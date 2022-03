Abt Viganò: Globalisten haben den Krieg in der Ukraine angezettelt, um die Tyrannei der Neuen Weltordnung zu errichten

Das ukrainische Volk, egal welcher ethnischen Gruppe es angehört, ist lediglich die jüngste unwissende Geisel des supranationalen totalitären Regimes, das die Volkswirtschaften der ganzen Welt durch den COVID-Betrug in die Knie gezwungen hat.

Mit Frieden ist nichts verloren. Mit Krieg kann alles verloren sein. Lasst die Menschen zur Verständigung zurückkehren. Lasst sie wieder verhandeln. Sie sollen mit gutem Willen und mit Respekt vor den Rechten des anderen verhandeln und erkennen, dass ein ehrenhafter Erfolg nie ausgeschlossen ist, wenn aufrichtig und aktiv verhandelt wird. Und sie werden sich groß fühlen – mit wahrer Größe -, wenn sie den Stimmen der Leidenschaft, ob kollektiv oder privat, Schweigen gebieten und der Vernunft ihren Platz überlassen, um ihren Brüdern Blutvergießen und ihrem Heimatland den Ruin zu ersparen.

So wandte sich Pius XII. am 24. August 1939 an die Regierenden und die Völker, als der Krieg unmittelbar bevorstand. Es waren keine Worte des leeren Pazifismus, auch nicht des mitschuldigen Schweigens zu den vielfachen Rechtsbrüchen, die an vielen Orten begangen wurden. In dieser Radiobotschaft, an die sich manche noch erinnern, appellierte der Papst an die „Achtung vor den Rechten des anderen“ als Voraussetzung für fruchtbare Friedensverhandlungen.

Das Medien narrativ

Betrachtet man die Geschehnisse in der Ukraine, ohne sich von den groben Verfälschungen der Mainstream-Medien in die Irre führen zu lassen, so stellt man fest, dass die Achtung der gegenseitigen Rechte völlig außer Acht gelassen wurde; man hat sogar den Eindruck, dass die Biden-Administration, die NATO und die Europäische Union absichtlich eine Situation des offensichtlichen Ungleichgewichts aufrechterhalten wollen, um jeden Versuch einer friedlichen Lösung der ukrainischen Krise unmöglich zu machen und die Russische Föderation zu provozieren, einen Konflikt auszulösen. Darin liegt der Ernst des Problems. Das ist die Falle, die sowohl Russland als auch der Ukraine gestellt wurde, um beide zu benutzen, damit die globalistische Elite ihren kriminellen Plan durchführen kann.

Es sollte uns nicht überraschen, dass Pluralismus und Meinungsfreiheit, die in Ländern, die von sich behaupten, demokratisch zu sein, so gepriesen werden, täglich durch Zensur und Intoleranz gegenüber Meinungen, die nicht dem offiziellen Narrativ entsprechen, desavouiert werden. Manipulationen dieser Art sind während der sogenannten Pandemie zur Norm geworden, zum Nachteil von Ärzten, Wissenschaftlern und andersdenkenden Journalisten, die diskreditiert und geächtet wurden, nur weil sie es gewagt haben, die Wirksamkeit experimenteller Impfungen infrage zu stellen. Zwei Jahre später hat die Wahrheit über die negativen Auswirkungen und das unglückliche Management des Gesundheitsnotstands ihnen Recht gegeben, aber die Wahrheit wird hartnäckig ignoriert, weil sie nicht dem entspricht, was das System wollte und heute noch will.

Wenn die Weltmedien bisher in der Lage waren, in einer Angelegenheit von strenger wissenschaftlicher Relevanz schamlos zu lügen, Lügen zu verbreiten und die Realität zu verbergen, sollte man sich fragen, warum sie in der gegenwärtigen Situation plötzlich jene intellektuelle Ehrlichkeit und den Respekt vor dem ethischen Kodex wiederentdecken sollten, der bei COVID weitgehend verweigert wird.

Aber wenn dieser kolossale Betrug von den Medien unterstützt und verbreitet wurde, muss man anerkennen, dass nationale und internationale Gesundheitsinstitutionen, Regierungen, Richter, Strafverfolgungsbehörden und die katholische Hierarchie selbst alle eine Mitverantwortung für die Katastrophe tragen – jeder in seinem Bereich, indem er die Erzählung aktiv unterstützt oder es unterlässt, sich ihr entgegenzustellen – eine Katastrophe, die Milliarden von Menschen in ihrer Gesundheit, ihrem Eigentum, der Ausübung ihrer individuellen Rechte und sogar ihrem Leben beeinträchtigt hat. Selbst in diesem Fall ist es schwer vorstellbar, dass diejenigen, die sich solcher Verbrechen schuldig gemacht haben, um eine vorsätzlich und böswillig verstärkte Pandemie zu unterstützen, plötzlich einen Ruck der Würde bekommen und sich um ihre Bürger und ihr Heimatland kümmern, wenn ein Krieg ihre Sicherheit und ihre Wirtschaft bedroht.

Dies können natürlich die klugen Überlegungen derjenigen sein, die neutral bleiben wollen und mit Distanz und fast schon Desinteresse auf das schauen, was um sie herum geschieht. Wenn wir jedoch unsere Kenntnisse über die Fakten vertiefen und sie dokumentieren, indem wir uns auf maßgebliche und objektive Quellen stützen, stellen wir fest, dass Zweifel und Verwirrung bald zu beunruhigenden Gewissheiten werden.

Selbst wenn wir unsere Untersuchung nur auf den wirtschaftlichen Aspekt beschränken wollen, verstehen wir, dass die Nachrichtenagenturen, die Politik und die öffentlichen Einrichtungen selbst von einer kleinen Anzahl von Finanzgruppen abhängen, die einer Oligarchie angehören, die bezeichnenderweise nicht nur durch Geld und Macht vereint ist, sondern auch durch die ideologische Zugehörigkeit, die ihr Handeln und ihre Einmischung in die Politik der Nationen und der ganzen Welt leitet. Diese Oligarchie zeigt ihre Tentakel in der UNO, der NATO, dem Weltwirtschaftsforum, der Europäischen Union und in „philanthropischen“ Institutionen wie der Open Society von George Soros und der Bill & Melinda Gates Foundation.

Alle diese Einrichtungen sind privat und niemandem außer sich selbst Rechenschaft schuldig, und gleichzeitig haben sie die Macht, nationale Regierungen zu beeinflussen, auch durch ihre eigenen Vertreter, die in Schlüsselpositionen gewählt oder ernannt werden. Sie geben es selbst zu, wenn sie von Staatsoberhäuptern und führenden Politikern der Welt mit allen Ehren empfangen werden und von diesen als die wahren Herren über das Schicksal der Welt respektiert und gefürchtet werden. So finden sich diejenigen, die im Namen des „Volkes“ an der Macht sind, dabei wieder, den Willen des Volkes mit Füßen zu treten und seine Rechte einzuschränken, um gehorsame Höflinge von Herren zu sein, die niemand gewählt hat, die aber dennoch den Nationen ihre politische und wirtschaftliche Agenda diktieren.

Wir kommen nun zur Krise in der Ukraine, die uns als Folge der expansionistischen Arroganz Wladimir Putins gegenüber einer unabhängigen und demokratischen Nation präsentiert wird, über die er absurde Rechte zu beanspruchen versucht. Der „Kriegstreiber Putin“ massakriert angeblich die wehrlose Bevölkerung, die sich mutig erhoben hat, um den Boden ihres Heimatlandes, die heiligen Grenzen ihrer Nation und die verletzten Freiheiten der Bürger zu verteidigen. Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten, die „Verteidiger der Demokratie“, sind daher angeblich nicht in der Lage, nicht mithilfe der NATO einzugreifen, um die Autonomie der Ukraine wiederherzustellen, den „Eindringling“ zu vertreiben und den Frieden zu garantieren. Angesichts der „Arroganz des Tyrannen“ müssten die Völker der Welt eine gemeinsame Front bilden, Sanktionen gegen die Russische Föderation verhängen und dem „armen“ Präsidenten Zelenskyy, dem „Nationalhelden“ und „Verteidiger“ seines Volkes, Soldaten, Waffen und Wirtschaftshilfe schicken. Als Beweis für Putins „Gewalt“ verbreiteten die Medien Bilder von Bombenanschlägen, militärischen Durchsuchungen und Zerstörungen und schoben die Verantwortung auf Russland. Doch damit nicht genug: Gerade um einen „dauerhaften Frieden“ zu garantieren, öffnen die Europäische Union und die NATO ihre Arme, um die Ukraine als Mitglied aufzunehmen. Und um „sowjetische Propaganda“ zu verhindern, sperrt Europa jetzt Russia Today und Sputnik, um sicherzustellen, dass die Informationen „frei und unabhängig“ sind.

Das ist das offizielle Narrativ, an das sich alle halten. Da man sich im Krieg befindet, wird abweichende Meinung sofort als Desertion gewertet, und diejenigen, die abweichende Meinung sind, machen sich des Verrats schuldig und verdienen mehr oder weniger schwere Sanktionen, angefangen bei öffentlicher Ächtung und Ausgrenzung, wie sie bei COVID gegen die „Ungeimpften“ bereits praktiziert wurde. Aber die Wahrheit, wenn man sie wissen will, erlaubt uns, die Dinge anders zu sehen und die Tatsachen so zu beurteilen, wie sie sind, und nicht so, wie sie uns präsentiert werden. Dies ist eine wahre und richtige Enthüllung, wie die Etymologie des griechischen Wortes ἀλήθεια zeigt. Oder vielleicht, mit einem eschatologischen Blick, eine Offenbarung, ein ἀποκάλυψις.

