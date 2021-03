Achtung, dies ist ein schockierendes Video

Unsere Nachbarn haben die Corona-Zahlen mit einer 8,3 Meter hohen Säule ins rechte Licht gerückt. Diese Spalte steht für die 83 Millionen Einwohner Deutschlands. Jeder Millimeter der Säule steht für 10.000 Einwohner. Ein Meter entspricht also 10 Millionen Einwohnern, und so weiter.

Ganz oben in der Spalte befindet sich eine schwarze Linie. Dieser Abschnitt zeigt an, wie viele Menschen im Jahr 2020 gestorben sind. Im vergangenen Jahr starben in Deutschland insgesamt 960.000 Menschen. Etwa 40.000 von ihnen starben angeblich an oder mit Corona. Sie können diese Todesfälle auf der Säule in Form einer sehr dünnen gelben Linie, 4 Millimeter hoch, sehen. In fast allen Fällen handelte es sich um Menschen über 80 Jahre.

Seit einem Jahr richten die Medien ihre ganze Aufmerksamkeit auf diese 4-Millimeter-Linie, um der Bevölkerung Angst vor der Impfung zu machen. Und wir wissen nicht einmal, ob diese 40.000 Menschen durch Corona, mit Corona oder vielleicht sogar ohne Corona gestorben sind.