Großbritannien ist der Beweis: Globalisten planen, Migranten als Söldnerarmee gegen den Westen einzusetzen

Verfasst von Brandon Smith über Alt-Market.us,

Warum beharren westliche Beamte darauf, die Öffentlichkeit über illegale Grenzübertritte in den Wind zu schlagen?

Warum versuchen sie, jeden zu vernichten, der sich öffentlich gegen die Masseneinwanderung aus der Dritten Welt ausspricht?

Die geltenden Gesetze unterstützen die Mehrheitsmeinung der Öffentlichkeit zur Einwanderung: Kommt legal hierher oder kommt gar nicht erst hierher.

In Europa, im Vereinigten Königreich und in den USA zeigen Umfragen, dass die Mehrheit der Bürger eine Verringerung der Einwanderung und eine bessere Grenzsicherung wünscht.

Doch Regierungsbeamte, die oft behaupten, sie würden “die Demokratie schützen”, ignorieren diese Anliegen der Mehrheit schamlos. Und warum?

Seit vielen Jahren vertrete ich eine bestimmte Theorie über die wahre Agenda hinter der Politik der offenen Grenzen in den westlichen Ländern, und ich glaube, dass diese Theorie die meisten Fragen zur illegalen Einwanderung beantwortet.

Die allgemeine Behauptung innerhalb der Freiheitsbewegung ist, dass dies alles Teil der “Cloward-Piven-Strategie” ist : Eine Social-Engineering-Methode, bei der Migranten in großem Stil in eine Gesellschaft umgesiedelt werden, um diese zu destabilisieren. Das Ziel besteht darin, Menschen mit einer unvereinbaren oder feindlichen Ideologie zu importieren, so dass die Zielkultur schließlich zusammenbricht und gezwungen wird, ein neues Regierungssystem zu akzeptieren (d. h. von freien Märkten und Freiheit zu Kommunismus und Sklaverei).

Wenn sich die westlichen Bevölkerungen geschlossen gegen die globalistische Ideologie stellen, wird die Aufgabe der Dekonstruktion für sie unmöglich. Also zerstören sie den Westen einfach von innen heraus, indem sie Millionen von Menschen einführen, die sich NIE assimilieren oder vereinigen werden.

Meine Theorie geht jedoch über die Cloward-Piven-Erklärung hinaus.

Ich glaube, dass die Einführung von Migranten aus der Dritten Welt in die USA und Europa einen tieferen und noch unheilvolleren Zweck verfolgt.

Ich habe meinen Standpunkt in meinem Artikel “Cultural Replacement: Why The Immigration Crisis Is Being Deliberately Engineered” (Kulturelle Ersetzung: Warum die Einwanderungskrise absichtlich herbeigeführt wird), der im Januar veröffentlicht wurde. Ich stellte fest:

“Ich habe dies bereits in früheren Artikeln erwähnt und bin nach wie vor der Meinung, dass einer der Hauptzwecke des Establishments, die Grenzen offen zu lassen und Illegale zur Einreise zu verleiten, darin besteht, eine Migrantenarmee zu schaffen; eine Situation, in der Millionen von Illegalen im Austausch für ihre Dienste die einfache Staatsbürgerschaft angeboten wird. Ich glaube auch, dass diese Migrantenarmee gegen die amerikanische Öffentlichkeit (die wirklichen Bürger) eingesetzt werden wird, um im Zuge einer nationalen Katastrophe das Kriegsrecht zu verhängen…”

Mit anderen Worten, mein Argument war, dass Migranten aus der Dritten Welt nicht nur als unfreiwillige Werkzeuge zur kulturellen Sättigung des Westens benutzt werden. Sie werden nicht millionenfach hierher verfrachtet, um einfach von den Früchten unserer Arbeit und der Arbeit unserer Vorfahren zu leben. Ich glaube, sie werden in die USA, das Vereinigte Königreich und Europa als Vollstrecker für das Establishment gebracht.

Denken Sie darüber nach – Sie sind im Wesentlichen gekauft und bezahlt. Sie sind Söldner, die mit dem Angebot einer einfachen Staatsbürgerschaft, staatlicher Unterstützung und der Möglichkeit, genau die westliche (und im Allgemeinen weiße) Bevölkerung, die sie verachten, zu brutalisieren, angeworben werden. Und sie dürfen dies tun, während sie sich zum Schutz hinter staatlichen Strafverfolgungsbehörden verstecken.

Mit einem zweistufigen Polizeisystem können die Migranten tun, was sie wollen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. In Europa kommt noch das Problem der zunehmenden islamischen Einwanderung hinzu, die von der religiösen Lehre geleitet wird, Ungläubige zu erobern. Aus dem Koran:

Koran [9:29] Kämpft gegen diejenigen, die weder an Allah noch an den Jüngsten Tag glauben und die nicht für ungesetzlich halten, was Allah und Sein Gesandter für ungesetzlich erklärt haben, und die nicht die Religion der Wahrheit von denen annehmen, denen die Schrift gegeben wurde – (kämpft) bis sie die Jizya freiwillig geben, während sie gedemütigt sind.

