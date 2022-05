WEF-Leiter: Globalisten brauchen mehr Macht, um der wachsenden COVID-Skepsis entgegenzutreten

„Wir laufen Gefahr, den Moment für einen transformativen Wandel zu verlieren“.

Da die Unterstützung der Bevölkerung für Pandemie-Maßnahmen wie Abriegelungen und Masken abnimmt, verlieren die Staats- und Regierungschefs der Welt die Gelegenheit, die globalistische Agenda zu beschleunigen, sagte die ehemalige neuseeländische Premierministerin Helen Clark in einer Diskussionsrunde mit dem milliardenschweren Philanthropen Bill Gates und anderen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz.

Clark, die bis vor kurzem Verwalterin des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen war, räumte ein, dass „die Menschen über COVID hinweg sind“ und die politische und öffentliche Unterstützung für Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie „schwindet“.

Die Lösung bestehe darin, globalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation mehr Macht zu geben.

Diese Bemerkung erinnert an die „Great Reset“-Strategie des WEF-Gründers Klaus Schwab, der die Pandemie nutzen will, um die Globalisierung voranzutreiben und die Souveränität von Nationen auf globale Einheiten zu verlagern.

Clark betonte, dass immer noch eine „beträchtliche Anzahl“ von Menschen an COVID stirbt, dass immer noch jeden Tag Menschen an Long Covid erkranken und dass „Länder mit niedrigem Einkommen schrecklich, schrecklich untergeimpft sind“.

Sie sagte, das „Paket von Dingen, die geschehen müssen, ist sektorübergreifend, und es hat noch keine Bemühungen gegeben, um zu versuchen, eine Staats- und Regierungschef-Ebene zusammenzubringen, die sich auf das Spektrum der Dinge konzentriert, die getan werden müssen.“

Clark sagte, was wir brauchen, ist eine Sondersitzung der UN-Generalversammlung und „eine ausgehandelte politische Erklärung, die die verschiedenen Fäden zusammenführt“.

„Wir sprechen nicht nur über die WHO und das Gesundheitsökosystem“, sondern über eine breite Palette globaler Akteure, wie die Welthandelsorganisation.

„Viele tun nur ein paar Kleinigkeiten, aber es sieht nicht nach einem koordinierten Vorstoß aus, um einen grundlegenden Wandel herbeizuführen“, sagte sie.

At #WEF2022, Helen E. Clark is aware of dwindling public support for COVID restrictions.



Her solution: full international control.



Countries must comply with WHO edicts or lose access to the World Bank or face WTO sanctions.



Globalization curtails your vote & freedoms. pic.twitter.com/Z07ViGxsuR