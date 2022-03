Wussten Sie, dass Amerika seit 2020 fast 3500 Bomben auf andere Länder abgeworfen hat? Wo bleibt da die Empörung?

Eine ukrainische Flagge in Ihrer Biografie oder die lautstarke Verkündung in den sozialen Medien, dass Sie für ein Konto gespendet haben – wobei Sie natürlich den russischen Wodka wegschütten. Gut, die Öffentlichkeit weiß wieder, dass Sie „gut“ sind und Ihre „Pflicht“ erfüllt haben. Was für eine Leere, schreibt die Juristin und Philosophin Raisa Blommestijn am Dienstag auf Twitter.

Warum beschäftigen sich die Menschen so sehr mit dem Krieg in der Ukraine und sind so besorgt über das Schicksal der ukrainischen Flüchtlinge, schenken aber anderen Kriegen keine Beachtung? Liegt es daran, dass sie apathisch sind, oder daran, dass die Medien entscheiden, wann man sich um den Krieg kümmern muss?

Die Menschen regen sich sehr über die russische Invasion und die zivilen Opfer auf, aber wussten Sie, dass die Vereinigten Staaten in den letzten 20 Jahren 326.000 Bomben und Raketen auf Länder in der ganzen Welt abgefeuert haben?

Since February of 2020 nearly 3,500 bombs were dropped by the United States on countries in the Middle East and Africa and yet Americans don’t seem to care. Is it because they are apathetic or beside the media tells them which wars to care about? #UkraineRussianWar #Libya pic.twitter.com/gyfF3Q1iHA