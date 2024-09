Wirtschaftlicher Weltkrieg: USA verhängen Sanktionen gegen ein Drittel aller Länder, gegen 60 % der armen Länder

Die US-Regierung hat gegen ein Drittel aller Länder Sanktionen verhängt, 60 Prozent der armen Länder. Dieser Wirtschaftskrieg hat im globalen Süden Millionen von Menschen das Leben gekostet. Er führt nun zur Fragmentierung des Finanzsystems.

Washington führt einen wirtschaftlichen Weltkrieg.

Einem umfassenden Bericht der Washington Post zufolge hat die US-Regierung gegen ein Drittel aller Länder der Erde Sanktionen verhängt, darunter gegen mehr als 60 Prozent der armen Länder.

Im April 2024 waren in den USA 15.373 Sanktionen aktiv.

Kein anderes Land kommt auch nur annähernd an die Zahl der von den USA verhängten Sanktionen heran. Auf Platz zwei liegt die Schweiz mit 5.062 Sanktionen, gefolgt von der Europäischen Union mit 4.808, dem Vereinigten Königreich mit 4.360, Kanada mit 4.292 und Australien mit 3.023.

Im April 2024 gab es von den Vereinten Nationen lediglich 875 aktive Sanktionen.

Damit Sanktionen nach internationalem Recht legal sind, müssen sie vom UN-Sicherheitsrat gebilligt werden. Das bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit der von den USA und ihren westlichen Verbündeten verhängten Sanktionen illegal sind.

Sanktionen ohne Genehmigung der UNO werden als „einseitige Zwangsmaßnahmen“ bezeichnet und in den Resolutionen der UNO-Generalversammlung regelmäßig als kriminell angeprangert.

Eine Karte der Länder, gegen die die USA Sanktionen verhängt haben (Stand: August 2024)

Eine Karte der Länder, die unter US-Sanktionen stehen (Stand: August 2024)

Die Washington Post räumte in ihrem Bericht ein, dass die illegalen US-Sanktionen die Volkswirtschaften relativ kleiner Länder wie Venezuela, Kuba, Syrien und dem Irak verwüstet hätten.

Der Zeitung zufolge trugen die US-Sanktionen gegen Venezuela zu einem „wirtschaftlichen Einbruch bei, der etwa dreimal so groß war wie jener, den die Große Depression in den USA verursachte“, und hatten zur Folge, dass sie „einen der schlimmsten Wirtschaftszusammenbrüche in Friedenszeiten in der modernen Geschichte verschärften“.

Ein freigegebenes Memo des Außenministeriums aus dem Jahr 1960 enthüllt die sadistischen Absichten der US-Sanktionspolitik.

Das Dokument befasste sich mit der Popularität von Fidel Castros neuer linker Regierung in Kuba nach einer Revolution gegen einen von den USA unterstützten rechten Diktator im Jahr 1959. Es gelangte widerwillig zu dem Schluss, dass die „Mehrheit der Kubaner Castro unterstützt“.

“Der einzige vorhersehbare Weg, die Unterstützung aus dem Inland zu verlieren, besteht in Ernüchterung und Unzufriedenheit aufgrund wirtschaftlicher Unzufriedenheit und Not”, heißt es in dem Memo.

Hochrangige Beamte des US-Außenministeriums schrieben (Hervorhebung hinzugefügt):

Es müssen alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden, um die Wirtschaft Kubas zu schwächen . Wenn eine solche Politik verfolgt wird, muss sie das Ergebnis einer positiven Entscheidung sein, die eine Vorgehensweise erfordert, die so geschickt und unauffällig wie möglich ist, aber dennoch so weitreichend wie möglich darauf abzielt, Kuba Geld und Lieferungen vorzuenthalten, die Geld- und Reallöhne zu senken, Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung herbeizuführen.

Ein ehemaliger US-Beamter, der Operationen zum Regimewechsel mit dem Ziel durchführte, die kubanische Regierung zu stürzen, gab gegenüber der Washington Post in ihrem Bericht von 2024 zu, dass der „Missbrauch dieses Systems lächerlich“ sei, und beschrieb den Wirtschaftskrieg der USA als ein „unerbittliches, nie endendes System, in dem man jedem und jedem, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, Sanktionen auferlegen muss“.

Einige US-Regierungsvertreter verspotten auf sadistische Weise die Länder, die sie mit Sanktionen zu erdrücken versuchen.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums ist die Stelle, die die Sanktionen überwacht. Der ehemalige OFAC-Direktor Adam Szubin schrieb den Text des Hits „Every Little Thing She Does Is Magic“ von The Police um und sang stattdessen „Every Little Thing We Do Is Sanctions“ auf einer Weihnachtsfeier im Jahr 2011, so die Washington Post.

Während des Putschversuchs der Regierung Donald Trump in Venezuela im Jahr 2019 verglich ein hochrangiger US-Beamter die erstickenden Sanktionen Washingtons stolz mit dem Würgegriff des Star-Wars-Bösewichts Darth Vader .

