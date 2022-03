Gefährlicher Pfizer-Impfstoff-Betrug vollständig aufgedeckt

Mercola.com

Der ehemalige BlackRock-Portfoliomanager Edward Dowd äußert sich zu den wahren Beweggründen für die Pandemie, zu denen ein globales Schuldenproblem und ein bevorstehender globaler Zusammenbruch der Finanzindustrie gehören

Nach der großen Finanzkrise wurde beschlossen, die Geldmenge zu erhöhen, aber dieses auf Schulden basierende Finanzsystem ist nicht nachhaltig und Dowd glaubt, dass es am Rande des Zusammenbruchs steht

Reisebeschränkungen, Impfpässe und zügellose Zensur, die als Maßnahmen zur Kontrolle der Pandemie erlassen wurden, sind allesamt ein globaler Weg, den Zusammenbruch und seine Folgen zu kontrollieren

Dowds Freund in der Biotech-Industrie erzählte ihm, dass der Endpunkt der Gesamtmortalität von Pfizer in der ursprünglichen klinischen Studie verfehlt wurde – das bedeutet, dass es in der Impfstoffgruppe mehr Todesfälle gab als in der Placebogruppe

Die Biotech-Führungskräfte, die die Daten von Pfizer sahen, beschlossen, dass sie keine Auffrischungsimpfungen erhalten würden, und die Menschen, die noch nicht geimpft worden waren, würden die Spritze nicht erhalten.

Ein Blick auf die Wall Street gibt vielleicht den besten Hinweis darauf, dass das, was Dowd sagt, richtig ist – obwohl die COVID-19-Impfung so weit verbreitet ist, fallen die Aktien von Big Pharma; Moderna ist um 70% gefallen.

Ein weiterer hoch integrer Patriot, der ehemalige BlackRock-Portfoliomanager Edward Dowd, äußert sich zu den wahren Motiven hinter der Pandemie, bei der es seiner Meinung nach überhaupt nicht um COVID geht. Stattdessen geht es nur um Geld – insbesondere um ein globales Schuldenproblem und einen bevorstehenden globalen Zusammenbruch der Finanzindustrie.

Im Laufe seiner Karriere hat Dowd zwei Blasen miterlebt – Unternehmensbetrug und dann Bankenbetrug – und jetzt glaubt er, dass wir uns in der dritten Blase befinden, die Zentralbanken und Regierungen betrifft.

„Viele der Aufsichtsbehörden sind von reichen Geldinteressen vereinnahmt worden, und deshalb müssen wir das Wort verbreiten und das Bewusstsein durch Aufklärung schärfen, denn diesmal werden die Regierungen nicht kommen und uns retten. Ich glaube, wir, die Menschen, werden es tun“, sagt er.

Mehr Todesfälle nach COVID-Spritzen

Dowd wurde schon früh misstrauisch gegenüber den COVID-19-Impfungen, als er Daten über Nebenwirkungen aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) prüfte. „Diese Impfungen bringen Menschen um und verstümmeln sie. Das ist meine persönliche Überzeugung, und ich glaube, ich liege zu 100 % richtig“, sagt er.

Dowd hat Daten über die Sterblichkeitsraten vor und nach der Verbreitung der COVID-19-Impfung analysiert und festgestellt, dass sich die Sterblichkeitsraten im Jahr 2021 – nach der Verbreitung der Impfung – im Vergleich zum Jahr 2020 verschlechtert haben, insbesondere bei nicht COVID-bedingten Todesfällen unter jungen Menschen.

So berichtete Scott Davison, Geschäftsführer der in Indiana ansässigen Versicherungsgesellschaft OneAmerica, dass die Sterblichkeitsrate bei den 18- bis 64-Jährigen im Vergleich zu vor der Pandemie um 40 % gestiegen ist.

Zu den Versicherungsunternehmen, die höhere Sterblichkeitsraten angaben, gehört auch die Hartford Insurance Group, die bekannt gab, dass die Sterblichkeitsrate im Jahr 2019 um 32 % und im Jahr 2020 um 20 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie gestiegen ist. Lincoln National gab ebenfalls an, dass die Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr um 13,7 % und im vierten Quartal um 54 % gegenüber 2019 gestiegen sind. Dowd twitterte:

Randy Frietag, CFO, hat gerade erklärt, dass sich der Anteil der jungen Menschen, die 2021 an Covid sterben, in der zweiten Jahreshälfte verdoppelt hat & das hat das Ergebnis für Lincoln & seine Konkurrenten angetrieben. Er führte an, dass 40 % im 3. Quartal und 35 % im 4. Quartal unter 65 Jahre alt waren … Die Vorschriften bringen die Leute um … Das sollte nicht passieren mit Wunderimpfstoffen in einer Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter und einem milden Omikron.