Die Erweiterung der NATO

Zuallererst muss man sich an die Fakten erinnern, die nicht lügen und nicht veränderbar sind. Und die Fakten, so irritierend sie auch für diejenigen sein mögen, die versuchen, sie zu zensieren, sagen uns, dass die Vereinigten Staaten seit dem Fall der Berliner Mauer ihren politischen und militärischen Einflussbereich auf fast alle Satellitenstaaten der ehemaligen Sowjetunion ausgedehnt haben, sogar in jüngster Zeit, indem sie Polen, die Tschechische Republik und Ungarn (1999), Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, die Slowakei, Bulgarien und Rumänien (2004), Albanien und Kroatien (2009), Montenegro (2017) und Nordmazedonien (2020) in die NATO aufgenommen haben. Die Nordatlantikpakt-Organisation bereitet sich auf die Ausweitung auf die Ukraine, Georgien, Bosnien und Herzegowina sowie Serbien vor. Praktisch gesehen ist die Russische Föderation nur wenige Kilometer von ihren Grenzen entfernt militärisch bedroht – durch Waffen und Raketenbasen -, während sie keine Militärbasis in ähnlicher Nähe zu den Vereinigten Staaten hat.

Eine mögliche NATO-Erweiterung in der Ukraine in Erwägung zu ziehen, ohne daran zu denken, dass dies die berechtigten Proteste Russlands hervorrufen würde, ist schlichtweg rätselhaft, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die NATO dem Kreml 1991 versprochen hat, sich nicht weiter auszudehnen. Und nicht nur das: Ende 2021 veröffentlichte Der Spiegel Entwürfe für einen Vertrag mit den Vereinigten Staaten und ein Abkommen mit der NATO über Sicherheitsgarantien (hier, hier und hier). Moskau forderte von seinen westlichen Partnern rechtliche Garantien, die die NATO an einer weiteren Osterweiterung durch die Aufnahme der Ukraine in das Bündnis und an der Errichtung von Militärstützpunkten in postsowjetischen Ländern hindern sollten. Die Vorschläge enthielten auch eine Klausel, wonach die NATO keine Offensivwaffen in der Nähe der russischen Grenzen stationieren und die NATO-Truppen in Osteuropa auf ihre Positionen von 1997 zurückziehen sollte.

Wie wir sehen, hat die NATO ihre Verpflichtungen gegenüber Russland nicht eingehalten oder zumindest die Situation zu einem für das geopolitische Gleichgewicht sehr heiklen Zeitpunkt erzwungen. Wir sollten uns fragen, warum die Vereinigten Staaten – oder vielmehr der amerikanische „deep state“, der nach dem Wahlbetrug, der Joe Biden ins Weiße Haus gebracht hat, wieder an die Macht gekommen ist – Spannungen mit Russland heraufbeschwören und ihre europäischen Partner in den Konflikt verwickeln wollen, mit allen Konsequenzen, die wir uns vorstellen können.

Wie General Marco Bertolini, ehemaliger Befehlshaber des Gemeinsamen Gipfeltreffen-Einsatzkommandos, treffend bemerkt hat: „Die Vereinigten Staaten haben nicht nur den Kalten Krieg gewonnen, sondern wollten [Russland] auch demütigen, indem sie sich alles nahmen, was in gewissem Sinne in ihren Einflussbereich fiel. [Putin hat es ertragen, dass die baltischen Länder, Polen, Rumänien und Bulgarien [der NATO] beigetreten sind.] Angesichts der Ukraine [die der NATO beitritt], die ihm jede Möglichkeit des Zugangs zum Schwarzen Meer genommen hätte, reagierte er“ (hier). Und er fügt hinzu: „Es gibt ein Problem mit der Stabilität des Regimes, eine Situation, die mit einem ziemlich unwahrscheinlichen Premierminister [Zelenskyy] entstanden ist, der aus der Welt der Unterhaltung kommt.“ Für den Fall eines US-Angriffs auf Russland erinnert der General daran, dass „die Global Hawks, die die Ukraine überfliegen, von Sigonella [Italien] aus starten; Italien ist zu einem großen Teil eine amerikanische Militärbasis. Das Risiko ist vorhanden, es ist präsent und real“ (hier).

Interessen, die sich aus der Blockade der russischen Gaslieferungen ergeben

Wir sollten uns auch fragen, ob hinter der Destabilisierung des empfindlichen Gleichgewichts zwischen der Europäischen Union und Russland auch wirtschaftliche Interessen stehen, die sich aus der Notwendigkeit der EU-Länder ergeben, amerikanisches Flüssiggas (für das wir auch die Regasifizierungsanlagen benötigen, die vielen Ländern vorenthalten werden und für die wir auf jeden Fall viel mehr bezahlen müssen) anstelle von russischem Gas (das ökologischer ist) zu beziehen.

Die Entscheidung des italienischen Erdöl- und Erdgasunternehmens ENI, die Investitionen in die Blue-Stream-Pipeline von Gazprom (von Russland in die Türkei) auszusetzen, bedeutet ebenfalls den Entzug einer zusätzlichen Versorgungsquelle, da sie die Trans-Atlantic Pipeline (von der Türkei nach Italien) speist.

Es ist daher kein Zufall, wenn Zelenskyy im August 2021 erklärte, er betrachte die Nord Stream 2-Pipeline zwischen Russland und Deutschland als „eine gefährliche Waffe, nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa“ (hier): Durch die Umgehung der Ukraine entgehen Kiew jährlich etwa eine Milliarde Euro an Einnahmen aus Transitgebühren. „Wir betrachten dieses Projekt ausschließlich durch das Prisma der Sicherheit und halten es für eine gefährliche geopolitische Waffe des Kremls“, sagte der ukrainische Präsident und pflichtete damit der Regierung Biden bei. Die amerikanische Unterstaatssekretärin Victoria Nuland sagte: „Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 nicht weitergeführt.“ Und so ist es geschehen, nicht ohne schwere wirtschaftliche Schäden für deutsche Investitionen.

Die virologischen Labors des Pentagons in der Ukraine

Im Zusammenhang mit den amerikanischen Interessen in der Ukraine sind auch die Bio-Labors in der Ukraine zu erwähnen, die dem Pentagon unterstehen und in denen offenbar nur US-Spezialisten mit diplomatischer Immunität direkt beim amerikanischen Verteidigungsministerium beschäftigt sind.

Erinnert sei auch an die Beschwerde Putins über die Sammlung von Genomdaten über die Bevölkerung, die für bakteriologische Waffen mit genetischer Selektion verwendet werden können (hier, hier und hier). Informationen über die Tätigkeit von Labors in der Ukraine sind natürlich schwer zu bestätigen, aber es ist verständlich, dass die Russische Föderation nicht ohne Grund der Ansicht ist, dass diese Labors eine zusätzliche bakteriologische Bedrohung für die Sicherheit der Bevölkerung darstellen könnten. Die US-Botschaft hat alle Dateien im Zusammenhang mit dem Programm zur Verringerung biologischer Bedrohungen von ihrer Website entfernt (hier).

Maurizio Blondet schreibt:

An der Veranstaltung 201, bei der die Pandemieexplosion ein Jahr vor ihrem Eintreten simuliert wurde, nahm (neben den Üblichen, Bill und Melinda) die scheinbar harmlose John Hopkins University mit ihrem segensreichen Center for Health Security teil. Die humanitäre Einrichtung trug lange Zeit einen weniger unschuldigen Namen: Sie hieß Center for Civilian Biodefence Strategies und befasste sich nicht mit der Gesundheit der Amerikaner, sondern eher mit dem Gegenteil: der Reaktion auf militärische Angriffe des Bioterrorismus. Es handelte sich praktisch um eine zivil-militärische Organisation. Auf ihrer ersten Konferenz im Februar 1999 in Crystal City in Arlington [Virginia], wo sich das Pentagon befindet, kamen 950 Ärzte, Militärangehörige, Bundesbeamte und Gesundheitsbeamte zusammen, um an einer Simulationsübung teilzunehmen. Das Ziel der Simulation ist die Abwehr eines imaginären „militarisierten“ Pockenangriffs. Dies ist nur die erste der Übungen, die in Event 201 und in der Pandemie-Impostille (hier) ihren Höhepunkt finden werden.

Es gibt auch Untersuchungen über das ukrainische Militär (hier) und Interventionen der amerikanischen Botschaft gegenüber dem ukrainischen Staatsanwalt Lutsenko im Jahr 2016, damit dieser nicht gegen „eine milliardenschwere Geldrunde zwischen G. Soros und B. Obama“ ermittelt (hier).

Eine indirekte Bedrohung für Chinas expansionistische Ambitionen auf Taiwan

Die aktuelle Ukraine-Krise hat sekundäre, aber nicht weniger schwerwiegende Folgen für das geopolitische Gleichgewicht zwischen China und Taiwan. Russland und die Ukraine sind die einzigen Produzenten von Palladium und Neon, die für die Herstellung von Mikrochips unerlässlich sind.

Moskaus mögliche Vergeltungsmaßnahmen haben in den letzten Tagen mehr Aufmerksamkeit erregt, nachdem die Marktforschungsgruppe Techcet einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem die Abhängigkeit vieler Halbleiterhersteller von Materialien russischen und ukrainischen Ursprungs wie Neon, Palladium und anderen hervorgehoben wurde. Nach Schätzungen von Techcet stammen mehr als 90 % der US-Lieferungen von Halbleiter-Neon aus der Ukraine, während 35 % des US-Palladiums aus Russland stammen. […] Nach Angaben der US International Trade Commission stiegen die Neonpreise vor der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014 um 600 %, weil Chipfirmen auf einige ukrainische Unternehmen angewiesen waren […] Wenn es stimmt, dass eine chinesische Invasion Formosas die globale Technologieversorgungskette gefährden würde, dann stimmt es auch, dass ein plötzlicher Mangel an Rohstoffen aus Russland die Produktion stoppen könnte, sodass die Insel den „Mikrochip-Schutzschild“ verlieren und Peking dazu veranlassen würde, die Annexion Taipehs zu versuchen. (QUELLE)

Bidens Interessenkonflikt in der Ukraine

Ein weiteres Thema, das wir eher nicht eingehend analysieren, betrifft Burisma, ein Öl- und Gasunternehmen, das seit 2002 auf dem ukrainischen Markt tätig ist.

