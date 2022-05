Die Globalisten sind in die „Kill-Phase“ des Great Reset eingetreten. Erinnern Sie sich an die Bevölkerungsprognose von Deagel? Es macht jetzt alles Sinn

Dies war eine große Woche für die Globalisten. Sie sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, die schwierigste Phase des „Great Reset“ einzuleiten, damit sie mit der sogenannten „Vierten Industriellen Revolution“ weitermachen können.

Die vierte industrielle Revolution wird, wie der Guru des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, erklärt, zu einer „Verschmelzung“ der physischen, biologischen und digitalen Identitäten jedes Menschen führen. Im Grunde ist dies der Beginn einer neuen Ära, die auf Transhumanismus und Technokratie basiert, ähnlich wie in dem Roman „Brave New World“.

Aber sie können nicht dorthin gelangen, bevor sie nicht alles zurückgesetzt haben. Töte das Alte. Bring das Neue.

Eine Neuordnung der Welt lässt sich nicht einfach per Knopfdruck bewerkstelligen. Dazu bedarf es einer Reihe gut durchdachter globaler Krisen, wie Schwab und sein Chefberater Yuval Noah Hariri bei mehr als einer Gelegenheit gesagt haben.

So trafen sich die Globalisten diese Woche in Genf auf der Weltgesundheitsversammlung und in Davos auf dem Gipfel des Weltwirtschaftsforums. Die beiden Städte, Genf und Davos, liegen beide in der Schweiz, etwa drei Autostunden voneinander entfernt. Zwischen diesen beiden Treffen wird die globalistische Räuberklasse ihre Anweisungen darüber erhalten, was sie in den nächsten 12 Monaten zu tun und zu erwarten hat. Ich nenne dieses 12-Monats-Fenster die Eröffnungssalve in der „Kill-Phase“ des „Great Reset“.

Schwab eröffnete das Treffen in Davos mit den Worten: „Die Zukunft passiert nicht einfach; die Zukunft wird von uns aufgebaut, von einer mächtigen Gemeinschaft, wie Sie hier in diesem Raum“.

Schwab sagte: „Wir müssen uns auf eine wütendere Welt vorbereiten“, was ich als schlechtes Zeichen dafür werte, dass die Globalisten ängstlich werden und das Gefühl haben, dass alle ihre Pläne zur Errichtung einer endzeitlichen Weltregierung zunichte gemacht werden könnten, wenn sie nicht bald drastische Maßnahmen ergreifen.

Schwab fügte hinzu: Wir haben die Mittel, um die Zustände in der Welt zu verbessern, aber es sind zwei Bedingungen notwendig:

Die erste ist, dass wir alle als Akteure größerer Gemeinschaften handeln.

„Und die zweite ist, dass wir zusammenarbeiten.“

Meine Frage an Klaus ist folgende: Wobei zusammenarbeiten?

Und was genau meint er mit „Verbesserung“ des Zustands der Welt?

Verbesserungen für wen? Ich glaube, er meint eine Verbesserung der Bedingungen für das eine Prozent, das die großen Banken und Konzerne und ihre Lakaien leitet, was den Wert auf drei oder vier Prozent erhöhen könnte. Für den Rest von uns haben sie eine Agenda des Elends.

Zeit für eine Keulung

Wenn wir uns die WEF/UN-Agenda ansehen, die von den Regierungen der USA, Großbritanniens, der EU, Kanadas und Australiens voll und ganz unterstützt wird, deutet alles auf eine Massenausmerzung der menschlichen Bevölkerung hin. Sie haben die Tötungsphase eingeleitet.

Aus ihrer Sicht, so lässt ihre Rhetorik vermuten, ist die Ausmerzung notwendig, um den Planeten und seine Ressourcen für sie, die globalistischen Eliten, die diese Woche in Davos und Genf vertreten waren, zu retten.

Sie haben uns ihre Pläne im Voraus mitgeteilt. Das tun sie immer. Wir werden nichts mehr besitzen, wir werden keine Privatsphäre mehr haben und wir werden lernen, uns daran zu gewöhnen, dass wir für unser Überleben völlig abhängig von der Regierung und ihren Partnern aus der Wirtschaft sind.

David Beasley, Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, sprach in Davos und hatte erfreuliche Nachrichten. Sehen Sie sich seine kurzen Kommentare im folgenden Video an.

Kicking off #WEF22 in #Davos. With a devastating global hunger crisis at our doorstep, it is all hands on deck to pull millions back from the brink of famine. We need EVERYONE's help to save lives today: from world leaders to the private sector and billionaires!! pic.twitter.com/oAH1LApFSX — David Beasley (@WFPChief) May 23, 2022

In seiner offiziellen Ansprache vor dem WEF erklärte Beasley, dass die weltweite Ernährungslage bereits vor dem Ukraine-Krieg schlecht war, dass die Situation aber seitdem eskaliert ist und sich zur schlimmsten humanitären Krise seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat.

