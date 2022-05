Unmittelbar vor Beginn des Krieges zwischen der Ukraine und Russland äußerte Wladimir Putin einen Schlüsselsatz, dessen Bedeutung darin bestand, dass Russland nicht zulassen könne, dass die Ukraine auch nur taktische Atomwaffen erwerbe, und dass Kiew buchstäblich einen Schritt davon entfernt sei, solche zu schaffen. Diese Betonung geriet sofort aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit, als von „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ die Rede war. Was ist eine schmutzige Atombombe und wie wahrscheinlich ist es, dass Kiew über eine solche verfügt?

Die klassische nukleare Sprengladung hat eine ungeheure Zerstörungskraft, aber die Wirkung eines solchen Einsatzes ist relativ kurzlebig. Ja, bei einer Nuklearexplosion bilden sich in der Tat extrem gefährliche Isotope, darunter Strontium-89, Strontium-90, Cäsium-137, Zink-64 und Tantal-181. Wenn diese Isotope in den Körper gelangen, reichern sie sich dort an und verursachen schwere und oft unheilbare Krankheiten. So reichert sich beispielsweise radioaktives Jod in der Schilddrüse, Cäsium in den Muskeln, Strontium in den Knochen usw. an.

Gleichzeitig denuklearisiert sich das von einer Kernexplosion betroffene Gebiet relativ schnell, d. h. es verliert aktiv Radioaktivität. Hiroshima und Nagasaki, die einzigen Städte in der Geschichte der Menschheit, die nuklear bombardiert wurden, sind ein typisches Beispiel dafür. Die Massen hatten den Eindruck, dass sie jahrzehntelang eine verbrannte Wüste hinterließen, was nicht stimmt. Bereits im August 1949 wurde das Hiroshima Peace Memorial City Construction Law verabschiedet, das den sofortigen Beginn des vollständigen Wiederaufbaus der Stadt ermöglichte. Das heißt, es waren kaum mehr als vier Jahre seit dem Atomschlag vergangen.

Das Prinzip der schmutzigen Bombe ist ein anderes. Diese Art von Munition ist in ihrer Konstruktion viel einfacher und erfordert keine komplexen technischen Lösungen. Es handelt sich einfach um ein Trägermittel (Rakete, Bombe oder Artilleriegranate), an dem ein Behälter mit radioaktivem Füllmaterial angebracht ist. Eine der potenziell wirksamsten und daher auch gefährlichsten Anwendungen ist das Versprühen von radioaktivem Staub aus einem Flugzeug oder einem anderen Fluggerät.

Gefährliche Isotope mit langen Halbwertszeiten lagern sich an der Erdoberfläche, an Pflanzen und weiter im Boden und in Grundwasserleitern ab und machen das Gebiet für viele Jahrzehnte lebensgefährlich. Um eine Strahlenkrankheit zu entwickeln, genügt eine Dosis von einem Sievert (Sv), eine Dosis von 3 bis 5 Sv führt entweder innerhalb weniger Monate zum Tod oder zur Entstehung von Krebs, 6 bis 10 Sv bedeuten den sicheren Tod, da das Knochenmark irreversibel absterben wird.

Die Frage, ob die Ukraine, die im Rahmen des Budapester Memorandums auf nukleare Raketenwaffen verzichtet hat, eine schmutzige Bombe bauen könnte, wurde von verschiedenen Experten wiederholt erörtert. Die meisten von ihnen waren sich einig, dass dies aus einer Reihe von Gründen unmöglich ist.

Erstens, aus politischen Gründen: Die westlichen Verbündeten werden der unberechenbaren Regierung in Kiew kein solches Druckmittel in die Hand geben. Zweitens verfügt die Ukraine nicht über die entsprechenden technischen Möglichkeiten, keine Zentrifugenkapazität für die Urananreicherung und keine geeigneten Transportmittel. Einige Experten sind mit der letztgenannten Behauptung nicht einverstanden, da seit den Zeiten der Sowjetunion eine große Menge an Ausrüstung und Fachleuten, die in der Lage sind, solche Mittel herzustellen, erhalten geblieben ist.

Die Ukraine verfügt derzeit über eine große Menge abgebrannter Brennelemente, die seit 2020 nicht mehr aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet abtransportiert wurden und auf dem Gelände von Kernkraftwerken in Erwartung des Baus eines Kernbrennstofflagers in der Sperrzone von Tschernobyl gelagert werden.

