Das Gehirn von Teenagern altert während der Abriegelung schneller – und bei Mädchen ist es schlimmer

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Eine Studie, die am Montag in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, ergab, dass die beschleunigte Gehirnreifung während der COVID-19-Sperren bei Mädchen im Teenageralter besonders ausgeprägt war, mit einer durchschnittlichen Beschleunigung von 4,2 Jahren bei Frauen im Vergleich zu 1,4 Jahren bei Männern.

Eine neue Studie von Forschern der University of Washington (UW) hat ergeben, dass COVID-19-Sperren die Alterung der Gehirne von Teenagern beschleunigen.

Die Studie, die am Montag in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, ergab, dass die beschleunigte Hirnreifung bei Mädchen im Teenageralter besonders ausgeprägt war, mit einer durchschnittlichen Beschleunigung von 4,2 Jahren bei den weiblichen Jugendlichen gegenüber 1,4 Jahren bei den männlichen.

Die Gehirne der Teenager wiesen Anzeichen für eine Ausdünnung der Rinde auf – ein natürlicher Prozess, der mit dem Alter eintritt und durch Stress beschleunigt werden kann“, so The Telegraph.

Der Studie zufolge zeigten die MRT-Untersuchungen der Gehirne der Teilnehmer, dass bei den Mädchen alle acht Hirnlappen eine beschleunigte Reifung erfuhren, während in 30 verschiedenen Regionen eine signifikante Ausdünnung der Rinde festgestellt wurde. Bei Jungen im Teenageralter wurde nur in zwei Regionen eine kortikale Ausdünnung festgestellt.

Laut The Guardian waren bei Mädchen im Teenageralter „viele Bereiche betroffen, die der sozialen Kognition zugrunde liegen und bei der Verarbeitung von Emotionen, der Interpretation von Gesichtsausdrücken und dem Sprachverständnis eine Rolle spielen“ – Bereiche, die „für die Kommunikation entscheidend sind.“

Patricia Kuhl, Ph.D., Hauptautorin der Studie und Co-Direktorin des UW Institute for Learning & Brain Sciences (I-LABS), sagte dem Guardian, ihr Forschungsteam sei „schockiert von diesen Daten, dass der Unterschied so dramatisch ist.“

Neva Corrigan, Ph.D., Hauptautorin der Studie und Forscherin am I-LABS, sagte Euronews, dass die Studie „nur ein weiterer Beweis dafür ist, dass Schulschließungen Konsequenzen haben, die von den politischen Entscheidungsträgern nicht vorhergesehen wurden.“

„Wir wissen, dass ihre schulischen Leistungen gelitten haben und dass die Kinder immer noch unter den Folgen leiden“, sagte Corrigan. „Wir wissen, dass neuropsychiatrische Störungen, Angstzustände und Depressionen bei Menschen, die die Pandemie miterlebt haben, häufiger auftreten, und ich denke, das zeigt, wie wichtig die Unterstützung der psychischen Gesundheit junger Erwachsener in unseren Gemeinden ist.“

Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, erklärte gegenüber The Defender, dass die Studie „ein erschreckendes Zeugnis für die erheblichen Schäden ist, die durch die Abriegelungen und andere drakonische Maßnahmen in der COVID-19-Ära verursacht wurden.“

„Die empirischen Beweise für neurologische Schäden sind leicht vorhersehbar, wenn man bedenkt, wie extrem und unvernünftig es war, diese Gruppe von sozialer Interaktion und persönlichem Lernen abzuschotten“, sagte Hooker.

„Als Universitätsprofessor habe ich diesen Effekt bei Studenten aus erster Hand gesehen, nachdem die Abriegelungen endlich aufgehoben worden waren. Das Ausmaß der PTBS und anderer psychologischer Schäden bei diesen Personen war offensichtlich“, so Hooker weiter.

Dr. Kat Lindley, Hausärztin und Präsidentin des Global Heath Project, erklärte gegenüber The Defender: „Es ist bekannt, dass Stress und Angst die Neuroplastizität des Gehirns beeinträchtigen können, so dass die Ergebnisse der Studie, wonach die Abriegelungen eine Ausdünnung des Kortex bei Jugendlichen verursachen, nicht überraschend sind.“

Für Lindley „war das alarmierende Ergebnis die Beschleunigung dieses Prozesses und die möglichen Auswirkungen auf ihre zukünftige Entwicklung.“

Die Gesellschaft hat beim Schutz der Kinder während der Pandemie „versagt“.