Dann ist da noch das gruselige Cover des „Economist Magazine“. Das ist eine Publikation im Besitz der Rothschilds, die sich an die Elite der Globalisten wendet. Es zeigt ein Weizenfeld mit Weizenkörnern in Form von Totenköpfen und dem Titel „The Coming Food Catastrophe“.

„Conservative Playlist“ berichtet, dass die „Rockefeller Foundation“, ein weiterer Globalisten-Club mit Verbindungen zu Bill Gates, Schwab und dem WEF, kürzlich davor gewarnt hat, dass eine globale Nahrungsmittelkrise biblischen Ausmaßes innerhalb von fünf bis sechs Monaten vor unserer Tür stehen wird.

Der Präsident der „Rockefeller Foundation“, Rajiv Shah, beschrieb das, was sich bald abspielen wird, als eine „massive, unmittelbare Nahrungsmittelkrise„, die die ganze Welt treffen und kein Land unberührt lassen wird.

Das ist kein Kommunismus, denn sonst würden die großen Konzerne nicht alle mitmachen. Es handelt sich um eine Technokratie, die sich die Macht der Datenerfassung und der fortschrittlichen Überwachungstechnologie zunutze macht, die sie an jedem Berührungspunkt einsetzen – im medizinischen Bereich, in den Medien und den sozialen Medien, in der Wissenschaft, im Bildungswesen, auf der Ebene des Einzelhandels, im Militär und auf der Ebene der Biosicherheit.

Aber wie, so fragen die Leute, werden sie es schaffen, dass wir nichts mehr besitzen und alles nur noch von den Milliardären und Multimillionären mieten?

Ich sage diesen Leuten: Wenn ihr wach wärt, würdet ihr die Antwort auf eure Frage in Echtzeit sehen.

Durch die Schaffung von immer mehr Geld und die absichtliche Senkung des Wertes des Dollars zwingen die Federal Reserve und das Bankensystem die Leute, mehr für weniger zu bezahlen. Um zu überleben, egal ob Sie zur unteren Mittelklasse, zur mittleren Mittelklasse oder zur oberen Mittelklasse gehören, werden Sie mehr für die gleiche Gallone Benzin, die gleichen Lebensmittel und die gleiche Kleidung bezahlen, die Sie vorher hatten. Man kann eine Zeit lang damit auskommen, indem man einfach weniger kauft und Verschwendung einstellt, aber nach einer Weile wird man sein Auto, sein Haus, seine Lebensmittel, einfach alles verkleinern müssen.

Deshalb sagte Mayer Rothschild: „Es ist mir egal, wer die Gesetze eines Landes macht, solange ich sein Geld kontrolliere.“

Der Plan ist, Sie so weit auszupreisen, dass Sie eine kleine Wohnung in der Stadt neben einer Bahnlinie mieten und Ihren Geländewagen durch ein Mini-Elektroauto (wenn Sie sich das leisten können) oder sogar ein Fahrrad ersetzen. Sehen Sie sich China an. Das ist die Zukunft, die sie für uns geplant haben.

Je mehr Schmerz verursacht wird, desto näher kommen die Eliten ihrem „Großen Reset“, bei dem jeder Mensch einen digitalen QR-Code trägt, der alle Gesundheitsdaten in einer Handy-App enthält und diese App auch mit dem Bankkonto und der Möglichkeit, sich ins Internet einzuloggen, verbindet. Das ist das Ziel.

Und hier ist der Haken an der Sache.

Die milliardenschweren globalistischen Eliten wissen, dass ihr Plan unpopulär ist.

Sie wissen, dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung in den wohlhabenden Ländern diesen Plan niemals freiwillig mitmachen wird. Sie werden in einer Zeit schrecklicher Krisen z.B. durch Krieg oder eine Welle von „Notfällen im Gesundheitswesen“ und die extremen Entbehrungen, die solche Krisen verursachen, gezwungen werden müssen.

Da die große Mehrheit der Amerikaner unter einer extremen „Normalitätsverzerrung“ leidet, können sie nicht sehen, was auf sie zukommt. Sie werden völlig unvorbereitet sein. Die sporadischen Engpässe, die sie jetzt in den Lebensmittelläden sehen, halten sie nur für eine vorübergehende Störung, die sich bald von selbst beheben wird. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste.

Sie sehen nicht, dass Krieg und Hungersnot unmittelbar vor der Tür stehen. Wenn es dann soweit ist, werden sie von Angst und Verwirrung beherrscht. Die Angst wird die Grenzen des Möglichen überschreiten.

