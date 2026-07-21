Dr. med. Heidi Klessig

Ärzte sprechen sich mittlerweile für den Tod durch Organspende aus

In einem Artikel im „New England Journal of Medicine“ wird argumentiert, dass sich der ethische Schwerpunkt bei der Organspende weg vom Zeitpunkt des Todes hin zur „Achtung“ der Entscheidung der Patienten verlagern sollte, für die Entnahme von Organen getötet zu werden.

Ein Artikel vom 8. Juli im New England Journal of Medicine schlägt das direkte Töten von Menschen durch Organspende vor.

In dem Artikel „Contextualizing the Dead Donor Rule in an Era of Voluntary Euthanasia“ erklären Dr. Robert Truog und seine Kollegen, dass – da wir den Tod für unser derzeitiges System der Organentnahme bereits neu definiert haben – die Zulassung des expliziten Todes durch Organspende lediglich der nächste logische Schritt sei.

Die Argumentation der Autoren befasst sich mit der „Dead Donor Rule“ (DDR), einem ethischen Grundsatz, der besagt, dass Patienten vor der Organentnahme verstorben sein müssen und dass medizinisches Personal den Tod nicht durch die Organentnahme herbeiführen darf. Diese Regel soll das Vertrauen der Öffentlichkeit in unser Organspendesystem aufrechterhalten.

Doch laut Truog und seinen Kollegen ist die „Dead-Donor-Regel“ bereits dehnbar geworden:

Obwohl die DDR als „ethischer Dreh- und Angelpunkt“ der Transplantationsmedizin gilt, fungiert sie weniger als moralisches Absolutum, sondern vielmehr als moralischer Anker, dessen Anwendung eine fortwährende Auslegung und Anpassung erfordert.

Die Autoren führen das Beispiel des „Hirntods“ an und erklären, dass der Hirntod zwar kein tatsächlicher biologischer Tod sei, aber als Beispiel dafür diene, wie wir die Definition des Todes an unsere Bedürfnisse anpassen können:

Trotz philosophischer und biologischer Unsicherheiten wurde der Hirntod mit dem Inkrafttreten des „Uniform Determination of Death Act“ im Jahr 1981 in die Gesetzgebung und medizinische Praxis übernommen; darin wurde der Tod als das irreversible Erlöschen aller Hirnfunktionen definiert. Die sich ansammelnden klinischen Erfahrungen deckten jedoch Unstimmigkeiten in diesem integrativen Konzept des Hirntods auf. [Dr. Allan] Shewmon berichtete über zahlreiche Fälle eines anhaltenden biologischen Überlebens nach der Feststellung des Hirntods. Diese Patienten waren in der Lage, zu wachsen, Nährstoffe aufzunehmen und Abfallstoffe auszuscheiden, sich von Infektionen und Wunden zu erholen und sogar einen Fötus auszutragen. Inmitten dieser Unsicherheit wurde die Organspende fortgesetzt, was einen tieferen konzeptionellen Wandel offenbarte. Die DDR verlagerte die Feststellung des Todes weg von rein biologischen Kriterien hin zur Einhaltung diagnostischer Kriterien, die von einer definitorischen Instanz aufgezählt und bestätigt wurden. Die „Death Requirement“ und das Vertrauen in das Organspendesystem wurden nicht verletzt, wenn das neue Konzept des Todes in gesellschaftlichen und rechtlichen Normen akzeptiert wurde. Eine solche Kontextualisierung machte die DDR zu einer flexiblen moralischen Absicherung, die die Verpflichtung aufrechterhielt, lebenden Menschen keine Organe zu entnehmen, selbst wenn die Bedeutung des „Todes“ selbst neu definiert wurde.

Als Sie sich als Organspender registriert haben, hat man Ihnen da gesagt, dass die Definition des Todes selbst neu gefasst wurde? Die meisten Menschen, die sich als Organspender registrieren lassen, glauben, dass sie kalt, grau und steif sein werden, wenn sie ihre Organe spenden, aber das ist niemals der Fall. Ohne Blutkreislauf werden Organe sehr schnell für eine Transplantation ungeeignet: Leichen können keine lebensfähigen Organe spenden. Daher wurden Menschen im tiefen Koma (mit schlagendem Herzen) neu als „hirntot“ definiert, was bedeutet, dass die für die Definition zuständigen Stellen sie als „tot genug“ erachteten, um Organspender zu werden.

