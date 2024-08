Seymour Hersh: Die nicht erfolge Vergeltung

Warum der große Krieg im Nahen Osten bisher nicht ausgebrochen ist

Mehr als zwei Wochen ist es her, dass eine israelische Drohne ein Sperrfeuer von Raketen auf einen Vorort von Beirut abfeuerte und Fuad Shukr, einen hochrangigen Offizier der Hisbollah, der libanesischen Miliz von Hassan Nasrallah, tötete. Bei dem Angriff am 30. Juli wurden vier weitere Menschen getötet und achtzig verletzt, viele von ihnen schwer. Einen Tag später feuerte Israel erneut eine Rakete – es war keine Bombe, wie vielfach berichtet wurde – auf ein Gästehaus der Regierung in Teheran ab und tötete Ismail Haniyeh, einen hochrangigen Hamas-Funktionär, der an den Waffenstillstandsverhandlungen mit Israel beteiligt war. Er war in Teheran, um die Amtseinführung von Masoud Pezeshkian zu feiern, einem Chirurgen, der als erster Reformer seit zwei Jahrzehnten zum Präsidenten des Iran gewählt wurde.

Die Morde lösten weltweit Ängste vor einem größeren Krieg im Nahen Osten aus, und die Biden-Administration mobilisierte rasch die US-Marine zur Unterstützung der Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, der den Rückzug angeordnet hatte. Ein Dutzend amerikanischer Kampfschiffe, darunter ein Flugzeugträger und ein Angriffs-U-Boot, wurden ins Mittelmeer beordert. Die Washington Post zitierte einen anonymen hochrangigen US-Beamten, der den Iran in einer diplomatischen Botschaft warnte, dass die Biden-Administration “unsere Interessen, unsere Partner und unser Volk unerschütterlich verteidigt”. Biden soll Netanyahu in einem Telefongespräch gesagt haben, er wolle ein “guter Partner” sein, und fügte dann eine bekannte Bitte hinzu: “Würde der Premierminister bitte einem Waffenstillstand im Gazastreifen zustimmen, der die Freilassung der israelischen Geiseln im Austausch für die Freilassung der palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen vorsieht?

Ein ausgewachsener Krieg zwischen Israel und der Hisbollah oder dem Iran ist nicht ausgebrochen, und die Aufmerksamkeit der amerikanischen Medien hat sich wieder auf die Olympischen Spiele, den Präsidentschaftswahlkampf und das Elend eines heißen Sommers mit wilderem Wetter als je zuvor gerichtet. Es gibt immer noch keinen Waffenstillstand im Gazastreifen, die israelische Luftwaffe bombardiert weiter und die israelische Armee setzt ihren Bodenkrieg gegen die Hamas fort, während die Welt mit schwelender Wut auf dieses mörderische Debakel schaut. (Das Wall Street Journal berichtete diese Woche, dass Israel sein Militär in höchste Alarmbereitschaft versetzt hat, nachdem es von den Angriffsvorbereitungen des Iran und der Hisbollah erfahren hatte. Konkrete Vorbereitungen wurden nicht genannt).

Was ist also los? Warum hat Nasrallah, der sich gerade in einem brutalen Raketenkrieg mit Israel befindet, nicht sofort reagiert, als einer seiner hochrangigen Kommandeure und langjährigen Mitarbeiter in seinem Büro ermordet wurde? Und warum hat Pezeshkian nicht versucht, den Tod eines auf iranischem Boden ermordeten Verbündeten zu rächen?

Der neue iranische Präsident ist bekannt dafür, mehr Geschäfte mit der Außenwelt machen zu wollen, und seine Entschlossenheit, seine Amtseinführung trotz des grotesken Mordes fortzusetzen, hat ihm internationale Aufmerksamkeit und, was noch wichtiger ist, potenzielle Handelspartner eingebracht.

