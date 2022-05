Die Weltgesundheitsorganisation setzt eine weitere Seuchenbedrohung ein, um die globale Überlebensfähigkeit zu fördern

Die Gefahr, die von den Affenpocken ausgeht, ist real, sehr real. Oder doch nicht?

Nach Ansicht von Dr. Robert Malone nicht wirklich. Aber es wäre verzeihlich, etwas anderes zu denken. Die Art und Weise, wie über das Virus berichtet wird, so stellte Malone kürzlich fest, ist ein klassisches Beispiel für Angstmacherei im Bereich der öffentlichen Gesundheit“.

CNN, einer der vielen Sender, die atemlos über das Virus berichten, „sollte dafür gerügt werden, dass er unter dem Deckmantel des Journalismus unverantwortliche Propaganda – Desinformation und Fehlinformation – verbreitet“, schrieb Malone. Seiner Meinung nach ist dieses Virus und diese Krankheit, die in Afrika endemisch ist, durch klassische Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens leicht zu kontrollieren“.

Noch wichtiger ist, dass sie „keine hohe Sterblichkeitsrate hat“. Diese unbedeutende biologische Bedrohung „wurde in der Vergangenheit nie als hochgefährlicher Erreger eingestuft“.

Abschließend forderte Malone die Medien und die so genannten medizinischen Experten auf, „die Panikmache, Fehlinformation und Desinformation zu beenden“.

Malones Aufforderung wurde ignoriert, und Ärzte in aller Welt raten uns, uns auf das Schlimmste vorzubereiten. Auch Präsident Joe Biden hat sich dem Chor der Unkenrufer angeschlossen. Es überrascht nicht, dass sich auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu Wort meldet.

Noch besorgniserregender ist, dass die WHO Maßnahmen ergreift, die tiefgreifende Auswirkungen auf Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt haben könnten, auch auf diejenigen, die in den Vereinigten Staaten leben.

Das neue Panoptikum

Am 20. Mai hielt die WHO eine „Dringlichkeitssitzung“ ab, um über Affenpocken zu diskutieren.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, werden die Mitglieder der Strategischen und Technischen Beratungsgruppe der WHO für Infektionsgefahren mit pandemischem und epidemischem Potenzial (STAG-IH), „die über Infektionsrisiken berät, die eine globale Gesundheitsbedrohung darstellen könnten“, in Kürze entscheiden, ob „der Ausbruch zu einem internationalen Gesundheitsnotfall erklärt werden sollte oder nicht“.

Wie der bereits erwähnte Dr. Malone feststellte, sollte dies nicht der Fall sein. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn die WHO das anders sieht.

Die Mitglieder der WHO, einer der mächtigsten Agenturen der Welt, arbeiten derzeit an einem neuen Vertrag über Pandemieprävention und -vorsorge. Die Ausarbeitung des Entwurfs wird in den nächsten Monaten fortgesetzt. Am 1. August werden die Mitglieder dann zusammenkommen, um die erzielten Fortschritte zu erörtern. Nächstes Jahr, auf der 76. Weltgesundheitsversammlung (WHA), werden sie den Bericht vorlegen. Wenn alles nach Plan läuft, werden die Änderungen in zwei Jahren in Kraft treten.

Welche Art von Änderungen?

Laut den Autoren von Reclaim the Net, einer Website, die sich dem Schutz der freien Meinungsäußerung widmet und bürokratische Übergriffe anprangert, sollten wir uns auf drakonische Änderungen einstellen. Es ist anzumerken, dass es den Autoren von Reclaim angeblich gelungen ist, einen Arbeitsentwurf der WHO-Pläne in die Hände zu bekommen, so dass die folgenden Warnungen sehr viel Gewicht haben könnten.

