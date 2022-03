Dank Putins Krieg in der Ukraine: Das Rennen um den „Great Reset“ ist eröffnet

Von Tom Luongo: Er ist ein unabhängiger politischer und wirtschaftlicher Analyst mit Sitz in Nordflorida, USA

Wladimir Putin ist zur Schlüsselfigur des 21. Jahrhunderts geworden. Daran gibt es keinen Zweifel. Das Ausmaß und der Umfang der Bodenoperation in der Ukraine sind trotz einiger Fehler beeindruckend.

Bevor ich fortfahre, möchte ich sicherstellen, dass wir uns im Klaren sind. Obwohl sich die Situation eindeutig zugunsten Russlands zu entwickeln scheint, bin ich bereit, allen Berichten, die ich bisher gesehen habe, mit einer gewissen Skepsis zu begegnen.

Die Verlangsamung des Informationsflusses in den letzten Tagen war ebenso beeindruckend wie die erklärten Fortschritte des russischen Militärs in der Ukraine im gleichen Zeitraum.

Da es sich bei den Meldungen um Wiederholungen und Erweiterungen derselben Karten und Quellen handelt, sollte nichts als selbstverständlich angesehen werden, was die Ergebnisse in der Ukraine für Putin und Russland angeht. Abgesehen davon sollten wir uns nicht zu der Annahme hinreißen lassen, dass die ukrainische Armee hier einen nennenswerten Kampf führt, denn das tut sie nicht.

Bill Roggios Artikel in der Times of London hat es irgendwie geschafft, die Mediensperre für fast alles, was halbwegs positiv für Russland ist, zu überwinden und die Dinge für die Normalos im Publikum darzulegen.

Die Sympathie für die zahlen- und waffenmäßig unterlegenen Verteidiger Kiews hat zu einer Übertreibung der russischen Rückschläge, zu einem Missverständnis der russischen Strategie und sogar zu unbegründeten Behauptungen von Amateur-Psychoanalytikern geführt, Putin habe den Verstand verloren. Eine nüchterne Analyse zeigt, dass Russland zwar einen K.O.-Schlag anstrebte, aber immer schon gut durchdachte Pläne für Folgeangriffe hatte, falls sich seine ersten Schritte als unzureichend erwiesen.

Die Welt hat Putin schon früher unterschätzt, und diese Fehler haben zum Teil zu dieser Tragödie in der Ukraine geführt.

Für mich ist klar, dass Putin einen weitaus ehrgeizigeren Plan in Gang gesetzt hat, als der Westen ursprünglich erwartet hatte. Die hysterische Überreaktion auf diese Enthauptung der Ukraine ist mein Gradmesser dafür. Aufgrund dieser Hysterie stellen sich nun alle möglichen Fragen, warum Putin dies getan hat und warum er dem Westen erlaubt hat, auf diesen Krieg so zu reagieren. Dies führt zu einigen recht fantasievollen Theorien.

Diese Kaninchenlöcher werden fast so schnell gegraben, wie die russischen Streitkräfte die Nordküste des Schwarzen Meeres eingenommen haben.

Und ich habe das Gefühl, dass sie alle ein Körnchen Wahrheit enthalten.

Aber sie alle führen meiner Meinung nach zu demselben grundlegenden Schluss. Dies ist zu einem Wettlauf zwischen zwei radikal unterschiedlichen Versionen der Pläne der Davos Crowd für einen Great Reset geworden.

Und was in den nächsten Tagen/Wochen in der Ukraine passiert, wird darüber entscheiden, auf welchem Weg in die Zukunft wir landen.

Mehr Fragen als Antworten

Eine der großen Fragen, die sich stellen, ist die folgende: Warum würde Putin eine so massive Kampagne starten, wenn er weiß, dass die Reaktion des Westens so stark ausfallen würde?

Liegt es daran, dass er in Wirklichkeit ein geheimer Handlanger des WEF ist, der die Pläne des WEF beschleunigt, indem er die Ukraine auf dem Altar seiner schönen neuen Welt opfert?

Kurz gesagt, nein. Dies ist eindeutig eine Theorie, die der ganzen Q-Tard-, 4-D-Schach-Menge ähnelt, die CIA/MI6-Desinformation aufsaugt, um ihre wachsenden solipsistischen Fugues zu nähren. Das ist einfach nur dumm. Davos et.al. sind in ihrem Hass auf ihn offen und ehrlich. Er steht ihren Plänen seit mehr als zwei Jahrzehnten entgegen. Es gibt Fraktionen, die ihn vor dem Einmarsch der Truppen in die Ukraine weniger gehasst haben, jetzt haben sie alle ihren Marschbefehl.

