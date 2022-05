Afrikanische Mitgliedstaaten erheben Einspruch gegen die vorgeschlagenen Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften und Indien entdeckt unterdessen Unregelmäßigkeiten bei der Finanzprüfung der WHO

Der Afrika-Tag, der 25. Mai, hat Wirkung gezeigt. In einer seltenen Demonstration afrikanischer Macht und Solidarität haben mehrere afrikanische Mitgliedstaaten Einspruch gegen die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften erhoben, die diese Woche auf der Weltgesundheitsversammlung 75 diskutiert wurden – ein Schritt, von dem viele glauben, dass er die Vorherrschaft der Weltgesundheitsorganisation erschüttern könnte.

Eine gut platzierte Quelle teilte mit: Die Resolution zu den IHR-Änderungen wurde auf der WHA nicht verabschiedet, da die afrikanischen Länder befürchteten, dass die Konsultationen unter den Mitgliedstaaten unzureichend waren und der Prozess überstürzt wurde. Botswana hat die Erklärung im Namen der 47 AFRO-Mitglieder verlesen und ich war persönlich anwesend.

Laut Reuters „könnte Afrika, wenn es weiterhin seine Unterstützung verweigert, eine der einzigen konkreten Reformen blockieren, die von dem Treffen erwartet werden, und damit die Hoffnung zunichtemachen, dass sich die Mitglieder auf Reformen einigen werden, um die Regeln der UN-Gesundheitsorganisation zu stärken, die sich um eine zentrale Rolle in der globalen Gesundheitspolitik bemüht“.

Die IHR sollen die Verpflichtungen der WHO-Mitglieder in Bezug auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit und andere Gesundheitsfragen definieren und präzisieren. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat 13 umstrittene IHR-Änderungen vorgeschlagen, die dem Generaldirektor der WHO, Tedros, die einseitige Befugnis verleihen, tatsächliche oder potenzielle Gesundheitsnotfälle auszurufen und innerhalb von 48 Stunden eine Reaktion zu erwarten.

Der Vorschlagsentwurf, über den noch nicht formell entschieden wurde, zielt ebenfalls auf eine Änderung von Artikel 59 der IHR ab und würde die Umsetzung künftiger Änderungen beschleunigen.

Es sei daran erinnert, dass einige Länder auf der WHA Resolutionsentwürfe zu den IHR vorgelegt haben, die nach dem WHO-Verfahren mindestens vier Monate brauchen, um geprüft zu werden. Diese Länder sind Australien, Bosnien und Herzegowina, Kolumbien, die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten, Japan, Monaco, die Republik Korea, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland sowie die Vereinigten Staaten von Amerika.

Die afrikanische #WHA75-Delegation äußerte Vorbehalte gegen diese IHR-Änderungen und erklärte, alle Reformen sollten zu einem späteren Zeitpunkt als Teil eines „ganzheitlichen Pakets“ angegangen werden.

„Die afrikanische Region teilt die Ansicht, dass der Prozess nicht überstürzt werden sollte“, sagte Moses Keetile, stellvertretender Staatssekretär im Gesundheitsministerium von Botswana, am Dienstag im Namen der afrikanischen Region vor der Versammlung.

„Wir finden, dass sie zu schnell vorgehen und diese Art von Reformen nicht überstürzt durchgeführt werden können“, sagte ein besorgter afrikanischer Delegierter in Genf. Die US-Vertretung in Genf reagierte nicht auf eine Reuters-Anfrage nach einem Kommentar.

BRIMI taucht auf: Brasilien, Russland, Iran, Malaysia und Indien

Brasilien und Russland sind Teil der BRICS-Initiative mit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Berichten zufolge haben auch der Iran und Malaysia Vorbehalte gegen die vorgeschlagenen IHR-Änderungen geäußert, während Russland und Brasilien anscheinend große Schritte in der internationalen Gesundheitspolitik unternehmen oder möglicherweise sogar aus der WHO austreten wollen. Unterdessen meldete Indien Bedenken wegen Unregelmäßigkeiten bei den WHO-Finanzen an.

Ein Beobachter der Weltgesundheitsversammlung aus der Zivilgesellschaft teilte mit: „Nur zu Ihrer Information: Das indische Team hat gestern während des Finanzausschusses erklärt, dass es sehr enttäuscht ist, dass seine Prüfung von der WHO ignoriert wurde.“

Zeitplan, Doppelarbeit und Verschwendung von Finanzmitteln

Die Diskussionen über die IHR-Änderungen laufen parallel zu den Gesprächen über ein potenzielles neues Pandemie-Abkommen (#PandemicAccord), was Bedenken über Doppelarbeit und Verschwendung von Finanzmitteln für die WHO aufkommen lässt.

In Anbetracht der Entwicklung scheint es, dass sowohl die IHR-Änderungen als auch das neue Pandemie-Abkommen, wenn sie erfolgreich sind, im Jahr 2024 auf die Welt zukommen werden, es sei denn, die Länder beschließen, die Macht der WHO zu beschneiden und die Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen.

