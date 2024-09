Der 3. Weltkrieg steht vor der Tür! Putin warnt eindringlich!

WLADIMIR PUTIN:

„Was hier geschieht, ist der Versuch, die Tatsachen zu verdrehen.

Es geht nicht darum, dem Kiewer Regime die Erlaubnis zu geben oder zu verweigern, auf dem gesamten russischen Territorium Angriffe zu fliegen.

Das geschieht bereits mit Drohnen und anderen Mitteln.

Wenn es aber um den Einsatz von weitreichenden und hochpräzisen Waffen aus westlicher Produktion geht, sieht die Sache schon anders aus.

Tatsache ist, wie ich bereits sagte und wie jeder Experte hier oder im Westen bestätigen wird, dass die ukrainische Armee nicht in der Lage ist, Angriffe mit modernen westlichen Langstrecken- und Hochpräzisionssystemen durchzuführen.

Sie kann es einfach nicht.

Das ginge nur mit Satellitenaufklärung, über die die Ukraine nicht verfügt.

Die Daten kommen ausschließlich von EU- oder US-Satelliten, also gewissermaßen von NATO-Satelliten.

Das ist der erste Punkt.

Der zweite und vielleicht wichtigste Punkt ist, dass die Zielerfassung dieser Raketensysteme tatsächlich nur durch militärisches Personal der NATO erfolgen kann.

Die ukrainischen Streitkräfte sind dazu nicht in der Lage.

Die Frage ist also nicht, ob man dem Regime in Kiew erlaubt, Russland mit diesen Waffen anzugreifen.

Die eigentliche Frage ist, ob die NATO-Staaten beschließen, sich direkt an militärischen Auseinandersetzungen zu beteiligen.

Sollte eine solche Entscheidung getroffen werden, würde dies nichts weniger als eine direkte Beteiligung der NATO-Staaten, der Vereinigten Staaten und der europäischen Nationen am Krieg in der Ukraine bedeuten.

Es wäre eine direkte Beteiligung.

Und es würde natürlich den Charakter des Konflikts grundlegend verändern.

Es würde bedeuten, dass sich die NATO-Staaten, die USA und die europäischen Nationen im Krieg mit Russland befinden.

Sollte dies der Fall sein, werden wir angesichts des veränderten Charakters des Konflikts die entsprechenden Entscheidungen auf der Grundlage der sich abzeichnenden Bedrohungen treffen“.

Auszug aus der Antwort des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf eine Frage zu den Aussichten eines Angriffs auf Russland mit westlichen Langstreckenwaffen, 12. September 2024. Quelle