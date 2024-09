Offizielle Zahl der Todesfälle durch Covid-Impfung 50 % höher als angenommen

Von Rebekah Barnett

Todesdaten des australischen Statistikamtes zeigen, dass Covid-Impfstoffe die Ursache für mehr Todesfälle sind als von der Arzneimittelbehörde anerkannt

Die jüngste australische Untersuchung der überhöhten Sterblichkeitsrate hat überraschend ergeben, dass die offizielle Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Impfstoff Covid um 50 % höher ist als die in der Presse genannte Zahl.

Bislang hat die australische Arzneimittelbehörde Therapeutic Goods Administration (TGA) nur 14 Todesfälle anerkannt, die in kausalem Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen stehen, obwohl der Database of Adverse Event Notifications (DAEN) mehr als 1.000 Todesfälle gemeldet wurden.

Aus den Aussagen des Australian Bureau of Statistics (ABS) im Rahmen der jüngsten Untersuchung zur übermäßigen Sterblichkeit geht jedoch hervor, dass das ABS offiziell 21 Todesfälle durch Covid-Impfstoffe anerkennt, sieben mehr als die von der TGA genannte Zahl von 14.

In einer öffentlichen Anhörung im Rahmen der Untersuchung im Juni dieses Jahres bestätigte ein ABS-Sprecher für die Jahre 2021-2022 16 Todesfälle, bei denen ein Covid-Impfstoff die alleinige Todesursache war, und fünf Todesfälle, bei denen der Impfstoff zusammen mit einer Vorerkrankung die Todesursache war.

Das ABS bestätigte diese Zahlen in einer E-Mail und erläuterte das Verfahren für die Zuordnung der Todesursache in seiner Berichterstattung:

„Die Quelle aller Todesursachendaten für das ABS ist entweder die ärztliche Bescheinigung über die Todesursache bei ärztlich bescheinigten Todesfällen oder der Pathologiebericht oder der gerichtsmedizinische Befund bei Todesfällen, die vom Gerichtsmediziner überwiesen wurden (Zugriff über das National Coronial Information System). Dazu gehören auch Todesfälle, die möglicherweise durch den COVID-19-Impfstoff verursacht wurden.”

Ein Sprecher der TGA antwortete per E-Mail auf meine Frage nach der Abweichung zwischen seinen Zahlen und denen der ABS mit den Worten:

“Die TGA hat bestätigt, dass alle Todesfälle im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff, die in den Todesursachenberichten des Australian Bureau of Statistics (ABS) aufgeführt sind, der TGA bekannt sind und in die Sicherheitsüberwachung der TGA einbezogen wurden. Die geringe Differenz in den Zahlen ist darauf zurückzuführen, dass die beiden Behörden die Todesfälle unterschiedlich als mit einem COVID-19-Impfstoff in Zusammenhang stehend einstufen.“

Mit dieser Enthüllung steigt die Zahl der offiziellen Todesfälle durch den Covid-Impfstoff in Australien zwar auf 21, doch liegen die offiziellen Zahlen weit unter der wahrscheinlichen Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid-Impfung.

In der offiziellen Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid-Impfung ist Amy Sedgewick nicht enthalten, die nach der Impfung tödliche unerwünschte Symptome entwickelte, auf deren Totenschein jedoch „keine bekannte Todesursache“ vermerkt ist.

Auch Caitlin Gotze, bei deren Autopsie eine Herzmuskelentzündung festgestellt wurde, deren Tod jedoch auf Asthma zurückgeführt wurde, obwohl kein chronisches Asthma in der Krankengeschichte vorlag, ist nicht enthalten.

Amy Sedgewick, 24 Jahre (links) und Caitlin Gotze, 23 Jahre (rechts) starben nach der Covid-Impfung von Pfizer.

Die offizielle Zahl der Todesfälle durch den Covid-Impfstoff enthält nicht die Kinder und jungen Erwachsenen, die nach der Covid-Impfung an Herzstillstand starben, deren Kausalitätsbewertungen die TGA der Öffentlichkeit vorenthalten hat, weil „die Offenlegung der Dokumente das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben könnte.“

Australiens Arzneimittelbehörde verheimlichte Todesfälle durch Impfstoffe vor der Öffentlichkeit, weil sie befürchtete, dass “die Offenlegung das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben könnte“.