Mit der Ermordung Haniyehs wurde ein zweiter wichtiger Hamas-Funktionär ausgeschaltet, nachdem Mohammed Deif, der Chef des militärischen Flügels der Hamas, bei einem israelischen Bombenangriff in Gaza im vergangenen Monat getötet worden war. Der verbliebene hochrangige Führer, Yahya Sinwar, lebt, vielleicht auf der Flucht, im riesigen unterirdischen Tunnelsystem der Hamas. Die verbliebenen Hamas-Geiseln, die nun als Faustpfand dienen, sollen unter seiner Kontrolle stehen. Wie viele von ihnen überlebt haben und in welchem Zustand sie sich befinden, ist nicht bekannt.

Ein amerikanischer Beamter sagte mir, dass Netanjahu, beruhigt durch die US-Armada und die bisherige Zurückhaltung des Iran bei der Reaktion auf die Ermordung Haniyehs, endlich bereit sei, einem Waffenstillstand zuzustimmen, der seit Monaten in verschiedenen Formen auf dem Tisch liegt. Das Schlüsselelement ist die Freilassung aller israelischen Geiseln durch die Hamas im Austausch für eine unbefristete Waffenruhe – und nichts anderes. Es gibt keine Einigung über die Freilassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen, die seit Beginn der Gespräche auf der Tagesordnung steht. Über den Status von Sinwar, sollte er lebend gefasst werden, konnte ich nichts erfahren. Es ist nicht klar, ob der Durchbruch beim Waffenstillstand, sollte er wie geplant erreicht werden, in einer Weise mit einer Verpflichtung zu neuen Gesprächen in anderen Teilen des Nahen Ostens verbunden ist.

Ich habe gehört, dass auch andere Führer, darunter einige in Russland und der Türkei, eine wichtige Rolle bei der Erhaltung des Friedens gespielt haben. In ihren Augen war die US-Armada ein notwendiges Zugeständnis an Netanjahu, der jetzt völlig im Bann der israelischen extremen Rechten steht. Sie sollte Netanyahu davon abhalten, die willfährige und unfähige Biden-Regierung in einen Krieg im Nahen Osten zu verwickeln, der ebenso katastrophal wäre wie der Krieg, den sie in der Ukraine unterstützt.

Es gibt auch eine Reihe von internationalen Wirtschaftsführern, die in der diplomatischen und militärischen Welt tätig sind und den Ansichten und Fähigkeiten von Bidens außenpolitischem Team skeptisch gegenüberstehen. Diese Führungspersönlichkeiten, die den amerikanischen Geheimdiensten bekannt sind und von ihnen unterstützt werden, haben auf die gegenwärtige Krise reagiert, indem sie hinter den Kulissen daran arbeiten, die Möglichkeit einer größeren politischen Neuordnung im Nahen Osten am Leben zu erhalten. Es ist nicht klar, ob der Präsident und seine hochrangigen außenpolitischen Berater die Bedeutung und den politischen Nutzen einer Annäherung an Russland und die Türkei in einigen Fragen verstehen. Es könnte auch sein, dass es den Ideologen im Weißen Haus schlicht egal ist.

Shukr, das Ziel des israelischen Attentats im Libanon, war ein 62-jähriger Hisbollah-Kommandeur und langjähriger Vertrauter Nasrallahs. Er wird von den US-Geheimdiensten als Schlüsselfigur im aktuellen Raketenkrieg zwischen Israel und der Hisbollah angesehen, der zur Evakuierung von schätzungsweise 60.000 im Norden lebenden Israelis geführt hat. US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Shukr derjenige Offizier in der Befehlskette der Hisbollah war, der für den irrtümlichen Bombenanschlag auf eine drusische Gemeinde auf den israelischen Golanhöhen im vergangenen Monat verantwortlich war, bei dem zwölf Jugendliche während eines Fußballspiels getötet wurden. Die Drusen, eine religiöse Sekte, die etwa 5% der libanesischen Bevölkerung ausmacht, sind auch in Israel und Syrien vertreten. Ihr langjähriger Führer im Libanon ist Walid Jumblatt, der enge Beziehungen zu Nasrallah und der säkularen politischen Führung des Libanon unterhält.