Migranten aus der Dritten Welt sind angeheuerte Arbeitskräfte für die politischen Eliten. Sie können die Bevölkerung terrorisieren, und wenn die einheimische Bevölkerung etwas unternimmt, um sich zu verteidigen, kann die Regierung einschreiten, sie als hasserfüllte Rassisten bezeichnen und das Kriegsrecht ausrufen. Das ist eine Win-Win-Situation. Die Migranten helfen dann bei der Durchsetzung des Kriegsrechts, während die Regierung die Zwei-Klassen-Polizei weiter ausbaut.

Manche behaupten, die Anti-Einwanderungs-Position sei ein “falsches Paradigma”. Der Begriff “falsches Paradigma” ist unter den Denkern der Freiheitsbewegung zu einer Plage geworden, die überwunden werden muss. Die Realität ist, dass wir nicht nur gegen die Globalisten kämpfen, sondern auch gegen die Menschen, die die Globalisten wissentlich oder unwissentlich unterstützen. Die Eliten tragen dazu bei, Konflikte anzuzetteln, aber viele dieser Spaltungen bestehen bereits ohne ihren Einfluss.

So sind beispielsweise die Kulturen der Dritten Welt von Natur aus gewalttätig und autoritär. Die 20 gewalttätigsten und unterdrückerischsten Nationen der Welt sind auch die Nationen, die Karawanen von Migranten zu uns schicken. Die Progressiven werden behaupten, dass das eine gute Sache ist und dass wir diesen Menschen helfen müssen. Das ist keine gute Sache und den meisten von ihnen kann nicht geholfen werden, denn sie kommen nicht hierher, um frei zu sein, sondern um sich zu nehmen, was sie nehmen können.

Die Mehrheit der Menschen aus diesen Regionen wird nie in der Lage sein, in westlichen Gemeinschaften friedlich zu leben. Sie verstehen nichts von Freiheit, sie verstehen nichts von Diplomatie, sie verstehen nichts von Kompromissen. Für sie ist Toleranz keine Tugend, sondern eine Schwäche, die zu ihrem Vorteil ausgenutzt werden kann. Dies ist eine Tatsache, die mit der zunehmenden Massenmigration immer wieder bewiesen wird, und ich denke, dass meine Theorie durch die jüngsten Ereignisse im Vereinigten Königreich bestätigt wurde.

Britische Bürger sind seit über einem Jahrzehnt Opfer von Angriffen durch Migranten und organisierter Kriminalität geworden. Das zweistufige Polizeisystem im Vereinigten Königreich schützt diese Migranten weiterhin vor Vergeltung, während die Regierung Statistiken verschweigt, die zeigen, wie viel Gewalt von Nicht-Staatsbürgern ausgeht.

Die britischen Unruhen in der vergangenen Woche waren ein seltener Moment, in dem sich Patrioten endlich gegen offene Grenzen aussprachen und auf die Straße gingen, nur um dann zu “Nazis” und “Rassisten” erklärt zu werden. Der Einsatz der Bereitschaftspolizei zur Unterdrückung von Sachbeschädigungen und Schlägereien wäre bis zu einem gewissen Grad verständlich, wenn man nicht bedenkt, dass die aggressiven Proteste der Migranten schon seit Monaten andauern und die Polizei kaum eingreift. Auch hier ist die Zwei-Klassen-Polizeiarbeit offensichtlich.

Dann gab der britische Premierminister Keir Starmer eine Erklärung ab, in der er patriotische Proteste mahnte und Migranten verteidigte. Ein Referendum über die Einwanderung wurde nicht angeboten. Er hat nicht ein einziges Mal das Problem der steigenden Kriminalität von Migranten anerkannt und den Patrioten im Grunde den Krieg erklärt.

Im Juli war die Labour-Partei Berichten zufolge dabei, eine neue “muslimische Führungsgruppe”zu gründen , die zur Hauptanlaufstelle für Kontakte zwischen der Regierung von Keir Starmer und den muslimischen Gemeinschaften im Vereinigten Königreich werden soll. In einem Entwurfsdokument, in dem die Pläne für das Netzwerk dargelegt werden, werden die Hauptziele beschrieben, darunter die “Beeinflussung der öffentlichen Politik in einer Weise, die die Rechte britischer Muslime schützt und fördert”, und die “Beeinflussung der Mediendiskussion über Muslime in Großbritannien”. Mit anderen Worten: Propaganda, um einheimische Andersdenkende zum Schweigen zu bringen.

Muslimische Migrantenbanden, die sich selbst als “Muslim Defense League” (MDL) bezeichnen, sahen in Starmers Rede eine Einladung, mit Messern und Macheten bewaffnet durch die Straßen britischer Städte zu ziehen und wahllos weiße Briten anzugreifen.

