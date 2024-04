Oberst Douglas Macgregor kritisiert Trump wegen Unterstützung des Gesetzentwurfs zur Finanzierung der Kriege in der Ukraine und in Israel

Oberst a.D. Douglas Macgregor sagte, Donald Trump habe sich “mit den Geldschweinen in Washington” verbündet, indem er den Gesetzentwurf zur Bereitstellung von Milliarden Dollar für Kriegseinsätze im Ausland unterstützt habe.

In einem weiteren Interview warnte der pensionierte Colonel Douglas Macgregor, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über die Kriege verloren hätten, die sie trotz des überwältigenden öffentlichen Widerstands weiter finanzierten.

Laut Macgregor und dem Moderator Clayton Morris, einem ehemaligen Nachrichtensprecher bei Fox News, sind inzwischen “70 Prozent der Amerikaner” dagegen, Geld zur Finanzierung der gegenwärtigen und zukünftigen Kriege in der Ukraine, Israel und Taiwan zu schicken.

Ferner sagte Macgregor, dass er angesichts der “katastrophal dummen” Unterstützung von Donald Trump für das 95-Milliarden-Dollar-Finanzierungsgesetz, das am 20. April vom Kongress verabschiedet wurde, “zurücktreten müsste”, wenn er jetzt für Trump arbeiten würde.

In Bezug auf Trumps Zustimmung zu dem Gesetz sagte Macgregor: “Was er getan hat… ist im Wesentlichen, sich mit den Geldschweinen in Washington zu verbünden, die sich für alles andere als das amerikanische Volk interessieren”.

Macgregors Urteil über Trump war vernichtend:

Im Grunde wirft er seine Prinzipien über Bord und seine Anhänger vor den Bus.

Wenn ich jetzt für ihn arbeiten würde und er Präsident wäre, würde ich ihm raten, dieses Gesetz unter keinen Umständen zu unterstützen und sich stattdessen auf die Grenzen der Vereinigten Staaten [und] die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit zu konzentrieren.

Warum also hat Trump weitere Milliarden für zwei Kriege bewilligt, die nach allgemeiner Einschätzung katastrophal, wenn nicht gar völkermörderisch gescheitert sind?

“Ich glaube, Herr Trump will unbedingt Präsident werden”, sagt Macgregor. “Also wendet er sich an jeden, der Geld hat und bereit ist, ihn zu unterstützen, und verspricht, das zu tun – egal, was sie verlangen.”

Der pensionierte Oberst ist Geschäftsführer von Our Country, Our Choice, einer Organisation, die an die Amerikaner appelliert, “sich zusammenzuschließen, um Amerika zu retten”. Ihr Motto lautet “Die Wahrheit macht frei”, was an die christlichen Wurzeln des amerikanischen Traums erinnert, der laut Macgregor dabei ist, sich in einen Albtraum zu verwandeln.

Macgregor scheut sich nicht, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, sei es über seinen ehemaligen Präsidenten oder über den gefährlichen Zustand einer Welt am Rande des Krieges. Er hält Trumps Entscheidung für “ungeheuerlich” und sagt, Trump habe “einen großen Fehler gemacht…. Ich glaube, das wird ihn verfolgen”.

Anstatt das Finanzierungsgesetz zu unterstützen, so Macgregor, hätte Trump sich auf die Seite der 21 Kongressabgeordneten stellen sollen, die dagegen gestimmt haben, denn “offen gesagt steht der größte Teil Amerikas auf der Seite dieser 21 Abgeordneten”.

Macgregor weiß, dass es hier um politische Macht geht und nicht um die Interessen der Menschen – weder in den USA noch in der Ukraine. Er ist fast der Einzige, der feststellt, dass das ukrainische Volk in diesem Stellvertreterkrieg nur selten erwähnt wird.

“Niemand interessiert sich dafür, was mit dem ukrainischen Volk passiert ist”, sagt er und verweist auf die schreckliche Zahl von Toten und Verletzten, die die ukrainische Bevölkerung zu beklagen hat.