Der 62-jährige Shukr stand lange im Visier der US-Geheimdienste. Er gilt als einer der Verantwortlichen für die Planung und Durchführung des Anschlags auf eine US-Marinekaserne im Libanon 1983, bei dem 241 Amerikaner und 58 französische Militärangehörige getötet wurden. Das US-Finanzministerium hat eine Belohnung von 5 Millionen Dollar für Informationen über ihn ausgesetzt.

Shukr erhielt ein großes öffentliches Begräbnis, aber Nasrallah reagierte auf seine Ermordung nicht mit Gewalt, vielleicht weil der irrtümliche Bombenanschlag auf die drusische Gemeinschaft eine Peinlichkeit war, die die Beziehungen zwischen den beiden Gruppen hätte erschüttern können. In einem späteren Gespräch mit einem ehemaligen libanesischen Beamten, der bekanntermaßen Nasrallah nahestand, wurde diese Ansicht energisch zurückgewiesen: Jumblatt habe Nasrallah sofort aufgesucht und sein Bedauern über den Tod von Shukr zum Ausdruck gebracht. Der libanesische Beamte sagte mir auch, dass Nasrallah “seine Zeit abwarte” und derzeit keine Reaktion auf den Mord in Sicht sei.

Die beiden Attentate haben die Angst vor einem Krieg im Nahen Osten geschürt. Das Weiße Haus entschied sich für eine Machtdemonstration der Marine. Ein amerikanischer Offizieller sagte mir: “Krieg ist keine Option. Der neue Mann in Teheran sieht die Zukunft in der Wirtschaft und in mehr Handel und war bereit, mit China und Russland zu verhandeln”. Er ließ sich die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Türkei und ihres launischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erklären. “Die Türken wissen, was im Nahen Osten und in der Welt passiert”, wurde mir gesagt. Ein weiterer Faktor war Pezeshkians Erkenntnis, dass “der Iran keine Freunde in Washington hat” und dass “die Hamas das Gleichgewicht in einer Welt der Unsicherheit bedroht”.

Der Beamte fügte hinzu: “Wir wissen, dass die Hisbollah und der Iran in Zukunft auf die eine oder andere Weise zusammenarbeiten” und versuchen werden, Israel anzugreifen. “Wie werden sie das tun? Werden sie ein Wiedererstarken der Hamas in Gaza anstreben? Werden wir dann Israel sagen, dass wir sie nicht unterstützen können? Keiner der drei – Israel, Iran oder Hisbollah – wird nachgeben. Sie haben sich in eine strategische Ecke manövriert.

“Ich glaube, Netanjahu hätte es jetzt getan … er wäre in den Krieg gezogen, weil es in seiner Natur liegt. Außenstehende können die Schande und den Schrecken des 7. Oktober nicht begreifen. Die Hamas hat das Fass zum Überlaufen gebracht, und es kann keine Rückkehr zum Status quo geben.

Er wies darauf hin, dass keine dieser Überlegungen und Sorgen im Weißen Haus von Biden auf dem Tisch lägen. “Was mich sehr erstaunt”, so der Beamte, “ist die allgemeine Enttäuschung der Presse darüber, dass es keinen neuen und aufregenden Krieg zwischen Israel und der iranischen ‘Achse des Bösen’ gibt”.

Stattdessen, so fügte er hinzu, “sonnen sich die Biden-Administration und ihr außenpolitisches Umfeld in ihrer Weisheit, eine riesige US-Militärintervention zu mobilisieren”.

“Achten Sie darauf”, fügte er hinzu. “Im Moment sieht es gut aus, aber es ist Tag für Tag.