In dem Artikel im New England Journal of Medicine wird auch darauf eingegangen, dass Organspender nach Kreislaufstillstand (DCD) ebenfalls nicht die gesetzlichen Kriterien für den Tod in den USA erfüllen, die einen irreversiblen Verlust der Kreislauf- und Atemfunktionen voraussetzen.

Es wird weiterhin darüber diskutiert, ob DCD-Verfahren tatsächlich im Einklang mit dem DDR stehen, insbesondere da Dauerhaftigkeit nicht zwangsläufig mit Unumkehrbarkeit gleichzusetzen ist. Bei der DCD tritt der Tod nicht ein, weil eine Wiederbelebung unmöglich ist, sondern weil sie – im Einklang mit den Werten des Patienten – absichtlich unterlassen wird, wodurch der Patient auf einen Weg in Richtung Tod geführt wird, der als „unumkehrbar“ gilt, da er nicht rückgängig gemacht werden kann. Diese Verlagerung von einem biologischen hin zu einem verfahrenstechnischen Verständnis des Todes stellte die DDR erneut in einen Kontext und richtete sie eher an allgemeinen sozialen und ethischen Vorstellungen aus als an empirischer Endgültigkeit. … Auch hier besteht die DDR nicht als unveränderliche Grenze fort, sondern als moralischer Rahmen, dessen ethische Kraft durch Kontextualisierung aufrechterhalten wird.

Wurden Sie bei Ihrer Registrierung als Organspender über diesen Wechsel von einem biologischen zu einem verfahrensrechtlichen Todesbegriff aufgeklärt? Dass Ihr Tod zwar nicht den rechtlichen Maßstäben des „Uniform Determination of Death Act“ entsprechen würde, Sie aber durch „Kontextualisierung“ als „tot genug“ gelten würden, um Organspender zu werden?

Die Autoren des Artikels führen außerdem an, dass Organspender ohnehin alle sterben, sodass der genaue Zeitpunkt des Todes keine Rolle spiele:

Beim Tod durch Organspende werden die Einwilligung, die Erfahrung und das Ergebnis für den Patienten nicht dadurch beeinflusst, ob der Tod kurz vor oder während der Organentnahme eintritt. Der ethische Fokus sollte sich daher weg von der Bestimmung eines genauen Zeitpunkts des biologischen Todes hin zur Achtung der autonomen Entscheidungen der Patienten verlagern, wobei sichergestellt werden muss, dass die Schutzmaßnahmen gegen Nötigung und Ausbeutung robust sind, und für einen transparenten und öffentlich rechenschaftspflichtigen Prozess eingetreten werden muss.

Transparenz? Derzeit erhalten Organspender absolut keine Informationen darüber, wie ihr Tod vor der Organspende festgestellt wird. Kein Organspender erhält jemals die Informationen, die jeder vernünftige Mensch wissen möchte, um eine Einwilligung nach umfassender Aufklärung erteilen zu können. Glauben wir wirklich, dass dieser Prozess in Zukunft transparent und öffentlich nachvollziehbar sein wird?

Dr. Truog und seine Kollegen argumentieren, dass die Art und Weise, wie wir den Tod im Zusammenhang mit der Organspende bereits neu definieren, ihre Idee rechtfertigt, einen Schritt weiter zu gehen und das direkte Töten zum Zwecke der Organentnahme zuzulassen: „Auch wenn der Tod durch Organspende als Abkehr von der DDR angesehen werden mag … interpretieren wir ihn als im Einklang mit einem historischen Muster der Rekontextualisierung.“

Da wir also in der Vergangenheit damit durchgekommen sind, lebende Menschen so umzudefinieren, dass sie als tot gelten und somit Organspender werden können, können wir offenbar nun offen zur Euthanasie durch Organentnahme aufrufen. Dieser Prozess wird auch als „rutschige Bahn“ bezeichnet.

Anstatt diese immer weiter gefassten Definitionen des Todes im Interesse der Organspende weiterhin zu rechtfertigen, müssen wir wieder dazu übergehen, den Tod als biologische Realität anzuerkennen. Und wir müssen neue, ethische Lösungen für Menschen mit Organversagen finden, die nicht mit dem Töten verbunden sind.

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Dr. med. Heidi Klessig ist eine pensionierte Anästhesistin und Spezialistin für Schmerztherapie, die über die ethischen Aspekte der Organentnahme und -transplantation schreibt und Vorträge hält. Sie ist Autorin von Der Irrtum des Hirntods und ihre Arbeiten sind zu finden unter respectforhumanlife.com.