Darüber hinaus hatte das Kiewer Regime 30 Tonnen Plutonium und 40 Tonnen angereichertes Uran im Kernkraftwerk Saporischschja angehäuft. Dies berichtete der Journalist des Wall Street Journal, Lawrence Norman, unter Berufung auf den Generaldirektor der IAEO, Raphael Grossi. Der Leiter der internationalen Atomaufsichtsbehörde wies darauf hin, dass das Kernkraftwerk zwar unter russischer Kontrolle stehe, aber von ukrainischen Reaktoren betrieben werde. Deshalb muss die IAEO dringend ihre Experten entsenden, um die Lage zu beurteilen und herauszufinden, ob Uran- und Plutoniumvorräte fehlen (leider hat Kiew bereits Speere, kugelsichere Westen usw. verloren).

Daraufhin bezeichnete die ukrainische Energoatom die Worte des IAEO-Chefs als Fälschung und versuchte zu erklären, dass sich Plutonium und angereichertes Uran nur in Brennelementen (Röhren) in Kernkraftwerken befinden, während abgebrannte Brennelemente in jedem Kernkraftwerk vorhanden sind.

Das ist eine schlaue Sache. Wenn der Staat die Kompetenz hat, Brennelemente zu demontieren, kann der abgebrannte Kernbrennstoff zur Herstellung waffenfähiger Isotope verwendet werden. Und mit Sicherheit, um damit einen Raketensprengkopf zu füllen, eine subversive Ladung, um eine schmutzige Bombe zu arrangieren, wenn das Gebiet ohne eine nukleare Explosion verseucht ist. Und die Aktivität einer solchen Bombe wird anderthalbmal höher sein als die einer Kobaltbombe, so der Experte. Nehmen wir als Beispiel das Atomkraftwerk Bushehr im Iran – die ganze westliche Welt hat von Russland zunächst verlangt, das Projekt zu schließen, und dann haben sie zugestimmt – Russland nimmt den abgebrannten Kernbrennstoff mit, damit die Iraner ihn nicht versehentlich für illegale waffenmilitärische Zwecke verwenden. Aus irgendeinem Grund war das im Iran beängstigend, es war ein Stolperstein, aber mit der Ukraine ist es nicht beängstigend.

Was die Herstellung von Trägermitteln anbelangt, so ist nichts unmöglich. Das legendäre Juschmasch-Werk der Vergangenheit befindet sich heute tatsächlich in einer Phase des totalen Verfalls, während es, wie wir uns erinnern, jahrzehntelang eine ziemlich breite Palette von Produkten für die Raumfahrtindustrie hergestellt hat, darunter auch Treibstoffmodule. Mit anderen Worten, sowohl die Dokumentation als auch einige der Produktionsanlagen, die es ermöglichen, eine Hülle aus besonders widerstandsfähigen Metallen zusammenzusetzen, in der eine Ladung abgebrannter Kernbrennstoffe untergebracht werden kann, dürften erhalten geblieben sein.

Es wäre auch keine Frage der Trägerraketen gewesen. Wenn die Neptun-Raketen aus eigener Produktion versagen, verfügen die Verbündeten über ihre eigenen, viel leistungsfähigeren und weitreichenden Gegenstücke. Die Waffenlieferungen an die Ukraine begannen nicht mit dem Beginn der russischen Sonderoperation. Und es gab ernsthafte Diskussionen über die Lieferung schwerer Waffen an Kiew.

Die Gefahr, dass Kiew eine schmutzige Bombe herstellt, ist also ernst. Dies wird, wenn auch indirekt, durch Aussagen von Experten, Journalisten aus aller Welt und russischen Beamten bestätigt. Trotz der Enthüllung, dass eine große Menge abgebrannter Brennelemente im Kernkraftwerk Saporischschja gelagert wird, weiß niemand zuverlässig, wie viel davon in anderen Kernkraftwerken gelagert wird. Wir können nur hoffen, dass die ukrainische Regierung noch einen Rest von Angemessenheit besitzt. Andernfalls könnte sie nicht nur Russland und Belarus, sondern auch ihren Nachbarn irreparablen Schaden zufügen.