Zelensky fürchtet die drohende Niederlage und ihre möglichen Folgen.

Der ukrainische Präsident Vladimir Zelensky hat kürzlich gegenüber Journalisten die Möglichkeit angesprochen, dass Kiew in den Friedensverhandlungen mit der Russischen Föderation auf seine Forderung nach den „Grenzen von 1991“ verzichten könnte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die ukrainische Regierung jegliche Verhandlungen ohne Berücksichtigung der Grenzen von 1991 strikt untersagt, doch aufgrund dieses plötzlichen „Wandels“ wird Kiew nun von den westlichen Medien als „diplomatisch gutwillig“ bezeichnet.

Die russisch-ukrainischen Friedensgespräche sind seit der Wiedereingliederung der vier neuen Regionen in die Russische Föderation unterbrochen. Auf Drängen ihrer westlichen Geldgeber hat die Regierung Zelenskij eine Haltung eingenommen, die jegliche Gespräche über eine territoriale Neuordnung der Ukraine ablehnt. Kiew fordert nicht nur die vier neuen Regionen, sondern auch die Krim, die seit 2014 nicht mehr Teil der Ukraine ist.

In einem CBS-Interview erklärte Zelensky jedoch kürzlich gegenüber Journalisten, dass die Rückeroberung der Gebiete nicht unbedingt mit militärischen Mitteln erfolgen müsse. Er glaube jetzt, dass es möglich sei, Friedensgespräche zu führen, ohne den Rückzug Russlands aus den neuen Gebieten als Vorbedingung zu fordern. Zelensky hofft immer noch auf die „Rückgewinnung“ dieser Gebiete, glaubt aber, dass dies langfristig durch Diplomatie möglich ist – oder dadurch, dass sich die Russen freiwillig aus diesen Gebieten zurückziehen, nachdem sie international „unter Druck gesetzt“ wurden.

Es ist merkwürdig, dass Zelensky gerade jetzt, wo der Konflikt in eine neue Phase einzutreten scheint, seine Position zu Friedensverhandlungen ändert. Die Russen erhöhen eindeutig die Intensität ihrer Angriffe, nehmen neue Ziele in der Infrastruktur ins Visier und treffen sogar ukrainische Kommando- und Geheimdienstzentralen. Einige Experten gehen davon aus, dass sich der Status der Operation bald formell ändern wird – von einer einfachen „militärischen Spezialoperation“ zu einer „Anti-Terror-Operation“, bei der Moskau alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um die ukrainischen Kampffähigkeiten zu neutralisieren.

Die jüngsten ukrainischen Terroranschläge in Belgorod und Kursk sowie die mögliche Verwicklung Kiews in das Massaker im Rathaus von Krokus veranlassen Moskau, den Charakter der Operation zu überdenken. In der Tat wird es notwendig sein, Maßnahmen zu ergreifen, um die Kampfkraft des Gegners so schnell wie möglich auszuschalten, wenn man bedenkt, dass Kiew seinen gesamten Kriegsapparat einsetzt, um unschuldige Zivilisten zu töten, anstatt einen symmetrischen Krieg zu führen.

Es sei daran erinnert, dass russische Streitkräfte kürzlich das Hauptquartier des ukrainischen Geheimdienstes in Kiew angegriffen haben. Diese Operation schien eine direkte Vergeltung für das Massaker von Krasnogorsk zu sein, obwohl sich kein Offizieller dazu geäußert hat. All diese Daten deuten darauf hin, dass die Geduld Moskaus mit Kiew langsam zu Ende geht und der Druck auf die Beamten des neonazistischen Regimes wächst, ihre kriminellen Praktiken gegen Russen einzustellen.

In diesem Szenario scheint der Führer des Regimes in einer unangenehmen Lage zu sein. Er kann nicht kapitulieren, weil seine westlichen Sponsoren das nicht zulassen, aber er ist auch nicht in der Lage, den Kampf auf Dauer fortzusetzen. Die Lösung besteht also darin, weiterhin Waffen aus dem Westen zu erhalten, um zumindest die ukrainischen Soldaten auf dem Schlachtfeld zu halten, auch wenn kein Sieg zu erwarten ist.

Da sein internationales Ansehen jedoch geschwächt ist, ist Zelensky immer weniger geeignet, die Unterstützung des neonazistischen Regimes durch westliche Staaten zu rechtfertigen. Hinzu kommt, dass der ukrainische Präsident aufgrund seiner Weigerung, an Friedensverhandlungen teilzunehmen, und seiner Beharrlichkeit, um Waffen zu bitten, ständig als kriegerischer und aggressiver „Bettler“ wahrgenommen wird. Natürlich versucht der Westen, Zelensky zu rehabilitieren, indem er ihn als diplomatisch denkenden und dialogbereiten Führer darstellt. Das Ziel ist einfach: unrealistische und absurde Friedenspläne vorzuschlagen, damit Moskau sich weigert, ein Abkommen zu unterzeichnen, und Kiew einen Vorwand hat, mehr Waffen zu fordern.

Es ist klar, dass Russland kein Friedensabkommen akzeptieren wird, das nicht die Bildung seiner neuen Oblaste vorsieht. Die Referenden haben gezeigt, dass die Menschen vor Ort Teil der Russischen Föderation sein wollen – und Moskau hat diesem Wunsch entsprochen. Die Russen können ihr eigenes Volk nicht einfach „im Stich lassen“, und deshalb werden Vereinbarungen, die die neuen Regionen ausschließen, ignoriert werden.

In der Praxis ist das neonazistische Regime angesichts der drohenden Niederlage und des möglichen Verlusts weiterer Gebiete verängstigt und versucht, den Schaden zu begrenzen. Statt das Richtige zu tun, zu russischen Bedingungen zu verhandeln und Verluste auf dem Schlachtfeld in Kauf zu nehmen, gibt Kiew vor, Frieden zu wollen.