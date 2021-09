Experte besorgt: Lieferengpässe werden für Australien bis Weihnachten und länger anhalten

Kiwis sollten sich mit Vorräten eindecken, denn die Lieferengpässe werden voraussichtlich bis Weihnachten und darüber hinaus anhalten, so ein Experte für Lieferkettenmanagement.

Während sich der größte Teil des Landes mit Imbissbuden eindeckt, gilt in Auckland und Northland weiterhin die Versorgungsstufe 4, während Northland am Donnerstag ab 23.59 Uhr wie der Rest des Landes auf Stufe 3 eingestuft wird.

David Robb, Professor für Betriebs- und Lieferkettenmanagement an der University of Auckland, sagte gegenüber Seven Sharp, die Aufteilung der Alarmstufen zwischen Auckland und Northland und dem Rest des Landes sei „im Moment in Ordnung“, obwohl es ein „kleines Problem“ mit dem Frachteingang in Auckland gebe.

Robb sagte, ein „viel größeres Problem“ sei, dass Einrichtungen der Stufe 4 weiterhin „gefährdet“ seien.

„Es besteht die Möglichkeit, dass der Betrieb nicht aufrechterhalten werden kann; wir haben auch Einrichtungen, die nicht in Betrieb sind, so dass wir verwundbar sind“.

Robb sagte, die Engpässe könnten „bis weit ins nächste Jahr hineinreichen, möglicherweise sogar darüber hinaus“, was sich zwangsläufig auf die Weihnachtspläne auswirken wird.

„Im Moment wissen wir noch nicht genau, welche Produkte, wann und wo und wie lange es dauern wird, aber wir kennen einige Kandidaten“, sagte er.

Zu den Produkten, für die man sich eindecken sollte, gehören Importwaren, Backzutaten, Plastikverpackungen, Verbrauchsartikel und – ich wage es zu sagen – Toilettenpapier – das geht uns gerade aus“.

„Wenn Sie zu Weihnachten ein bisschen mehr Auswahl haben wollen, sollten Sie vielleicht etwas früher einkaufen, aber noch vor Dezember“.

Er riet den Menschen, „ein bisschen mehr Geduld“ zu haben und „vielleicht am Anfang ein bisschen mehr zu bestellen und das zu halten“.

„Ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass diese Situation noch einige Jahre andauern wird, und einfach etwas mehr Produkte in unseren Haushalten vorhalten“.