Ärzte stellen fest, dass Graphen von den gegen COVID Geimpften auf die Ungeimpften übergeht, Blutgerinnsel bildet und die Blutzellen dezimiert

In seinem neuesten Diasatz von Blutproben, die sowohl von „geimpften“ als auch von ungeimpften Personen entnommen wurden, zeigte Dr. Philippe van Welbergen, dass das Graphen, das den Menschen injiziert wird, sich organisiert und zu größeren Fasern und Strukturen heranwächst, magnetische Eigenschaften oder eine elektrische Ladung erhält und die Fasern Anzeichen für komplexere Strukturen mit Rillen aufweisen.

Er wies auch nach, dass „Graphen-Splitter“ von „geimpften“ auf ungeimpfte oder nicht geimpfte Menschen übertragen werden und deren rote Blutkörperchen zerstören und bei den Ungeimpften Blutgerinnsel verursachen.

Dr. Philippe van Welbergen („Dr. Philippe“), medizinischer Direktor von Biomedical Clinics, war einer der ersten, der die Öffentlichkeit vor den Schäden warnte, die durch Covid-Injektionen am Blut der Menschen verursacht werden, indem er letztes Jahr Bilder von Blutproben unter dem Mikroskop veröffentlichte.

Anfang Juli 2021 wurde Dr. Philippe von einem südafrikanischen Gemeinschaftssender, Loving Life TV, interviewt. Er erklärte, dass er Blutproben entnahm, als seine Patienten über chronische Müdigkeit, Schwindel, Gedächtnisprobleme, manchmal sogar Lähmungen und spät einsetzende starke Menstruation (Frauen ab 60) klagten. Ihr Blut wies ungewöhnliche röhrenförmige Strukturen auf, einige Partikel, die aufleuchteten, und viele beschädigte Zellen. Nur wenige gesunde Zellen waren sichtbar. Bis drei Monate zuvor hatte er diese Formationen im Blut noch nie gesehen. Heute wissen wir, dass es sich bei diesen röhrenförmigen Strukturen um Graphen handelt.

Seitdem ist Dr. Philippe regelmäßiger Gast bei Loving Life TV: Er prangert die Einführung der experimentellen Covid-Injektionen an, berichtet über die zunehmende Schädigung des Blutes durch die experimentellen Covid-Injektionen im Laufe der Zeit und gibt aktuelle Informationen über die Covid-Situation im Vereinigten Königreich und in Südafrika.

Am 12. Februar 2022 kehrte Dr. Philippe erneut zu Loving Life TV zurück, um Bilder seiner neuesten Dias von Blutproben zu veröffentlichen. Der Livestream war so lang, dass Loving Life TV ihn in zwei Teile aufteilte.

Der erste Teil ist eine Diskussion mit Antworten auf die Fragen des Publikums.

Im zweiten Teil präsentiert Dr. Philippe die Bilder seiner neuesten Blutpräparate und erklärt, was die Bilder zeigen. Er bespricht fast 100 Blutpräparate von „geimpften“ und ungeimpften Patienten. Seine Präparate zeigen, dass die ungeimpften Patienten „durch Ausscheidung mit Impfstofftoxinen infiziert wurden“.

Unten finden Sie einen kurzen Ausschnitt aus dem zweiten Teil mit freundlicher Genehmigung des Timeline Post-Kanals auf Telegram.

Dr. Philippe (Zweiter Teil), Die Blutbilder, 12. Februar 2022

Unten sehen Sie ein Bild typischer gesunder roter Blutkörperchen, wie sie unter dem Mikroskop zu sehen sind und wie Blut aussehen sollte. Es gibt keine Gerinnung oder Fremdkörper darin.

Das nächste Bild zeigt eine Person, der das experimentelle Medikament Covid injiziert wurde. Das Blut ist geronnen, die missgebildeten roten Blutkörperchen sind verklumpt. Die eingekreiste Zelle im Bild ist ein gesundes rotes Blutkörperchen, eines der wenigen im Bild, das neben den Graphenfasern sitzt. Sie können die Größe der Graphenfasern im Verhältnis zur Größe eines roten Blutkörperchens sehen. Fasern dieser Größe können Kapillaren verstopfen. Sie können auch sehen, dass die Graphenfasern hohl sind und rote Blutkörperchen enthalten.

Einige Wochen bevor das unten stehende Video entstand, begann Dr. Philippe, einen magnetischen oder elektrischen Polaritätseffekt auf verschiedenen Seiten der Graphenfasern zu bemerken. Auf dem Bild unten sind die Zellen auf der rechten Seite der Faser koaguliert und auf der linken Seite ist etwas zu sehen, das wie eine Lücke oder ein etwa rückwärts gerichteter „C“-förmiger Abstand aussieht. Dr. Philippe sagt, dass dieses „Verhalten“ vorher nicht zu sehen war, jetzt aber plötzlich in fast jeder Probe zu sehen ist. Es ist ein Hinweis darauf, dass „sich diese Dinge verändert haben, ihre Reaktion mit den umgebenden Blutzellen hat sich verändert … und ich weiß nicht, was der Auslöser dafür ist“, sagte er.

Das unten stehende Bild zeigt eine Blutprobe eines ungeimpften, also nicht geimpften dreijährigen Kindes. Es zeigt Stücke oder „Scherben“ von Graphen, die „das Ergebnis von Ausscheidungen“ sind, mit anderen Worten, das Graphen wurde von „geimpften“ Eltern auf ihr ungeimpftes Kind übertragen.

Unten sehen Sie das Bild einer Blutprobe eines achtjährigen ungeimpften Kindes, dessen Blut durch die Übertragung von Graphen von Personen aus seinem Umfeld, die eine Covid-Injektion erhalten haben, kontaminiert und zerstört wurde. Der rechte Arm und der rechte Oberschenkel des Kindes sind praktisch gelähmt, das Kind kann seinen rechten Arm nicht mehr heben und der Oberschenkel funktioniert nicht mehr richtig.

Der Vortrag von Dr. Philippe ist wirklich augenöffnend und erschreckend – ein Muss, besonders für diejenigen, die behaupten, Covid-Injektionen seien „sicher“ und darauf bestehen, dass Menschen gespritzt werden. Die Covid-Injektionen sind Waffen des Völkermords, und es ist unglaublich, wie die Menschen, die sie entwickelt haben, immer noch frei herumlaufen.

Sie können sich die Präsentation entweder unten oder auf Loving Life TV HIER ansehen.