Die olympische Abschlusszeremonie war weniger dystopisch als ursprünglich geplant.

Warum eigentlich? Weil die satanische Eröffnungsfeier weltweit so viel Aufsehen erregte, dass laut einem französischen Fernsehreporter aus der Schweiz von “hoher Stelle” die Empfehlung kam, die Abschlussfeier zu moderieren.

Abgesehen von dem außerirdischen “goldenen” Wesen, das auf die Erde herabsteigt, um die Menschheit zu kontrollieren, und dem späteren “Hamsterdrehen” der olympischen Ringe, passierte also nicht viel Dystopisches. Stattdessen wurden die Wiederholungen der meisten Medaillengewinner, der Einmarsch der olympischen Delegationen und die (vorab gefilmte) Übergabeszene in LA ausgedehnt, so dass der Rest der Abschlusspräsentation eher ereignislos war.

-Peter Koenig, 12. August 2024

“Dystopisch” ist der Begriff für diese Olympischen Spiele, von der satanischen Eröffnungsfeier über die Abschlussfeier bis zu den Spielen selbst.

Die Horrorgeschichten umfassen:

Ein verschmutzter Fluss Seine, dessen Nutzung für den Triathlon nicht empfohlen wurde, aber die Warnung wurde teilweise missachtet, bis mindestens ein Athlet krank wurde.

Westliche Teilnehmer, denen die Einnahme von verschreibungspflichtigen Medikamenten erlaubt wurde, was sonst als “Doping” bezeichnet wird und normalerweise zur sofortigen Disqualifikation führt (siehe dies); nur um eine bessere Chance zu haben, die asiatische (insbesondere chinesische) Konkurrenz zu schlagen. Leider hat sich auch die Unehrlichkeit nicht ausgezahlt.

Die olympische Küche, die sich auf die Umwelt konzentriert, beschwerte sich bei den Athleten, dass sie nicht genug rotes Fleischeiweiß bekämen (natürlich ist rotes Fleisch für Bill Gates’ und andere Klimawandel-Agenda tabu).

tabu). Die Erlaubnis für Trans-Männer, gegen Frauen zu boxen, wobei in mindestens einem Fall die echte weibliche (italienische) Teilnehmerin in weniger als 45 Sekunden k.o. geschlagen wurde – und obwohl es Proteste gab, wurde die Boxkategorie nicht ausgesetzt oder zumindest boykottiert, was die vollständig indoktrinierte Woke-Agenda demonstriert – und vieles mehr. – In den heutigen Nachrichten – wurde dieser Trans-Mann gerade zum Olympiasieger im Frauenboxen erklärt?

Und schließlich der Höhepunkt der “geheimnisvollen” projizierten apokalyptischen Abschlusszeremonie.

Vielen Mainstream-Medien zufolge werden diese Olympischen Spiele in Paris als die schlechtesten in der olympischen Geschichte eingehen, seit die modernen Olympischen Spiele 1896 in Athen, Griechenland, begannen.

Die antiken Spiele wurden von 776 v. Chr. bis 393 n. Chr. in Olympia, Griechenland, ausgetragen . Es dauerte 1503 Jahre, bis die Olympischen Spiele zurückkehrten. Sind diese angekündigten Abschlusszeremonien der Apokalypse als das zu sehen, was man gemeinhin “vorausschauende Planung” nennt? Ein Ende der Nationalstaaten; und ein Ende der multinationalen Veranstaltungen?

Wenn die Bedeutung der apokalyptischen Abschlussfeier zutrifft, könnten es wieder die letzten Olympischen Spiele für eine Weile sein. Aber wir, das Volk, können der Apokalypse sicherlich widerstehen. Schließlich halten wir, die über 8 Milliarden Menschen, das Schicksal in unseren Händen, in unseren Seelen – und werden unsere kollektive universelle Macht nicht an eine kleine, kranke, dystopische Elite abtreten.

Der Schauspieler Tom Cruise, der von den französischen Behörden persönlich ausgezeichnet wurde, wahrscheinlich direkt von Herrn Macron, dem Chef des WEF in “Apocalypse Now“, wird zusammen mit den französischen Musikbands Air und Phoenix der Star der Abschlusszeremonie sein.

*

Mit Blick auf nicht zufällige parallele Ereignisse, die man auch als apokalyptisch bezeichnen könnte – im Sinne des Endes unserer Zivilisation und Kulturen, wie wir sie kennen, ist hier die

Der Zukunftspakt der Vereinten Nationen (UN) , der derzeit im Mainstream wenig bekannt ist oder kaum erwähnt wird, soll auf der UN-Generalversammlung im September 2024 in New York vorgestellt werden und hehre Ziele für die Umwelt, den Frieden, die menschliche Konvivenz und die Zusammenarbeit enthalten. Er kann auf der UN-Website “Gipfel der Zukunft” eingesehen werden – siehe hier. Auf den ersten Blick liest und hört sich alles gut an, aber wenn man tiefer gräbt, ist es eine Art Blaupause für eine künftige, von Künstlicher Intelligenz (KI) gesteuerte Eine-Welt-Ordnung (OWO) mit einer vollständig digitalisierten Eine-Welt-Regierung (OWG) und digitalem Geld. Souveräne Staaten werden praktisch ausgelöscht und durch eine OWG ersetzt, die von der UNO ausgeführt wird, deren politisches Entscheidungsgremium das Weltwirtschaftsforum (WEF) in seiner derzeitigen oder vielleicht aktualisierten, modernisierten Form sein könnte (entsprechende Anzeichen sind im Gange), das von der Gestapo-WHO überwacht wird, die für das Diktat über die Weltgesundheit (und den Tod) sowie für die Kontrolle des Klimawandels verantwortlich ist.