Während der amerikanischen Präsidentschaft von Barack Obama (von 2009 bis 2017) war Joe Biden seine rechte Hand mit einer „Delegation“, die sich um die internationale Politik kümmerte, und seither wurde der „Schutz“, den der demokratische US-Führer bot, den ukrainischen Nationalisten gewährt, eine Linie, die zu den unversöhnlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen Kiew und Moskau führte. […] Es war Joe Biden, der in jenen Jahren die Politik der Annäherung der Ukraine an die NATO verfolgte. Er wollte Russland die politische und wirtschaftliche Macht entziehen. […] In den letzten Jahren wurde der Name von Joe Biden auch mit einem Skandal um die Ukraine in Verbindung gebracht, der auch seine Kandidatur erschüttert hatte. […] Es war im April 2014, als Burisma Holdings, das größte Energieunternehmen der Ukraine (das sowohl im Gas- als auch im Ölgeschäft tätig ist), Hunter Biden als Berater einstellte […] mit einem Gehalt von 50.000 Dollar pro Monat. Alles durchschaubar, außer dass Joe Biden in diesen Monaten die amerikanische Politik fortsetzte, die darauf abzielte, die Gebiete des Donbass, die inzwischen von Russland als Republiken anerkannt wurden, wieder in den Besitz der Ukraine zu bringen. Das Gebiet um Donezk soll reich an unerschlossenen Gasfeldern sein, die von Burisma Holdings ins Visier genommen wurden. Eine internationale Politik, die mit der Wirtschaftspolitik verflochten ist, über die die amerikanischen Medien in jenen Jahren die Nase rümpften (QUELLE).

Die Demokraten behaupteten, Trump habe einen Medienskandal inszeniert, um Bidens Wahlkampf zu schaden, doch seine Anschuldigungen erwiesen sich als wahr. Joe Biden selbst gab bei einem Treffen im Rockefeller Council for Foreign Relations zu, auf den damaligen Präsidenten Petro Poroschenko und Premierminister Arsenij Jazenjuk eingewirkt zu haben, um Ermittlungen des Generalstaatsanwalts Viktor Schokin gegen seinen Sohn Hunter zu verhindern. Biden hatte „während einer Reise nach Kiew im Dezember 2015 damit gedroht, eine Kreditgarantie der Vereinigten Staaten in Höhe von einer Milliarde Dollar zurückzuhalten“, berichtet die New York Post. „Wenn [der Generalstaatsanwalt Shokin] nicht gefeuert wird, werden Sie das Geld nicht bekommen“ (hier und hier). Und der Generalstaatsanwalt wurde tatsächlich gefeuert, was Hunter vor einem weiteren Skandal bewahrte.

Bidens Einmischung in die Kiewer Politik im Tausch gegen Gefälligkeiten für Birma und korrupte Oligarchen bestätigt das Interesse des derzeitigen US-Präsidenten, seine Familie und sein Image zu schützen und Unruhen in der Ukraine und sogar einen Krieg anzuheizen. Wie kann eine Person, die ihre Rolle nutzt, um ihre eigenen Interessen zu wahren und die Verbrechen ihrer Familienmitglieder zu decken, ehrlich und ohne Erpressung regieren?

Die ukrainische Atomfrage

Schließlich ist da noch die Frage der ukrainischen Atomwaffen. Am 19. Februar 2022 kündigte Zelenskyy auf einer Konferenz in München seine Absicht an, das Budapester Memorandum (1994) aufzukündigen, das der Ukraine die Entwicklung, Verbreitung und Nutzung von Atomwaffen verbietet. Zu den weiteren Klauseln des Memorandums gehört auch diejenige, die Russland, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich verpflichtet, keinen wirtschaftlichen Druck auf die Ukraine auszuüben, um deren Politik zu beeinflussen: Der Druck des IWF und der Vereinigten Staaten, Wirtschaftshilfe im Gegenzug für Reformen zu gewähren, die mit dem Großen Reset in Einklang stehen, stellt eine weitere Verletzung des Abkommens dar.

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andriy Melnyk, argumentierte 2021 im Deutschlandfunk, dass die Ukraine ihren Nuklearstatus wiedererlangen müsse, wenn das Land nicht der NATO beitreten wolle. Die ukrainischen Kernkraftwerke werden von dem staatlichen Unternehmen NAEK Energoatom betrieben, umgebaut und gewartet, das seine Beziehungen zu russischen Unternehmen zwischen 2018 und 2021 vollständig beendet hat. Seine wichtigsten Partner sind Unternehmen, die sich auf die US-Regierung zurückführen lassen. Es ist leicht verständlich, dass die Russische Föderation die Möglichkeit des Erwerbs von Atomwaffen durch die Ukraine als Bedrohung ansieht und von Kiew den Beitritt zum Nichtverbreitungspakt fordert.

Die farbige Revolution in der Ukraine und die Unabhängigkeit der Krim, von Donezk und Lugansk

Nachdem die Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch 2013 beschlossen hatte, das Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union auszusetzen und engere Wirtschaftsbeziehungen zu Russland zu knüpfen, kam es zu einer Reihe von Protestdemonstrationen, die als Euromaidan bekannt wurden, mehrere Monate andauerten und in der Revolution gipfelten, die Janukowitsch stürzte und zur Einsetzung einer neuen Regierung führte. Es war eine von George Soros gesponserte Operation, wie er gegenüber CNN freimütig erklärte: „Ich habe eine Stiftung in der Ukraine, bevor sie von Russland unabhängig wurde; diese Stiftung war immer im Geschäft und hat eine entscheidende Rolle bei den heutigen Ereignissen gespielt“ (hier, hier und hier).

Dieser Regierungswechsel provozierte die Reaktion der Anhänger Janukowitschs und eines Teils der ukrainischen Bevölkerung, die sich gegen die von der Bevölkerung nicht gewollte, sondern durch eine farbige Revolution herbeigeführte Hinwendung der Ukraine zum Westen wehrte, wie sie in den Jahren zuvor in Georgien, Moldawien und Weißrussland geprobt worden war.

Nach den Zusammenstößen vom 2. Mai 2014, an denen sich auch nationalistische paramilitärische Gruppen (u. a. von Pravyi Sektor) beteiligten, kam es auch zu dem Massaker in Odessa. Auch die westliche Presse berichtete skandalisiert über diese schrecklichen Ereignisse; Amnesty International und die UNO prangerten diese Verbrechen an und dokumentierten ihre Brutalität. Aber kein internationales Gericht leitete ein Verfahren gegen die Verantwortlichen ein, wie es heute gegen die angeblichen Verbrechen der russischen Armee geschehen soll.

Zu den vielen nicht eingehaltenen Vereinbarungen gehört auch das Minsker Protokoll, das am 5. September 2014 von der Trilateralen Kontaktgruppe zur Ukraine unterzeichnet wurde, die sich aus Vertretern der Ukraine, Russlands, der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lugansk zusammensetzt. Zu den Punkten der Vereinbarung gehörten auch der Abzug bewaffneter illegaler Gruppen, militärischer Ausrüstung sowie von Kämpfern und Söldnern aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine unter Aufsicht der OSZE und die Entwaffnung aller illegalen Gruppen. Entgegen den Vereinbarungen werden neonazistische paramilitärische Gruppen nicht nur offiziell von der Regierung anerkannt, sondern ihre Mitglieder erhalten sogar offizielle Aufträge.

Ebenfalls 2014 erklärten die Krim, Donezk und Lugansk ihre Unabhängigkeit von der Ukraine – im Namen des Selbstbestimmungsrechts der von der internationalen Gemeinschaft anerkannten Völker – und erklärten sich der Russischen Föderation angeschlossen. Die ukrainische Regierung weigert sich immer noch, die durch ein Referendum bestätigte Unabhängigkeit dieser Regionen anzuerkennen, und lässt den Neonazi-Milizen und den regulären Streitkräften freie Hand, gegen die Bevölkerung zu wüten, da sie diese Einheiten als terroristische Organisationen betrachtet. Es stimmt, dass die beiden Referenden vom 2. November 2014 eine Ausdehnung des Minsker Protokolls darstellen, das lediglich eine Dezentralisierung der Macht und eine Art Sonderstatus für die Regionen Donezk und Lugansk vorsah.

Wie Professor Franco Cardini kürzlich feststellte, „übergab Russland den Vereinigten Staaten am 15. Februar 2022 einen Vertragsentwurf, um diese Situation zu beenden und die russischsprachigen Bevölkerungsgruppen zu schützen. Makulatur. Dieser Krieg begann im Jahr 2014“ (hier und hier).

Und es war ein Krieg in den Absichten derjenigen, die die russische Minderheit im Donbass bekämpfen wollten: „Wir werden einen Arbeitsplatz und Renten haben, sie nicht. Wir werden Prämien dafür erhalten, dass wir Kinder haben, und sie nicht. Unsere Kinder werden Schulen und Kindergärten haben, ihre Kinder werden in den Kellern bleiben. Auf diese Weise werden wir diesen Krieg gewinnen“, sagte Präsident Petro Poroschenko 2015 (hier). Es ist nicht zu übersehen, dass diese Maßnahmen der Diskriminierung der sogenannten „Ungeimpften“ ähneln, denen Arbeit, Lohn und Bildung vorenthalten wurden. Acht Jahre Bombardierung in Donezk und Lugansk mit Hunderttausenden von Opfern, 150 toten Kindern und sehr schweren Fällen von Folter, Vergewaltigung, Entführung und Diskriminierung (hier).