Putin muss vernichtet und MIlosevic’d werden.

Die bessere Art, diese Frage zu formulieren, wäre, das Argument vorzubringen, dass Putin hier ihr unwissentlicher Dummkopf war; er wurde in einen Krieg getrieben, den er nicht wollte, um ihnen einen Vorwand zu liefern, den Großen Reset fortzusetzen, indem sie das Scheitern von COVID-19 auf ihn abwälzten.

So konnten sie die Marktverwerfungen in ihrem Sinne manipulieren.

Genau hier sind Leute wie Martin Armstrong diese Woche gelandet. Und ich missgönne niemandem diese Schlussfolgerung. Meiner Meinung nach ist sie zumindest näher an der Wahrheit. Ich glaube, dass sie die Motivation von Davos richtig erkannt haben, aber ich glaube nicht, dass sie die von Putin richtig erkannt haben.

Denn das impliziert, dass Putin dies nicht geplant hat. Das ist meiner Meinung nach ebenfalls falsch, was sogar Bill Roggio zähneknirschend zugibt.

Ich würde sogar denken, dass Davos, das finanziell auf DEFCON 5 geht, auf seiner Liste möglicher Reaktionen seiner Gegner an erster Stelle steht, denn so haben sie in der Vergangenheit auf große Herausforderungen für ihre Pläne reagiert, z. B. die Wahl von Trump und der Brexit.

Es wäre dumm von Ihnen, Putin für so dumm zu halten.

Glauben Sie wirklich, dass er in den letzten sechs Jahren nicht aufgepasst hat? Dass er die eindeutige Operation verschlafen hat, Trump durch Wahlbetrug und gesellschaftliche Umwälzungen in den USA im Jahr 2020 auszuschalten?

Die vier Jahre, in denen sich die Liberalen bei jedem Wort, das aus seinem Mund kam, in die Haare gekriegt haben?

Das Schein-Impeachment-Verfahren von 2019 wegen eines Telefonats mit der Ukraine?

Nein, natürlich nicht. Putin und seine Mitarbeiter sind voll im Bilde, weil das Überleben ihres Landes es erfordert. Sie wissen besser als die Leute, die sich diese Theorien ausdenken, mit wem genau sie es zu tun haben.

Und aus diesem Grund ist das Szenario, das für mich am meisten Sinn macht, das, was ich in meinen letzten Beiträgen (hier, hier und hier) vorgeschlagen habe.

Wer ist der Kessel überhaupt?

Putin erhöht das operative Tempo auf die Neoliberalen der Davos Crowd in Europa und das Weiße Haus und ihre neokonservativen nützlichen Idioten in den außenpolitischen Kreisen der USA und Großbritanniens, im Kongress und in den Geheimdiensten, um den ultimativen geopolitischen russischen Kessel für ihre Habgier zu schaffen.

Die Ukraine stellt für alle eine existenzielle Bedrohung dar.

Wenn die Neocons verlieren, ist ihr Einfluss in den außenpolitischen Kreisen des Westens für immer dahin, weil es ihnen nicht gelingen wird, in die Festung Russland einzudringen.

Wenn Davos verliert, werden ihre großen Pläne für die globale Vorherrschaft bestenfalls auf die Europäische Union und einige Teile des Commonwealth reduziert.

Wenn Russland verliert, kann der gesamte Globale Süden, wie Pepe Escobar ihn nennt, der auf Schulden basierenden Sklaverei des westlichen Zentralbankenkartells nicht entkommen, weil sie den Fluss der russischen Bodenschätze so kontrollieren werden, dass sie nicht aufgehalten werden können. Dazu später mehr.

Wenn Sie sich fragen, warum sich alles an diesem Krieg seltsam oder abwegig anfühlt, so liegt das daran, dass für alle so viel auf dem Spiel steht. Hier steht die ganze Welt auf dem Spiel. Und aus diesem Grund mussten Sie damit rechnen, dass die Qualität der Informationen zu diesem Thema buchstäblich auf den internationalen Preis der russischen Staatsschulden gesunken ist, d. h. auf Null.

Lassen Sie sich nicht davon blenden, dass Putin sich darauf konzentriert, die Ukraine militärisch zu erledigen, und glauben Sie nicht, dass dies sein wahres Endziel ist. Dies ist, wie ich neulich sagte, eine Eröffnungssalve.