Reclaim warnt, dass die WHA, das Entscheidungsgremium der WHO, „darauf abzielt, dass dieser Vertrag unter Artikel 19 der WHO-Verfassung angenommen wird“. Sollte dies gelingen, würde dies „der WHA die Macht geben, den WHO-Mitgliedsstaaten rechtsverbindliche Konventionen oder Vereinbarungen aufzuerlegen, wenn zwei Drittel der WHA dafür stimmen“. Um diesen Satz in den Kontext zu setzen: Es gibt 195 Länder auf der Welt; die WHO hat 194 Mitgliedsstaaten.

Die WHO hat diesen Vertrag als „internationalen Pandemievertrag“ bezeichnet. Der Entwurf, der Reclaim vorliegt, zeigt jedoch, dass das Abkommen in Wirklichkeit alle Arten von „Gesundheitsnotfällen“ abdeckt.

Die WHO definiert einen öffentlichen Gesundheitsnotfall als eine Situation, die „Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit über die nationalen Grenzen des betroffenen Staates hinaus hat“ und „sofortige internationale Maßnahmen erfordern kann“.

Die Definition ist vage, vielleicht absichtlich, um den Verantwortlichen die Möglichkeit zu geben, jede noch so schändliche Agenda durchzusetzen.

Wie die Autoren von Reclaim warnten, würde ein solch allumfassender Vertrag der WHO „weitreichende, rechtsverbindliche Befugnisse geben, um die Mitgliedsstaaten zu zwingen, viele der Zensur- und Überwachungsinstrumente zu übernehmen, die während der COVID-19-Pandemie eingeführt wurden.

Internationale Impfstoffpässe sind nicht ausgeschlossen. Wie in dem Entwurf dargelegt, werden die Mitgliedstaaten gesetzlich verpflichtet, „die Entwicklung von Standards für die Erstellung einer digitalen Version des internationalen Impf- und Prophylaxeausweises zu unterstützen“.

Darüber hinaus wird die WHO versuchen, die Verwendung von „digitalen Technologieanwendungen“ für alle internationalen Reisen zu normalisieren. Wenn Sie sich Kontaktverfolgungs-Apps und umfangreiche Gesundheitsformulare mit Selbstauskünften vorstellen, dann liegen Sie richtig.

Natürlich sind Impfpässe und die Rückverfolgung von Kontakten eng mit der Überwachung verbunden. Genauer gesagt mit der globalen Überwachung. Wie der Entwurf festhält, wird die WHO eine „koordinierte globale Überwachung von Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit“ durchführen. Dies kann nur erreicht werden, wenn die 194 Mitgliedstaaten ihre Überwachungssysteme ausbauen und zu den „globalen Überwachungssystemen der WHO“ beitragen.

Die Autoren von Reclaim betonen, dass nicht-staatliche Akteure, zu denen „auch Big-Tech-Unternehmen gehören könnten“, „ebenfalls mit Regierungen, der WHO und anderen internationalen Partnern zusammenarbeiten müssen.“ Warum? Um „ihre beträchtlichen Daten zu nutzen, um die stärkstmöglichen Frühwarn- und Reaktionssysteme zu schaffen“.

Wie bereits erwähnt, hat Dr. Malone leidenschaftlich dazu aufgerufen, der Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen ein Ende zu setzen. Dies wird auch in dem Vertragsentwurf gefordert. Die Autoren des Berichts fordern die Mitglieder auf, einen weltweit koordinierten Versuch zu unterstützen, „gegen Fehlinformationen, Desinformation und Stigmatisierung vorzugehen, die die öffentliche Gesundheit untergraben“.

In Anbetracht der Tatsache, dass die WHO in der Vergangenheit immer wieder Falschinformationen verbreitet hat, erscheint die Aufforderung, das Problem „anzugehen“, bestenfalls unaufrichtig. Alles in allem sollten unaufrichtige Botschaften jedoch das geringste unserer Probleme sein. Wenn der aktuelle Entwurf Wirklichkeit wird, wird das Licht des Panoptikums noch heller scheinen. Es wird kein Versteck mehr geben. Impfpässe werden die Norm sein, und unser Recht auf Privatsphäre, oder zumindest auf ein gewisses Maß an Privatsphäre, wird nur noch eine ferne Erinnerung sein.