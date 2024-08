Die Richtung, in die sich China aus gutem Grund entwickeln will, ist der Pazifik, der südlich von China liegt, und je stärker die strategische Präsenz Chinas in diesem Raum ist, desto stärker wird die multipolare Struktur sein.

Lorenzo Maria Pacini

China ist zweifellos das wichtigste Land, das aus der Sicht der zeitgenössischen Geopolitik analysiert werden muss.

In der heutigen Welt entwickelt China seine Wirtschaft sehr erfolgreich, indem es ein optimales Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung der politischen Macht der reformierten Kommunistischen Partei, den Prinzipien einer liberalen Wirtschaft und der Nutzung der Mobilisierung der gemeinsamen chinesischen Kultur (in einigen Fällen in Form des chinesischen Nationalismus) findet, sodass viele Analysten dem Land bereits die Rolle eines neuen unabhängigen Weltpols auf globaler Ebene zuschreiben und seine Zukunft als “neuer Hegemon” voraussagen. Was das wirtschaftliche Potenzial betrifft, so steht China unter den fünf Ländern mit dem höchsten BIP der Welt an zweiter Stelle, gleich hinter den Vereinigten Staaten, und bildet eine Art Klub der führenden Handelsmächte der Welt. Die Chinesen selbst nennen China Zhongguo, was wörtlich übersetzt “Land der Mitte und des Zentrums” bedeutet.

China ist ein komplexes geopolitisches Gebilde, das sich durch folgende Hauptkomponenten auszeichnet:

das chinesische Festland mit den ganzjährig armen und schlecht bewässerten ländlichen Gebieten zwischen dem Gelben Fluss und dem Jangtse, die überwiegend von autochthonen ethnischen Gruppen bewohnt werden, die unter dem Begriff Han zusammengefasst werden;

die Küstengebiete im Osten, d.h. die Zentren der wirtschaftlichen und kommerziellen Entwicklung des Landes und der Zugang zum Weltmarkt;

Pufferzonen, in denen ethnische Minderheiten leben (Autonome Region Innere Mongolei, Autonome Region Xinjiang, Uigurische Region Xinjiang, Autonome Region Tibet);

Nachbarstaaten und Sonderverwaltungsregionen mit autochthoner chinesischer Bevölkerung (Taiwan, Hongkong, Macao).

Das Hauptproblem der chinesischen Geopolitik ist Folgendes: Der Eintritt in den internationalen Markt durch die Erschließung der pazifischen Küstenregion hat den Lebensstandard drastisch erhöht, aber auch ein soziales Ungleichgewicht zwischen Küste und Festland geschaffen, das die externe Kontrolle durch Wirtschaftsbeziehungen und Investitionen verstärkt und die Sicherheit des Landes bedroht.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts führte dieses Ungleichgewicht zum Zusammenbruch des chinesischen Staates, zu seiner Zersplitterung und, vorhersehbar, zur Errichtung einer externen Kontrolle durch Großbritannien und schließlich zur Besetzung der Küstengebiete durch Japan. Mao Tse-Tung (1893-1976) wählte einen anderen Weg: die Zentralisierung des Landes und seine vollständige Isolierung. Dies machte China unabhängig, brachte aber viele Schwierigkeiten und Armut mit sich, die erst nach Jahren überwunden werden konnten.

Ende der 1980er-Jahre leitete Deng Xiaoping (1904-1997) eine neue Reformrunde ein, deren Erfolg in der Ausgewogenheit zwischen der offenen Entwicklung der “Küstenzone” und der Anziehung ausländischer Investitionen bei gleichzeitiger strikter politischer Kontrolle der Kommunistischen Partei über das gesamte chinesische Territorium zur Wahrung der Einheit des Landes begründet liegt. Diese Formel bestimmt auch heute noch die Geopolitik des modernen China.

Festlandchina und Küstenchina

China hat eine doppelte Identität: Festlandchina und Küstenchina. Festlandchina konzentriert sich auf sich selbst und die Bewahrung seines sozialen und kulturellen Paradigmas; Küstenchina integriert sich zunehmend in den globalen Markt und damit in die globale Gesellschaft (d.h. es nimmt allmählich die Merkmale einer maritimen Zivilisation an).

