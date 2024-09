Die USA suchen nach „Superwaffen“, um als einzige Supermacht zu regieren

Von Brian Berletic

Die USA erklären offen , dass sie das Monopol für die Gestaltung der „internationalen Ordnung“ nach dem Kalten Krieg und dem Austritt Amerikas aus diesem Krieg als einzige Supermacht behalten wollen.

Diese Politik ist nicht neu.

Die New York Times stellte 1992 in einem Artikel mit dem Titel „U.S. Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop“ (U.S.-Strategieplan soll sicherstellen, dass keine Rivalen entstehen) fest, dass das Pentagon eine Welt anstrebt, „die von einer Supermacht beherrscht wird, deren Position durch konstruktives Verhalten und ausreichende militärische Macht aufrechterhalten werden kann, um jede Nation oder Gruppe von Nationen davon abzuhalten, die amerikanische Vormachtstellung in Frage zu stellen.“

Diese Politik schuf die Voraussetzungen für jahrzehntelange US-Angriffskriege, politische Einmischung, Regimewechsel, von den USA geförderten Terrorismus, Wirtschaftssanktionen und eine wachsende direkte Konfrontation zwischen den USA und einem wieder aufstrebenden Russland sowie einem aufstrebenden China, die bis heute andauert.

Als die USA aus dem Kalten Krieg als einzige „Supermacht“ hervorgingen , kultivierten sie sorgfältig die öffentliche Wahrnehmung durch ebenfalls sorgfältig ausgewählte Konflikte, in denen sie ihre militärische Vormachtstellung demonstrierten. Während die USA ihre Kriege gegen den Irak 1990 und 2003 sowie den Sturz der libyschen Regierung 2011 bis heute als Beweis für ihre unangefochtene militärische Macht anführen, waren die beiden angegriffenen Nationen in Wahrheit nicht annähernd so mächtig oder so gefährlich, wie die westlichen Medien damals behaupteten.

Diese Fassade ist seitdem zerbröckelt. Die „amerikanische Vormachtstellung“ steht nun nicht nur vor ernsthaften Herausforderungen, auch die Prämisse, auf der sie beruht – die Vorstellung, dass eine einzelne Nation, die einen Bruchteil der Weltbevölkerung repräsentiert, die Vormachtstellung über den Rest des Planeten innehaben kann oder gar sollte – hat sich als völlig unhaltbar, wenn nicht gar selbstzerstörerisch erwiesen.

Nicht nur die militärische und wirtschaftliche Macht der USA schwindet zusehends, sondern auch die militärische und wirtschaftliche Macht Chinas, Russlands und einer wachsenden Zahl anderer Nationen nimmt rapide zu.

Die Sonderinteressen innerhalb der USA, die eine globale Vormachtstellung anstreben, tun dies in ständigem Streben nach Reichtum und Macht, oft auf Kosten vieler der Zwecke, die ein moderner, funktionierender Nationalstaat erfüllen soll. Oft beinhaltet dieser Prozess die vorsätzliche Ausplünderung der wichtigsten Säulen der Macht eines modernen Nationalstaates – Industrie, Bildung, Kultur und soziale Harmonie. Dies wiederum beschleunigt nur den Zusammenbruch der wirtschaftlichen und militärischen Macht der USA.

Die Ukraine legt die amerikanische Schwäche offen

Der Stellvertreterkrieg Washingtons in der Ukraine hat der Welt diese grundlegende Schwäche vor Augen geführt. Die US-Waffen haben sich gegen einen ebenbürtigen Gegner, nämlich Russland, als wenig tauglich erwiesen.

Amerikas teure präzisionsgelenkte Artilleriegeschosse, Raketen und Flugkörper wurden in geringerer Stückzahl gebaut als ihre konventionellen Gegenstücke, angeblich, weil sie mit nur einem Schuss das erreichen können, was mehrere konventionelle Geschosse können. So behauptet Raytheon, dass eine einzige in den USA hergestellte 155-mm-GPS-gesteuerte Excalibur-Artilleriegranate das erreicht, wofür sonst 10 konventionelle Geschosse erforderlich wären.

Dieser Mythos vom Vorrang der Qualität vor der Quantität hat sich auf dem Schlachtfeld in der Ukraine und darüber hinaus entlarvt. Russland ist nicht nur in der Lage, wesentlich mehr konventionelle Waffen zu produzieren als die USA und ihre europäischen Verbündeten, sondern auch wesentlich mehr hochtechnologische, präzisionsgelenkte Waffen, darunter eigene präzisionsgelenkte Artilleriegranaten (die lasergelenkte Krasnopol), präzisionsgelenkte Artilleriesysteme mit mehreren Abschussvorrichtungen (der Tornado-S) sowie größere Mengen an ballistischen und Marschflugkörpern (Iskander, Kalibr und Kh-101).