Der New York Times zufolge ist die Ausdünnung der Hirnrinde nicht zwangsläufig etwas Schlechtes; einige Wissenschaftler erklären den Prozess damit, dass sich das Gehirn während der Reifung neu verdrahtet und seine Effizienz erhöht.

Aber der Prozess „beschleunigt sich bekanntermaßen unter Stressbedingungen, und eine beschleunigte Ausdünnung steht in Zusammenhang mit Depressionen und Angstzuständen“, so die Times, während laut UW diese Störungen „häufig in der Jugend auftreten – wobei Frauen ein höheres Risiko haben“.

„Es ist bekannt, dass Widrigkeiten im frühen Leben die Ausdünnung der Hirnrinde bei Jugendlichen beschleunigen, und dies wurde mit einem erhöhten Risiko für neuropsychiatrische und Verhaltensstörungen wie Angst und Depression in Verbindung gebracht“, so The Telegraph.

„Während die Ausdünnung der Großhirnrinde Teil der normalen Entwicklung ist, könnte die beobachtete Beschleunigung Auswirkungen auf die kognitiven Funktionen, die emotionale Regulierung und die psychische Gesundheit haben“, sagte Lindley.

„Die große Frage ist, ob dies zu einem früheren Auftreten von langfristigen psychischen Problemen wie chronischen Depressionen und Angstzuständen führen könnte“, fügte sie hinzu. „Die andere wichtige Frage, die beantwortet werden muss, sind die langfristigen Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir als Gesellschaft bei unserer wichtigsten Aufgabe, nämlich dem Schutz unserer Kinder, versagt haben.“

Die Studie ergab, dass bei Mädchen im Teenageralter die Regionen mit der stärksten kortikalen Ausdünnung der bilaterale fusiforme Kortex, die linke Insula und der linke obere temporale Kortex waren – alles Regionen, die mit sozialer Kognition in Verbindung stehen.

„Im fusiformen Bereich erkennt und verarbeitet das Gehirn Gesichter, um angemessene Interaktionen in sozialen Situationen zu ermöglichen; die Insula ist entscheidend für die Verarbeitung sozialer und emotionaler Erfahrungen sowie für Empathie und Mitgefühl; und der temporale Kortex ist entscheidend für die Sprachverarbeitung“, berichtete The Telegraph.

Mädchen litten stärker unter COVID-Sperren

Laut The Guardian haben zwar andere Studien eine vorzeitige Hirnalterung mit COVID-19-Pandemiemaßnahmen in Verbindung gebracht, doch die UW-Studie ist die erste, die deutliche Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen aufzeigt“.

So fand eine vom National Institute of Mental Health finanzierte Studie aus dem Jahr 2023 heraus, dass die COVID-19-Pandemie mit einer beschleunigten Gehirnentwicklung und einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit bei Teenagern verbunden war – einschließlich höherer Raten von Angstzuständen und Depressionen.

Die UW-Studie begann 2018 und war ursprünglich eine Längsschnitt- oder Langzeitstudie, die Veränderungen in der Gehirnstruktur während der typischen Adoleszenz untersuchte. Die Kohorte umfasste 160 Probanden im Alter zwischen 9 und 17 Jahren.

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie änderte jedoch die Pläne der Forscher, da pandemiebedingte Einschränkungen wie Abriegelungen und soziale Distanzierung dazu führten, dass es nicht mehr möglich war, die typische Gehirnentwicklung mit dieser Kohorte zu untersuchen.

Stattdessen nutzten die Forscher die Daten von 2018, um ein Modell der zu erwartenden kortikalen Ausdünnung bei Teenagern zu entwickeln. Laut Newsweek führten die Forscher anschließend im Jahr 2021 neue Scans der Gehirne der Teenager durch, „um zu vergleichen, wie sich ihre Gehirne in diesem Zeitraum tatsächlich verändert hatten.“

Durch den Vergleich der Ergebnisse mit dem erwarteten Verlauf der kortikalen Ausdünnung bei Teenagern konnten die Forscher die Auswirkungen der Abriegelung und der sozialen Isolation während der Pandemie auf die Gehirnreifung der Teenager feststellen.