Die meisten werden sich dem Bestiensystem unterwerfen, das auf dem Rücken dieser vorbereiteten Krisen errichtet wird.

Aufgrund der Drittel-Regel werden sich 25 bis 30 Prozent niemals einem solchen System unterwerfen. Wir haben es letztes Jahr bei den Impfungen gesehen, als etwa 70 Prozent der Amerikaner vor dem Druck „lass dich impfen“ kapitulierten, aber 30 Prozent waren stark und leisteten Widerstand.

Jetzt gibt Stephane Bancel, der CEO von „Moderna“, zu, dass niemand seine Impfstoffe will und er sie wegwerfen muss – 30 Millionen Dosen, um genau zu sein.

Schauen Sie sich seine Kommentare im folgenden Video an. Er ist sehr traurig.

Das Fazit für die Eliten ist folgendes: Die Bevölkerung ist einfach zu groß und unkontrollierbar für die Art von ressourcenbasierter, totaler Kontrollgesellschaft, die ihre dystopische Technokratie benötigt. Und wenn es etwas gibt, was eine Technokratie einfach nicht tolerieren kann, dann ist es eine große Anzahl von Menschen, die ihren Platz nicht kennen. Sie glauben immer noch an die Meinungsfreiheit, den ersten und zweiten Verfassungszusatz, dass Menschen als Männer oder Frauen geboren werden, solche altmodischen Dinge. Deshalb will man sie eliminieren.

Die Tötungsphase: Wie wird die Population ausgemerzt?

Aus diesem Grund sind wir in die Tötungsphase des „Great Reset“ eingetreten.

Alles, was sie jetzt tun – diese so genannten Interessengruppen – führt dazu, dass Menschen in bestimmten Schlüsselländern, in denen wir eine große Mittelklassebevölkerung haben, die es gewohnt ist, relativ frei zu leben, vorzeitig sterben. Sie passen nicht in die totale Überwachungsgesellschaft, in der ihre Bewegungen in Echtzeit überwacht, ihre Ausgabengewohnheiten kontrolliert und bewertet und ihre Essgewohnheiten überwacht werden (Fleisch wird ein „seltener Genuss“ sein, sagt das WEF). Alle ihre Lebensaktivitäten werden überwacht, um ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu berechnen und zu verfolgen und ihre allgemeine soziale Kreditwürdigkeit zu bewerten.

Werfen wir einen Blick auf die aktuellen Reibungspunkte in der Gesellschaft, die von den globalistischen Eliten geschürt werden, die alles kontrollieren – vom Geld- und Bankensystem über die großen Unternehmen bis hin zu den Medien, Big Pharma und Big Tech.

Künstlich herbeigeführte Zusammenbrüche der Versorgungskette zusammen mit Nahrungsmittel-, Dünger- und Treibstoffknappheit, die alle zu einer Hungersnot führen werden. Sehen Sie sich das unten stehende Video einer Zugentgleisung am vergangenen Sonntag in Alberta, Kanada, an – der Zug hatte zufällig 43 Container mit Kali für dringend benötigten Stickstoffdünger geladen:

🚨#BREAKING: Massive train derailment in Alberta Canada



📌#Alberta l #Canada

⁰Authorities in Alberta Canada are at the scene and currently underway cleaning up after a massive train derailment with 43 CP Rail train cars carrying potash detailed no injuries were reported pic.twitter.com/fVqXEqWCdd — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 23, 2022

Förderung von Killerimpfstoffen und Auffrischungsimpfungen mit der für diesen Herbst zu erwartenden Wiedereinführung von Impfstoffverordnungen.

Schüren ziviler Unruhen, Massenerschießungen und die daraus resultierende Vernebelung amerikanischer Waffenbesitzer mit aufrührerischer Rhetorik aus dem Weißen Haus. Die Medien werden die Regierung Biden unterstützen, wenn sie sich für eine Art nationaler Waffenkontrollmaßnahmen einsetzt. Joe Scarborough und Mika Brzezinski auf MSNBC sind nur zwei der vielen Medien-„Mockingbirds“, die im Auftrag der US-Geheimdienste Propaganda verbreiten. [Hohmann spielt hier auf die „Operation Mockingbird“ an, in deren Verlauf CIA-Verbindungsleute in den wichtigsten Schlüsselpositionen der Konzernmedien platziert wurden]. Seit den Massenerschießungen in Buffalo und Uvalde, Texas, haben Mika und Joe die Botschaft verbreitet, dass es jetzt an der Zeit sei, dass die Regierung bestimmte Gewehre für illegal erklärt. Diese Art von Rhetorik, die damit droht, gesetzestreue Amerikaner in einer Zeit zu entwaffnen, in der die Kriminalität außer Kontrolle gerät, wird nur dazu führen, dass mehr Menschen Waffen zum Schutz kaufen wollen.