Wir haben bereits gesehen, dass innerhalb der NATO, d. h. sowohl beim US-Militär als auch bei den EU-Politikern, keine Lust auf einen direkten Kampf mit Russland besteht. Das bedeutet, dass es keinen Appetit auf einen Atomkrieg gibt. Das bedeutet nicht, dass die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs gleich null ist.

Es bedeutet, dass es derzeit keinen Appetit darauf gibt.

Und der Grund dafür ist, dass die Neocons im Außenministerium und in Davos immer noch glauben, dass es einen Weg gibt, Putin in der Ukraine zu stoppen. Dieser Glaube hängt davon ab, Putin in einen Landkrieg in der Ukraine zu verwickeln, den er gegen einen Aufstand der Art und des Typs, wie ihn Whitney Webb gerade aufgedeckt hat, nicht gewinnen kann, den die CIA seit Jahren rund um den Globus (einschließlich hier in den USA) aufgebaut hat.

Dies ist nun offizielle US-Politik geworden, indem sie eine ukrainische Exilregierung in Polen einrichten und gleichzeitig Geld dorthin schicken, um eine al-Qaida-ähnliche Guerillaarmee zu unterstützen, die die Russen bedrängt. Das macht Sinn, denn genau das haben wir auch in Syrien getan, indem wir die Türkei als Aufmarschgebiet für ihre Angriffe auf Idlib und Aleppo genutzt haben.

Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum Putin so unnachgiebig auf die „Entnazifizierung“ der Ukraine drängt und in absoluten Worten davon spricht, dass sie keinen Schutz durch die Genfer Konvention erhalten. Viele von ihnen sind in der Tat vom Ausland unterstützte Akteure, zumindest seinen Geheimdienstinformationen zufolge.

Unabhängig von der „Tatsache“, dass die Ausrottung dieser Männer rechtlich gesehen „Kriegsverbrechen“ wären, ist es Putin mit seinem Doktortitel in Völkerrecht entweder egal oder er glaubt, dass er, wenn er den Krieg gewinnt, in der Lage sein wird, seinen Fall vor einem Nachkriegstribunal zu vertreten.

Die Versuche, Putin als rücksichtslos darzustellen, sind überall zu beobachten. Die Ereignisse im Kernkraftwerk Saporoschje wurden so dargestellt, dass Russland die ganze Schuld zugeschoben wurde, während die zum Schweigen gebrachten russischen Informationsquellen, einschließlich des Verteidigungsministeriums, eine andere Geschichte erzählten. Ich bin gerne bereit, zwischen beiden zu schwanken, um die Wahrheit herauszufinden.

Je länger der offizielle Krieg in der Ukraine andauert, desto mehr Zeit haben die von Davos unterstützten Aufständischen, sich zu formieren und den Westen der Ukraine zu versorgen. Das ist auch der Grund, warum Putin das Operationstempo in der Ukraine bald erhöhen muss, sonst könnten er und seine Armee in große Schwierigkeiten geraten.

Der Wettlauf auf den Ölberg

Der Wettlauf mit dem Ende des Bodenkriegs hat also begonnen. Und mit dieser Verschiebung ist es an der Zeit, das Schlachtfeld zu verlassen und die Kapitalmärkte zu beobachten, um zu sehen, was sie sehen. Denn außer der Guerilla gibt es keine militärische Antwort der NATO.

Die Kapitalmärkte sind angeblich das Revier von Davos, während Russland finanziell schwach ist. Aber das gilt nur, wenn man die Dinge nominal betrachtet, in Dollar, Euro usw. Russland verfügt über Waffen, die es hier gerade erst einsetzt.

Der zweite Akt muss also der Finanzkrieg sein, denn die Guerilla-Aufstandsstrategie funktioniert nur, wenn die Regierungen in den wichtigsten NATO-Ländern nicht zusammenbrechen. Aus diesem Grund wird Putin in den nächsten Wochen finanziell aktiv werden müssen.

Zwei kleinere Schritte wurden bereits unternommen. Der erste ist die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf den Kauf von Gold für russische Bürger. Der zweite Schritt, den er gestern ankündigte, ist die Vermeidung eines Zahlungsausfalls bei russischen Auslandsschulden, indem er den Anleihegläubigern Zahlungen in Rubel anbietet.

Aber das sind nur kleine Schritte. Sie signalisieren der Welt lediglich, dass Russland die Absicht hat, seine Versprechen einzulösen und nicht diejenigen zu bestrafen, die in diesem Krieg zwischen den Regierungen „Zuschauer“ sind.

