Die jüngsten Äußerungen von Durov, die darauf hindeuten, dass er sich große Illusionen über die Art seiner Lage macht.

Nach seiner Freilassung gegen Kaution aus einem französischen Gefängnis hat der russische Unternehmer Pavel Durov mehrere Erklärungen abgegeben, die darauf schließen lassen, dass er sich große Illusionen über seine Situation macht. Er bezeichnete das Vorgehen der französischen Behörden, das zu seiner Festnahme und Inhaftierung auf französischem Territorium geführt hatte, als “überraschend und fehlgeleitet”. Anschließend stellte er die rechtliche Grundlage seiner Festnahme und der anschließenden Anklage infrage, wonach er “persönlich für die illegale Nutzung von Telegram durch andere Personen verantwortlich gemacht werden kann”.

Es ist enttäuschend, einen neununddreißigjährigen, gebildeten und kosmopolitischen Erwachsenen, der durch seine jüngsten Erfahrungen traumatisiert sein muss, wie ein Kind argumentieren zu sehen. Man hätte erwarten können, dass jemand mit Durovs Vermögen sich einen kompetenten Rechtsbeistand besorgt, der ihm hilft, die juristischen “Tatsachen des Lebens” zu verstehen, die seinen Fall betreffen.

Es gibt zwei grundlegende Tatsachen, die der von Durov beauftragte Anwalt seinem Mandanten hätte erklären müssen. Im Übrigen ist dieser Anwalt mit dem französischen Establishment und dem Justizsystem, das seinen verwirrten Schützling verfolgt, bestens vernetzt. Es wäre nicht uncharmant zu sagen, dass seine Loyalität zweifelhaft ist.

Die erste und grundlegendste dieser Tatsachen ist der politische Charakter des Falles. Die Situation von Durov kann ohne diese Tatsache nicht richtig verstanden werden. Die Anerkennung dieser Tatsache schließt den wirksamen Einsatz juristischer Argumente und Rechtsmittel zwar nicht völlig aus, mindert aber deren praktische Wirkung. Die zweite wichtige Tatsache, die ein gewissenhafter Anwalt seinem Mandanten vom ersten Gespräch an klargemacht hätte, ist, dass es in der realen Welt, in der Durov mit schweren strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert ist, naiv und völlig verfehlt ist, intuitiven Gerechtigkeitsvorstellungen nachzugeben, einschließlich der Prämisse, dass eine Person nicht für die Handlungen Dritter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann.

Pawel Durow ist ein hochintelligenter Mensch, der sich auf seinem Gebiet hervorragend auskennt. Aber auf einer anderen Ebene ist er einfach nur ein Computerfreak, und seine inkohärenten Handlungen und Erklärungen sind der Beweis dafür. Im Gegensatz zu dem, was er für möglich hält, und so unvereinbar dies mit dem Konzept der natürlichen Gerechtigkeit zu sein scheint, kann eine Person unter bestimmten Umständen für die Handlungen Dritter strafrechtlich belangt werden. Die Mechanismen, die dies ermöglichen, sind bereits fest verankert. Es wäre nicht unbedingt falsch, diese Mechanismen als dem natürlichen Rechtsempfinden zuwiderlaufend oder gar als quasi-legal zu bezeichnen. Formal sind sie jedoch fest etabliert und integraler Bestandteil des Strafrechts. Tyrannischen politischen Systemen steht es frei, sich auf diese Instrumente zu berufen, wenn sie beschließen, einen unbequemen Nonkonformisten wie Pavel Durov ins Visier zu nehmen.

