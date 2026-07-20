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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Pepe Escobar: Jemen tritt in den Krieg ein, während die Straße von Hormus explodiert

Iran wird siegen – wenn Teheran diesen Fehler nicht wiederholt

Seyed M. Marandi: Der Preis, den der Iran für die Wiederöffnung der Straße von Hormus fordert

Spahns Rache: Der wahre Grund für den Rücktritt

Prof. Mearsheimer: Die Niederlage der USA

Übermenschliche KI steht kurz vor der Einführung, und niemand ist darauf vorbereitet (Redacted News)

Tacheles # 214

Es geht um Geld, nicht um Freiheit | James Corbett

Krebsforscher: Diese tägliche Ernährung kann Krebs fördern!

KI-Forscher schlägt ALARM: „Wir haben noch 18 Monate!” Niemand sieht es kommen (Connor Leahy)

NEMA-Knoten: Geheimes Überwachungsnetz auf Laternen!

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Polizist packt aus: Die geheime Polizei-Akte (GELEAKT)

Bestatterin packt aus: „Ich habe sowas noch nie erlebt“

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Prof. Richard Werner: Der Dollar bleibt stark – auf unsere Kosten

Was kommt noch alles? Chatkontrolle, Altersverifikation, DSA, VPN-Verbot

„Politischer Islam will Europa erobern“ – Punkt.PRERADOVIC mit Seyran Ates

Der Comic von 2011, der Corona vorwegnahm | Dr. Wolfgang Wodarg & Dr. Michael Nehls