Bis zum 22. August 2024 wurden dem DAEN 1.038 Todesfälle und 140.899 unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen seit Beginn der Einführung im Februar 2021 gemeldet.

Der Unterberichterstattungsfaktor (URF) für überwiegend passive Überwachungssysteme wie das DAEN (und angeschlossene Systeme der Bundesstaaten und Territorien) wird in der wissenschaftlichen Literatur (hier, hier und hier) auf das 10- bis 100-fache geschätzt. Das bedeutet, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle nach der Covid-Impfung in Australien zwischen 10.000 und 100.000 liegen könnte (angesichts der Tatsache, dass Australien zwischen 2021 und 2023 zwischen 30.000 und 40.000 kumulative Todesfälle zu verzeichnen hatte, ist die obere Grenze unwahrscheinlich). Die TGA hat keine eigene Schätzung der URF für das Covid-Impfprogramm vorgelegt.

28 % der Todesfälle, die dem DAEN nach der Covid-Impfung gemeldet wurden, traten innerhalb einer Woche nach der Impfung auf, und die meisten innerhalb von sechs Wochen, wie die Zahlen der TGA zeigen.

Meldungen von Todesfällen bei Personen, die mit einem COVID-19-Impfstoff geimpft wurden 01. Dezember 2021 – 31. Dezember 2022, einschließlich. Quelle: TGA FOI 4205.

Etwa 22.000 der im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen gemeldeten unerwünschten Ereignisse sind nach Angaben der TGA „ernsthafter“ Natur.

Da die TGA nicht versucht, die Kausalität schwerwiegender unerwünschter Ereignisse festzustellen, und die gemeldeten Verletzungen nicht weiterverfolgt, ist nicht bekannt, wie viele Australier mit schweren Covid-Impfstoffverletzungen seither gestorben sind.

In meiner Zeit als Freiwilliger bei Jab Injuries Australia war ich bestürzt, als ich erfuhr, dass viele Australier mit Covid-Impfstoffverletzungen ihre lebensverändernden unerwünschten Ereignisse oder den Tod von Angehörigen nicht dem DAEN gemeldet hatten. Seitdem frage ich immer, wenn ich von einem unerwünschten Ereignis oder einem Todesfall kurz nach der Impfung erfahre, ob dies gemeldet wurde. Fast immer lautet die Antwort nein.

Die häufigste Erklärung für die Nichtmeldung von Verletzungen ist, dass die Betroffenen nicht zu 100 % sicher sind, dass ihre Verletzung (oder der Tod eines Angehörigen) durch den Impfstoff verursacht wurde.

Es ist wichtig zu wissen, dass die TGA „Verbraucher und Angehörige der Gesundheitsberufe nachdrücklich ermutigt, vermutete unerwünschte Ereignisse zu melden, selbst wenn nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Impfstoff die Ursache war.“ (Hervorhebung von mir)

Wenn Sie ein unerwünschtes Ereignis erlebt oder den Tod eines geliebten Menschen kurz nach einer Impfung (oder eines anderen Medikaments) miterlebt haben, kann ich nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dies an die Sicherheitsüberwachungsdatenbank Ihrer Regierung zu melden.

Andernfalls weiß die Regierung nicht, dass Ihre Verletzung existiert, und Todesfälle werden in der offiziellen Berichterstattung fälschlicherweise anderen Ursachen zugeschrieben.

*Korrektur: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass Caitlin Gotze an einer impfstoffbedingten Myokarditis erkrankt sei. In einem forensisch-pathologischen Gutachten wurde jedoch festgestellt, dass es keine Beweise für eine systemische Ursache gibt und dass der Impfstoff von Pfizer die Herzmuskelschädigung verursacht haben könnte, es wurde jedoch nicht eindeutig festgestellt, dass der Impfstoff die Ursache war.

Wie meldet man eine Verletzung oder einen Todesfall nach einer Impfung?

Australier können Verletzungen und Todesfälle nach einer Impfung dem DAEN hier melden.

Amerikaner können Verletzungen und Todesfälle nach einer Impfung dem VAERS hier melden.

Briten können Verletzungen und Todesfälle nach einer Impfung im Rahmen des Yellow-Card-Systems hier melden.

Europäer können Verletzungen und Todesfälle nach einer Impfung an das EudraVigilance-System melden (hier).

Für andere Länder suchen Sie bitte nach dem Stichwort ‘report my adverse event’ und dem Namen Ihres Landes.