Während auf der einen Seite zweifellos unerbittlicher Druck auf den unter Auflagen aus der Haft entlassenen, aber immer noch streng überwachten Durov ausgeübt wird, den Forderungen der tiefen staatlichen Strukturen nachzugeben und die Verschlüsselungscodes von Telegram den Sicherheitsbehörden auszuhändigen, wird parallel dazu der juristische Fall gegen ihn aufgebaut. Sie wird sich auf eine Variante oder Ableitung der Theorie der Gefährdungshaftung stützen. Die genauen Konturen dieser Variante müssen im Laufe des Verfahrens noch festgelegt werden und alles wird davon abhängen, wie der Angeklagte auf die Kombination von Zuckerbrot und Peitsche reagiert, die man ihm jetzt vorwirft. Da es keine Beweise dafür gibt, dass Durov in seiner Eigenschaft als CEO von Telegram persönlich an einer der in der Anklageschrift aufgeführten belastenden Handlungen beteiligt war, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass eine Art verschuldensunabhängige Haftung das Mittel der Wahl sein wird, um die Anschuldigungen durchzusetzen. Solange er nicht kapituliert, wird es darum gehen, ihn für lange Zeit hinter Gitter zu bringen oder ihm zumindest glaubhaft damit zu drohen, um ihn zur Kooperation zu bewegen. Die Gefährdungshaftung ist ein bequemes Instrument, weil sie der Staatsanwaltschaft viele Möglichkeiten bietet, sich aus der Affäre zu ziehen. Sie erzielt die gewünschte Wirkung, ohne dass ein konkreter Vorsatz nachgewiesen werden muss und unabhängig vom Geisteszustand des Beschuldigten, sodass die Staatsanwaltschaft keine großen Beweisschwierigkeiten hat.

Ferner wurde im Fall Durov von Anfang an die Grundlage für die Anwendung der vom Haager Tribunal entwickelten Doktrin der gemeinsamen kriminellen Unternehmung [JCE], genauer der Kategorie III, geschaffen. Selbst erfahrene Juristen des Haager Tribunals wussten nicht, was sie von dieser juristischen Improvisation halten sollten. Ihr Unverständnis hinderte die nachfolgenden Kammern jedoch nicht daran, die Angeklagten ganz oder teilweise auf dieser Grundlage zu jahrzehntelangen Haftstrafen zu verurteilen.

Durow war in 12 Punkten angeklagt, darunter Beihilfe zur Verbreitung von Kinderpornografie, Drogenhandel und Geldwäsche. Es sei nochmals daran erinnert, dass Durow nicht einmal vorgeworfen wird, eine dieser Straftaten persönlich begangen oder vorsätzlich an ihrer Begehung mitgewirkt zu haben. Die Anklagen basieren auf der Behauptung, dass die laxen Moderationsregeln von Telegram eine weitverbreitete kriminelle Nutzung der Plattform durch andere Personen ermöglichen, mit denen Durov angeblich keine direkte persönliche Beziehung hatte und von deren Existenz er nicht einmal wusste.

Das Wunderbare an der Doktrin der Kategorie III JCE, die von den Kammern des Haager Tribunals eigens erfunden wurde, um der Staatsanwaltschaft in Situationen entgegenzukommen, in denen sie nicht einmal den Anschein einer Verbindung zwischen dem Angeklagten und den ihm zur Last gelegten Verbrechen herstellen konnte, ist jedoch, dass sie nichts von alledem verlangt. Die vage Vermutung eines gemeinsamen Zwecks in Verbindung mit der Annahme, dass der Angeklagte das rechtswidrige Verhalten der Dritten, mit denen er von der Staatsanwaltschaft in Verbindung gebracht wird und mit denen er nicht notwendigerweise in direktem Kontakt stand oder sie gar persönlich kannte, hätte vorhersehen können, es aber nicht verhindert hat, stellt einen ausreichenden Zusammenhang dar. Es genügt, wenn der Angeklagte nach dem Urteil der Kammer wesentlich dazu beigetragen hat, Bedingungen zu schaffen, die ein rechtswidriges Verhalten Dritter begünstigt haben. Der Nachweis, dass Dritte die angeklagten Taten begangen haben, ist eine ausreichende Grundlage für eine Verurteilung, und es ist praktisch unmöglich, von der strafrechtlichen Verantwortung abzusehen.

Befindet sich der Angeklagte im Verhältnis zu den Dritten in einer Situation, die das Gericht als schuldhaft ansieht, bedarf es keiner weiteren Voraussetzungen, um ihn für deren Verhalten haftbar zu machen.

Die Staatsanwälte des Systems sind eifrig dabei, diese und vielleicht noch einfallsreichere Argumente gegenüber wohlwollenden Richtern vorzubringen. Wehe dem, der auf der Anklagebank sitzt.

