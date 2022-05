Affenpockenmanie

Von CJ Hopkins: Er ist ein preisgekrönter amerikanischer Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker, der in Berlin lebt. Seine Theaterstücke sind bei Bloomsbury Publishing und Broadway Play Publishing, Inc. erschienen. Sein dystopischer Roman, Zone 23, ist bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant erschienen. Die Bände I und II seiner Consent Factory Essays werden von Consent Factory Publishing veröffentlicht, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amalgamated Content, Inc. Er kann unter cjhopkins.com oder consentfactory.org erreicht werden.

Schließt euch in euren Häusern ein! Holt die Masken und prophylaktischen Gesichtsschilde heraus! Schaltet das, was von euren kritischen Fähigkeiten noch übrig ist, aus und bereitet euch darauf vor, „der Wissenschaft zu folgen!“

Ja, das stimmt, gerade als die Überlebenden der simulierten apokalyptischen Pest von 2020-2021 aus ihren Covid-Bunkern gekrochen kamen und begannen, „die Welt wieder besser zu machen“, wurde offenbar eine weitere biblische Seuche auf die Menschheit losgelassen!

Diesmal handelt es sich um die gefürchteten Affenpocken, eine zoonotische Viruserkrankung, die in Zentral- und Westafrika endemisch ist und unter Riesenbeutelratten, Eichhörnchen, Siebenschläfern und anderen Nagetieren zirkuliert und seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden Menschen infiziert. Affenpocken verursachen Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und manchmal flüssigkeitsgefüllte Blasen. Sie klingen in der Regel innerhalb von zwei bis vier Wochen ab und stellen daher für die menschliche Zivilisation im Allgemeinen absolut keine Bedrohung dar.

Die Konzernmedien wollen uns nicht beunruhigen, aber es ist ihre Pflicht als professionelle Journalisten, darüber zu berichten, dass sich die Affenpocken wie ein Waldbrand ausbreiten! Mehr als 100 Fälle von Affenpocken sind in Ländern auf der ganzen Welt bestätigt worden! MONKEYPOX TASKFORCES werden einberufen! Nahaufnahmen von ekelhaft aussehenden MONKEYPOX-Läsionen werden verbreitet! Der Präsident der Vereinigten Staaten sagt: „JEDER sollte besorgt sein!“

Die WHO spricht von einem „länderübergreifenden Ausbruch der Affenpocken“! Belgien hat eine obligatorische Quarantäne verhängt. Die CDC hat die „Alarmstufe 2“ ausgerufen! Es werden „verschärfte Vorsichtsmaßnahmen“ empfohlen! In New York City, dem Zentrum der wahrscheinlich paranoidesten, Masken tragenden, vierfach „geimpften“ New-Normal-Fanatiker auf dem Planeten, weist das Gesundheitsamt alle an, die Masken zu tragen, die sie bereits tragen, um sich sowohl vor Covid als auch vor den Affenpocken, den Pocken, den Windpocken, dem Krebs und Gott weiß, was es sonst noch für Schrecken gibt, zu schützen!

Hier in der Hauptstadt des Neuen Normalen Deutschlands ist Karl Lauterbach, der trotz der Verschwendung von Hunderten von Millionen Euro für überflüssige „Impfstoffe“, trotz des Versuchs, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind im Land zwangsweise zu „impfen“ und sich auch sonst wie ein faschistischer Irrer aufführt, nach wie vor der offizielle Gesundheitsminister, der aufgeregt auf und ab hüpft und wie ein Siamang-Gibbon über „Empfehlungen für Isolierung und Quarantäne“ und andere „Maßnahmen zur Eindämmung der Affenpocken“ brüllt.

Wie Yogi Berra es so treffend formulierte: „Es ist wie ein Déjà-vu, immer wieder.

Nur, dass es das nicht ist … oder wahrscheinlich nicht ist. Noch bevor ich diese Kolumne beenden konnte, haben die United GloboCap Ministries of Truth begonnen, die Affenpocken-Panik herunterzuschrauben. Es sieht so aus, als ob sie sich für eine „Schwulenpandemie“ oder eine „LGBTQ-Pandemie“ oder eine „LGBTQIA+-Pandemie“ entscheiden, oder wie auch immer das offizielle Akronym lautet, wenn ich auf den „Veröffentlichen“-Knopf klicke, und andere Geräusche machen, die darauf hindeuten, dass es dieses Mal vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, eine weltweite Abriegelung anzuordnen, Drohnen und Roboterhunde loszulassen, jedem experimentelle Medikamente zu injizieren und „Affenpocken-Leugner“ zu verfolgen.