Wie ich Putin kenne, wird er mit seinem nächsten großen Schachzug warten, um auf den Finanzmärkten maximalen Schaden anzurichten, und das bedeutet, dass er abwartet, wie die Zentralbanken und die Kapitalmärkte auf die großen Veränderungen reagieren, die sich dort gerade vollziehen.

Ich habe neulich auf einen dieser Schachzüge angespielt und gesagt

Diejenigen, die es wagen {Shell bei -28,50 $ zu Brent}, werden ihr {russisches} Öl mit einem steilen Abschlag bekommen, diejenigen, die es nicht tun, werden tief in die Tasche greifen müssen, was den Niedergang dieser Volkswirtschaften weiter beschleunigt, da die Inflation außer Kontrolle gerät und die Menschen die Schuld nicht Putin, sondern den Verantwortlichen in die Schuhe schieben. Darüber hinaus hat Russland die Gasströme aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass weiterhin Geld ins Land fließt, um den weiteren Ausbau seiner Goldreserven zu finanzieren.

Und das ist der Schlüssel: Gold. Russland hat Öl, das es für mehr als 10 Dollar pro Barrel aus dem Boden holt.

Wenn Biden beschließt, russische Energie von den US-Märkten zu verbannen (und die Gespräche mit Maduro in Venezuela sind hier ein klares Signal), dann drängt Davos darauf, um die russische Energie weiter zu isolieren. Das JCPOA sollte diese Woche unterzeichnet werden, um das iranische Öl wieder auf den Markt zu bringen, aber der russische Außenminister Sergej Lawrow hat das verhindert.

Aber das iranische Modell des Widerstands gegen die US-Sanktionen ist das russische Modell für die Zukunft. Einfach ausgedrückt: Verkaufen Sie Gold für Öl. In der Zeit vor dem JCPOA tat der Iran dies, indem die Käufer das Gold in türkischen Banken deponierten. Der Iran sorgte dafür, dass das Öl weiter floss.

Der Ölhandel über Dritte (vielleicht über Hongkong?) wird Russland auch die Sanktionen ersparen und es ihm ermöglichen, Öl zu verkaufen, während es China ein Vermögen an Transaktionsgebühren einbringt.

Aber der große Schachzug für Putin ist ganz einfach (H/T to Luke Gromen for this), nämlich sein Öl mit einem steilen Abschlag auf den Futures-Preis anzubieten, aber nur in Gold, physischem Gold. Das derzeitige Verhältnis von Gold zu Öl beträgt ~17 bbls/oz.

Alles, was Putin tun muss, ist, einen weltweiten Run auf physisches Gold auszulösen. Öl ist der M-Nullpunkt des Welthandels. Es ist der Handel, auf dem die gesamte Finanzmacht des Westens aufbaut. Und dieses Fundament ist auf dem Petrodollar aufgebaut. Durch die direkte Bindung der russischen Grenzproduktion an den Goldpreis, der weit unter dem Marktpreis liegt, werden zwei Dinge erreicht.

Erstens schafft sie eine massive Arbitragemöglichkeit für Öl und Gold, die der Markt nutzen wird. Zweitens kollabieren dadurch die Bewertungen aller in Papiergold bewerteten Vermögenswerte mit dem Preis für physisches Gold. Entweder bricht der Preis für alles ein, um die Fiktion eines Goldpreises von 2000 Dollar aufrechtzuerhalten, oder der Goldpreis steigt, um den neuen Preis zu erreichen.

Dies zwingt den Westen dazu, offenzulegen, wie viel Gold er tatsächlich besitzt, führt zu einem massiven kurzfristigen Ansturm auf physisches Gold und erzwingt eine Neubewertung der Bilanzen aller.

Und das, meine Freunde, ist die große Waffe, die Putin in Reserve hält. Er kann es sich leisten, sein Öl zu einem stark verbilligten Preis zu verkaufen. Ich denke, 50 Barrel/Unze sollten genügen. Er zwingt die Welt dazu, den Ölpreis in Gold und in der Folge in Rubel statt in Dollar anzugeben.

Dies führt zu einem positiven Goldzufluss nach Russland, um einen zweistufigen Rubel zu schaffen – den lang gehegten Traum von Sergej Glasjew – einen inländischen goldgedeckten Rubel und einen weltweit zirkulierenden Rubel, der schwankt.

Der Schlüssel zum Verständnis, ob die Dinge dafür bereit sind, liegt nicht in Europa, sondern in Saudi-Arabien.