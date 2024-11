Warum gab es 2022 in Australien so viele überzählige Todesfälle? Anstieg der COVID-19-Todesfälle trotz nahezu flächendeckender Impfung

Von Mitarbeiter von TrialSite

Medizin- und Bevölkerungsgesundheitsforscher der Medizinischen Fakultät der Universität Nikosia in Nikosia, Zypern, vertreten durch Christiana Demetriou, PhD, und Kollegen untersuchen die überhöhte Gesamtmortalität in 21 Ländern im Jahr 2022, als COVID-19 vom C-MOR-Projekt betroffen war. Wichtig ist, dass Dr. Demetriou und ihre Kollegen in ihrer „Kernaussage“ darauf hinweisen, dass alle untersuchten Nationen im Jahr 2022 im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie eine anhaltende Übersterblichkeit bei allen Ursachen verzeichneten. Und das, obwohl in allen Industrieländern im Jahr 2021 massive Gegenmaßnahmen gegen COVID-19 ergriffen wurden. Und trotz dieser Tatsache war ein Großteil der Übersterblichkeit im Jahr 2022 höher als in den Jahren 2021 und 2020. Die in Zypern ansässigen Forscher griffen einen sehr wichtigen Trend auf, über den TrialSite News damals berichtete. Demetriou und seine Kollegen beobachteten, dass die geschätzte Übersterblichkeit aufgrund von COVID-19 in allen Ländern mit einer bemerkenswerten Ausnahme – Australien – zurückging. Die Autoren bezeichnen dies als „Auswirkungen indirekter pandemiebedingter Effekte auf die Sterblichkeit“.

In TrialSite haben mehrere Autoren in Meinungsbeiträgen, die unabhängige Analysen durchführen, eine mit dem COVID-19-Impfstoff verbundene Übersterblichkeit festgestellt, wie in dieser Analyse.

Diese Studien liefern jedoch keinen schlüssigen Beweis, sie stellen keine Kausalität fest.

TrialSite dokumentierte die überhöhten Todesfälle in Australien nach dem massiven Einsatz von COVID-19-Gegenmaßnahmen. In diesem Land, das für eine westliche Demokratie drakonischere Pandemiemaßnahmen ergriff, wurde fast die gesamte Bevölkerung geimpft. Da der Inselkontinent jedoch während des ersten Teils der Pandemie trotz Massenimpfungen im Wesentlichen vom Rest der Welt abgeschottet war, schützte dies die Bevölkerung nicht so gut vor dem Virus, wie es hätte sein sollen, oder zumindest lassen das die Daten vermuten.

Siehe zum Beispiel einen äußerst wichtigen Artikel vom 23. April 2022 mit dem Titel „Heavily Vaxxed Australia: First 3.5 Months of 2022 has Double the COVID-19 Deaths from 2020-2021 Combined“ (Australien stark betroffen: In den ersten 3,5 Monaten des Jahres 2022 gab es doppelt so viele COVID-19-Todesfälle wie in den Jahren 2020-2021 zusammen).

In diesem Artikel berichtete TrialSite, dass in den ersten dreieinhalb Monaten des Jahres 2022 mehr als doppelt so viele Menschen an COVID-19 gestorben sind, obwohl fast die gesamte Bevölkerung bis Ende 2021 vollständig geimpft war. Dies war ein bemerkenswerter Befund.

Im Juni 2022 analysierte TrialSite die COVID-19-Statistiken der Regierung von New South Wales (NSW), die einige beunruhigende Signale und offensichtliche Fehler im zusammenfassenden Bericht enthüllten.

NSW ist mit etwa 8,1 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Bundesstaat Australiens und umfasst Sydney, die größte Stadt im Südosten des Landes. NSW Health verfolgte die COVID-19-Statistiken. Zu diesem Zeitpunkt wurden in der „NSW COVID-19 Weekly Data Overview: Epidemiological week 21, ending May 28, 2022“ der Behörde einige beunruhigende Daten überprüft. 97 von 98 Todesfällen, die in den letzten zwei Wochen aufgrund von COVID-19 auftraten, betrafen vollständig geimpfte Personen. Darüber hinaus scheinen diejenigen, die drei Dosen erhalten haben, am stärksten von Krankenhausaufenthalten, Verlegungen auf die Intensivstation und Tod bedroht zu sein. TrialSite berichtete: „So sollte es eigentlich nicht laufen.“ Ältere Menschen sterben an Omicron, einem milderen Erreger. Die New York Times räumte kürzlich diese Tatsache ein, als TrialSite alle daran erinnerte, dass dies zu einer tödlichen Pandemie für ältere Menschen geworden ist, die nicht nur vollständig geimpft, sondern auch nachgeimpft sind. Wir schlugen damals vor, eine Untersuchung dieser Zahlen durchzuführen – dieser Vorschlag stieß auf taube Ohren.