„Sobald die Pandemie im Gange war, begannen wir darüber nachzudenken, welche Messungen des Gehirns es uns ermöglichen würden, abzuschätzen, was der pandemische Lockdown mit dem Gehirn angestellt hatte“, sagte Corrigan in einer Erklärung der UW. „Was bedeutete es für unsere Teenager, zu Hause zu sein und nicht in ihren sozialen Gruppen – nicht in der Schule, nicht beim Sport, nicht beim Abhängen?“

Laut Kuhl könnten die größeren Auswirkungen auf die Gehirne von Mädchen im Teenageralter darauf zurückzuführen sein, dass die soziale Interaktion für sie eine größere Rolle spielt. Mädchen im Teenageralter verlassen sich oft mehr auf soziale Beziehungen zu anderen Mädchen, reden miteinander und tauschen Gefühle aus, während Jungen im Teenageralter oft lieber mit anderen Jungen zusammen sind, um sich körperlich zu betätigen.

„Was die Pandemie wirklich bewirkt zu haben scheint, ist die Isolierung von Mädchen“, so Kuhl. „Alle Teenager wurden isoliert, aber Mädchen litten stärker. Die Auswirkungen auf ihr Gehirn sind viel dramatischer.“

Es ist vorstellbar, dass die Gehirnreifung bei diesen Teenagern beschleunigt bleibt

Kuhl sagte, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Großhirnrinde der Teenager wieder dicker wird, aber die Rückkehr zu normalen sozialen Interaktionen könnte zu einer langsameren Ausdünnung führen.

„Andererseits kann man sich auch vorstellen, dass die Hirnreifung bei diesen Jugendlichen beschleunigt bleibt.“

So Kuhl:

„Teenager befinden sich auf einer Gratwanderung und versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. … Sie stehen unter enormem Druck. Dann bricht eine weltweite Pandemie aus, und ihre normalen Kanäle zum Stressabbau sind weg. Sie können sich nicht mehr abreagieren, aber die soziale Kritik und der Druck bleiben durch die sozialen Medien bestehen.“

Während die UW-Forscher die Schulschließungen als Schlüsselfaktor für die Entwicklung des Gehirns der Jugendlichen herausstellten, sagte Lindley, dass die Schulschließungen wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle gespielt haben.

„Es scheint, dass einige der Gründe für diese Veränderungen höchstwahrscheinlich durch die Umstellung auf virtuelles Lernen, reduzierte physische soziale Interaktionen, erhöhte Bildschirmzeit und erhöhten Stress aufgrund der Unsicherheit und der Veränderungen durch die Schließung verursacht wurden“, sagte Lindley.

„Die soziale Isolation und das Fehlen typischer Aktivitäten für Jugendliche könnten ebenfalls eine Rolle bei der Veränderung der Gehirnentwicklung gespielt haben“, fügte Lindley hinzu.

„Die Pandemie war ein Testfall für die Zerbrechlichkeit der Gehirne von Teenagern“, sagte Kuhl. „Unsere Forschung wirft eine Reihe neuer Fragen darüber auf, was es bedeutet, den Alterungsprozess im Gehirn zu beschleunigen. Die beste Forschung wirft tiefgreifende neue Fragen auf, und ich denke, das haben wir hier getan.“

Dr. Ian Gotlib, Professor für Psychologie an der Stanford University und Hauptautor der Studie des National Institute of Mental Health von 2023, erklärte gegenüber The Guardian: „Es ist wichtig zu erkennen, dass, obwohl die Pandemie weitgehend vorbei ist, die Auswirkungen des Stresses der Pandemie für Kinder und Jugendliche immer noch vorhanden sind.“

Kuhl erklärte gegenüber The Guardian, dass weitere Studien erforderlich sind, um festzustellen, ob die Alterung des Gehirns die kognitive Leistung im Laufe der Zeit beeinflusst.

Die Autoren der Studie stellten fest, dass ihre Ergebnisse „die Bedeutung einer kontinuierlichen Überwachung und Unterstützung von Jugendlichen unterstreichen, die von der Pandemie betroffen waren.“