Das allein spricht schon für sich. Erstaunlich, welch fröhliche Stimmung während der Chat-Stunde aufkam, wobei die meisten Menschen fröhlich der “grenzenlosen” Eine-Welt-Regierung (OWG) zustimmten – wie in der UN-Agenda für die UN-Generalversammlung im September dargelegt. Obwohl die UN-Agenda natürlich nie erwähnt wurde.

Die OWG ist das Ende der “repräsentativen Demokratie”: “Mit den Worten des verstorbenen David Rockefeller:

“…Die Welt ist jetzt anspruchsvoller und bereit, auf eine Weltregierung zuzugehen. Die supranationale Souveränität einer intellektuellen Elite und von Weltbankern ist sicherlich der in den vergangenen Jahrhunderten praktizierten nationalen Selbstbestimmung [Demokratie] vorzuziehen.” (zitiert in Aspen Times, 15. August 2011, Hervorhebung hinzugefügt)

Gut gemacht!

Wieder hat der teuflische Kult gesprochen – und gewarnt. Aber kaum jemand hat es bemerkt.

Sie schreiten viel schneller voran, als es der Great Reset des WEF und die UN-Agenda 2030 ursprünglich geplant hatten, und überrumpeln die Menschen – und versuchen, eine Situation zu schaffen, in der es keinen Widerstand und kein Zurück mehrgibt .

Die UN-WEF-Partnerschaft

Und was wäre besser geeignet, um die Menschen vor ihren finsteren Plänen zu warnen, als die Olympischen Spiele – mit der gesamten Globalisierungsagenda, getarnt in symbolischer, satanischer Sprache -, die in apokalyptischen Liedern und Schlussszenen enden?

In der Tat muss die derzeitige Weltordnung apokalyptisch werden, bevor die neue beginnen kann. Genau das soll die geplante olympische Abschlusszeremonie andeuten.

Gerüchten zufolge wird Hollywoodstar Tom Cruise einer der Höhepunkte der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Paris sein. Es wird erwartet, dass er am Sonntag, den 11. August, einen todesmutigen Stunt auf dem Dach des Stade de France vollführt und die Feierlichkeiten beendet.

Die Zeremonie verspricht auch eine denkwürdige Übergabe der Flagge mit den fünf Ringen an Los Angeles, wo die nächsten Spiele im Jahr 2028 geplant sind, wobei die Betonung auf “geplant” liegt. Wer weiß, was von jetzt an bis dahin passieren wird.

Der künstlerische Leiter der Olympischen Spiele, Thomas Jolly, hat verraten, dass die Abschlussveranstaltung “Wunder” mit “Dystopie” verbinden wird, was auf einige dunklere Elemente hindeutet als das, was Jolly den fröhlichen Ton der Eröffnungsfeier nennt .

Wer weiß, was wir erwarten können. Nun, der Name des Spiels ist Apokalypse. Und sonst?

Bei einem Treffen mit Journalisten gab Jolly einen freimütigen “Vorgeschmack”, indem er sagte,er sehe die Spiele als “zerbrechliches Monument” und wolle sich vorstellen, was passieren würde, wenn sie “verschwinden und jemand sie in einer fernen Zukunft wieder aufbaut”.

Die Schlusssequenz zeigt “Reisende aus einer anderen Raum-Zeit, die auf der Erde ankommen und Überreste aus der Geschichte der Olympischen Spiele entdecken“, wobei Akrobaten die berühmten fünf Ringe der Spiele wiederherstellen.

Berichten zufolge werden mehr als 100 Tänzer, Zirkusartisten und andere Darsteller zu sehen sein, und es werden Luftspiele, riesige Kulissen und spektakuläre Beleuchtung versprochen.

Reiseziel Hollywood

Bei der Eröffnungsfeier traten einige große Stars auf, darunter Lady Gaga, Celine Dion und Aya Nakamura, aber auch am Sonntag werden große Persönlichkeiten erwartet.

Für das Abschlussfest haben sich zwei der größten Musikexporte Frankreichs angesagt: Air und Phoenix. “Air” ist bekannt für elektronischen Pop und Space Rock; Phoenix” ist Indie-Pop und New Wave – sehr passend für eine apokalyptische Zivilisation.

Der Schauspieler Tom Cruise hat bereits an mehreren olympischen Veranstaltungen teilgenommen und ist einer der waghalsigsten Hollywood-Stars. Er wäre eine natürliche Verbindung zwischen Paris und den Spielen 2028 in Los Angeles. Los Angeles ist auch die Heimat von Hollywood – kein Zufall -, wo Pädophilie und Sexhandel im Verborgenen, aber sehr gefragt sind.

US-Medien haben berichtet, dass Tom Cruise einen spektakulären Stunt vorbereitet , bei dem er die olympische Fahne aufhebt und nach Los Angeles bringt, wobei auf beiden Seiten des Atlantiks bereits Videosequenzen gedreht wurden. (AFP, 7. August 2024).

Nur Gott weiß, was die apokalyptische Symbolik des Todeskultes – die das griechische Olympia (wieder) beendet – für uns, das Volk, bereithält.

Sie, die Todeskultisten, wissen aber vielleicht nicht, dass die Apokalypse auch der Tod ihres Kultes sein wird.

*