Absurdes Vorkaufsrechtstheater

Egon W. Kreutzer

Ein Gesetzentwurf, der den Kauf einer Immobilie von einem Unbedenklichkeits-Attest des Verfassungsschutzes dergestalt abhängig machen soll, dass die Gemeinde, in deren Gebiet die Immobilie liegt, ein Vorkaufsrecht geltend machen könne, ist zwar offenbar in Vorbereitung, die Umsetzung im wirklichen Leben wird allerdings voll in die Katastrophe führen.

Heute ist es so, dass ein Verkäufer sein Haus anbietet. Ob über einen Makler oder über ein Immobilienportal ist dabei egal. Danach trampelt eine Horde von Interessenten durch das Haus oder die ETW, ggfs. auch über das