Australien erwartet eine weitere “Pandemie” und bereitet seine Nationalgarde auf die Durchsetzung von Lockdowns vor

Australien erwägt den Einsatz einer von Zivilisten geführten “Nationalgarde” für den Fall, dass das Land das nächste Mal seine drakonischen Abriegelungen durchführt.

Laut The West Australian fordert die Australian Federal Police Association im Rahmen ihrer Untersuchung der COVID-19-Pandemie eine “Machbarkeitsstudie” zu diesem Thema.

Die Zeitung berichtet:

Die Polizeikräfte waren während der Pandemie landesweit überlastet, und die Beamten waren gezwungen, ihre normalen Aufgaben an der Front mit Notfalleinsätzen wie Patrouillen an Grenzübergängen, der Durchsetzung von Vorschriften zur sozialen Distanzierung und der Verwaltung der Quarantäne zu kombinieren.

In ihrer Stellungnahme zu der Untersuchung erklärte die AFPA, dass die Einrichtung einer “Nationalgarde” in Erwägung gezogen werden sollte, damit sich die Polizeibeamten auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren könnten. Die Nationalgarde in den USA ist im Wesentlichen eine Zivilverteidigungstruppe, die regelmäßig bei nationalen Notfällen, einschließlich Naturkatastrophen, eingesetzt wird.