Am 18. Februar 2022 ordneten die Präsidenten von Donezk und Lugansk, Denis Puschilin und Leonid Pasechnik, die Evakuierung der Zivilbevölkerung ihrer Provinzen in die Russische Föderation aufgrund der anhaltenden Zusammenstöße zwischen der Volksmiliz des Donbass und den ukrainischen Streitkräften an. Am 21. Februar ratifizierte die Staatsduma (Unterhaus des russischen Parlaments) einstimmig die von Präsident Putin eingeführten Verträge über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung mit den Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Gleichzeitig ordnete der russische Präsident die Entsendung von Truppen aus der Russischen Föderation zur Wiederherstellung des Friedens in der Donbass-Region an.

Hier kann man sich fragen, warum sich die internationale Gemeinschaft in einer Situation eklatanter Menschenrechtsverletzungen durch neonazistische Streitkräfte und paramilitärische Apparate (die Flaggen mit Hakenkreuzen schwenken und das Bildnis von Adolf Hitler zur Schau stellen) gegen die russischsprachige Bevölkerung der unabhängigen Republiken verpflichtet fühlt, die Intervention der Russischen Föderation als verurteilungswürdig zu betrachten und Putin sogar die Schuld an der Gewalt zu geben. Wo bleibt das viel gepriesene Selbstbestimmungsrecht des Volkes, das am 24. August 1991 bei der Ausrufung der Unabhängigkeit der Ukraine für gültig erklärt und von der internationalen Gemeinschaft anerkannt wurde? Und warum empören wir uns heute über eine russische Intervention in der Ukraine, wo doch die NATO in Jugoslawien (1991), im Kosovo (1999), in Afghanistan (2001), im Irak (2003) und in Libyen und Syrien (2011) dasselbe getan hat, ohne dass irgendjemand Einspruch erhoben hätte? Ganz zu schweigen davon, dass Israel in den letzten zehn Jahren wiederholt militärische Ziele in Syrien, im Iran und im Libanon angegriffen hat, um die Bildung einer feindlichen bewaffneten Front an seiner Nordgrenze zu verhindern, und dennoch hat keine Nation vorgeschlagen, Sanktionen gegen Tel Aviv zu verhängen.

Es ist bestürzend zu sehen, mit welcher Heuchelei die Europäische Union und die Vereinigten Staaten – Brüssel und Washington – Präsident Zelenskyy ihre bedingungslose Unterstützung gewähren, dessen Regierung seit acht Jahren ungestraft russischsprachige Ukrainer verfolgt (hier), denen es sogar verboten ist, in ihrer eigenen Sprache zu sprechen, und das in einem Land, das zahlreiche ethnische Gruppen umfasst, von denen die russischsprachigen 17,2 % ausmachen. Und es ist skandalös, dass sie über die Verwendung von Zivilisten als menschliche Schutzschilde durch die ukrainische Armee schweigen, die Flugabwehrstellungen in Bevölkerungszentren, Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten aufstellt, damit deren Zerstörung Tote in der Bevölkerung verursacht.

Die Mainstream-Medien hüten sich, Bilder von russischen Soldaten zu zeigen, die Zivilisten helfen, sichere Positionen zu erreichen (hier und hier) oder humanitäre Korridore zu organisieren, die von ukrainischen Milizen beschossen werden (hier und hier). Ebenso wird über die Abrechnung, die Massaker, die Gewalt und den Diebstahl durch Teile der Zivilbevölkerung, denen Zelenskyy Waffen gegeben hat, geschwiegen: Die Videos, die im Internet zu sehen sind, vermitteln einen Eindruck von dem Klima des Bürgerkriegs, das von der ukrainischen Regierung geschickt angeheizt wird. Hinzu kommen die Sträflinge, die zur Einberufung in die Armee freigelassen wurden, sowie die Freiwilligen der Fremdenlegion: eine Masse von Fanatikern ohne Regeln und ohne Ausbildung, die dazu beitragen wird, die Situation zu verschlimmern und unkontrollierbar zu machen.

Präsident Wolodymyr Oleksandrowytsch Zelenskyj

Die Kandidatur und Wahl des ukrainischen Präsidenten Zelenskyy entspricht, wie von vielen Seiten betont wurde, dem in den letzten Jahren eingeführten Klischee, dass ein komischer Schauspieler oder eine Persönlichkeit aus der Unterhaltungsbranche in die Politik geholt wird. Glauben Sie nicht, dass das Fehlen eines geeigneten cursus honorum ein Hindernis für den Aufstieg an die Spitze der Institutionen ist; im Gegenteil: Je mehr eine Person in der Welt der politischen Parteien scheinbar fremd ist, desto mehr ist davon auszugehen, dass ihr Erfolg von den Machthabern bestimmt wird. Zelenskyys Auftritte in Drag stehen in perfektem Einklang mit der LGBTQ-Ideologie, die von ihren europäischen Förderern als unverzichtbares Erfordernis der „Reform“-Agenda betrachtet wird, die jedes Land zusammen mit der Gleichstellung der Geschlechter, der Abtreibung und der grünen Wirtschaft übernehmen sollte. Kein Wunder, dass Zelenskyy, Mitglied des WEF (hier), von der Unterstützung Schwabs und seiner Verbündeten profitieren konnte, um an die Macht zu kommen und sicherzustellen, dass der Große Reset auch in der Ukraine durchgeführt wird.

Die 57-teilige Fernsehserie, die Zelenskyy produzierte und in der er die Hauptrolle spielte, zeigt, dass die Medien seine Kandidatur für das Amt des ukrainischen Präsidenten und seinen Wahlkampf planten. In der fiktiven Serie Der Diener des Volkes spielte er die Rolle eines Gymnasiallehrers, der unerwartet Präsident der Republik wurde und gegen die Korruption in der Politik kämpfte. Es ist kein Zufall, dass die absolut mittelmäßige Serie dennoch den WorldFest Remi Award (USA, 2016) gewann, bei den Seoul International Drama Awards (Südkorea) unter die ersten vier Finalisten in der Kategorie Komödie kam und beim World Media Film Festival in Hamburg mit dem Intermedia Globe Silver Award in der Kategorie Unterhaltungs-TV-Serie ausgezeichnet wurde.

Das mediale Aufsehen, das Zelenskyy mit der Fernsehserie erregte, brachte ihm über 10 Millionen Follower auf Instagram ein und schuf die Voraussetzung für die Gründung der gleichnamigen politischen Partei „Diener des Volkes“, der auch Iwan Bakanow, Geschäftsführer und Anteilseigner (zusammen mit Zelenskyy selbst und dem Oligarchen Kolomoisky) des Studios Kvartal 95 und Eigentümer des Fernsehsenders TV 1+1, angehört. Das Image von Zelenskyy ist ein künstliches Produkt, eine Medienfiktion, eine Manipulation des Konsenses, die es geschafft hat, in der kollektiven Vorstellungskraft der Ukrainer eine politische Figur zu schaffen, die in der Realität und nicht in der Fiktion die Macht erobert hat.

„Nur einen Monat vor den Wahlen 2019, die er gewann, verkaufte Zelenskyy das Unternehmen [Kvartal 95 Studio] an einen Freund, um einen Weg zu finden, an den Erlös des Unternehmens zu kommen, das er offiziell seiner Familie überlassen hatte. Bei diesem Freund handelte es sich um Serhiy Shefir, der später zum Ratsmitglied des Präsidenten ernannt wurde. […] Der Verkauf der Aktien erfolgte zugunsten der Maltex Multicapital Corp., einer Gesellschaft, die Shefir gehört und auf den Britischen Jungferninseln registriert ist“ (hier).

Der derzeitige ukrainische Präsident warb für seine Wahlkampagne mit einem – gelinde gesagt – verstörenden Werbespot (hier), in dem er mit zwei Maschinengewehren auf Parlamentsmitglieder schießt, die er als korrupt oder Russland gegenüber unterwürfig bezeichnet.

VERGOGNA!!! 🎥 Il Presidente dell' #Ucrania @ZelenskyyUa , qualche anno fa , usó questo spot in campagna presidenziale, promettendo che così si sarebbe liberato dei politici corrotti filo Russi . pic.twitter.com/qkpT5QFmdJ — Pablita 🍀#CloversForAssange🍀 (@saluti37) February 27, 2022

Der Kampf gegen die Korruption, den der ukrainische Präsident in der Rolle des „Dieners des Volkes“ ankündigt, entspricht jedoch nicht dem Bild, das die sogenannten Pandora-Papiere von ihm zeichnen, in denen der jüdische Milliardär Kolomoisky[1] ihm am Vorabend der Wahlen über Offshore-Konten 40 Millionen Dollar gezahlt haben soll (hier, hier und hier). [2] In seinem Heimatland werfen ihm viele vor, er habe den prorussischen Oligarchen die Macht entrissen, nicht um sie dem ukrainischen Volk zu geben, sondern um seine eigene Interessengruppe zu stärken und gleichzeitig seine politischen Gegner zu beseitigen:

Er hat die Minister der alten Garde entlassen, allen voran den mächtigen Innenminister [Arsen] Awakow. Er setzte den Präsidenten des Verfassungsgerichts, der als Kontrolle seiner Gesetze fungierte, rüde in den Ruhestand. Er schloss sieben oppositionelle Fernsehsender. Er verhaftete und beschuldigte Viktor Medwedcuk, einen pro-russischen Sympathisanten, vor allem aber den Vorsitzenden der Partei Plattform der Opposition – Für das Leben, die nach seiner Partei Diener des Volkes die zweite Partei im ukrainischen Parlament ist, des Verrats. Er stellt auch den ehemaligen Präsidenten Poroschenko wegen Hochverrats vor Gericht, der allen misstraute, außer denen, die sich mit den Russen oder ihren Freunden verstanden. Der Bürgermeister von Kiew, der beliebte ehemalige Boxweltmeister Witali Klitschko, wurde bereits mehrfach durchsucht und beschlagnahmt. Kurzum, Zelenskyy scheint mit allen, die nicht mit seiner Politik übereinstimmen, reinen Tisch machen zu wollen (hier).

