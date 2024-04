Neues aus Brasilien das jedem Angst machen sollte

Michael Shellenberger

Noch vor anderthalb Tagen schien sich die Lage in Brasilien zu beruhigen. Die Folha de São Paulo, die New York Times Brasiliens, veröffentlichte einen Leitartikel gegen die Zensur. Der Präsident der brasilianischen Anwaltskammer gab ein klares Bekenntnis zur Meinungsfreiheit ab. Und der Präsident des brasilianischen Obersten Gerichtshofs erklärte den Konflikt zwischen Brasilien und X, früher bekannt als Twitter, für beendet. “Die Leute reden viel, aber sie lassen ihren Worten keine Taten folgen”, sagte er.

Das hat sich nun wieder geändert. Gestern, also am Freitag, rief der brasilianische Präsident Lula dazu auf, Lügen unter Strafe zu stellen. Angesichts der Tatsache, dass jeder Mensch lügt, schlägt Lula vor, der Regierung die Macht zu geben, jeden zu verhaften, den sie will. Tausende Aktivisten der Arbeiterpartei forderten gestern von X, dass ich wegen meiner Aussagen vor dem brasilianischen Senat verhaftet werde. Und heute hat der Leiter von X in Brasilien bekannt gegeben, dass sie aus Angst um ihre Sicherheit zurückgetreten sind.

Ich habe keine Angst um meine Sicherheit. Wie ich vor einigen Tagen auf X gesagt habe, fürchte ich weder den Teufel noch de Moraes, den Richter am Obersten Gerichtshof, der sich schnell zum Diktator Brasiliens entwickelt. Ich treffe alle notwendigen Vorkehrungen, um Brasilien sicher verlassen zu können, ohne verhaftet zu werden. Sie können dazu beitragen, indem Sie dieses Video verbreiten und darüber informieren, was hier geschieht.

Dennoch macht mir das, was in Brasilien passiert, Angst. Ich liebe dieses Land und seine Menschen, und ich fürchte, dass es an der Schwelle zum Totalitarismus steht. Große Teile der Linken möchten ihre politischen Feinde einsperren. Anerkannte brasilianische Journalisten sagen ohne Umschweife, dass die Regierung eine Massenzensur einführen muss, um die Demokratie zu schützen. Brasilien ist alles, was George Orwell befürchtet hat, und noch schlimmer. Die brasilianische Regierung scheint “1984” nicht als Dystopie zu sehen, die es zu vermeiden gilt, sondern als Wegweiser in eine bessere Zukunft.

Ich wäre weniger besorgt, wenn Brasilien klein und unbedeutend wäre, aber das ist es nicht. Brasilien ist das größte und wichtigste Land Lateinamerikas. Erst diese Woche waren hochrangige brasilianische Regierungsvertreter in China und sprachen davon, dass China, eine der totalitärsten Nationen der Welt, ein Vorbild für Brasilien sei. Brasilien ist eine Inspiration für europäische Totalitaristen, die staatliche Geheimdienste mit Waffengewalt ausgestattet haben, um Desinformationen über ihre politischen Feinde zu verbreiten, und die ein Zensursystem eingeführt haben, um das gesamte Internet zu kontrollieren.

Am erschreckendsten ist die Verbindung zwischen psychopathischen Regierungschefs wie Lula und de Moraes und totalitären Aktivisten und Wählern. Die Regierungen haben es geschafft, einen beträchtlichen Prozentsatz der Bevölkerung einer Gehirnwäsche zu unterziehen, um die Massenzensur zu unterstützen. Junge Erwachsene, die mit sozialen Medien aufgewachsen sind, sind heute intoleranter als die Schüler während der chinesischen Kulturrevolution, die ihre Lehrer denunzierten und zur Folter in Arbeitslager schickten.

Gleichzeitig werden die Geheimdienste in Europa und den Vereinigten Staaten von Menschen geleitet, deren Mentalität sich nicht von der Stasi und der Gestapo unterscheidet.

Gestern hat das US-Repräsentantenhaus ein Gesetz erneuert, das der US-Regierung das Recht gibt, Amerikaner auszuspionieren, die der Kollaboration mit ausländischen Regierungen verdächtigt werden. Das Ergebnis ist McCarthyismus auf Steroiden. Das FBI wird in der Lage sein, jeden amerikanischen Bürger auszuspionieren, der es wagt, den Krieg in der Ukraine zu kritisieren. Die US-Regierung wird Menschen, die sich den endlosen Kriegen in Eurasien widersetzen, als “politische Extremisten” abstempeln und ihre Karrieren ruinieren oder Schlimmeres.

Während des Aufstiegs von Kommunismus und Faschismus in Europa konnten viele Juden und andere Verfolgte in die Vereinigten Staaten fliehen. Wohin werden wir fliehen, wenn die Vereinigten Staaten ihren Weg in den Totalitarismus fortsetzen? Nicht nach Europa. Nicht nach Brasilien. Ist ein Land sicher in einer Welt, in der jede Bewegung, jede Transaktion und jeder Gedanke überwacht wird?

Ich warte immer darauf, dass die Abwärtsspirale ihren Tiefpunkt erreicht, aber das tut sie nie. Ich bin von Natur aus optimistisch, aber das bedeutet manchmal, dass ich zum Wunschdenken neige. Dieses Wunschdenken ist in Zeiten wie diesen gefährlich und unverantwortlich. Dasselbe gilt für Passivität.

Wir müssen handeln. Das beginnt damit, dass wir uns den Tyrannen entgegenstellen, die im Grunde alle Feiglinge sind. Elon Musk hat sich letzte Woche dem Tyrannen de Moraes entgegengestellt und scheint stark zu sein. Heute Abend wird er mit dem umstrittenen ehemaligen Präsidenten Brasiliens sprechen, der vom Obersten Gerichtshof daran gehindert wurde, für weitere acht Jahre zu kandidieren.

Meine Kollegen und ich sind dabei, eine neue Bewegung für Meinungsfreiheit aufzubauen. Alle Organisationen, auf die wir uns in der Vergangenheit verlassen konnten, um die Menschenrechte zu verteidigen, wie Amnesty International, Human Rights Watch und ACLU, wurden von Totalitaristen übernommen, die Zensur fordern. Wir treffen uns im Juni in London. Wir gründen unsere eigenen NGOs für Meinungsfreiheit in der ganzen Welt.

Allein können wir das nicht schaffen. Bitte teilen Sie diesen Beitrag, abonnieren Sie meine Publikation Public und spenden Sie. Menschen riskieren ihr Leben, um die Meinungsfreiheit für alle zu verteidigen. Sie müssen nicht Ihr Leben riskieren, aber wir benötigen dringend Ihre Hilfe. Die Dinge werden sich nicht beruhigen, bis wir den Tyrannen die Stirn bieten und jeden einzelnen von ihnen von der Macht entfernen.