Diese geopolitischen Widersprüche werden von der Kommunistischen Partei Chinas ausbalanciert, die nach dem Paradigma von Deng Xiaoping handeln muss: Offenheit garantiert wirtschaftliches Wachstum, aber der starre ideologische Zentralismus der Partei, der sich auf die tendenziell ärmeren ländlichen Gebiete des Festlandes stützt, erhält Chinas relative Isolation von der Außenwelt. China versucht, vom Atlantik und von der Globalisierung das zu übernehmen, was es stärken kann, und das zu verwerfen, was es schwächen oder gar zerstören könnte.

Bisher ist es Peking gelungen, dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, was es zu einem der führenden Länder der Welt macht, aber es ist schwer zu sagen, inwieweit das Unvereinbare (die Globalisierung eines Teils der Gesellschaft und die Bewahrung eines anderen Teils und der traditionellen Lebensweise) kombiniert werden kann: Die Lösung dieses äußerst komplexen Gleichungssystems wird Chinas Schicksal in der Zukunft bestimmen und somit den Algorithmus seines Verhaltens bilden.

In jedem Fall besteht China heute mit Nachdruck auf einer multipolaren Weltordnung und widersetzt sich in den meisten internationalen Konflikten dem unipolaren Ansatz der USA und der westlichen Staaten. Die USA stellen heute die einzige ernsthafte Bedrohung für Chinas Sicherheit dar: Die US-Marine im Pazifik kann jederzeit eine Blockade entlang der gesamten chinesischen Küste errichten und damit die völlig vom Ausland abhängige chinesische Wirtschaft sofort zum Erliegen bringen. Damit verbunden sind die Spannungen um Taiwan, einen mächtigen, sich rasch entwickelnden Staat mit chinesischer Bevölkerung, der aber eine rein atlantisch orientierte, in die liberale Welt integrierte Gesellschaft ist. Im Modell einer multipolaren Weltordnung wird China die Rolle des pazifischen Pols zugewiesen: eine Art Kompromiss zwischen dem Weltmarkt, auf dem China heute existiert und sich entwickelt und auf den es einen Großteil seiner Industriegüter liefert, und der völligen Isolation. Dies entspricht weitgehend der Strategie Chinas, sein wirtschaftliches und technologisches Potenzial zu maximieren, bevor es zum unvermeidlichen Zusammenstoß mit den Vereinigten Staaten kommt.

Chinas Rolle im Modell einer multipolaren Welt

In den Beziehungen zwischen Russland und China gibt es eine Reihe von Problemen, die die Konsolidierung der Bemühungen um den Aufbau einer multipolaren Struktur behindern könnten. Eines davon ist die demografische Expansion der Chinesen in die dünn besiedelten Gebiete Sibiriens, die die soziale Struktur der russischen Gesellschaft radikal zu verändern droht und eine direkte Bedrohung für ihre Sicherheit darstellt. Die strikte Kontrolle der Migrationsströme nach Norden durch die chinesischen Behörden sollte eine notwendige Voraussetzung für eine ausgewogene Partnerschaft sein. Das zweite Problem ist Chinas Einfluss in Zentralasien, einer strategisch wichtigen Region in der Nähe Russlands, die reich an natürlichen Ressourcen ist, über riesige Gebiete verfügt, aber relativ dünn besiedelt ist. Beide Tendenzen verletzen ein wichtiges Prinzip der Multipolarität: die Organisation des Raumes entlang der Nord-Süd-Achse und nicht umgekehrt.

Die Richtung, in die sich China aus guten Gründen entwickeln will, ist der Pazifik, der südlich von China liegt, und je stärker die strategische Präsenz Chinas in diesem Raum ist, desto stärker wird die multipolare Struktur sein. Die Stärkung der chinesischen Präsenz in dieser Region kollidiert direkt mit den strategischen Plänen der amerikanischen Welthegemonie, denn aus der Sicht der atlantischen Strategie ist die Sicherung der Kontrolle über die Weltmeere der Schlüssel für den gesamten strategischen Rahmen der Vereinigten Staaten. Vereinigten Staaten. Die Stationierung der US-Marine im Pazifik und die Errichtung strategischer Militärstützpunkte in seinen verschiedenen Teilen sowie im Indischen Ozean auf der Insel San Diego, die die Kontrolle über den maritimen Raum der gesamten Region ermöglichen, werden zum Hauptproblem auf dem Weg zur Neuordnung des Raumes dieser Region nach dem Modell einer multipolaren Weltordnung. Die Befreiung dieses Gebietes von den US-Militärstützpunkten kann daher als eine Aufgabe von globaler Bedeutung angesehen werden.