Am 21. April 2019 wurde Zelenskyy mit 73,22 % der Stimmen zum Präsidenten der Ukraine gewählt, am 20. Mai wurde er vereidigt. Am 22. Mai 2019 ernannte er Iwan Bakanow, Generaldirektor von Kvartal 95, zum Ersten Stellvertretenden Leiter der Sicherheitsdienste der Ukraine und Leiter der Hauptdirektion für die Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität der Zentraldirektion des Sicherheitsdienstes der Ukraine. Neben Bakanow ist auch Mykhailo Fedorow, Vizepräsident und Minister für digitale Transformation, Mitglied des Weltwirtschaftsforums, zu nennen (hier). Zelenskyy selbst hat zugegeben, dass der kanadische Premierminister Justin Trudeau sein Vorbild ist (hier und hier).

Die Beziehungen von Zelenskyy zum IWF und zum WEF

Wie der tragische Präzedenzfall Griechenland gezeigt hat, werden die nationalen Souveränitäten und der von den Parlamenten zum Ausdruck gebrachte Volkswille de facto durch die Entscheidungen der internationalen Hochfinanz ausgehebelt, die sich durch Erpressung und offene Erpressung wirtschaftlicher Natur in die Regierungspolitik einmischt. Der Fall der Ukraine, eines der ärmsten Länder Europas, bildet hier keine Ausnahme.

Kurz nach der Wahl von Zelenskyy drohte der Internationale Währungsfonds, der Ukraine keinen Kredit in Höhe von 5 Milliarden Dollar zu gewähren, wenn er ihren Forderungen nicht nachkäme. In einem Telefongespräch mit der IWF-Chefin Kristalina Georgiewa wurde der ukrainische Präsident dafür gerügt, dass er Jakiw Smolij durch einen Mann seines Vertrauens, Kyrylo Schewtschenko, ersetzt hatte, der weniger geneigt war, sich dem Diktat des IWF zu beugen. Anders Åslund schreibt beim Atlantic Council:

Die Probleme rund um die Regierung Zelenskyy nehmen alarmierend zu. Erstens hat der Präsident seit März 2020 nicht nur die unter ihm durchgeführten Reformen rückgängig gemacht, sondern auch die von seinem Vorgänger Petro Poroschenko eingeleiteten. Zweitens hat seine Regierung keine plausiblen Vorschläge vorgelegt, um die Bedenken des IWF hinsichtlich der nicht erfüllten Verpflichtungen der Ukraine auszuräumen. Drittens scheint der Präsident nicht mehr über eine regierende parlamentarische Mehrheit zu verfügen, und er scheint kein Interesse an der Bildung einer reformorientierten Mehrheit zu haben (hier).

Es ist offensichtlich, dass die Interventionen des IWF darauf abzielen, die ukrainische Regierung dazu zu bringen, sich der von der globalistischen Agenda diktierten Wirtschafts-, Steuer- und Sozialpolitik anzupassen, angefangen bei der „Unabhängigkeit“ der ukrainischen Zentralbank von der Regierung: ein Euphemismus, mit dem der IWF die Kiewer Regierung dazu auffordert, auf die legitime Kontrolle über ihre Zentralbank zu verzichten, die neben der Ausgabe von Geld und der Verwaltung der Staatsschulden eine der Möglichkeiten zur Ausübung der nationalen Souveränität darstellt. Andererseits hatte Kristalina Georgiewa nur vier Monate zuvor gemeinsam mit Klaus Schwab, Prinz Charles und UN-Generalsekretär António Guterres den Großen Reset eingeleitet.

Was mit den vorherigen Regierungen nicht möglich gewesen war, wurde unter der Präsidentschaft von Zelenskyy vollendet, der sich zusammen mit dem neuen Gouverneur der BCU, Kyrylo Shevchenko, in die Gunst des WEF (hier) stellte. Weniger als ein Jahr später schrieb Schewtschenko, um seine Unterwerfung zu beweisen, einen Artikel für das WEF mit dem Titel Zentralbanken sind der Schlüssel zu den Klimazielen der Länder und die Ukraine zeigt den Weg (hier). So wird die Agenda 2030 unter Erpressung umgesetzt.

Auch andere ukrainische Unternehmen haben Verbindungen zum WEF: die Staatliche Sparkasse der Ukraine (eines der größten Finanzinstitute der Ukraine), die DTEK-Gruppe (ein wichtiger Privatinvestor im ukrainischen Energiesektor) und Ukr Land Farming (ein führendes Agrarunternehmen im Anbau). Banken, Energie und Lebensmittel sind Sektoren, die perfekt zum Great Reset und zur vierten industriellen Revolution passen, wie sie von Klaus Schwab theoretisiert wurden.

Am 4. Februar 2021 schloss der ukrainische Präsident sieben Fernsehsender, darunter ZIK, Newsone und 112 Ukraine, die sich alle schuldig gemacht hatten, seine Regierung nicht zu unterstützen. Wie Anna Del Freo schreibt:

Eine scharfe Verurteilung dieses freiheitsfeindlichen Aktes kam unter anderem auch von der Europäischen Journalistenföderation und der Internationalen Journalistenföderation, die die sofortige Aufhebung des Vetos gefordert haben. Die drei Sender werden fünf Jahre lang nicht mehr senden können: sie beschäftigen etwa 1500 Personen, deren Arbeitsplätze nun gefährdet sind. Es gibt keinen wirklichen Grund für die Schließung der drei Sender, außer der Willkür der ukrainischen politischen Spitze, die ihnen vorwirft, die Informationssicherheit zu gefährden und unter „bösartigem russischen Einfluss“ zu stehen. Eine heftige Reaktion kommt auch von der ukrainischen Journalistengewerkschaft NUJU, die von einem schweren Angriff auf die Meinungsfreiheit spricht, da Hunderten von Journalisten die Möglichkeit genommen wird, sich zu äußern, und Hunderttausenden von Bürgern das Recht auf Information vorenthalten wird.

Wie wir sehen können, wurde das, was Putin vorgeworfen wird, in Wirklichkeit von Zelenskyy und, in jüngerer Zeit, von der Europäischen Union mit der Komplizenschaft der sozialen Medienplattformen durchgeführt. In dem Artikel von Del Freo heißt es:

Die Schließung von Fernsehsendern ist eine der extremsten Formen der Einschränkung der Pressefreiheit“, sagte EJF-Generalsekretär Ricardo Gutierrez. „Nationen haben die Pflicht, einen effektiven Informationspluralismus zu gewährleisten. Es ist klar, dass das präsidiale Veto überhaupt nicht im Einklang mit internationalen Standards zur Meinungsfreiheit steht.

Es wäre interessant zu erfahren, welche Erklärungen der Europäische Journalistenverband und die Internationale Journalistenföderation nach dem Blackout von Russia Today und Sputnik in Europa abgegeben haben.

Neonazistische und extremistische Bewegungen in der Ukraine

Ein Land, das die internationale Gemeinschaft um humanitäre Hilfe bittet, um seine Bevölkerung gegen die russische Aggression zu verteidigen, sollte in der kollektiven Vorstellung für die Achtung demokratischer Grundsätze und für eine Gesetzgebung eintreten, die Aktivitäten und die Verbreitung von Propaganda extremistischer Ideologien untersagt.

Neonazistische Bewegungen, die militärische und paramilitärische Aktionen durchführen, operieren in der Ukraine ungehindert, oft mit offizieller Unterstützung öffentlicher Einrichtungen. Dazu gehören die folgenden: Stepan Banderas Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), eine Bewegung mit nationalsozialistischem, antisemitischem und rassistischem Hintergrund, die bereits in Tschetschenien aktiv war und Teil des Rechten Sektors ist, einer Vereinigung rechtsextremer Bewegungen, die zur Zeit des Euromaidan-Putsches 2013/2014 gegründet wurde; die Ukrainische Aufständische Armee (UPA); die UNA/UNSO, der paramilitärische Flügel der rechtsextremen Partei Ukrainische Nationalversammlung; die Korchinsky-Bruderschaft, die ISIS-Mitgliedern in Kiew Schutz bot (hier); Misanthropic Vision (MD), ein in 19 Ländern verbreitetes Neonazi-Netzwerk, das öffentlich zu Terrorismus, Extremismus und Hass gegen Christen, Muslime, Juden, Kommunisten, Homosexuelle, Amerikaner und Farbige aufruft (hier).

Es sei daran erinnert, dass die Regierung diese extremistischen Organisationen ausdrücklich unterstützt hat, indem sie die Präsidentengarde zu den Beerdigungen ihrer Vertreter schickte und das Asow-Bataillon unterstützte, eine paramilitärische Organisation, die offiziell Teil der ukrainischen Armee unter dem neuen Namen Asow-Sondereinsatzregiment ist und in die Nationalgarde eingegliedert wurde. Das Asow-Regiment wird von dem ukrainisch-jüdischen Oligarchen Igor Kolomoisky finanziert, dem ehemaligen Gouverneur von Dnepropetrowsk, der auch als Finanzier der nationalistischen Milizen von Pravyi Sektor gilt, die für das Massaker von Odessa verantwortlich gemacht werden. Es handelt sich um denselben Kolomoisky, der in den Pandora-Papieren als Förderer von Präsident Zelenskyy genannt wird. Das Bataillon unterhält Beziehungen zu mehreren rechtsextremen Organisationen in Europa und den Vereinigten Staaten.

