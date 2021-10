Eine Ärztin der US-Armee, die auch Fachärztin für Luft- und Raumfahrtmedizin ist, hat einen beispiellosen Aufruf an die Verantwortlichen des Pentagons gerichtet und sie aufgefordert, allen Piloten aller Streitkräfte, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben, Flugverbot zu erteilen.

In einer eidesstattlichen Erklärung legt Oberstleutnant Theresa Long ihre Argumente mit Zitaten und Studien dar und erklärt, dass sie dies unter der Schirmherrschaft des Military Whistleblower Protection Act tut.

Long fuhr dann fort, ihre Referenzen darzulegen: Sie erwarb einen Bachelor-Abschluss an der University of Texas Austin, schloss 2008 ihr Medizinstudium an der University of Texas Health Science Center at Houston Medical School ab“ und diente dann zehn Jahre lang als Feldchirurgin und absolvierte anschließend eine Facharztausbildung in Luft- und Raumfahrtmedizin an der United States Army School of Aviation Medicine“ in Fort Rucker, Ala. Long schrieb, dass sie „vom Combat Readiness Center in Ft. Rucker als Flugsicherheitsoffizierin ausgebildet wurde“ und eine zusätzliche Ausbildung im „medizinischen Management von chemischen und biologischen Unfällen in Fort Detrick“ absolviert hat. Sie ist außerdem „zertifiziert in Luft- und Raumfahrtmedizin und zugelassen in Arbeitsmedizin“.

Der Army Doc stellte fest, dass sie vor der COVID-19-Pandemie eine „spezialisierte militärische Ausbildung von Ärzten für Infektionskrankheiten des Heeres, der Marine und der Luftwaffe zu neu auftretenden Infektionskrankheiten“ durchlief und „kürzlich als medizinische und wissenschaftliche Beraterin für eine Ausbildungsbrigade der Luftwaffe tätig war, um Risikominderungsstrategien und biostatistische Analysen von SARS-Cov-2-Infektionen („Covid 19″) sowohl bei geimpften als auch bei ungeimpften Soldaten zu ermitteln.“

Sie hat auch COVID-19-Fälle diagnostiziert und behandelt, so dass sie auch hier sicherlich qualifiziert ist, eine Meinung zu vertreten.

„Ich habe Impfstoffnebenwirkungen nach der Verabreichung von EUA-Impfstoffen beobachtet und den Erfolg von Soldaten verfolgt, die verschiedene Covid-19-Therapien außerhalb des Militärs erhielten. Die Mehrheit der Soldaten im Verteidigungsministerium ist jung und in guter körperlicher Verfassung“, sagte sie in ihrer eidesstattlichen Erklärung aus.

„Militärflieger sind eine Untergruppe der Militärbevölkerung, die die strengsten medizinischen Standards erfüllen muss, um den Flugstatus zu erhalten. Die Pilotenschüler, die ich betreue, sind hauptsächlich zwischen 20 und 30 Jahre alt, männlich und in ausgezeichneter körperlicher Verfassung. Das Risiko einer ernsthaften Erkrankung oder eines Todes durch SARs-CoV-2 ist bei dieser Gruppe minimal, die Überlebensrate liegt bei 99,997 %“, fuhr sie fort.

Nachdem sie alle Daten aufgenommen und beobachtet hat, wie sich das Virus auf die militärische Einsatzbereitschaft auswirkt – und, was noch wichtiger ist, wie es sich nicht auswirkt -, sagte Long, dass sie sich inzwischen eine professionelle Meinung gebildet, die sie ihren Vorgesetzten mitteilen müsse. Das Problem, so Long, sei, dass niemand davon hören wolle.

„Ich habe dies mit gemischten Ergebnissen in Bezug auf Akzeptanz, Ablehnung und Androhung von Strafen getan“, schrieb sie.

Die Ärztin zitierte dann die Vorschriften der Ausbildungsdoktrin der Armee, die besagen, dass „Risikoentscheidungen“ von den einzelnen Kommandeuren zu akzeptieren oder abzulehnen sind und dass auch sie entweder nach den Entscheidungen handeln oder sie weiter nach oben in der Befehlskette weitergeben müssen. Wie auch immer, sie machte deutlich, dass sie ihrer Verantwortung nachkommt, indem sie über die von ihr gefundenen Informationen und die von ihr gezogenen Schlussfolgerungen berichtet.

