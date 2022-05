Die Biden Crime Family profitiert massiv von Affenpocken-Impfstoffen

Wie nicht anders zu erwarten, ist der derzeitige Bewohner des Weißen Hauses im Begriff, mit den neuen Affenpocken-„Impfstoffen“, die derzeit entwickelt werden, eine Menge Geld zu verdienen.

Das Penn Biden Center, eine globalistische Denkfabrik am Krankenhaus der University of Pennsylvania, erhält, wie wir jetzt wissen, eine Flut von Geldern, um die nächste Welle von Pockenimpfungen mit Warp-Geschwindigkeit zu entwickeln. Und wie der Name schon sagt, ist das Penn Biden Center direkt mit der Biden Crime Family verbunden.

Patrick Howley erzählte Owen Shroyer während einer kürzlichen Live-Übertragung von „War Room“, dass der pharmazeutisch-industrielle Komplex der Biden Crime Family den Rücken stärkt, damit sie von der Affenpocken-Falschmeldung, die sich jetzt entfaltet, stark profitieren kann.

„Die Universität von Pennsylvania, die Joe Bidens Denkfabrik, das Penn Biden Center, beherbergt und Joe Biden im Vorfeld seiner Präsidentschaftskandidatur bezahlte, wurde von der Firma Bavarian Nordic dafür bezahlt, eine klinische Studie über den Affenpocken-Impfstoff von Bavarian Nordic durchzuführen“, heißt es in einem Artikel von Howley, der von National File veröffentlicht wurde.

„Joe Bidens Gastuniversität profitierte davon, dass sie Bavarian Nordic bei der Entwicklung des MVA-BN-Impfstoffs gegen Affenpocken half.“

Das Penn Biden Center wird übrigens aus den allgemeinen Mitteln der UPenn finanziert. Der dort getestete MVA-BN-Impfstoff ist in den Vereinigten Staaten als Jynneos-Impfstoff gegen Affenpocken bekannt.

Ein Dokument aus dem Jahr 2014 enthüllte außerdem, dass UPenn direkt von Bavarian Nordic bezahlt wird, das von keinem Geringeren als dem Berufsregierungsmitarbeiter Tony Fauci 100 Millionen Dollar an Finanzmitteln vom US-Steuerzahler erhalten hat.

Sie profitieren auch von COVID-Injektionen – und diese Gewinne werden noch mehr in die Höhe schnellen, wenn Bidens FDA die volle Zulassung für die Spritzen erteilt

Biden kam Berichten zufolge 2017 an die UPenn, ein Jahr nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Vizepräsidenten. Es hat den Anschein, als ob der Affenpocken-Betrug im Schutze der Dunkelheit ausgeheckt wurde, während der damalige Präsident Donald Trump das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) hochstilisierte und im Rahmen der Operation Warp Speed betrügerische „Impfstoffe“ für dieses Virus propagierte.

Jetzt hat Biden den Staffelstab für die Plandemie 2.0 übernommen, die eine eigene Reihe von Betrugsimpfstoffen und möglicherweise viele der gleichen repressiven Beschränkungen beinhalten wird, die für COVID eingeführt wurden.

Wie wir jetzt wissen, hat UPenn auch viel Geld mit COVID verdient. Die Schule erhielt Lizenzgebühren von BioNTech, dem Injektionspartner von Pfizer. Je mehr Injektionen Pfizer-BioNTech verkauft, desto mehr Geld verdient die Schule. Und wenn Bidens Food and Drug Administration (FDA) wie erwartet die volle Zulassung für die Injektionen erteilt, werden sowohl UPenn als auch Biden noch mehr Geld einnehmen.

Dies ist dank eines Deals möglich, den UPenn im Jahr 2018 abgeschlossen hat, als Biden für die Universität arbeitete.

Laut Finanzdokumenten, die dem File vorliegen, erhält das Penn Biden Center regelmäßige „Zahlungen“ aus dem Verkauf von Pfizer-BioNTech-Injektionen sowie aus jeder neuen FDA-Zulassung für diese.

UPenn ist eng mit dem kommunistischen China verbunden, wie auch die gesamte Biden Crime Family.

„Da Joe Biden nach seiner Präsidentschaft in das Penn Biden Center zurückkehren kann, ist er in der Lage, persönlich von den Impfstoffen zu profitieren, die er vorantreibt“, erklärte Howley. „Pfizer-BioNTech versucht, eine neue Zulassung für eine Auffrischungsimpfung für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu erhalten.“

„Unter der Aufsicht von UPenn-Präsidentin Amy Gutmann sind riesige Geldbeträge in die Kassen der Universität geflossen, offenbar um Studenten aus der ganzen Welt zu importieren, auch aus der ‚Volksrepublik China‘, mit Verwaltungsvermerken wie ‚MAKE SURE STUDENT IS FROM CHINA.'“

Der Verbrecherring ist offensichtlich weit verzweigt und hat Washington, D.C. vollständig infiltriert. Denken Sie daran, wenn die Affenpockenimpfungen auf die gleiche Weise wie die COVID-Impfungen eingeführt werden.