Der Stellvertreterkrieg gegen Russland wird zu einem regionalen und schließlich zu einem weltweiten Krieg eskalieren. China wird sich Taiwan aneignen, und der Iran könnte es auf Israel abgesehen haben. Russland und China sind auf diesen Krieg einfach besser vorbereitet als die USA und Europa.

Schürung der globalistischen Besessenheit mit dem LGBTQ-Transgender-Wahn, die so weit geht, dass man überall damit konfrontiert wird – vor allem aber bei den Kindern, in der Schule, im Ferienlager, bei den Pfadfindern und Pfadfinderinnen und sogar in vielen Kirchen. Dies schwächt den Pool junger Menschen weiter, indem es sie in Bezug auf ihr eigenes Geschlecht verwirrt, und führt zusammen mit dem Druck der Schwulen und Lesben dazu, dass weniger Babys geboren werden.

Die Deagel-Bevölkerungsprognose von 2014

Alle oben genannten Maßnahmen zielen auf eines ab: Massenentvölkerung.

Ich greife auf die Analyse zurück, die die „Deagel Corp.“ vor einigen Jahren erstellt hat.

„Deagel“ ist ein militärischer Auftragnehmer, der 2014 eine Vorhersage über einen massiven Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2025 veröffentlichte, wenn Amerika von über 330 Millionen Menschen im Jahr 2014 auf nur noch 99 Millionen zurückgehen würde. Die westeuropäischen Länder, insbesondere Großbritannien und Deutschland, würden einen ähnlich drastischen Bevölkerungsrückgang erleben.

Wenn die Berechnungen von „Deagel“ auch nur annähernd zutreffen, werden die Vereinigten Staaten und Großbritannien in den nächsten drei Jahren die unsichersten Orte zum Leben sein, gefolgt von Deutschland und den übrigen EU-Ländern. Diese Bevölkerungsprognose war so umstritten – da sie für die Vereinigten Staaten einen Bevölkerungsrückgang von 80 Prozent und für fast alle westeuropäischen Länder einen Rückgang zwischen 50 und 80 Prozent auswies – dass die Studie im März 2021 auf mysteriöse Weise von der „Deagel“-Website verschwand.

Bis zu den Auswirkungen der Covid-„Pandemie“ und der daraus resultierenden Massenimpfkampagne haben sich viele Forscher bei der Durchsicht der „Deagel“-Tabellen den Kopf zerbrochen. Aber jetzt ergibt das Ganze mehr Sinn.

Der Forscher Craig Paardekooper hat vor kurzem seinen Bericht über Vorhersagen zur weltweiten Entvölkerung veröffentlicht, der auf einer Aktualisierung der „Deagel“-Zahlen beruht. Sie können seine aktualisierten Vorhersagen für jedes Land sehen. Er zeigt, dass die USA bis 2025 70,2 Prozent ihrer Bevölkerung verlieren und Großbritannien 78,5 Prozent.

Deagels Vorhersagen schienen 2014 so weit hergeholt zu sein, dass einige Leute Deagel beschuldigten, an einer Psycho-Operation beteiligt zu sein. Aber vielleicht hatte Deagel gute Quellen, um seine Analyse zu untermauern. Immerhin hatte die „Rockefeller Foundation“ 2010 ihre „Lockstep“-Analyse veröffentlicht, in der sie so gut wie sicher war, dass große Pandemien Dutzende von Millionen Menschen auslöschen würden, und Bill Gates, der reichste Mann der Welt, war 2014 auch schon mitten in seiner Impfstoffphase, nachdem er seinen Schwerpunkt einige Jahre zuvor von Computern auf Impfstoffe verlagert hatte.

Natürlich wissen wir, dass die erste in die „Georgia Guidestones“ eingravierte „Leitlinie“ lautet: „Die Menschheit unter 500.000.000 in ständigem Gleichgewicht mit der Natur zu halten“, was einer Reduzierung von mehr als 90 Prozent der Erdbevölkerung entspricht. Ein Ziel, das ungeheuerlich schien, bis das volle Ausmaß der Gift-Impfungen und die Aussicht auf eine globale Hungersnot und den Dritten Weltkrieg jenseits des Horizonts der täglichen Schlagzeilen ins Blickfeld rückten.

Unterm Strich: Wir leben in seltsamen Zeiten, und ich glaube, es ist die Endzeit. Wir alle müssen uns darauf konzentrieren, uns körperlich, geistig und seelisch für das zu wappnen, was in den nächsten drei Jahren auf Amerika zukommt, und dabei erkennen, dass der wichtigste Bereich darin besteht, uns geistig vorzubereiten,.

Gott segne euch alle bei euren Vorbereitungen.