Sie haben doch nicht wirklich geglaubt, dass sie ein Shot-by-Shot-Remake von Covid auf die Beine stellen, oder? Die Showrunner von GloboCap mögen übernatürlich böse sein, aber sie sind nicht dumm. Nur die am hoffnungslosesten gehirngewaschenen New Normals würden einer weiteren „apokalyptischen Pandemie“ zustimmen, bevor die derzeitige überhaupt offiziell abgesagt wurde. Nein, leider bekommen wir nur einen Vorgeschmack darauf, wie das „Leben“ im Neuen Normalen Reich aussehen wird, wo die Massen ständig von einem unerschöpflichen Sortiment exotischer Krankheitserreger und austauschbarer pseudopathologischer Bedrohungen bedroht sein werden.

Beim New Normal ging es nie speziell um Covid. Es ging immer darum, eine neue „Realität“ zu implementieren – eine pathologisiert-totalitäre „Realität“, die nicht so sehr regiert als vielmehr diskret „gelenkt“ wird von nicht rechenschaftspflichtigen, supranationalen, nicht-staatlichen Regierungseinheiten, globalen Konzernen und diversen Milliardären – in der Covid, oder Affenpocken oder Känguru-Pocken oder irgendeine andere virale Zoonose oder irgendeine klimabedingte oder wirtschaftliche Entwicklung oder eine abweichende ideologische oder Verhaltenstendenz als Vorwand benutzt werden könnte, um einen weiteren Ausbruch von hirnloser Massenhysterie zu schüren und der Gesellschaft zusätzliche Beschränkungen aufzuerlegen.

Diese neue „Realität“ wurde umgesetzt … vielleicht nicht so konsequent wie ursprünglich beabsichtigt, aber dennoch umgesetzt. Wir werden darauf konditioniert, diese neue „Realität“ zu akzeptieren, so wie wir darauf konditioniert wurden, die „Realität“ des Krieges gegen den Terror zu akzeptieren, sinnloserweise unsere Schuhe am Flughafen auszuziehen, unsere Flüssigkeiten in Behältern in Reisegröße aufzubewahren, uns vom „Sicherheitspersonal“ betatschen zu lassen und ansonsten in einem Zustand ständiger, niederschwelliger Angst vor einem „Terroranschlag“ zu leben, so wie wir jetzt darauf konditioniert werden, Masken zu tragen, wo es uns gesagt wird, uns der obligatorischen „Impfung“ zu unterwerfen und in ständiger, niederschwelliger Angst vor dem nächsten angeblich tödlichen Krankheitserreger zu leben.

Leider werden die meisten von uns diese Konditionierung akzeptieren und sich an die „kleinen Unannehmlichkeiten“ anpassen, die uns auf Schritt und Tritt auferlegt werden. Welchen Unterschied macht es schließlich, ob wir im Flugzeug, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Arzt eine kleine Maske tragen müssen? Und ist es wirklich ein solcher Verstoß gegen unsere Grundrechte auf Meinungsfreiheit, Freizügigkeit, Vereinigungsfreiheit, Privatsphäre und grundlegende körperliche Autonomie, wenn wir es zulassen müssen, dass Regierungen und globale Konzerne unsere politischen Meinungen zensieren, uns am Reisen hindern, uns verbieten zu protestieren und uns zwingen, uns invasiven medizinischen Behandlungen zu unterziehen, um einen Job zu behalten? Wir haben uns daran gewöhnt, am Flughafen die Schuhe auszuziehen und dem „Sicherheitspersonal“ dabei zuzusehen, wie es die Genitalien unserer Kinder streichelt, und in andere Länder einzumarschieren, sie zu bombardieren und ganze Familien mit Drohnen zu ermorden, nicht wahr? Sicherlich werden wir uns daran gewöhnen.

Oder … OK, ich nicht, und Sie wahrscheinlich auch nicht, aber die Mehrheit der Massen schon. Das haben sie gerade ziemlich deutlich gezeigt, nicht wahr? So wie sie es während des globalen Krieges gegen den Terror demonstriert haben. So wie sie es während des Kalten Krieges demonstriert haben. So wie sie es demonstriert haben … ach, vergiss es.

Tut mir leid, ich wollte diese Kolumne eigentlich mit einer positiven Note beenden. Na gut, hier ist eine! Eine kleine gute Nachricht, endlich! Laut den professionellen Faktenprüfern von Reuters stellt sich heraus, dass es „keinerlei Beweise dafür gibt, dass das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums [das gerade in Davos stattfindet] zeitlich mit diesen Ausbrüchen von Affenpocken zusammenfällt“, und jeder, der das behauptet oder andeutet, dass es so ist, oder der von den „Fakten“ oder der „Wissenschaft“ oder was auch immer abweicht oder sie infrage stellt, ist ein „Affenpocken leugnender, verschwörungstheoretisierender, Impfgegner, Putin-liebender Desinformant“, und so ist eigentlich alles in bester Ordnung, oder wird es sein, sobald wir diesen bösen Rooskies eine kleine thermonukleare Lektion erteilen!

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber da fällt mir ein Stein vom Herzen. Einen Moment lang dachte ich, wir wären in Schwierigkeiten.