„Die CDC und die FDA sind zivile Einrichtungen, die nicht den Auftrag der Landesverteidigung haben wie das Verteidigungsministerium. Leitlinien und Empfehlungen dieser zivilen Einrichtungen müssen durch die strategische Perspektive der nationalen Verteidigung und die potenziellen Risiken, die die Empfehlungen für die Gesundheit der gesamten Streitkräfte haben können, gefiltert werden“, sagte Long aus und fügte hinzu:

Die Mehrheit der jungen neuen Armeeflieger ist Anfang zwanzig. Wir wissen, dass bei jeder mRNA-Impfung das Risiko einer Myokarditis besteht. Außerdem wissen wir jetzt, dass eine Impfung nicht unbedingt eine Infektion oder Übertragung von SARs-CoV-2 verhindert. Daher haben Personen, die vollständig mit mRNA-Impfstoffen geimpft sind, nach der Impfung mindestens zwei unabhängige Risikofaktoren für Myokarditis. Zusätzliche Auffrischungsimpfungen erhöhen das Risiko. Ohne weitere Daten ist es nicht möglich, eine Risiko-Nutzen-Analyse für den Einsatz von mRNA-Impfstoffen zur Bekämpfung von SARs-CoV-2 durchzuführen… Der Einsatz von mRNA-Impfstoffen in unseren Streitkräften stellt ein Risiko unbestimmten Ausmaßes dar, in einer Population, in der weniger als 20 von 1,4 Millionen aktiven Soldaten an der zugrunde liegenden SARs-CoV-2 gestorben sind.

Das Problem bestehe darin, dass nur wenige der jungen Flieger wüssten, ob sie eine Myokarditis entwickelt hätten, die sie während des Fluges negativ beeinträchtigen und sogar zum plötzlichen Tod führen könne.

Ihre Meinung:

Ich habe persönlich beobachtet, wie die körperlich fitteste Soldatin, die ich in über 20 Jahren in der Armee gesehen habe, innerhalb weniger Wochen nach der Impfung von einer Athletin auf Colligate-Niveau, die für die Ranger School trainierte, zu einer körperlich geschwächten Frau mit Herzproblemen, einem neu diagnostizierten Hypophysen-Hirntumor und Schilddrüsenfehlfunktionen wurde. Mehrere Militärärzte haben mir aus erster Hand berichtet, dass die Zahl der jungen Soldaten mit Migräne, Menstruationsstörungen, Krebs, Verdacht auf Herzmuskelentzündung und kardialen Symptomen nach der Impfung erheblich gestiegen ist. Zahlreiche Soldaten und Zivilisten des Verteidigungsministeriums haben mir berichtet, dass sie nach der Impfung krank, bettlägerig, geschwächt und für Tage bis Wochen arbeitsunfähig waren. Außerdem habe ich vor kurzem die Krankenakten von drei Flugbesatzungsmitgliedern eingesehen, die alle erhebliche und aggressive systemische Gesundheitsprobleme aufwiesen. Heute erhielt ich die Nachricht von einem Todesfall und zwei Fällen auf der Intensivstation in Fort Hood; der Verstorbene war ein Armeepilot, der zu diesem Zeitpunkt hätte fliegen können. Alle drei Fälle von Lungenembolie ereigneten sich innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung. Ich kann dieses Ergebnis nur auf die Covid 19-Impfstoffe als Ursache für diese Ereignisse zurückführen. Alle Personen befanden sich vor der Impfung in bester körperlicher Verfassung, und bei allen trat das Ereignis innerhalb von 2 Tagen nach der Impfung auf.

„Die Politisierung von SARs-CoV-2, Behandlungen und Impfstrategien haben die seit langem bestehenden Sicherheitsmechanismen, den offenen und ehrlichen Dialog und das Vertrauen unserer Soldaten in ihr Gesundheitssystem und ihre Gesundheitsdienstleister völlig infrage gestellt“, fügte sie hinzu.