“Die Ukrainer sind erschöpft. Sie haben diesen Krieg satt. Wir schätzen, dass sie jetzt 600.000 Tote und eine weitere Million Verwundete verloren haben”.

Zu diesen ernüchternden Zahlen kommt hinzu, dass ein Großteil der überlebenden Bevölkerung geflohen ist.

“Millionen haben das Land verlassen. Das Land ist zerstört. Es braucht dringend Frieden.”

Wie die Washington Post im Dezember letzten Jahres behauptete, bleiben ohnehin bis zu 90 Prozent der als “Hilfe” gewährten Gelder in den USA. Die britische Financial Times kam am 21. April zu dem Schluss, dass das Hilfspaket “Russland nicht aufhalten” werde. Am 23. April berichtete sie, dass die Ukraine nun “Druck auf Männer im wehrpflichtigen Alter im Ausland ausübt, sich den Kriegsanstrengungen anzuschließen”, und folgte damit einem Politico-Bericht vom letzten Monat mit dem Titel “Draft-dodging plagues Ukraine as Kyiv faces acute soldier shortage”. Der Bericht zitiert die BBC mit der Behauptung, dass in den vergangenen zwei Jahren bis zu 650.000 Männer im wehrfähigen Alter aus dem Land geflohen sind, obwohl ein Gesetz dies verbietet.

Der ehemalige humanitäre Helfer und katholische Konvertit Ryan Miller berichtete LifeSiteNews letzten Monat, wie Menschenhändler ungehindert an der ukrainischen Grenze operieren und Frauen und Kinder ausbeuten, die durch dieses Gesetz von ihren Ehemännern und Vätern getrennt werden.

Diese Nachricht zeigt die düstere Realität hinter den ukrainischen Fahnenschwenkern im US-Repräsentantenhaus. Es ist eine Erzählung hässlicher Wahrheiten, die Macgregors Einschätzung eines Krieges untermauern, von dem er immer behauptet hat, er könne niemals gewonnen werden. Gegen die Vorstellung, Amerika müsse “Putin stoppen”, sagte er

Wir hatten nie eine andere Wahl, als seinen [Putins] Sieg zu akzeptieren, weil, wie wir von Anfang an sagten, die Ukraine gegen Russland nicht mehr Chancen hatte als Mexiko gegen uns in den Vereinigten Staaten.

Der zweite Krieg, der mit diesem Paket finanziert wurde, endete nach israelischen Medienberichten bereits mit einer “totalen Niederlage”.

Die israelische Zeitung Haaretz veröffentlichte am 11. April den Artikel “Saying What Can’t Be Said: Israel Has Been Defeated – a Total Defeat”.

Chaim Levinson schreibt darin in bemerkenswerter Offenheit.

“Die Kriegsziele wurden nicht erreicht, die Geiseln wurden nicht durch militärischen Druck freigelassen, die Sicherheit wurde nicht wiederhergestellt und die internationale Ächtung Israels wurde nicht beendet.”

Macgregor teilt diese Einschätzung, die er mit der Warnung verbindet, dass “Biden nicht die Kontrolle” über die Ereignisse im Nahen Osten habe und die USA auch nicht: “Herr Netanyahu hat die Kontrolle. Und er kann nicht zurückweichen. Wenn er nicht eskaliert, ist er am Ende.”

Macgregor warnt: “Die Welt hat sich gegen Israel gewandt, wir sind zunehmend isoliert, aber wir haben nicht die Kontrolle. Netanjahu hat uns in der Hand. Was sollen wir tun?”

Macgregor betonte, dass die Unterstützung der USA für Netanyahu darauf zurückzuführen sei, dass er in der US-Regierung mehr Einfluss habe als der Präsident. Das bedeutet, dass die USA einen Mann finanzieren, dessen einzige Option die Eskalation eines Krieges mit dem Iran ist.