Nach einem Treffen zwischen Generalsekretär Salil Shetty und Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk am 8. September 2014 forderte Amnesty International die ukrainische Regierung auf, die von den Freiwilligenbataillonen, die mit den Kiewer Streitkräften zusammenarbeiten, begangenen Misshandlungen und Kriegsverbrechen zu beenden. Die ukrainische Regierung hat eine offizielle Untersuchung der Angelegenheit eingeleitet und erklärt, dass gegen keine Offiziere oder Soldaten des Asow-Bataillons ermittelt zu werden scheint.

Im März 2015 kündigte der ukrainische Innenminister Arsen Awakow an, dass das Asow-Bataillon eine der ersten Einheiten sein würde, die von Truppen der US-Armee im Rahmen ihrer Ausbildungsmission Operation Fearless Guard ausgebildet würden. Die US-Ausbildung wurde am 12. Juni 2015 eingestellt, als das US-Repräsentantenhaus einen Änderungsantrag verabschiedete, der jegliche Hilfe (einschließlich Waffen und Ausbildung) für das Bataillon wegen seiner neonazistischen Vergangenheit untersagte. Der Änderungsantrag wurde dann auf Druck der CIA zurückgenommen (hier und hier) und die Soldaten des Asow-Bataillons wurden in den Vereinigten Staaten ausgebildet (hier und hier): „Wir haben diese Jungs jetzt seit acht Jahren ausgebildet. Sie sind wirklich gute Kämpfer. Hier könnte das Programm der Agentur einen ernsthaften Einfluss haben.“

Im Jahr 2016 stellte ein OSZE-Bericht [Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa] fest, dass das Asow-Bataillon für die Massentötung von Gefangenen, das Verstecken von Leichen in Massengräbern und die systematische Anwendung von physischen und psychologischen Foltermethoden verantwortlich war. Erst vor wenigen Tagen wurde der stellvertretende Kommandeur des Bataillons, Vadim Trojan, von Innenminister Arsen Awakow zum Polizeichef der Oblast ernannt.

Dies sind die „Helden“, die zusammen mit der ukrainischen Armee gegen die russischen Soldaten kämpfen. Und diese Helden des Asow-Bataillons wagen es, anstatt ihre Kinder zu beschützen, ihr eigenes Fleisch zum Schlachtvieh zu machen, indem sie Jungen und Mädchen rekrutieren (hier und hier) und damit gegen das Fakultativprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention (hier) verstoßen, das die Beteiligung von Minderjährigen an bewaffneten Konflikten betrifft: ein Ad-hoc-Rechtsinstrument, das festlegt, dass kein Kind unter 18 Jahren gewaltsam rekrutiert oder direkt in Feindseligkeiten eingesetzt werden darf, weder von den Streitkräften eines Staates noch von bewaffneten Gruppen.

Es ist unvermeidlich, dass die tödlichen Waffen, die von der EU, auch von Draghis Italien, mit Unterstützung „antifaschistischer“ politischer Parteien bereitgestellt werden, gegen diese Kinder eingesetzt werden sollen.

Der Krieg in der Ukraine in den Plänen der NWO

Die Zensur, die gegen russische Sender verhängt wurde, zielt eindeutig darauf ab, zu verhindern, dass die offizielle Darstellung durch die Fakten widerlegt wird. Doch während die westlichen Medien Bilder des Videospiels War Thunder (hier), Ausschnitte aus dem Film Star Wars (hier), Explosionen in China (hier), Videos von Militärparaden (hier), Aufnahmen aus Afghanistan (hier), der römischen Metro (hier) oder Bilder von mobilen Krematorien (hier) zeigen, indem sie sie als reale und aktuelle Szenen des Krieges in der Ukraine ausgeben, wird die Realität ignoriert, weil man bereits beschlossen hat, den Krieg in der Ukraine zu beenden, Die Realität wird ignoriert, weil bereits beschlossen wurde, einen Konflikt als Ablenkungsmanöver zu provozieren, um neue Einschränkungen der Freiheiten in den westlichen Ländern zu legitimieren, wie es das Weltwirtschaftsforum mit seinem Great Reset und die Agenda 2030 der Vereinten Nationen vorsehen.

Es ist offensichtlich, dass das ukrainische Volk, jenseits der Probleme, die die Diplomatie lösen kann, Opfer desselben globalen Staatsstreichs ist, der von supranationalen Mächten durchgeführt wird, die nicht den Frieden zwischen den Nationen, sondern die Errichtung der Tyrannei der Neuen Weltordnung beabsichtigen. Erst vor wenigen Tagen sagte die ukrainische Parlamentarierin Kira Rudik mit einer Kalaschnikow in der Hand zu Fox News: „Wir wissen, dass wir nicht nur für die Ukraine kämpfen, sondern auch für die neue Weltordnung.“

Die von Putin immer wieder angeprangerten Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine und die Verbrechen der Neonazi-Milizen konnten keine politische Lösung finden, weil sie von der globalistischen Elite unter Mitwirkung der Europäischen Union, der NATO und des amerikanischen Deep State geplant und geschürt wurden, mit einem antirussischen Ton, der einen Krieg unvermeidlich machen soll, dessen Ziel es ist, vor allem in Europa die erzwungene Einführung von Energierationierungen (hier),[3] Reisebeschränkungen, die Ersetzung von Papiergeld durch elektronisches Geld (hier und hier) und die Einführung eines digitalen Personalausweises (hier und hier) durchzusetzen. Wir sprechen hier nicht über theoretische Projekte. Es handelt sich um Entscheidungen, die sowohl auf europäischer Ebene als auch in den einzelnen Ländern konkret getroffen werden sollen.

Achtung des Rechts und der Normen

Die Intervention der NATO, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union in der Ukraine scheint keine Legitimität zu besitzen. Die Ukraine ist kein Mitglied der NATO und sollte als solches nicht von einer Organisation unterstützt werden, deren Zweck die Verteidigung ihrer Mitglieder ist. Das Gleiche gilt für die Europäische Union, die Zelenskyy erst vor wenigen Tagen eingeladen hat, ihr beizutreten. In der Zwischenzeit hat die Ukraine seit 2014 2,5 Milliarden Dollar von den Vereinigten Staaten erhalten und weitere 400 Millionen Dollar allein im Jahr 2021, plus andere Mittel in Höhe von insgesamt 4,6 Milliarden Dollar. Putin seinerseits hat der Ukraine 15 Milliarden Dollar an Krediten gewährt, um sie vor dem Bankrott zu retten. Die Europäische Union hat ihrerseits 17 Millionen Dollar an Finanzmitteln zur Verfügung gestellt, zusätzlich zu den Mitteln, die von verschiedenen Einzelstaaten bereitgestellt wurden. Doch diese Hilfe ist der ukrainischen Bevölkerung nur in geringem Maße zugutegekommen.

Darüber hinaus verstößt die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, mit ihrer Einmischung in den Krieg in der Ukraine im Namen der Europäischen Union gegen die Artikel 9, 11 und 12 des Vertrags von Lissabon. Die Zuständigkeit der Europäischen Union in diesem Bereich liegt beim Europäischen Rat und der Hohen Vertreterin. In keinem Fall liegt sie beim Kommissionspräsidenten. In welcher Eigenschaft maßt sich Kommissionspräsidentin von der Leyen an, so zu tun, als sei sie das Oberhaupt der Europäischen Union, indem sie sich eine Rolle anmaßt, die ihr nicht zusteht? Warum greift niemand ein, vor allem wenn man die Gefahr bedenkt, der die europäischen Bürger durch die Möglichkeit russischer Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt sind?

Darüber hinaus sehen die Verfassungen der Staaten, die heute Unterstützung und Waffen in die Ukraine schicken, in vielen Fällen nicht die Möglichkeit vor, in einen Konflikt einzutreten. So heißt es zum Beispiel in Artikel 11 der italienischen Verfassung: „Italien lehnt den Krieg als Angriffsmittel auf die Freiheit anderer Völker und als Mittel zur Beilegung internationaler Kontroversen ab.“ Die Entsendung von Waffen und Soldaten an eine Nation, die weder der NATO noch der Europäischen Union angehört, stellt de facto eine Kriegserklärung an die mit ihr im Krieg befindliche Nation (in diesem Fall Russland) dar und sollte daher die vorherige Erwägung einer Kriegserklärung erfordern, wie dies in Artikel 78 der italienischen Verfassung vorgesehen ist: „Die Kammern [des Parlaments] beraten über den Kriegszustand und übertragen der Regierung die erforderlichen Befugnisse“. Es hat nicht den Anschein, dass die Kammern bisher aufgefordert wurden, sich in diesem Sinne zu äußern, oder dass der Präsident der Republik interveniert hat, um die Einhaltung der Verfassungsbestimmung zu fordern. Ministerpräsident Draghi, der von der globalistischen Kabale für die Zerstörung Italiens und seine endgültige Versklavung an supranationale Mächte ernannt wurde, ist einer der vielen nationalen Regierungschefs, die den Willen der Bürger als lästiges Hindernis für die Umsetzung der Agenda des Weltwirtschaftsforums betrachten. Nach zwei Jahren systematischer Verstöße gegen die Grundrechte und die Verfassung fällt es schwer zu glauben, dass er die Interessen des italienischen Volkes über die Interessen derer stellen will, die ihn an die Macht gebracht haben. Im Gegenteil: Je verheerender die Auswirkungen der von seiner Regierung verhängten Sanktionen sind, desto mehr kann er sich bei denen, die ihm die Macht verliehen haben, beliebt machen. Der Staatsstreich, der mit Hilfe des psychopandämischen Notstands verübt wurde, wird heute mit neuen unglücklichen Entscheidungen fortgesetzt, die von einem Parlament ohne Rückgrat ratifiziert wurden.