In anderen Bereichen verfügt Russland über Fähigkeiten, über die die USA nicht verfügen. Russland verfügt über zwei Typen von Hyperschallraketen, den ballistischen Hyperschallflugkörper Kinzhal und den Hyperschall-Marschflugkörper Zircon. Russland verfügt auch über Fähigkeiten zur Luft- und Raketenabwehr sowie zur elektronischen Kriegsführung, mit denen die USA nicht mithalten können – weder in der Qualität noch in der Quantität.

Wenn die USA nicht in der Lage sind, mit der militärisch-industriellen Leistung Russlands gleichzuziehen oder sie zu übertreffen und dabei ihren Stellvertreterkrieg in Osteuropa zu verlieren, wie werden sich dann die Pläne der USA zur Einkreisung und Eindämmung Chinas entlang der eigenen Küsten entwickeln?

Wachsende Ungleichheit und die Superwaffen, mit denen sie überwunden werden soll

Das US-Militär befürchtet, dass ein Konflikt mit China die USA unvorbereitet und verwundbar machen würde. In einem kürzlich erschienenen Artikel in Defense One heißt es: „Die Air Force will viele Stützpunkte im Pazifik bauen. Sie muss jedoch noch festlegen, wie sie zu schützen sind.“, räumt ein, dass die US-Luft- und Raketenabwehrsysteme zu teuer und zu wenig zahlreich sind, um die wachsende Zahl von US-Militärstützpunkten zu verteidigen, die im Vorfeld eines möglichen Krieges mit China errichtet werden.

Es sei jedoch daran erinnert, dass der Mangel an US-Luft- und Raketenabwehrsystemen, insbesondere an Patriot-Raketensystemen, bereits vor der Entsendung der Systeme in die Ukraine begann. Die US-Militärindustrie war nicht in der Lage, mit der Nachfrage Saudi-Arabiens in seinem Konflikt mit Ansar Allah im Jemen Schritt zu halten.

Ähnliche Bedenken bestehen hinsichtlich der Anzahl der US-Militärflugzeuge, der Marineschiffe und der Raketen, auf die sie in einem möglichen Konflikt mit China im asiatisch-pazifischen Raum angewiesen sein werden.

Washington und die in den USA ansässigen Waffenhersteller sind sich der großen und wachsenden Diskrepanz zwischen dem Streben der USA nach globaler Vormachtstellung und den tatsächlichen militärischen Mitteln zu deren Erreichung bewusst und suchen nach einer neuen Konstruktions- und Produktionsphilosophie, um eine neue Generation billigerer und zahlreicherer Munition zu produzieren.

An vorderster Front dieser Bemühungen stehen „Start-up“-Waffenhersteller, darunter Ares und Anduril. Beide Unternehmen glauben, dass die USA in der Lage sind, China an Innovation zu übertreffen, und gehen davon aus, dass die USA von Natur aus innovativer sind als China. Ihre Versuche, diese wachsende Diskrepanz auszugleichen, zeigen jedoch, wie weit die US-Außenpolitik von der tatsächlichen Welt, die sie zu beherrschen versucht, abgekoppelt ist.

Ares: Billigere, aber zahlreichere Raketen…

In einem Artikel mit dem Titel „New ‚Cheap‘ Cruise Missile Concept Flight Tested By Silicon Valley-Backed Start-Up“ (Neues ‘billiges’ Cruise Missile-Konzept im Flugtest durch ein vom Silicon Valley unterstütztes Start-up) erklärt The War Zone, wie Ares Amerikas bestehendes Arsenal an teuren, aber knappen Präzisions-Lenkraketen mit großer Reichweite durch kleinere, billigere und zahlreichere Raketen ergänzen will.

Die kleineren, billigeren Raketen werden weniger leistungsfähig sein als ihre teureren Gegenstücke, darunter der Tomahawk-Marschflugkörper von Raytheon und der Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) von Lockheed Martin, sollen aber in größeren Mengen produziert werden. Die billigeren Ares-Raketen werden für Ziele mit geringerer Priorität eingesetzt, während ihre leistungsfähigeren, aber weniger zahlreichen Gegenstücke für kritische Ziele verwendet werden.

Der Artikel behauptet:

Ares scheint noch keine konkreten Spezifikationen veröffentlicht zu haben, weder die aktuellen noch die geplanten, gibt aber an, dass es einen Stückpreis von 300.000 Dollar für seine Raketen anstrebt.