Ferner wies Dowd darauf hin, dass „ein Anstieg der Sterblichkeit unter jüngeren Menschen im arbeitsfähigen Alter mit den Impfstoffvorschriften zusammenfiel. Die Spitze der jüngeren Todesfälle erreichte ihren Höhepunkt im dritten Quartal 2021, als die COVID-Todesfälle extrem niedrig waren (aber bis Ende September anstiegen).

Dowd berichtete auch über Daten des öffentlichen Bestattungsunternehmens Carriage Services, das einen Anstieg von 28 % im September 2021 im Vergleich zum September 2020 meldete, während der August einen Anstieg von 13 % aufwies. Er tweetete:

Das Geschäft läuft seit der Einführung der Impfstoffe recht gut & die Aktie ist 2021 um 106% gestiegen. Seltsam, oder? Leute, das ist schockierend, da 89% der Bestattungsinstitute in den USA privat sind. Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs.

Die globale Schuldenblase hat ihren Höhepunkt erreicht

Die Pandemie war die perfekte Tarnung für die Zentralbanken, um Geld für einen „Notfall“ zu drucken, so Dowd. „Unter dem Deckmantel von Covid konnten sie 65% mehr Geld drucken, um diese Sache über Wasser zu halten, aber wir sind hier am Ende“. Nach der großen Finanzkrise wurde beschlossen, die Geldmenge zu erhöhen, aber für jeden Dollar, den man schafft, schafft man einen Dollar an Schulden, die dann weltweit vervielfacht werden.

Dieses auf Schulden basierende Finanzsystem ist nicht nachhaltig und Dowd glaubt, dass es kurz vor dem Zusammenbruch steht. „Meine übergreifende These ist, dass wir ein globales Schuldenproblem haben, und nach der großen Finanzkrise (2007-2008) haben alle Zentralbanken und Regierungen begonnen, Geld in das System zu pumpen“. Seit 2008 haben die Zentralbanken zusammengearbeitet, um die Schuldenblase über Wasser zu halten – er führte das Beispiel der negativ verzinsten Anleihen in Europa an -, aber sie kann nicht ewig über Wasser bleiben.

Reisebeschränkungen, Impfpässe und zügellose Zensur, die als Maßnahmen zur Kontrolle der Pandemie erlassen wurden, sind nach Dowds Ansicht allesamt ein globaler Weg, um den Zusammenbruch und seine Folgen zu kontrollieren, der unter dem Deckmantel der medizinischen Versorgung eingeführt wurde:

Wenn man weiß, dass eine Schuldenblase platzen wird und die Renten nicht mehr bezahlt werden können und die Ersparnisse der Menschen vernichtet werden, wäre es dann nicht interessant, COVID als Deckmantel zu benutzen, um ein System einzurichten, das all das verhindert, ein medizinisches System … unter dem Deckmantel der medizinischen Fürsorge oder Hilfe. Es ist ein heimliches tyrannisches System, das schnell von medizinisch auf Aufstandsbekämpfung umgestellt werden kann. Genau das würde ich tun, wenn ich ein globales Schuldenproblem voraussehen würde, fügte er hinzu. Auf die Frage, ob der Zusammenbruch garantiert ist, sagte Dowd: „Absolut, es ist nur eine Frage der Zeit.“ Er wollte nicht darüber spekulieren, ob der Zusammenbruch in diesem, im nächsten Jahr oder zu einem anderen Zeitpunkt in der Zukunft stattfinden würde, glaubt aber, dass es eher früher als später sein wird. Dennoch betonte er, dass die Menschen nicht auf der Grundlage dieser Vorhersage Investitionsentscheidungen treffen sollten.

Die Katze ist aus dem Sack

Angesichts solider Daten, die belegen, dass die Zahl der Todesfälle unter jungen Menschen, die nicht auf COVID zurückzuführen sind, seit der Einführung der COVID-19-Spritze sprunghaft angestiegen ist, sowie angesichts der Beweise für Betrug bei den COVID-Spritzenversuchen von Pfizer und der beunruhigenden Daten des Verteidigungsministeriums zu den Nebenwirkungen der COVID-Spritze ist es nach Ansicht von Dowd nur eine Frage der Zeit, bis die Kriminellen, die hinter diesem System stecken, zur Rechenschaft gezogen werden.