Die Ökonomen Mark Weisbrot und Jeffrey Sachs veröffentlichten eine Forschungsarbeit, in der sie schätzten, dass illegale US-Sanktionen von 2017 bis 2018 den Tod von mehr als 40.000 Venezolanern verursachten . Dabei handelte es sich um eine konservative Schätzung.

Der Menschenrechtsexperte Alfred de Zayas, zuvor unabhängiger UN-Experte für die Förderung einer demokratischen und gerechten internationalen Ordnung, schätzte im Jahr 2020, dass aufgrund der US-Sanktionen mehr als 100.000 Venezolaner gestorben seien .

Die von den USA in den 1990er Jahren verhängten Sanktionen gegen den Irak forderten Hunderttausende Todesopfer. Der frühere stellvertretende UN-Generalsekretär Denis Halliday, der als humanitärer Koordinator der Vereinten Nationen im Irak gedient hatte, trat 1998 aus Protest von seinem Posten zurück und bezeichnete die westlichen Sanktionen als „Völkermord“ .

Halliday schätzte 1999, dass Sanktionen den Tod von 1 bis 1,5 Millionen Irakern verursacht hatten. Er warnte, dass westliche Regierungen „bewusst ein Programm wirtschaftlicher Sanktionen aufrechterhielten und jeden Monat wissentlich Tausende Iraker töteten. Und diese Definition entspricht Völkermord“.

Halliday machte in einem Interview im Jahr 2021 ähnliche Bemerkungen und behauptete: „ Wir töten Menschen mit Sanktionen . Sanktionen sind kein Ersatz für Krieg – sie sind eine Form der Kriegsführung.“

In Washington kam das alles nicht überraschend. US-Regierungsvertreter wussten bereits in den 1990er Jahren, dass durch die Sanktionen eine enorme Zahl irakischer Zivilisten getötet wurden.

In einem Interview im CBS-Programm 60 Minutes im Jahr 1996 berichtete die Journalistin Leslie Stahl der US-Außenministerin Madeleine Albright von Berichten, wonach im Irak „eine halbe Million Kinder gestorben“ seien.

Stahl fragte: „Ist der Preis es wert?“ Albright rechtfertigte den Massenmord prompt und beharrte darauf: „Wir denken, der Preis ist es wert.“

Im Jahr 2022 bezeichnete der führende UN-Experte für Sanktionen die einseitigen Zwangsmaßnahmen, die der Westen gegen Länder wie Syrien verhängt habe, als „empörend“. Er warnte, sie würden Millionen Zivilisten „ersticken“ und „könnten Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommen“.

Eine Gruppe von UN-Experten schickte 2022 einen Brief an die US-Regierung mit der Aufforderung, die illegalen Sanktionen gegen den Iran aufzuheben. Die Menschenrechtsexperten sagten, diese einseitigen Zwangsmaßnahmen hätten „negative Auswirkungen“ auf „die Wahrnehmung des Rechts auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt in der Islamischen Republik Iran sowie auf das Recht auf Gesundheit und das Recht auf Leben“.

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk besuchte Venezuela 2023 und kritisierte die Sanktionen, die die USA und Europa illegal gegen das südamerikanische Land verhängt haben. Der UN-Menschenrechtsführer sagte, diese einseitigen Zwangsmaßnahmen müssten aufgehoben werden, und warnte, dass sie „die Wirtschaftskrise verschärft und die Menschenrechte behindert haben“.

Im November 2023 votierte die überwiegende Mehrheit der Länder der Erde in der UN-Generalversammlung dafür, einseitige Zwangsmaßnahmen bei Menschenrechtsverletzungen zu verurteilen. Mit 128 Stimmen dafür und 54 Gegenstimmen war das Ergebnis klar gespalten: Die ehemals kolonisierten Länder des globalen Südens lehnten Sanktionen ab, während die Kolonialherren des Westens sie verteidigten.

Die Abstimmungen im UN-Menschenrechtsrat sahen fast identisch aus . Im April 2024 stimmten die Länder des Globalen Südens dafür, die “negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Wahrnehmung der Menschenrechte” anzuprangern, während der Westen einmal mehr die Anwendung illegaler Sanktionen verteidigte.

Auch wenn die westlichen Sanktionen in relativ kleinen Ländern schweren wirtschaftlichen Schaden angerichtet und großes menschliches Leid verursacht haben, sind sie möglicherweise am Ende ihrer Kräfte.

Große Länder wie China und Russland haben sich als „zu groß für Sanktionen“ erwiesen. Westliche Sanktionen haben ihre Volkswirtschaften nicht zerstören können. Vielmehr haben sie als umgekehrte Form des Protektionismus gewirkt: Sie haben die Industrialisierung durch Importsubstitution gefördert und China und Russland geholfen, ihre eigenen Technologien zu entwickeln, um unabhängiger zu werden.

Sogar einige westliche Wissenschaftler, die als Kriegstreiber gelten, haben eingeräumt, dass der amerikanische Wirtschaftskrieg in Eurasien „nach hinten losgegangen“ sei . Sie sind besorgt über den Niedergang der westlichen Hegemonie, da Peking und Moskau im Bündnis mit den Entwicklungsländern die Vorherrschaft des Dollars in Frage stellen und Alternativen zum von den USA kontrollierten globalen Finanzsystem entwickeln .