Abgesehen davon, dass die Ares-Raketen weit davon entfernt sind, auf dem Schlachtfeld zum Einsatz zu kommen, scheint selbst das erklärte Ziel, diese Raketen für 300.000 Dollar pro Stück zu bauen, weit hinter der Art von revolutionärer Innovation zurückzubleiben, die erforderlich ist, um mit der militärisch-industriellen Produktion Russlands, geschweige denn Chinas, Schritt zu halten oder sie zu übertreffen.

Denn selbst ukrainische Medien berichten, dass Russland bereits weitaus leistungsfähigere Raketen für 300.000 Dollar pro Stück herstellt. Defence Express in einem Artikel aus dem Jahr 2022 mit dem Titel “Was ist der wahre Preis russischer Raketen? About the Cost of ‘Kalibr’, Kh-101 and ‘Iskander’ Missiles” die Kosten für einen Kalibr-Marschflugkörper auf 300.000 bis 1 Million Dollar – weitaus billiger als vergleichbare Raketen aus westlicher Produktion.

Während der Artikel aus dem Jahr 2022 angesichts westlicher Schlagzeilen, wonach die russischen Raketenvorräte erschöpft seien, leicht abgetan werden konnte, haben dieselben westlichen Medien inzwischen zugegeben, dass Russland jedes Jahr über 4.000 Raketen auf Ziele in der Ukraine abschießt. Dies lässt darauf schließen, dass die russische Raketenproduktion ebenso wirtschaftlich wie umfangreich ist.

Noch bevor Ares seine erste Rakete produziert, bleibt das, was es zu erreichen versucht, weit hinter dem zurück, was Russlands militärisch-industrielle Basis bereits in großem Umfang leistet, ganz zu schweigen von dem, wozu Chinas militärisch-industrielle Basis in der Lage ist.

Hinzu kommt, dass sowohl Russland als auch China in der Lage sind, ihre bestehenden Arsenale mit billigerer, weniger anspruchsvoller Munition aufzustocken, und zwar nicht nur mit höherwertiger Munition, die so wenig kostet wie die von Ares vorgeschlagenen weniger anspruchsvollen Raketen.

Russlands Einsatz seiner mit UMPK ausgestatteten Gleitbomben der FAB-Serie ist ein perfektes Beispiel dafür. Die gelenkten Gleitbomben wurden im Laufe der militärischen Sonderoperation vom Konzept bis zur Massenproduktion weiterentwickelt und auf der Grundlage ihrer Leistung im Kampfeinsatz verbessert, so dass sie eine billigere, zahlreichere und dennoch wirksame Alternative zu teurerer präzisionsgelenkter Langstreckenmunition darstellen.

In vielerlei Hinsicht ist das, was Ares zu tun versucht, eine schlechte Imitation dessen, was Russland und China bereits getan haben und weiterhin tun werden.

Anduril: Mehr Innovation als China und Russland…

Wie Ares ist auch der in den USA ansässige Waffenhersteller Anduril der Ansicht, dass billigere und zahlreichere Systeme dazu beitragen können, die Chancen auszugleichen, da Russland im Ukraine-Konflikt den Westen überflügelt und Chinas Produktion von Kampfflugzeugen, Schiffen und Raketen die der USA und ihrer europäischen Stellvertreter übertrifft.

Anduril schlägt vor, dies durch eine „softwaredefinierte Fertigung“ zu erreichen , ein Verfahren, das es dem Elektroautohersteller Tesla ermöglicht, bessere und zahlreichere Fahrzeuge zu bauen als die herkömmlichen Autohersteller, indem er seine Fahrzeuge auf der Grundlage seiner eigenen Software und Elektronik entwickelt.

Der Vorteil liegt auf der Hand. Herkömmliche Autohersteller bauen die Fahrzeuge selbst, aber viele der Subsysteme werden an andere Unternehmen ausgelagert, darunter die Betriebssysteme moderner Autos sowie Sensoren und andere elektronische Komponenten und Systeme. Oft wird diese Sammlung von Software, Sensoren und anderen Komponenten an eine große Anzahl verschiedener Unternehmen ausgelagert. Jede Änderung am Design des Fahrzeugs erfordert die Zusammenarbeit mit dieser großen Anzahl von Unternehmen, was Änderungen und Verbesserungen umständlich macht.

Indem alle Teilsysteme in eine einzige, intern entwickelte Software integriert werden und die Hardware um diese herum aufgebaut wird, können Änderungen schneller durchgeführt und größere Mengen an qualitativ hochwertigeren Fahrzeugen schneller hergestellt werden.

Anduril stellt sich vor, dass dieses Verfahren auch für die Herstellung einer großen Anzahl von Drohnen, Raketen und anderen Waffen und Munition genutzt werden kann, um mit China gleichzuziehen oder es sogar zu übertreffen. Das Problem für Anduril besteht darin, dass die softwaredefinierte Fertigung von Chinas riesiger und fortschrittlicher industrieller Basis bereits ausgiebig genutzt wird. Da dieser „Vorteil“ nun hinfällig ist, befinden sich die USA erneut in einem schweren Nachteil. China ist nicht nur in der Lage, konventionelle militärische Waffen, Munition und Ausrüstung in weitaus größeren Mengen zu produzieren als die USA, sondern auch fortschrittliche, schnell verbesserte, softwaredefinierte Systeme wie Drohnen und Raketen zu bauen.

Das bedeutet, dass China in der Lage ist, alles, was die USA zu tun versuchen, besser und in weitaus größerem Umfang zu tun.

Fehlerhafte Prämisse, zum Scheitern verurteiltes Ergebnis

Die Prämisse, von der Ares und Anduril ausgehen, ist grundlegend fehlerhaft. Beide Unternehmen, wie auch die Kreise von Sonderinteressen, denen sie an der Wall Street und in Washington dienen, glauben, dass die USA Gegnern wie Russland und China von Natur aus überlegen sind. In ihrem kollektiven Denken ist jeder Nachteil, der den USA entsteht, nebensächlich und seine Überwindung lediglich eine Frage des ausreichenden politischen Willens. Die Tatsache, dass Russland und China über eine größere und leistungsfähigere industrielle Basis verfügen, wird als ein vorübergehendes Versagen der amerikanischen Politik und Willenskraft angesehen, und durch Maßnahmen zur Erweiterung der eigenen industriellen Basis werden die USA unweigerlich wieder an die Spitze gelangen.

In Wirklichkeit ist die industrielle Basis Russlands und Chinas aufgrund einer Reihe von Faktoren größer als die Amerikas, darunter Faktoren, die kein noch so großer politischer Wille der Amerikaner überwinden kann. Vor allem China hat eine viermal so große Bevölkerung wie die USA. In China werden jedes Jahr Millionen von Absolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik ausgebildet, und die physische Größe der industriellen Basis – ob militärisch oder anderweitig – spiegelt dieses demographische Gefälle wider.

Selbst wenn die USA den politischen Willen hätten, ihre militärisch-industrielle Basis zu reformieren und die profitorientierte Privatindustrie durch zweckorientierte Staatsunternehmen zu ersetzen, selbst wenn die USA ihr Bildungssystem ebenfalls so umgestalten würden, dass es qualifizierte Arbeitskräfte hervorbringt, anstatt jeden Cent aus den amerikanischen Studenten herauszuquetschen, und selbst wenn die USA in ihre nationale Infrastruktur investieren würden – eine Grundvoraussetzung für die Ausweitung ihrer industriellen Basis -, wären sie immer noch mit einer Realität konfrontiert, in der China all dies bereits getan hat, und zwar mit einer Bevölkerung, die größer ist als sie und ihre G7-Partner zusammen.

Die Prämisse, dass die USA, die weniger als 5 % der Weltbevölkerung repräsentieren, die Vorherrschaft über die anderen 95 % aufrechterhalten sollten, ist grundlegend fehlerhaft.

Wenn die Amerikaner nicht wirklich von Natur aus dem Rest der Welt überlegen wären, was sie nicht sind, kann die Vormachtstellung in der Welt nur durch die Aufteilung und Zerstörung der anderen 95 % der Weltbevölkerung erreicht werden. In vielerlei Hinsicht ist dies das, was Generationen westlicher Hegemonie über den Planeten ausgemacht hat und was Washington heute zu tun gedenkt.

Trotzdem hat der Rest der Welt in Bezug auf die wirtschaftliche und militärische Macht aufgeholt, eben weil die USA nicht von Natur aus überlegen sind. Die westliche Hegemonie war eine historische Anomalie, kein Beweis für die Überlegenheit des Westens. Da der Rest der Welt wirtschaftlich und militärisch aufgeholt hat und die Zahlen auf seiner Seite sind, wird das nächste Jahrhundert von einer multipolaren Welt bestimmt werden.

Für diese entstehende multipolare Welt müssen die Faktoren, die sie hervorgebracht haben – ein geopolitisches Kräftegleichgewicht, das auf Kooperation statt auf Konflikt beruht, eine Industrie und Infrastruktur, die von Zweckmäßigkeit statt von Profit angetrieben wird, und ein Fortschritt, der durch praktische Ausbildung und harte Arbeit statt durch blindes Machtstreben entsteht – als Grundprinzipien dieser neuen Welt fest verankert werden.

Sollte die multipolare Welt den Versuchen der USA, sie zu spalten und zu zerstören, widerstehen und weiterhin in die Prinzipien investieren, die sie überhaupt erst hervorgebracht haben, kann keine Superwaffe aus amerikanischer Produktion sie überwinden.