So haben drei Whistleblower des Verteidigungsministeriums die Gesundheitsdatenbank des Verteidigungsministeriums untersucht und dabei einen signifikanten Anstieg der Raten von Fehlgeburten, Krebs, neurologischen Erkrankungen und Totgeburten seit der Einführung der COVID-19-Impfung festgestellt. In Kombination mit unsinnigen öffentlichen Gesundheitsaufträgen ergibt dies keinen Sinn:

Die Reaktionen der Regierungen auf dieses Virus, das 99,9 % von uns nicht tötet, ergeben keinen Sinn. Und sie sind sich alle einig in ihrer Entschlossenheit, diese Systeme einzuführen – diese digitalen Impf-/Passsysteme. Sie sind alle weltweit synchronisiert. Sie alle wollen, dass wir diese Impfungen bekommen, und das ist zu einheitlich. Ich vermute, dass da ein Problem auf uns zukommt.

Die Systeme, einschließlich der sich ständig erweiternden Pläne für digitale Währungen, Impfpässe und digitale IDs, dienen der Kontrolle und der Macht. Während digitale IDs als bequem und einfach angepriesen werden, verbirgt sich dahinter die Möglichkeit, alles, was Sie tun, zu verfolgen – und zu besteuern.

Wenn Sie die „falschen“ Produkte oder Lebensmittel kaufen, können Sie beispielsweise mit hohen Steuern bestraft werden, und es gibt keine Grenzen, wie hoch die Steuern sein können oder welche Produkte oder Aktivitäten betroffen sein könnten. Auch die Förderung von Fleischimitaten anstelle von echtem tierischem Eiweiß ist nach Ansicht von Dowd ein Mittel, um die Menschen von tierischem Eiweiß abzubringen, das für Gesundheit und Wachstum wichtig ist. „Sie wollen, dass man krank wird und stirbt“, sagte er, oder zumindest körperlich schwach bleibt.

„Es ist ein totales Versklavungssystem“, sagte Dowd. „Und dann können sie dir deine digitale Währung wegnehmen, wenn du dich schlecht benimmst, wie sie es in China tun … digitale Währung und sozialer Kredit werden miteinander verbunden sein. Wenn du ein ’schlechter Bürger‘ bist, schalten sie sie ab und du verschwindest“. Die Antwort, so Dowd, liegt in der Abschaffung des schuldenbasierten Geldsystems:

Wir brauchen ein Geldsystem, das nicht mehr auf Schulden basiert … das reale Investitionen in reale Dinge erlaubt, keine Finanzspekulationen … Ich denke, es wird von global zurück zu lokal gehen. Es ist also wirklich wichtig, vor Ort echte menschliche Beziehungen zu knüpfen, ein Netzwerk von Menschen aufzubauen, denen man vertraut, auf die man sich verlassen kann und die sich um einen kümmern werden. Es geht nicht um Geld. Es geht um menschliche Beziehungen und darum, sich umeinander zu kümmern.

In der Zwischenzeit betonte er, dass „Bargeld gut ist“, wenn Sie glauben, dass ein Finanzcrash bevorsteht, und nannte diese Warnzeichen für einen bevorstehenden Finanzkollaps:

Starke Währungsschwankungen gegenüber dem Dollar

Schnell steigende Renditen auf dem Anleihemarkt, weil sie künstlich niedrig gehalten wurden

Anzeichen dafür, dass Beamte nicht mehr in der Öffentlichkeit sprechen

Beobachten Sie die Aktienmärkte und die Preise von Gold und Silber

Pfizer-Betrug aufgedeckt

Dowd war von Anfang an skeptisch, sich mit COVID-19 impfen zu lassen. „Operation Warp Speed klingt nach einer Katastrophe“, sagte er und merkte an, dass das Medikament experimentell ist und es normalerweise sieben bis zehn Jahre dauert, bis Sicherheitsdaten für wirksame Impfungen vorliegen. Er sah, dass schon früh Nebenwirkungen der Spritze an die VAERS-Datenbank gemeldet wurden, war also sehr misstrauisch und nahm die Spritze nicht ein.

Etwa im November erfuhr er dann von einem Freund aus der Biotech-Branche, dass Pfizer in der ursprünglichen klinischen Studie den Endpunkt der Gesamtmortalität verfehlt hatte – das bedeutet, dass in der Impfgruppe mehr Todesfälle auftraten als in der Placebogruppe. Normalerweise wird ein Medikament, das diesen Endpunkt verfehlt, im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht zugelassen.

