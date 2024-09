Die Debatte bestand aus zwei Arschlöchern, die damit prahlten, was für mörderische Empire-Schlampen sie sind

Caitlin Johnstone

❖

Wenn man die Präsidentschaftsdebatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris verpasst hat, war das so ziemlich der Tenor der Debatte:

Trump: Sie ist eine Kommunistin. Sie ist buchstäblich eine Marxistin.

Harris: Eigentlich liebt mich Goldman Sachs.

Trump: Ich habe gesehen, wie sie eine Katze gegessen hat. Es war im Fernsehen.

Harris: Dick Cheney liebt mich auch.

Trump: Sie wird überhaupt keine Palästinenser töten.

Harris: Ich werde viel mehr Palästinenser umbringen als er.

Trump: Ich werde die meisten Palästinenser umbringen. Ich werde mehr Palästinenser töten als jeder andere.

Harris: Du könntest nicht mal einen Palästinenser töten. Ihr seid schwach.

Trump: Ich bin nicht schwach, ich bin stark. Ich bin der Stärkste.

Harris: Du bist ein schwaches kleines Mädchen und du wirst China gewinnen lassen.

Trump: Sie wird einen Atomkrieg mit Russland beginnen.

Harris: Ich werde selbst in Russland einmarschieren und Putin mit meinen bloßen Händen töten. Ich bin der Stärkste und ihr seid die Schwächsten.

Trump: Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr.

Harris: Ich werde auch das meiste Fracking betreiben und das meiste Öl bohren. Viele Republikaner sagen, ich sei der Stärkste.

Trump: Nein. Nein, sie sind schwach bei der Einwanderung.

Harris: Ich trete Immigranten aus Spaß in die Eier.

(Werbepause)

❖

Die Präsidentschaftsdebatte war scheiße, beide waren scheiße, aber Harris wirkte eindeutig kohärenter und hatte sich besser unter Kontrolle. Mit anderen Worten: Harris tat das, was jeder, der mit Trump debattierte, vom ersten Tag an hätte machen können. Die Tatsache, dass es drei ganze Wahlzyklen gedauert hat, bis ein Kandidat Trump in einer grundlegenden Präsidentschaftsdebatte geschlagen hat, zeigt, was für hirntote Idioten die Demokraten all die Jahre aufgetischt haben.

Als Debattiererin hat sie ihren Job gemacht. Als Präsidentschaftskandidatin hat sie gezeigt, warum so viele kriegslüsterne Republikaner sie so eifrig unterstützt haben. Sie hat gezeigt, dass sie eine Republikanerin mit Pronomen in ihrer Biografie ist, indem sie darüber sprach, wie hart sie gegen China vorgehen wird, wie sehr sie Fracking und Öl und Israel liebt und wie viele Republikaner sie und ihre Politik unterstützt haben.

So sieht der “linke Flügel” der weltweit mächtigsten Regierung aus. US-Politik ist so unglaublich dumm.

❖

Wenn Dick Cheney jemals etwas unterstützen würde, was ich tue, oder sich auch nur vage positiv dazu äußern würde, würde ich sofort damit aufhören.

❖

Das israelische Militär gibt zu, dass einer seiner Scharfschützen wahrscheinlich einer amerikanischen Aktivistin in den Kopf geschossen hat, als sie letzte Woche gegen die israelischen Gräueltaten in der Westbank protestierte, behauptet aber, es sei “indirekt und unbeabsichtigt” gewesen.

Und ich meine, natürlich ist es das, was sie sagen. Entweder das oder die Behauptung, sie habe eine Hamas-Basis in ihrem Schädel.

❖

“Wenn Sie gegen den Krieg sind, warum unterstützen Sie dann nicht Trump?”

Weil ich verdammt gut aufgepasst habe, als er Präsident war.

Ich habe die Kriegstreiberei und den Militarismus seiner Regierung beobachtet, anstatt wie ein geifernder Idiot die rechten Medien zu konsumieren.

Ich habe die schlimmen Dinge gesehen, die er in Ländern wie Jemen, Venezuela, Iran und Syrien angerichtet hat.

Ich habe gesehen, wie er die Aggressionen des Kalten Krieges gegen Russland verstärkte und den Weg für den Krieg in der Ukraine ebnete.

Ich habe gesehen, wie er Soleimani ermordet und das Iran-Abkommen gebrochen hat.

Ich habe gesehen, wie er Assange ins Gefängnis brachte.

Ich habe gesehen, wie er sein Veto gegen Versuche eingelegt hat, den Jemen zu retten.

Ich habe gehört, wie er sagte, er wolle die Truppen in Syrien behalten, “um das Öl zu behalten”.

Ich habe gesehen, wie er die Venezolaner verhungern ließ, während er den durchsichtigsten ausländischen Putschversuch der Geschichte inszenierte.

Ich habe gesehen, wie er blutrünstige PNAC-Neokonservative wie Elliott Abrams und John Motherfucking Bolton in hohe Positionen der US-Tötungsmaschinerie berief.

Ich habe Mike Pompeo sagen hören, dass sie die iranische Zivilbevölkerung mit Hungersanktionen unter Druck setzen, in der Hoffnung, dass dies einen Bürgerkrieg auslösen wird.

Ich habe gehört, wie Rex Tillerson mit Booten voller toter Nordkoreaner prahlte, die an Japans Küsten angespült wurden, weil die US-Sanktionen sie erfolgreich ausgehungert hatten.

Ich habe gesehen, wie er schamlos Agenden unterstützt hat, die seit Langem von den schlimmsten Neokonservativen und Kriegshuren in Washington gefördert werden, während ihr Idioten, die ihr mich jetzt fragt, “warum ihr Trump nicht unterstützt”, euch von Alex Jones und Tucker Carlson sagen lasst, was ihr denken sollt.

Ich unterstütze Trump nicht, weil ich vier Jahre meines Lebens damit verbracht habe, direkt auf die von ihm geführte Regierung zu starren und über das zu schreiben, was ich ungefiltert durch die Linse der Parteipolitik gesehen habe, anstatt mir meine Vorurteile von einem Haufen arschlochhafter Experten bestätigen zu lassen, wie Sie es getan haben. Das ist der einzige Grund, warum wir das anders sehen.

❖

Die Demokraten haben gesagt, wenn Trump 2020 wiedergewählt wird, wird er die Hölle auf Erden entfesseln, dann wurde Biden gewählt und er hat die Hölle auf Erden entfesselt. Wenn die Demokraten im November verlieren, werden sie allen die Schuld geben, nur sich selbst nicht, aber es wird niemandes Schuld sein, nur ihre eigene.