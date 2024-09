Ehemaliger CIA-Analyst Larry Johnson: “Kabuki-Theater” – Debatte zwischen Trump und Harris kristallisierte die Position der Kandidaten zu den Risiken eines Dritten Weltkriegs heraus

Von Ilya Tsukanov

Der ehemalige Präsident Donald Trump und die Vizepräsidentin Kamala Harris haben am Dienstag ihre erste (und möglicherweise einzige) Präsidentschaftsdebatte vor der Wahl im November geführt. Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson erklärt, wie die Debatte die radikal unterschiedlichen Ansichten der Kandidaten zu dem entscheidenden Thema unserer Zeit deutlich machte: dem Konflikt in der Ukraine.

Von der Ukraine und dem Gazastreifen bis hin zu China, Nordkorea und dem Iran sprachen Donald Trump und Kamala Harris neben innenpolitischen Themen wie Wirtschaft und Inflation bis hin zur Energie- und Migrationskrise eine ganze Reihe von außenpolitischen Fragen an.

Trump, der Präsident Biden bei einer Debatte im Juni so heftig verprügelte, dass dieser das Rennen aufgab, nachdem er Anzeichen eines geistigen Verfalls gezeigt hatte, konzentrierte einen Großteil seines Zorns gegen Harris auf Fragen der nationalen Sicherheit und auf das, was er als die Gefahr eines nuklearen Dritten Weltkriegs bezeichnete.

„Wir haben Kriege im Nahen Osten. Wir haben Kriege mit Russland und der Ukraine. Wir werden in einem dritten Weltkrieg enden. Und es wird ein Krieg wie kein anderer sein, wegen der Atomwaffen und der Macht der Waffen“, warnte Trump in einer abschließenden Erklärung, in der er zusammenfasste, warum Biden und Harris sich als ‚der schlechteste Präsident [und] der schlechteste Vizepräsident in der Geschichte unseres Landes‘ erwiesen haben.”

Er versprach, die Krise im Nahen Osten „schnell zu lösen“ und den Ukraine-Konflikt noch vor seinem Amtsantritt zu „beenden“. Trump behauptete, dieser Konflikt habe „Millionen von Menschenleben gefordert … und könnte zum Dritten Weltkrieg führen“.

Harris warf Trump vor, vor „Diktatoren“ zu kriechen und leicht „mit Schmeicheleien und Gefälligkeiten“ zu manipulieren zu sein, und verwies auf die Unterstützung der „Ukraine in ihrer gerechten Verteidigung“ durch sie und Biden. Sie behauptete, eine Präsidentschaft von Trump würde bedeuten, dass „Putin … in Kiew sitzt und den Rest Europas im Auge hat, angefangen mit Polen“, und versprach, dafür zu sorgen, dass Washington weiterhin „die tödlichste Kampftruppe der Welt“ hat, um „Amerikas Ansehen in der Welt“ zu wahren.

Kabuki-Theater

Die Debatte war im Allgemeinen eine „sehr gut konstruierte“ Darbietung eines „Kabuki-Theaters“ im japanischen Stil, hochgradig stilisiert und ritualisiert und voller Plattitüden, aber dennoch die radikal unterschiedlichen Visionen der Kandidaten in Bezug auf die wichtigste außenpolitische Frage des Tages – den Konflikt in der Ukraine – hervorhebend, sagte der ehemalige CIA- und Außenministeriums-Analyst Larry Johnson gegenüber Sputnik.

Presidential debate ‘kabuki theater’ signals key differences between candidates on Ukraine crisis – Larry Johnson



Presidential debate 'kabuki theater' signals key differences between candidates on Ukraine crisis – Larry Johnson

Tuesday night's ABC presidential debate between Donald Trump and Kamal Harris was a "very well constructed" Japanese-style "kabuki theater," highly stylized and…

„Was das Gerede über die Ukraine und Russland angeht, ist der Ansatz von Kamala Harris der Ansatz von Hillary Clinton aus dem Jahr 2016, dass Donald Trump ‘ein Werkzeug Russlands’ ist, [dass] ‘er ein Kapitulationsaffe ist’, [dass] ‘er Wladimir Putin geben wird, was er will’. Und Kamala Harris und die Demokraten „werden die Russen mit Zähnen und Klauen bekämpfen“. Das unterstreicht nur, dass es in den Vereinigten Staaten im Moment keinen Platz für einen Oppositionspolitiker gibt, der dafür plädiert, dass wir mit Russland reden müssen, dass wir mit Russland wie Erwachsene umgehen und gegenseitigen Respekt haben müssen“, sagte Johnson.

„Die einzige Möglichkeit, die Politik zu ändern, besteht darin, dass Trump gewählt wird und es Bemühungen gibt, den Krieg zu beenden. Wenn es die Demokraten sind, dann wird der Krieg weitergehen. Er wird aus einem triftigen Grund fortgesetzt – er bringt den Leuten eine Menge Geld ein. Wenn man sich die Aktienkurse von Raytheon, General Dynamics und Lockheed Martin ansieht, haben sie sich seit Beginn der militärischen Sonderoperation verdoppelt und in einigen Fällen verdreifacht. Wir sprechen also buchstäblich von Milliarden, Dutzenden Milliarden Dollar, die damit verdient werden“, betonte der Beobachter.

Zu seinen Eindrücken von der Debatte insgesamt meinte Johnson, sie sei größtenteils „bedeutungslos“ gewesen, da sie Veränderungen in der Art und Weise, wie die Menschen ihre Informationen über Präsidentschaftskandidaten erhalten, ignoriert habe.

„Jahrhundert mit der Lincoln-Douglas-Debatte – die einzige Möglichkeit, sich wirklich zu informieren, war, die Leute öffentlich reden zu hören oder vielleicht eine Zeitung zu lesen. Und das war im Grunde das System bis vor 20 Jahren. In den vergangenen acht Jahren hat sich die dramatische Verbreitung der sozialen Medien entwickelt. Die Vorstellung, dass es einen unentschlossenen Wähler gibt, der die Positionen von Donald Trump oder Kamala Harris nicht kennt, halte ich für lächerlich. Die meisten Leute haben sich ihre Meinung bereits gebildet“, sagte Johnson.

Der ehemalige Geheimdienstanalyst stimmte mit anderen Kommentatoren überein, die behaupteten, die Debatte sei gegen Trump gerichtet gewesen, und sagte, der Auftritt des Ex-Präsidenten habe weniger damit zu tun gehabt, mit Harris zu debattieren, als vielmehr damit, mit den „voreingenommenen“ Medien zu debattieren, die ihn „faktengeprüft“ hätten, während sie Harris „Softball-Fragen“ stellten.

„Ich glaube nicht, dass dies viel mit der Beeinflussung der Wählerstimmen zu tun haben wird. Es wird vielleicht den Eindruck erwecken oder dazu beitragen, Unterstützung für die Erklärung zu gewinnen, dass Kamala die Präsidentschaft gewonnen hat, weil ich glaube, dass es aktive Maßnahmen gibt, die versuchen, die Wahl zu stehlen. Zum Beispiel werden buchstäblich Millionen illegaler Einwanderer, die in die Vereinigten Staaten gekommen sind und keine Staatsbürger sind, aber dennoch zur Wahl zugelassen. Wenn diese Stimmen am Ende in irgendeiner Form gezählt werden, könnte dies das Wahlergebnis beeinflussen“, resümierte Johnson.