Es verstößt auch gegen Artikel 288 des italienischen Strafgesetzbuches, dass italienische Bürger – und sogar Mitglieder der Regierungsmehrheit und führende Politiker – dem Aufruf des ukrainischen Botschafters zur Aufnahme in die Fremdenlegion folgen dürfen: „Wer auf dem Gebiet [Italiens] ohne Genehmigung der Regierung Bürger zum Dienst [im Militär] zugunsten einer fremden Nation anwirbt oder bewaffnet, wird mit Freiheitsstrafe von 4 bis 15 Jahren bestraft.“ Zumindest bis jetzt hat kein Richter eingegriffen, um die Verantwortlichen für dieses Verbrechen zu bestrafen.

Ein weiterer Verstoß liegt in der Verbringung von Kindern aus der Ukraine nach Italien (und vermutlich auch in andere Länder), die von italienischen Paaren unter Verstoß gegen das Gesetz 40/2004 durch Leihmutterschaft gezeugt wurden, ohne dass die Schuldigen und ihre Komplizen bestraft wurden.

Es sei auch daran erinnert, dass die Äußerungen von Regierungsmitgliedern oder führenden Politikern gegenüber der Russischen Föderation und ihrem Präsidenten sowie die gegen Russland verhängten Sanktionen und die wiederholten Fälle willkürlicher Diskriminierung russischer Bürger, Unternehmen, Künstler und Sportmannschaften allein aufgrund der Tatsache, dass sie in der Russischen Föderation ansässig sind, Die wiederholte willkürliche Diskriminierung von russischen Bürgern, Unternehmen, Künstlern und Sportmannschaften, nur weil sie Russen sind, stellt nicht nur eine Provokation dar, die vermieden werden sollte, um eine ruhige und friedliche Beilegung der Ukraine-Krise zu ermöglichen, sondern gefährdet auch die Sicherheit der italienischen Bürger (sowie die Sicherheit der Bürger anderer Nationen, die eine ähnliche Haltung gegenüber Russland einnehmen). Der Grund für eine derartige Unbesonnenheit ist unverständlich, es sei denn, man will absichtlich Reaktionen der Gegenseite hervorrufen.

Der russisch-ukrainische Konflikt ist eine sehr gefährliche Falle, die der Ukraine, Russland und den europäischen Nationen gestellt wurde.

Die Ukraine ist das jüngste Opfer vollendeter Henker

Die russisch-ukrainische Krise ist nicht vor einem Monat plötzlich ausgebrochen. Sie wurde von langer Hand vorbereitet und geschürt, angefangen mit dem weißen Putsch von 2014, der vom amerikanischen Deep State in einer antirussischen Tonart gewünscht wurde. Dies zeigt sich unter anderem an der Ausbildung des Asow-Bataillons durch die CIA „zum Töten von Russen“ (hier), wobei die CIA die Aufhebung der 2015 vom Kongress beschlossenen Änderung des Verbots der Hilfe für das Bataillon erzwang. Die Interventionen von Joe und Hunter Biden gehen in die gleiche Richtung. Es gibt also Beweise für eine langfristige Absicht, die mit der unaufhaltsamen Expansion der NATO nach Osten übereinstimmt. Die Farbenrevolution des Euromaidan sowie die Einsetzung einer NATO-freundlichen Regierung, die sich aus vom Weltwirtschaftsforum und George Soros ausgebildeten homines novi zusammensetzt, sollten die Voraussetzungen für die Unterordnung der Ukraine unter den NATO-Block schaffen und sie dem Einfluss der Russischen Föderation entziehen. Zu diesem Zweck hat die subversive Aktion der NGOs des ungarischen Philanthropen, unterstützt durch die Medienpropaganda, die Verbrechen der paramilitärischen Neonazi-Organisationen verschwiegen, die von denselben Leuten finanziert werden, die Zelenskyy sponsern.

Doch wenn es der Gehirnwäsche durch die Mainstream-Medien in den westlichen Ländern gelungen ist, ein völlig verzerrtes Bild der Realität zu vermitteln, so gilt das nicht für die Ukraine, wo sich die Bevölkerung der Korruption der politischen Klasse an der Macht und ihrer Abgehobenheit von den wirklichen Problemen der ukrainischen Nation sehr wohl bewusst ist. Wir im Westen glauben, dass es die „Oligarchen“ nur in Russland gibt, während sie in Wirklichkeit vor allem in der gesamten Galaxie der ehemaligen Sowjetunion präsent sind, wo sie Reichtum und Macht anhäufen können, indem sie sich ausländischen „Philanthropen“ und multinationalen Konzernen einfach zur Verfügung stellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihre Offshore-Konten die Hauptursache für die Armut der Bürger dieser Länder, die Rückständigkeit des Gesundheitswesens, die übermäßige Macht der Bürokratie, das fast völlige Fehlen öffentlicher Dienstleistungen, die ausländische Kontrolle strategischer Unternehmen und den fortschreitenden Verlust von Souveränität und nationaler Identität sind: Wichtig ist, „Geld zu machen“ und sich zusammen mit politischen Persönlichkeiten, Bankern, Waffenhändlern und denen, die das Volk aushungern, zu verewigen. Und dann kommen sie in die mondänen Badeorte der Versilia oder der Amalfiküste, um dem Kellner aus Odessa oder der Putzfrau aus Kiew, die ihren kargen Lohn an ihre Verwandten in der Heimat schicken, ihre Jachten und Platinausweise zu zeigen. Diese ukrainischen Milliardäre, die Kippa tragen, sind diejenigen, die die Ukraine an den korrupten und korrumpierenden Westen verkaufen und ihr eigenes Wohlergehen gegen die Versklavung ihrer Landsleute an die Wucherer eintauschen, die die Welt erobern und überall die gleichen skrupellosen und unmoralischen Systeme anwenden. Früher haben sie den Arbeitnehmern in Athen und Thessaloniki die Gehälter gekürzt; heute haben sie ihren Horizont einfach auf ganz Europa ausgedehnt, wo die Bevölkerung immer noch ungläubig zuschaut, während erst eine Gesundheitsdiktatur und dann eine Umweltdiktatur eingeführt wird.

Andererseits, wie hätten sie ohne den Vorwand eines Krieges die steigenden Gas- und Treibstoffpreise rechtfertigen können, die den von oben verordneten „ökologischen“ Übergang erzwingen, um die verarmten Massen zu kontrollieren? Wie hätten sie die Völker der westlichen Welt dazu bringen können, die Errichtung der Tyrannei der Neuen Weltordnung zu schlucken, als die Pandemie-Farce sich auflöste und die von BigPharma begangenen Verbrechen gegen die Menschheit ans Licht brachte?

Und während die EU und die Regierungschefs Russland die Schuld an der drohenden Katastrophe geben, zeigen die westlichen Eliten, dass sie sogar die Landwirtschaft zerstören wollen, um die Schrecken des Holodomor auf globaler Ebene anzuwenden (hier). Andererseits wird in vielen Ländern (einschließlich Italien) die Privatisierung der Wasserwege – und Wasser ist ein unveräußerliches öffentliches Gut – zum Vorteil der multinationalen Konzerne und mit dem Ziel, die landwirtschaftlichen Aktivitäten zu kontrollieren und einzuschränken, erwogen. Die Pro-NATO-Regierung in Kiew hat sich nicht viel anders verhalten: Acht Jahre lang wurde der Krim das Wasser des Dnjepr vorenthalten, um die Bewässerung der Felder zu verhindern und die Bevölkerung auszuhungern. Heute, angesichts der gegen Russland verhängten Sanktionen und des massiven Rückgangs der Getreidelieferungen, können wir die enormen Investitionen von Bill Gates in die Landwirtschaft verstehen (hier), die der gleichen rücksichtslosen Profitlogik folgen, die wir bereits bei der Impfkampagne erlebt haben.

Das ukrainische Volk, egal welcher ethnischen Gruppe es angehört, ist lediglich die jüngste unfreiwillige Geisel des supranationalen totalitären Regimes, das die Volkswirtschaften der ganzen Welt durch den COVID-Betrug in die Knie gezwungen hat, nachdem es öffentlich über die Notwendigkeit der Dezimierung der Weltbevölkerung und die Verwandlung der Überlebenden in chronisch kranke Patienten, deren Immunsystem irreparabel geschwächt ist, theoretisiert hatte.

Das ukrainische Volk sollte sich gut überlegen, ob es die NATO oder die EU zum Eingreifen auffordert, vorausgesetzt, dass es wirklich das ukrainische Volk ist, das dies tut, und nicht seine korrupten Herrscher, die von rassistischen Söldnern und Neonazi-Gruppen im Sold der Hierarchen unterstützt werden. Denn während dem ukrainischen Volk die Freiheit vom Eindringling versprochen wird – mit dem es das gemeinsame religiöse und kulturelle Erbe teilt, weil es einst Teil Großrusslands war -, wird in Wirklichkeit auf zynische Weise seine endgültige Annullierung, seine Versklavung durch den großen Reset vorbereitet, der alles vorsieht, außer dem Schutz seiner Identität, seiner Souveränität und seiner Grenzen.

Das ukrainische Volk soll sich ansehen, was mit den Nationen der Europäischen Union geschehen ist: Die Illusion von Wohlstand und Sicherheit zerbricht beim Anblick der Trümmer, die der Euro und die Lobbys in Brüssel hinterlassen haben. Nationen, in die illegale Einwanderer eingedrungen sind, die Kriminalität und Prostitution nähren; die durch politisch korrekte Ideologien in ihrem sozialen Gefüge zerstört wurden; die durch eine rücksichtslose Wirtschafts- und Steuerpolitik wissentlich in den Bankrott getrieben wurden; die durch die Abschaffung des Arbeits- und Sozialschutzes in die Armut geführt wurden; die durch die Zerstörung der Familie und die moralische und intellektuelle Verderbnis der neuen Generationen ihrer Zukunft beraubt wurden.