Im März 2023 berichtete „TrialSite“ erneut in „Australian Excess Deaths Surge while COVID-19 Deaths Down – Could there be a Link to COVID-19 Vaccination?“ (Anstieg der überzähligen Todesfälle in Australien, während die COVID-19-Todesfälle sinken – Könnte es einen Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung geben?).

Zypern-Studie einsehen

Die kürzlich im European Journal Public Health veröffentlichte Studie von Forschern aus Zypern besagt, dass „die landesweit veröffentlichten COVID-19-Schätzungen zur Sterblichkeit das Ausmaß der Auswirkungen der Pandemie auf die Sterblichkeit nicht vollständig erfassen“.

Um die wöchentliche Gesamtübersterblichkeit für 2022 zu verstehen, analysierte das Team die Sterblichkeitsdaten von 2020 bis 2022 aus 21 Ländern, die am internationalen Konsortium (C-MOR) teilnehmen und Daten zur Untersuchung bereitstellten.

Durch die Berechnung der Übersterblichkeit durch den Vergleich der wöchentlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten pro 100.000 Einwohner im Jahr 2022 mit einer anhand historischer Daten aus den Jahren 2015–2019 geschätzten Basissterblichkeit stellten sie für das Jahr 2022 in allen 21 Ländern eine kumulative Übersterblichkeit fest.

„Die Übersterblichkeit für die Gesamtbevölkerung lag zwischen 8,6 und 116,2, wobei Peru das Land mit der niedrigsten und Georgien das Land mit der höchsten Übersterblichkeit war. Australien, Österreich, Zypern, Dänemark, Estland, Georgien, Griechenland, Israel und Norwegen verzeichneten 2022 eine höhere Übersterblichkeit als 2020, während Australien, Österreich, Zypern, Dänemark, Israel, Italien, Norwegen, Spanien und Schweden 2022 auch eine höhere Übersterblichkeit als 2021 aufwiesen.“ TrialSite meldete beunruhigende Übersterblichkeitsstatistiken für diese Länder, obwohl in vielen Fällen eine nahezu universelle Impfung gegen COVID-19 durchgeführt wurde.

„Mauritius wies 2022 erstmals eine signifikante Übersterblichkeit auf.“

Die Autoren zu den Ergebnissen:

„Im Gegensatz zum „Ernteeffekt“, bei dem man einen Rückgang der Sterblichkeitsraten nach der Pandemie erwarten würde, unterstreichen unsere Ergebnisse eine anhaltende Übersterblichkeit im gesamten Jahr 2022. Die überhöhten Todesfälle im Jahr 2022 sind hauptsächlich nicht COVID-bedingt, sondern auf die allgemeinen Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheitssysteme und andere Faktoren zurückzuführen.“

In Australien stellen die Autoren jedoch die Hypothese auf, dass die Bevölkerung, die aufgrund der strengen Abriegelungen und Quarantänemaßnahmen auf dem Inselkontinent geschützt war, durch die Lockerung der internationalen Grenzen im Jahr 2022 dem Erreger ausgesetzt war und dass die Sterblichkeitsrate trotz der nahezu universellen Impfung, wie TrialSite oben berichtet, in die Höhe schoss.

Christiana Demetriou und ihre Kollegen kommen zu dem Schluss: „Unsere Studie zeigt eine nuancierte Dynamik der Übersterblichkeit nach der Impfung, liefert wichtige Erkenntnisse für politische Entscheidungsträger und betont die Notwendigkeit fortgesetzter Wachsamkeit und Anpassungsstrategien gegen die vielfältigen Auswirkungen von COVID-19.“