Dieses Datum 2024 wurde in der Arbeitsgruppe zu den IHR-Änderungen hervorgehoben: Die Delegierten begrüßten den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe zur Stärkung der Bereitschaft und Reaktion der WHO auf gesundheitliche Notfälle, in dem u.a. ein Verfahren für mögliche Änderungen der IHR (2005) vorgeschlagen wurde. Sie kamen überein, die Gruppe mit geändertem Mandat und Namen (Arbeitsgruppe für IHR-Änderungen“ (WGIHR)) fortzuführen, um ausschließlich an der Prüfung von IHR-Änderungsvorschlägen zu arbeiten. Die Mitgliedstaaten forderten den Generaldirektor außerdem auf, einen IHR-Überprüfungsausschuss einzuberufen, der technische Empfehlungen zu den vorgeschlagenen Änderungen abgeben soll, die gegebenenfalls vorgelegt werden. Die Arbeitsgruppe wird ein Paket gezielter Änderungen zur Prüfung durch die Siebenundsiebzigste Gesundheitsversammlung vorschlagen“.

„Mehrere Entwicklungsländer haben geäußert, dass die WHO zu viele Verhandlungsplattformen hat und dies einfach nicht zu bewältigen ist“, sagte Nithin Ramakrishnan, Berater des Third World Network.

US-Senatoren wehren sich gegen die Übervorteilung der WHO

Laut Daily Caller hat der republikanische Senator Ron Johnson „am Donnerstag einen Gesetzesentwurf eingebracht, der sich gegen die Übervorteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) richtet und sicherstellt, dass der Senat Einfluss auf den Pandemievertrag hat.

Der Daily Caller hat die Gesetzgebung mit dem Titel No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act“ (Kein WHO-Pandemievorbereitungsvertrag ohne Zustimmung des Senats) zuerst erhalten, die von Johnson angeführt wurde und 15 Mitunterzeichner hat. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die WHO ein zwischenstaatliches Verhandlungsgremium (INB) einrichtet, und würde im Falle seiner Verabschiedung vorschreiben, dass jede vom INB ausgearbeitete Vereinbarung dem Senat als Vertrag vorgelegt werden muss, um mehr Transparenz für die Verwaltung zu schaffen.

Die Gesetzgeber sind der Meinung, dass sie den Kampf aufnehmen müssen, um die WHO an der Einrichtung eines INB zu hindern.

„Die Weltgesundheitsorganisation hat zusammen mit unseren Bundesgesundheitsbehörden bei ihrer Reaktion auf COVID-19 kläglich versagt. Ihr Versagen sollte nicht mit einem neuen internationalen Vertrag belohnt werden, der ihre Macht auf Kosten der amerikanischen Souveränität stärken würde. Was die WHO braucht, ist mehr Rechenschaftspflicht und Transparenz“, sagte Johnson dem Daily Caller vor der offiziellen Vorstellung des Gesetzes.

„Dieser Gesetzentwurf macht der Regierung Biden klar, dass jedes neue Pandemieabkommen der WHO als Vertrag betrachtet und dem Senat zur Ratifizierung vorgelegt werden muss. Die Souveränität der Vereinigten Staaten ist nicht verhandelbar“, so Johnson weiter.

Auch in den USA bringt Senator Rick Scott, R-Fla., ein Gesetz ein, das die Macht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschneiden soll. Dies ist begrüßenswert, aber ironisch, da die Änderungen vom US-Gesundheitsministerium vorgeschlagen wurden. Die am Donnerstag eingebrachte Gesetzesvorlage würde verhindern, dass US-Beamte an Anordnungen oder republikanische Direktiven der WHO oder ihrer Untergliederungen gebunden sind. „Darüber hinaus würden US-Beamte verpflichtet, sich Änderungen der WHO-Charta zu widersetzen, bis das Repräsentantenhaus und der Senat der Änderung in einer gemeinsamen Resolution des Kongresses zustimmen.

Faktenchecker leugnen Souveränitätsbedrohung

Unterdessen versuchen die etablierten Medien, die Opposition gegen die IHR-Änderungen und die WHO im Allgemeinen zu verdrehen. In einem FactCheck-Artikel heißt es: „Die Weltgesundheitsorganisation kann nach der Ausrufung eines globalen Notfalls Empfehlungen aussprechen, aber sie hat keine Kontrolle über die Entscheidungen der einzelnen Länder. Dennoch behaupten Konservative in den USA fälschlicherweise, dass die von der Biden-Regierung vorgeschlagenen Änderungen an den bestehenden globalen Gesundheitsvorschriften und ein neuer WHO-Pandemievertrag die Souveränität der USA bedrohen würden.“

Es ist nicht klar, ob der Autor die Auswirkungen der vorgeschlagenen IHR-Änderungen, eines neuen #Pandemie-Abkommens, der Sanktionen bei Nichteinhaltung oder der eindeutigen Aushöhlung der persönlichen Autonomie, der nationalen Souveränität und der demokratischen Werte vollständig versteht.

Die WHO und die IHR standen im Mittelpunkt der erfolgreichen Better-Way-Konferenz des Weltgesundheitsrates, und eine Videopräsentation der WHO-Expertin Dr. Astrid Stuckelberger wird demnächst veröffentlicht. Dr. Stuckelberger erinnerte die Zuhörer daran, dass die WHO ein kleiner Teil einer viel größeren UN/WEF-Maschine ist.

Zwei Jahre nach dem katastrophalen Missmanagement im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist es an der Zeit, dass die Welt über einen besseren Weg für die Gesundheit nachdenkt und handelt, als die Macht an die WHO abzugeben, die ihre eigenen Standards für Notwendigkeit, Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit ignoriert.

Diese Zeit ist jetzt gekommen. KeNako.