“Herr Netanjahu ist in einer schwierigen Lage”, erklärt Macgregor, “wir können ihm nicht helfen. Wir können ihm nur sagen, dass er sich zurückhalten soll. Er kann nicht zurückweichen.

“Netanjahu muss eskalieren oder er ist erledigt. Ich glaube nicht, dass wir die israelisch-iranische Konfrontation zum letzten Mal gesehen haben”.

Er warnt davor, dass Netanjahu wahrscheinlich “Frauen, Kinder und Männer, die keine Verbindung zur Hamas haben, in Rafah im Gazastreifen töten wird” und sieht ein reales Potenzial für den Ausbruch eines großen regionalen Krieges, an dem die USA beteiligt sind.

Ich glaube, wir haben bisher nicht einmal den Anfang dessen gesehen, was in der Region passieren könnte, denn wenn überhaupt, dann sehen wir immer mehr Solidarität über nationale Grenzen hinweg innerhalb der muslimischen Welt.

Im Zuge dieser Entwicklung, so Macgregor, sei auch das westliche Militärbündnis führungslos geworden:

Die NATO ist im Wesentlichen ein Schlachtschiff ohne Mannschaft auf der Brücke und mit Maschinen, die das Schiff nicht mehr antreiben. Es treibt vor sich hin.

Die “dummen Kommentare” des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, mit der Entsendung französischer Truppen in die Ukraine zu drohen, wären in früheren Jahren undenkbar gewesen. Auf Behauptungen, dass französische und amerikanische Soldaten nun in Odessa in der Ukraine seien, antwortete er: “Ein Russe hat mich heute Morgen kontaktiert… und gesagt, dass er keine französischen oder amerikanischen Truppen in Odessa sieht”.

Seine Erleichterung über diese Nachricht wurde durch die eindringliche Warnung gedämpft, dass ein solches Vorgehen zu einem Krieg zwischen den USA und Russland führen würde, das über das weltweit größte Atomwaffenarsenal verfügt.

Ich hoffe sehr, dass sich diese Situation nicht ändert. Wenn das der Fall ist, werden die Russen alle ihre Bewegungen beschleunigen, und wir werden uns unnötigerweise in einem Krieg mit Russland wiederfinden.

Er fragt: “Zu welchem Zweck?”

Die direkte Finanzierung von zwei wichtigen Brennpunkten eines globalen Krieges machte es Moderator Clayton Morris unmöglich, Trumps Unterstützung für diesen Schritt zu erklären.

“Das ist so viel wie die Unterstützung der COVID-Impfstoffe”, sagte er mit Blick auf Trumps kürzliches Lob für die mRNA-Injektionen.

“Ich glaube, viele MAGA-Republikaner sagten: ‘Moment mal – hat Trump gerade COVID vacc [sic] gelobt – habe ich das richtig gehört?'”

Die Nachricht von Trumps Unterstützung für die Kriegsfinanzierung verblüffte Morris ebenso, wie er Trumps jüngste Kommentare zitierte:

In derselben Woche sagt [Trump], dass wir 7 bis 9 Billionen Dollar für sinnlose Kriege im Nahen Osten ausgegeben haben… wo wir Blut an unseren Händen haben… wir haben nichts als Blut und Elend, wir hätten diese Kriege nie unterstützen sollen.

Und dann, vier Tage später… unterstützt Sprecher Johnson all das Geld für die Ukraine und Israel und Taiwan? Ich kann mir das einfach nicht erklären.

Für Colonel Macgregor ist dies eine Entscheidung, die Trump noch lange verfolgen wird.

“Wir müssen das Ganze realistisch sehen. Er hat viele Menschen enttäuscht. Ich denke, das wird ihn noch einholen.”

Das gefährliche Geschäft mit der Finanzierung des Todes ist nicht mehr nur eine Sache von Politikern wie Trump und Netanjahu, die sich darauf verlassen, um ihre Macht zu sichern. Wenn Macgregor recht hat, könnte die Welt als Folge dieser Pakte mit dem Teufel in einen Atomkrieg gestürzt werden.