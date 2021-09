Afghanistan ist ein Debakel – aber Sie haben es noch nicht gesehen

Wenn man die Schlagzeilen dieser Woche überfliegt, dann sind sie allesamt düster, von Verzweiflung und Demütigung bis hin zu Katastrophe und Debakel. Aber nur selten wird der Ruf nach einer grundlegenden Neuausrichtung der gescheiterten US-Außenpolitik der ewigen Kriege und einem Überdenken des globalen Führungsparadigmas laut.

Das ist nicht verwunderlich, denn die Mainstream-Medien sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ein wesentlicher Teil der mächtigen Lobby MICIMATT (ein Begriff, der von dem ehemaligen CIA-Analysten Raymond McGovern geprägt wurde, der für Ronald Reagans allmorgendliche Informationen verantwortlich war), die für diese Politik tatsächlich verantwortlich ist.

MICIMATT steht für „Military-Industrial-Congress-Intelligence-Media-Academia-Think-Tank“-Komplex („Militärisch – Industrieller – Kongress – Geheimdienste – Medien – Hochschulen – Denkfabriken – Komplex“). Hier sind einige Ergebnisse seiner Tätigkeit in den letzten 20 Jahren.

Nach Angaben des Watson Institute for International & Public Affairs der Brown University starben in den Kriegen nach dem 11. September 2001 über 801.000 Menschen durch direkte Kriegsgewalt und ein Vielfaches davon durch die Nachwehen des Krieges; über 335.000 Zivilisten wurden durch die Kämpfe getötet; 38 Millionen – die Zahl der Kriegsflüchtlinge und Vertriebenen. In diesen erschreckenden Zahlen sind die Verwundeten nicht enthalten, aber sie sind in der Regel um ein Vielfaches höher als die Zahl der Toten. Laut Newsweek „sind in 20 Jahren Kampf fast 11.000 Amerikaner (einschließlich der Kontrahenten) ums Leben gekommen und mehr als 53.000 wurden körperlich gebrochen,