Dowd sagte. „Als das im November herauskam, entschieden die Biotech-Führungskräfte, die das sahen, dass sie keine Auffrischungsimpfungen bekommen würden, und die Leute, die nicht geimpft wurden, würden nicht geimpft werden“. Als Dowd sah, dass wir getäuscht worden waren, begann er, seine Gedanken auf Twitter zu teilen. Zu dieser Zeit beschloss die FDA, die klinischen Daten der Studie für 75 Jahre zu verbergen.

„Als ich das sah, wurde ich sehr laut und sagte, dass ein Betrug stattgefunden hat. Woher soll ich das wissen? Sie zeigen uns die klinischen Daten nicht“. Dann sprach er mit Brooke Jackson, einer Regionaldirektorin, die früher beim Pfizer-Unterauftragnehmer Ventavia Research Group beschäftigt war, der den Impfstoff COVID-19 von Pfizer testete.

Sie wurde Zeugin von gefälschten Daten, nicht verblindeten Patienten, unzureichend geschulten Impfärzten und unzureichenden Folgemaßnahmen bei gemeldeten unerwünschten Ereignissen. Nachdem sie Ventavia wiederholt über ihre Bedenken informiert hatte, reichte sie eine Beschwerde bei der US Food and Drug Administration ein – und wurde noch am selben Tag entlassen. Dowd ist der Ansicht, dass dieser Betrug ohne die Hilfe der FDA nicht hätte stattfinden können.

FDA-Chef: Jährliche COVID-Spritzen stehen bevor

Wenn Sie dachten, dass die COVID-19-Impfung nach den ersten zwei oder drei Dosen vorbei ist, haben Sie sich getäuscht. Das Endspiel wurde in einem von Project Veritas veröffentlichten Video enthüllt, in dem der FDA-Beauftragte für Gegenmaßnahmen, Christopher Cole, über die Interessenkonflikte der FDA spricht.

„Sie müssen sich jährlich impfen lassen [COVID-Impfstoff]“, sagte er. „Ich meine, es ist noch nicht offiziell angekündigt worden, weil sie nicht alle aufregen wollen.“ Er erklärte:

Nun, es gibt einen finanziellen Anreiz für Pfizer und die Pharmafirmen, zusätzliche Impfungen zu fördern … es wird eine wiederkehrende Quelle von Einnahmen sein. Anfänglich ist es vielleicht nicht so viel, aber es ist eine wiederkehrende Einnahmequelle – wenn sie es schaffen, dass jede Person, die geimpft werden muss, eine jährliche Impfung erhält, ist das ein wiederkehrender Geldfluss für ihr Unternehmen … das ist einer der Vorteile. Sie wollen es eindeutig auch aus diesem Grund.

Biden möchte so viele Menschen wie möglich impfen“, so Cole, und in Bezug auf die Genehmigung der COVID-19-Impfung für Kleinkinder erklärt er: „Sie werden [die Notfallgenehmigung für Kinder im Alter von 5 Jahren oder weniger] nicht ablehnen“.

In einer offiziellen Stellungnahme reagierte die FDA auf Coles Äußerungen mit den Worten: „Die Person, die angeblich in dem Video zu sehen ist, arbeitet nicht an Impfstofffragen und vertritt nicht die Ansichten der FDA.

Ein Blick auf die Wall Street liefert jedoch die besten Anhaltspunkte dafür, dass die Aussagen von Dowd richtig sind – selbst wenn die COVID-19-Impfungen so weit verbreitet sind, fallen die Aktien von Big Pharma. Moderna, zum Beispiel, fiel um fast 70 % von seinem Allzeithoch von 2021. „In einer normalen Zeit würde das für viel Aufsehen sorgen.“ Die Antwort, so glaubt er, liegt in jedem Einzelnen, der sich für die Freiheit einsetzt:

Wir alle müssen uns engagieren. Wir können nicht länger schweigen … wenn Sie glauben, was ich über den Pfizer-Betrug sage, müssen Sie Ihre Angehörigen darauf aufmerksam machen. Sie werden unbequeme Gespräche führen müssen. Ich bin eine andere Stimme. Ich bin eine Stimme der Wall Street, und ich sage Betrug. Weisen Sie diese Leute auch auf die Aktienkurse hin, um sie davon zu überzeugen, dass etwas im Gange ist und die Wall Street sich gegen uns wendet. Das kann hoffentlich eine Meinung ändern, jemanden zum Innehalten bringen. Dies ist ein Kampf um die Köpfe der Menschen, und Sie werden sie nicht überzeugen, indem Sie sie anschreien. Man muss ihnen auf eine liebevolle Art und Weise begegnen … Jeder muss für die Freiheit eintreten.

Quelle: