Das Eingeständnis Nulands zeigt, wie verlogen alles ist, was westliche Politiker ihren Wählern über die Ukraine erzählen.

Das Geständnis war schockierend. In einem Interview mit einem amerikanischen Journalisten gab Victoria Nuland mehr oder weniger unumwunden zu, dass der Grund, warum Boris Johnson am Ende der Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland nach Istanbul eingeflogen wurde, der war, das Abkommen scheitern zu lassen, damit die US-Rüstungskonzerne mit ihren geplanten Mega-Deals fortfahren können, um das Land zu beliefern und an NATO-Standards anzupassen. In einem Interview mit Ryan Grim von DropSiteNews erklärte sie, dass das Friedensabkommen – das den Ukrainern das Land zurückgab, das die Russen gehalten hatten – die Ukraine effektiv kastriert hätte, indem es massive Geschäfte in der Pipeline blockiert hätte, die den US-Waffenherstellern viele Milliarden Dollar eingebracht hätten.

Dieses Eingeständnis ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens zeigt es, wie verlogen alles ist, was westliche Politiker ihren Wählern über die Ukraine erzählen. Ja, es gibt eine ideologische Rechtfertigung dafür, dass Amerika und seine Verbündeten Putin treffen wollen, aber sie ist nicht sehr überzeugend und wirkt bestenfalls immer lahmer, je mehr Monate und Jahre vergehen. Hassen US-Senatoren wie Lyndsey Graham die Russen wirklich so sehr? Oder liegt es daran, dass sie das Geld so sehr lieben und selbst davon profitieren, dass diese Megadeals zustande kommen? Der zweite Punkt über das Nuland-Geständnis ist, dass es einen langen Schatten auf die westlichen Regierungen und ihre Beziehungen zum militärisch-industriellen Komplex wirft und den Beobachter mit dem Gefühl zurücklässt, dass wir jetzt einen neuen Höhepunkt mit diesem Sektor und den herrschenden Eliten erreicht haben. Erstere betreiben keine Lobbyarbeit und informieren Letztere nicht mehr, sie kontrollieren sie. Völlig.

Ein dritter Punkt, der vielleicht die ganze Geschichte zusammenhält, ist, dass die Wahrheit langsam ans Licht kommt, wie eklige flüssige Exkremente aus einem alten Sack. Und es stinkt. Biden ist nur ein weiterer US-Präsident, der sich vom militärisch-industriellen Komplex kontrollieren lässt, und seine fehlerhafte sogenannte Außenpolitik, die man eigentlich in wenigen Worten zusammenfassen kann: Wo immer es geht, muss Krieg geführt werden. Wir brauchen Kriege.

Aber wir im Westen haben zu viel gebissen, als wir kauen konnten. In den ersten Tagen der russischen Invasion konnte man die Euphorie und Zuversicht von Biden und Boris, ganz zu schweigen von Macron, spüren. Sie glaubten wirklich, dass der Krieg in wenigen Wochen vorbei sein würde. Und dass die russischen Sanktionen die Wirtschaft für lange Zeit in die Knie zwingen würden.

Heute erkennt niemand besser als der ukrainische Präsident, wie absurd und dumm diese Vorstellungen waren. Und niemand erkennt besser als Präsident Zelensky selbst, wie oberflächlich und egoistisch diese ursprüngliche Politik war, die auf einen Krieg mit Russland abzielte. Versetzen Sie sich in seine Lage. Er zählt die Tage bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA und fragt sich, wie viele Tage im Januar 2025 vergehen werden, bis Donald sich mit ihm angelegt hat, falls Trump antritt. Wenn Trump gewählt wird, ist die Zukunft ungewiss, denn wir wissen aus der Geschichte, dass Trump launisch und unberechenbar ist und von Ideen und Werten getrieben wird, die nur wenige verstehen, mit denen er aber in der Regel persönlich verbunden ist. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es nach einem Waffenstillstand in seiner ersten Amtswoche – den beide Seiten wollen, aber nicht offen zugeben können – sehr schwierig sein wird, ein Abkommen auszuhandeln, dem beide Seiten zustimmen können, vor allem wenn man weiß, dass das Kriegsrecht, das Zelensky im Amt hält, vorbei ist und er in Friedenszeiten Präsidentschaftswahlen ausrufen muss, die er mit Sicherheit verlieren wird. Das weiß auch Trump. Der Krieg selbst ist Zelenskys ältester Freund und größter Unterstützer.

Das Problem mit Zelensky ist, dass er ständig im “Spielmodus” ist. Jede Bewegung, jede Aussage, jede Entscheidung, jede Handlung wirkt theatralisch. Das ist wichtig, denn wenn die Friedensgespräche ernsthaft sein sollen, müssen ihn alle ernst nehmen. Seine Friedensformel ist ein Witz.

Bei einer Pressekonferenz in Riad betonte Außenminister Lawrow, dass das Beharren des Westens auf Zelenskys sogenannter “Friedensformel” darauf hindeute, dass er nicht die Absicht habe, mit Moskau auf Augenhöhe zu verhandeln, so RT.

“Die Initiative [Zelenskys] ist seit Langem bekannt, sie ist zu einem Ärgernis für alle geworden, sie ist ein reines Ultimatum”, sagte Lawrow: “Die Tatsache, dass der Westen an diesem Ultimatum festhält, bedeutet nur eines: Der Westen will nicht ehrlich verhandeln”, fügte der Außenminister hinzu.

Aber allein die Tatsache, dass der deutsche Außenminister jetzt öffentlich erklärt, dass die Zeit für Friedensgespräche gekommen sei, bedeutet, dass zumindest der Westen – und ganz sicher Europa – weiß, dass das Spiel vorbei ist und die Last-Minute-Aktion bei Kursk für die ukrainischen Truppen ein schreckliches Ende nehmen wird. Die Deutschen haben den Krieg so lange als treue Erfüllungsgehilfen der Amerikaner mitgemacht, dass ihre Industrien geschändet wurden. Die Menschen dort sind laut Umfragen längst kriegsmüde. Und nun ist es endlich die politische Elite, die Trump übertrumpfen will, indem sie sich als Friedensvermittler aufspielt. Schaut man sich die letzten Reservisten an, die in Kursk an die Front geschickt wurden, muss man den viel gebrauchten Begriff “Fleischwolf” neu erfinden.