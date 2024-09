Wissen ist Macht. Gaza-Kriegsbefürworter wollen nicht, dass Studenten beides haben

Norman Solomon

Angesichts von fast 18 Millionen Studenten auf den US-College-Campus in diesem Herbst wollen die Befürworter des Gaza-Krieges keine Gegenrede hören. Schweigen bedeutet Komplizenschaft, und das ist die Art, wie Israels Verbündete es mögen. Für sie stellt das neue akademische Semester eine neuerliche Bedrohung des Status quo dar. Doch für die Befürworter der Menschenrechte ist es eine erneute Gelegenheit, die Hochschulbildung in etwas mehr als eine Komfortzone zu verwandeln.

In den Vereinigten Staaten von Amerika sind das Ausmaß und die Arroganz der aufkommenden Unterdrückung an den Hochschulen im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Jeden Tag sterben Menschen, weil sie als Palästinenser geboren sind.

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen beträgt mehr als eine Kristallnacht pro Tag – und das seit 333 Tagen, und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Zerschlagung der gesamten Infrastruktur einer Gesellschaft ist entsetzlich. Vor Monaten berichtete ABC News unter Berufung auf Daten des palästinensischen Zentralbüros für Statistik, dass „25.000 Gebäude zerstört, 32 Krankenhäuser außer Betrieb gesetzt, drei Kirchen, 341 Moscheen und 100 Universitäten und Schulen zerstört wurden“.

Dies sollte jedoch nicht die Ruhe auf den Universitäten des Landes stören, dessen Steuerzahler und gewählte Führer dies alles möglich machen. Spitzenbeamte der Hochschulen schwärmen von der Unantastbarkeit der höheren Bildung und der akademischen Freiheit, während sie Proteste gegen eine Politik unterdrücken, die zahlreiche Universitäten in Palästina zerstört hat.

Eine der Hauptbegründungen für die Unterdrückung abweichender Meinungen ist, dass Anti-Israel-Proteste bei einigen jüdischen Studenten Unbehagen hervorrufen. Aber der Zweck der Hochschulbildung sollte nicht darin bestehen, dass sich die Menschen immer wohl fühlen. Wie wohl sollten sich Studenten in einem Land fühlen, das Massenmord in Gaza zulässt?

Was würden wir zu der Behauptung sagen, dass Studenten aus dem Norden mit Südstaatenakzent sich nicht unwohl fühlen sollten, wenn sie in den 1950er und 1960er Jahren auf dem Campus gegen die Bürgerrechte protestierten und Jim Crow anprangerten? Oder weiße Studenten aus Südafrika, die in den Vereinigten Staaten studierten und sich bei Anti-Apartheid-Protesten in den 1980er Jahren unwohl fühlten?

Ein Grundpfeiler für das Gebäude der Sprachunterdrückung und der virtuellen Gedankenpolizei ist die altbekannte Gleichsetzung von Kritik an Israel mit Antisemitismus. Auch die Ideologie des Zionismus, die versucht, die israelische Politik zu rechtfertigen, soll in jedem Fall einen Freifahrtschein erhalten – während Gegner, einschließlich vieler Juden, als Antisemiten denunziert werden können.

Umfragen zeigen jedoch, dass mehr jüngere Amerikaner die Palästinenser unterstützen als die Israelis. Die anhaltenden Gräueltaten der israelischen „Verteidigungs“-Kräfte im Gazastreifen, bei denen täglich im Durchschnitt mehr als 100 Menschen – meist Kinder und Frauen – getötet werden, haben viele junge Menschen dazu veranlasst, in den Vereinigten Staaten aktiv zu werden.

„Gegen Ende des letzten akademischen Jahres erschütterten Proteste die amerikanischen Universitäten“, berichtete die New York Times Ende August auf der Titelseite und fügte hinzu: „Viele Verwaltungsangestellte sind noch immer erschüttert von den letzten Wochen des Frühjahrssemesters, als Zeltlager, Gebäudebesetzungen und Zusammenstöße mit der Polizei zu Tausenden von Verhaftungen im ganzen Land geführt haben.“ (Insgesamt diente der Ausdruck „Zusammenstöße mit der Polizei“ als Euphemismus für das gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen gewaltlose Demonstranten).

In den verschleierten Elfenbeintürmen und Unternehmenssuiten, die von so vielen Hochschulpräsidenten und Kuratorien bewohnt werden, ist das palästinensische Volk kaum mehr als eine Abstraktion im Vergleich zu weitaus realeren Prioritäten. Ein untertriebener Satz aus der Times bringt ein wenig Licht ins Dunkel: „Die Strategien, die an die Öffentlichkeit gelangen, lassen darauf schließen, dass einige Verwalter an großen und kleinen Schulen zu dem Schluss gekommen sind, dass Nachgiebigkeit gefährlich ist und dass eine härtere Linie die beste Option sein könnte – oder vielleicht nur diejenige, die am wenigsten Rückschläge von gewählten Vertretern und Geldgebern hervorruft, die von den Universitäten ein härteres Vorgehen gegen Demonstranten gefordert haben.“

Viel mehr Klarheit bietet ein neuer Mondoweiss-Artikel der Aktivistin Carrie Zaremba, einer Forscherin mit Ausbildung in Anthropologie. „Universitätsverwaltungen in den gesamten Vereinigten Staaten haben einen unbefristeten Ausnahmezustand auf dem Campus ausgerufen“, schreibt sie. „Die Schulen bereiten sich darauf vor, den pro-palästinensischen Studentenaktivismus in diesem Herbstsemester zu unterdrücken, und passen die Vorschriften und sogar den Campus an diese neue Normalität an.”

„Viele dieser Maßnahmen, die eingeführt werden, haben eine gemeinsame Formel: mehr Militarisierung, mehr Strafverfolgung, mehr Kriminalisierung und mehr Konsolidierung der institutionellen Macht. Aber woher kommen diese Maßnahmen und warum sind sie an allen Universitäten so ähnlich? Die Antwort liegt in der Tatsache, dass sie von der „Risiko- und Krisenmanagement“-Beratungsbranche mit der stillschweigenden Unterstützung von Kuratorien, zionistischen Interessengruppen und Bundesbehörden entwickelt wurden. Gemeinsam verwenden sie die Sprache der Sicherheit, um eine tiefere Logik der Kontrolle und der Absicherung zu verschleiern.“

Um solchen von oben gesteuerten Maßnahmen entgegenzuwirken, bedarf es einer intensiven Organisierung an der Basis. Ein nachhaltiger Widerstand gegen die Unterdrückung auf dem Campus wird unerlässlich sein, um das durch den ersten Verfassungszusatz garantierte Recht auf Meinungsäußerung und Protest immer wieder zu bekräftigen.

Das Beharren auf der Aneignung von Wissen bei gleichzeitigem Machtzuwachs für fortschrittliche Kräfte wird entscheidend sein. Aus diesem Grund wurde diese Woche das nationale Teach-In-Netzwerk vom RootsAction Education Fund (den ich mit leite) unter dem Motto „Wissen ist Macht – und unsere Basisbewegungen brauchen beides“ ins Leben gerufen.

Die Eliten, die über den moralischen Aufstand an den Universitäten gegen Israels Gemetzel in Gaza entsetzt waren, tun nun alles, um ein Wiederaufleben dieses Aufstandes zu verhindern. Aber der Massenmord geht weiter, subventioniert von der US-Regierung. Wenn Studierende darauf bestehen, dass wahres Wissen und ethisches Handeln einander bedingen, können sie dazu beitragen, Geschichte zu schreiben und nicht nur zu studieren.