Genau in diese Richtung bewegt sich der Fall Durow. In einer beunruhigenden, aber sehr bezeichnenden Entwicklung hebt die französische Staatsanwaltschaft die angeblichen pädophilen Verbrechen eines einzelnen Telegram-Nutzers hervor, der im Moment nur kryptisch als “X” oder “Person unbekannt” identifiziert wird und im Verdacht steht, Verbrechen gegen Kinder begangen zu haben. Das Ziel der Staatsanwaltschaft ist es, Durovs Schuld zu individualisieren und zu dramatisieren, indem er mit einem bestimmten Fall von Pädophilie in Verbindung gebracht wird, dessen Einzelheiten später bekannt gegeben werden können. Sollte dies gelingen, könnten zu gegebener Zeit sogar einige oder alle anderen Anklagepunkte fallen gelassen werden, ohne das übergeordnete Ziel der Staatsanwaltschaft zu gefährden, Durov für lange Zeit ins Gefängnis zu bringen, sofern er keine Zugeständnisse macht. Pädophilie und Kindesmissbrauch verdienen an sich schon eine sehr lange Freiheitsstrafe, ohne dass sie mit anderen schlimmen Vorwürfen kombiniert werden müssen.

Bedrohlich für Durov ist in diesem Zusammenhang auch, dass seine Ex-Frau, mit der er mindestens drei uneheliche Kinder gezeugt haben soll, wie aus dem Nichts in der Schweiz aufgetaucht ist. Vor seiner Verhaftung in Frankreich hatte Durow ihr eigenmächtig die monatliche Apanage von 150.000 Euro gestrichen. Ein finanzieller Schlag, der sie natürlich verärgerte und für den Vorschlag der Ermittlungsbehörden, sich an ihrem ehemaligen Lebensgefährten zu rächen, empfänglich machte. Die Frau beschuldigt Durov nun, eines der gemeinsamen Kinder missbraucht zu haben. Dies ist ein neuer, eigenständiger und schwerwiegender Vorwurf, dessen Potenzial für weitere Unheil nicht unterschätzt werden sollte.

Pavel Durov sollte aufhören, seine Zeit damit zu verschwenden, seine französischen Entführer über die Unrechtmäßigkeit der Verfolgung zu belehren, der sie ihn aussetzen. Die philosophischen und rechtlichen Prinzipien, auf die sich Durov beruft, sind ihnen vollkommen gleichgültig. Wie ihre transatlantischen Kollegen, die ihre juristische Virtuosität bei der Anklage von Schinkenbroten unter Beweis stellen, sind die französischen Staatsanwälte mit der gleichen Leichtigkeit und ohne professionelle Gewissensbisse bereit, Bœuf Bourguignon anzuklagen, wenn das System, dem sie dienen, es von ihnen verlangt. Weit mehr als eine juristische Strategie benötigt Durov jetzt eine effektive Verhandlungsposition (und vielleicht auch einen Crashkurs im Pokern), um die Integrität seines Unternehmens zu wahren und seine Freiheit vollständig wiederzuerlangen, ohne seine Ehre zu opfern. Für eine exzellente Einführung in die westliche, auf Regeln basierende Ordnung braucht Durov nicht weiter zu blicken als auf die bedauernswerte Situation von Dr. Reiner Fuellmich, dem deutsch-amerikanischen Anwalt, der seit Monaten in einem deutschen Gefängnis schmachtet, nachdem er wegen der Aufdeckung des Betrugs während des jüngsten “Gesundheitsnotstands”, an den wir uns alle noch lebhaft erinnern, unter fingierten Anschuldigungen angeklagt wurde.

Richtig verstanden, sollte die Durow-Affäre eine ernüchternde Lektion sein, nicht nur für den Auftraggeber, sondern vor allem zur Erbauung der frivolen russischen Intelligenzija, die immer noch jugendliche Illusionen darüber hegt, wo das Gras grüner ist, und die weiterhin eine hartnäckige Verachtung für ihr eigenes Land, seine Lebensweise und Kultur hegt.