Die ehemals wohlhabenden und unabhängigen Nationen mit ihren jeweiligen ethnischen, sprachlichen, kulturellen und religiösen Besonderheiten haben sich in eine formlose Masse von Menschen ohne Ideale, ohne Hoffnungen, ohne Glauben und ohne die Kraft verwandelt, sich gegen die Missbräuche und Verbrechen derer zu wehren, die sie regieren. Eine Masse von Firmenkunden, Sklaven des Systems der detaillierten Kontrolle, das durch die pandemische Farce auferlegt wurde, selbst angesichts der Beweise für den Betrug. Eine Masse von Menschen ohne individuelle Identität, die mit QR-Codes markiert sind wie Tiere in einer Massentierhaltung, wie Produkte in einem riesigen Einkaufszentrum. Wenn dies das Ergebnis des Verzichts auf nationale Souveränität für alle Nationen – jede einzelne, ohne Ausnahme! – die sich dem kolossalen Betrug der Europäischen Union anvertraut haben, warum sollte es in der Ukraine anders sein?

Ist es das, was Ihre Väter wollten, was sie sich erhofften, was sie sich wünschten, als sie zusammen mit Wladimir dem Großen an den Ufern des Dnepr die Taufe empfingen?

Wenn es einen positiven Aspekt gibt, den jeder von uns in dieser Krise erkennen kann, dann ist es der, dass sie den Schrecken der globalistischen Tyrannei offenbart hat, ihren rücksichtslosen Zynismus, ihre Fähigkeit, alles zu zerstören und zu vernichten, was sie berührt. Es sind nicht die Ukrainer, die der Europäischen Union oder der NATO beitreten sollten, es sind vielmehr die anderen Nationen, die endlich von Stolz und Mut aufgerüttelt werden sollten, um sie zu verlassen, dieses abscheuliche Joch abzuschütteln und ihre eigene Unabhängigkeit, Souveränität, Identität und ihren Glauben wiederzufinden. Ihre eigenen Seelen.

Um es klar zu sagen: Die Neue Ordnung ist kein unentrinnbares Schicksal, und sie kann umgestürzt und angeprangert werden, wenn die Völker der Welt nur erkennen, dass sie von einer Oligarchie klar identifizierbarer Verbrecher getäuscht und betrogen wurden, die eines Tages für die Sanktionen und die Geldsperren geradestehen müssen, die sie heute ungestraft gegen jeden verhängen, der nicht vor ihnen niederkniet.

Ein Appell an das Dritte Rom

Auch für Russland ist dieser Konflikt eine Falle. Denn er würde den Traum des amerikanischen Deep State erfüllen, Russland in seinen Handels- und Kulturbeziehungen endgültig aus dem europäischen Kontext zu verdrängen und es in die Arme Chinas zu treiben, vielleicht in der Hoffnung, dass die Diktatur in Peking die Russen dazu bewegen kann, das System des Sozialkredits und andere Aspekte des Großen Reset zu akzeptieren, die Russland bisher zumindest teilweise vermeiden konnte.

Es ist eine Falle, und zwar nicht, weil Russland zu Unrecht die Ukraine von ihren extremistischen Gruppen „entnazifizieren“ und den russischsprachigen Ukrainern Schutz garantieren will, sondern weil genau diese – theoretisch vertretbaren – Gründe eigens geschaffen wurden, um es zu provozieren und zum Einmarsch in die Ukraine zu bewegen, und zwar so, dass die vom tiefen Staat und der globalistischen Elite seit einiger Zeit vorbereitete Reaktion der NATO provoziert wird. Der Casus Belli wurde von den wahren Verursachern des Konflikts absichtlich geplant, da sie wussten, dass er genau diese Reaktion von Putin hervorrufen würde. Und es liegt an Putin, unabhängig davon, ob er im Recht ist, nicht in die Falle zu tappen und stattdessen den Spieß umzudrehen, indem er der Ukraine die Bedingungen für einen ehrenhaften Frieden anbietet, ohne den Konflikt fortzusetzen. Denn je mehr Putin glaubt, im Recht zu sein, desto mehr muss er die Größe seiner Nation und seine Liebe zu seinem Volk unter Beweis stellen, indem er nicht auf Provokationen eingeht.

Erlauben Sie mir, die Worte des Propheten Jesaja zu wiederholen: Dissolve colligationes impietatis, solve fasciculos deprimentes, dimitte eos qui confracti sunt liberos, et omne onus dirumpe; frange esurienti panem tuum, et egenos vagosque induc in domum tuam; cum videris nudum, operi eum, et carnem tuam ne despexeris. Tunc erumpet quasi mane lumen tuum; et sanitas tua citius orietur, et anteibit faciem tuam justitia tua, et gloria Domini colliget te.

Löse die Bande der Bosheit, löse die Bündel, die bedrücken, lass die Zerbrochenen frei gehen, und zerbreche jede Last. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt die Bedrängten und Obdachlosen in euer Haus auf; wenn ihr einen Nackten seht, kleidet ihn, und wendet euch nicht von eurem eigenen Fleisch ab. Dann wird dein Licht aufgehen wie die Morgenröte, und deine Wunde wird schnell geheilt werden. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird dir dicht folgen. (Jes 58,6-8).

Die weltweite Krise, mit der die Auflösung der traditionellen Gesellschaft vorbereitet wird, hat auch die katholische Kirche erfasst, deren Hierarchie von Abtrünnigen, die Höflinge der Macht sind, in Geiselhaft genommen wird.[4] Es gab eine Zeit, in der Päpste und Prälaten den Königen gegenübertraten, ohne sich um menschlichen Respekt zu kümmern, weil sie wussten, dass sie mit der Stimme Jesu Christi, des Königs der Könige, sprachen. Das Rom der Cäsaren und Päpste ist nun verlassen und still, so wie auch das Zweite Rom von Konstantinopel seit Jahrhunderten still ist. Vielleicht hat die Vorsehung bestimmt, dass Moskau, das Dritte Rom, heute vor den Augen der Welt die Rolle des κατέχον (2 Thess 2,6-7), des eschatologischen Hindernisses für den Antichristen, übernimmt. Wenn die Irrtümer des Kommunismus von der Sowjetunion verbreitet wurden und sich sogar innerhalb der Kirche durchsetzten, können Rußland und die Ukraine heute eine epochale Rolle bei der Wiederherstellung der christlichen Zivilisation spielen und dazu beitragen, der Welt eine Zeit des Friedens zu bringen, aus der auch die Kirche gereinigt und in ihren Diensten erneuert hervorgehen wird.

Die Vereinigten Staaten von Amerika und die europäischen Nationen sollten Russland nicht an den Rand drängen, sondern sich mit ihm verbünden, nicht nur zur Wiederherstellung des Handels für den Wohlstand aller, sondern im Hinblick auf den Wiederaufbau einer christlichen Zivilisation, die allein die Welt vor dem globalistischen techno-gesundheitlichen transhumanen Monster retten kann.

Abschließende Überlegungen

Es besteht große Besorgnis darüber, dass das Schicksal der Völker der Welt in den Händen einer Elite liegt, die niemandem Rechenschaft über ihre Entscheidungen ablegt, die keine Autorität über sich selbst anerkennt und die, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen, nicht zögert, die Sicherheit, die Wirtschaft und das Leben von Milliarden von Menschen aufs Spiel zu setzen, mit der Komplizenschaft von Politikern in ihren Diensten und den Mainstream-Medien. Die Verfälschung von Tatsachen, die grotesken Verfälschungen der Realität und die Parteilichkeit, mit der die Nachrichten verbreitet werden, stehen neben der Zensur abweichender Stimmen und führen zu Formen der ethnischen Verfolgung russischer Bürger, die gerade in den Ländern diskriminiert werden, die sich als demokratisch und grundrechtsfreundlich bezeichnen.

Ich hoffe aufrichtig, dass mein Aufruf zur Gründung einer Anti-Globalisten-Allianz, die die Völker der Welt im Widerstand gegen die Tyrannei der Neuen Weltordnung vereint, von denjenigen angenommen wird, denen das Gemeinwohl, der Frieden zwischen den Nationen, die Eintracht zwischen allen Völkern, die Freiheit aller Bürger und die Zukunft der neuen Generationen am Herzen liegen. Und schon vorher mögen meine Worte – zusammen mit denen vieler intellektuell ehrlicher Menschen – dazu beitragen, die Komplizenschaft und Korruption derjenigen ans Licht zu bringen, die Lügen und Betrug zur Rechtfertigung ihrer Verbrechen nutzen, selbst in diesen Momenten großer Besorgnis über den Krieg in der Ukraine.

Mögen die Starken auf uns hören, damit sie nicht schwach werden in der Ungerechtigkeit. Mögen die Mächtigen auf uns hören, wenn sie wollen, dass ihre Macht nicht Zerstörung ist, sondern Unterstützung für die Völker und Schutz für die Ruhe in Ordnung und Arbeit (Pius XII., Radiobotschaft an die Staatsoberhäupter und Völker der Welt in unmittelbarer Kriegsgefahr, 24. August 1939).

Die Heilige Fastenzeit möge alle Christen dazu bringen, die göttliche Majestät um Verzeihung für die Sünden derer zu bitten, die sein heiliges Gesetz mit Füßen treten. Mögen Buße und Fasten den Herrgott zur Barmherzigkeit bewegen, während wir die Worte des Propheten Joel wiederholen: Parce, Domine: parce populo tuo; et ne des hæreditatem tuam in opprobrium, ut dominentur eis nationes. Vergib deinem Volk, Herr, und setze dein Erbe nicht der Schmach aus, um es dem Spott der Völker auszusetzen (Jl 2,17).

+ Carlo Maria Viganò, Archbishop,

Former Apostolic Nuncio to the United States of America