Die Migranten machten deutlich, dass es ihr Ziel sei, die “Dominanz” über die Briten zu behaupten und sie in Angst und Schrecken zu versetzen. Bislang leugnen die britischen Behörden die Existenz der muslimischen Banden. Die Medien haben sich geweigert, über die meisten Aktivitäten der Migrantenbanden zu berichten, und schieben alle Schuld auf einheimische Patrioten. Einer der einzigen Orte, an dem man Videobeweise sehen kann, die Migrantenbanden entlarven, ist Elon Musk’s X (früher Twitter). Musk wurde auch von britischen Beamten angegriffen, weil er “Unruhen schürt”, nur weil er das Filmmaterial nicht zensiert.

In der Zwischenzeit haben sich Keir Starmer und andere Regierungsvertreter mit muslimischen Gruppen getroffen, um ihnen zu versichern, dass die Regierung auf ihrer Seite steht. Die Migranten sind nun ermutigt, zu tun, was sie wollen, während die Briten mit der Realität konfrontiert sind, dass die Regierung sie ins Gefängnis stecken wird, wenn sie sich wehren. Die Migranten sind jetzt im Grunde genommen ein Söldnerflügel der britischen Regierung.

Diese Dynamik ist noch unbestreitbarer, wenn wir uns den Schritt der britischen Regierung ansehen, Veranstaltungen mit christlichem Bezug aus dem britischen Militär zu entfernen und gleichzeitig die Rekrutierung von Muslimen zu fördern. Denken Sie daran, dass die britische Regierung letzte Woche damit drohte, das Militär gegen das britische Volk einzusetzen. Korrupte Imperien haben es im Laufe der Geschichte immer vorgezogen, ausländische Söldner zur Unterdrückung ihrer eigenen Bürger einzusetzen. Es ist kein Zufall, dass ein so großer Prozentsatz der aus der Dritten Welt kommenden Menschen (etwa 80 %) Männer im militärischen Alter sind.

Die britische Nachkriegsbevölkerung hat lange ohne eine Beziehung zu echter Gewalt gelebt. Sicher, es gibt Fußballkrawalle und Schlägereien, aber ich spreche von kalter, kalkulierter ethnischer Kriegsführung, die darauf abzielt, zu unterjochen. Ausländische Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten sind mit solcher Gewalt bestens vertraut. Sie kennen sie gut und haben sie als Teil ihrer Kultur völlig akzeptiert.

Die wenigsten Briten sind in der Lage, einen Messerangriff auf eine Kindertanzaufführung, das massenhafte Abstechen von Kleinkindern, die in einem Park spielen, oder die Tätigkeit organisierter Vergewaltigungsbanden, die Teenager entführen, zu verstehen. Wenn man zum ersten Mal mit dieser Art von dämonischem Willen konfrontiert wird, kann das beängstigend sein. Ich fürchte, das britische Volk ist mit etwas konfrontiert, das so weit außerhalb seines Einflussbereichs liegt, dass es vielleicht nicht weiß, wie es damit umgehen soll. Die Kombination aus organisierter Migrantenkriminalität und staatlicher Unterdrückung könnte die Briten in eine verheerende Apathie stürzen.

Ich vermute, dass die Situation im Vereinigten Königreich nur ein Vorläufer dessen ist, was wir bald in den USA erleben werden. Starmer ist ein eifriger Verfechter des Weltwirtschaftsforums, und er hält sich strikt an dessen Programm. Die Bedingungen im Vereinigten Königreich entsprechen dem, was die Leute in Davos überall wollen.

Unabhängig vom Ausgang der US-Wahlen im November wird die Krise der illegalen Einwanderung in den nächsten Jahren im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Wenn die Linken an der politischen Macht bleiben, ist es wahrscheinlich, dass wir einen ähnlichen Versuch eines harten Vorgehens gegen Patrioten durch eine arrogante Harris-Regierung erleben werden.

Ich glaube, dass Harris mit Sicherheit jedem Illegalen, der sich bereits im Land befindet, die Staatsbürgerschaft anbieten wird (viele von ihnen im Austausch für den Militärdienst) und damit gleichzeitig eine Söldnertruppe und einen progressiven Wählerblock kaufen wird, was jede Chance auf eine erneute Beteiligung der Konservativen an der Regierung zunichte macht.

Im Falle einer zweiten Trump-Regierung ändert sich die Situation. Die Abschiebung illegaler Einwanderer wird das Hauptthema sein, und die Linken in den USA werden versuchen, dies zu verhindern. Sie sehen in den Migranten den Schlüssel zu ihrem Reich, den Weg zur “Zerstörung des Kapitalismus” und zur Einführung des erwachenden Sozialismus. Die Abschiebung von Illegalen würde sie um Jahrzehnte zurückwerfen. Die Linken werden eher randalieren, als zu verlieren. Das ist eine Gewissheit.

Der Unterschied ist, dass die US-Patrioten bewaffnet sind (50 Millionen Menschen mit über 400 Millionen Waffen und Hunderten von Milliarden Schuss Munition). Ich erhalte in diesen Tagen viele E-Mails von britischen und europäischen Lesern, die sich verzweifelt nach den gleichen Waffenrechten sehnen, wie wir sie in den USA haben. Sie alle sagen mir, “gebt niemals eure Waffen auf”. Keine Sorge, das werden wir nicht. Dank der Ereignisse im Vereinigten Königreich wissen wir, was auf uns zukommt.

