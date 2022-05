Der unglaubliche Übergang

armstrongeconomics.com: Nach Ansicht von Politikern auf der ganzen Welt sollten die „Great Unwashed Plebiszite“ dankbar für die Energiekrise sein. Präsident Joe Biden erklärte kürzlich, Amerika befinde sich in einem „unglaublichen Übergang“ und wir müssten leiden, um die Vorteile zu ernten. „So ist die Lage. Und wenn es um die Gaspreise geht, machen wir einen unglaublichen Übergang durch, der, so Gott will, wenn er vorbei ist, uns stärker und die Welt stärker und weniger abhängig von fossilen Brennstoffen machen wird“, sagte Biden.

Ich habe erklärt, dass die Biden-Regierung die Fähigkeit Amerikas, energieunabhängig zu sein, absichtlich ruiniert hat. Biden hat die Energiekrise an seinem ersten Tag im Amt ausgelöst, als er die Keystone XL-Pipeline abbrach und verschiedene Gasgenehmigungen aufhob. Das Schlüsselwort in Bidens Aussage ist „wenn“, denn niemand weiß, wann dieser Übergang stattfinden wird, da es KEINE praktikablen Alternativen zum Öl in großem Maßstab gibt.

„Unglaublich für Sie!“ Senator Ted Cruz stellte klar: „Sie fliegen eine verdammte 747, bei der die Steuerzahler für Ihren Treibstoff bezahlen. Was Joe Biden sagen will, ist, wenn Sie zu Hause sind und einen Pickup Truck fahren, ‚zur Hölle mit Ihnen; Sie können Ihren Pickup Truck nicht fahren. Wenn ihr einen Suburban habt, müsst ihr den loswerden. Wir bekommen alle einen Toyota Prius.'“

Biden besaß die Dreistigkeit zu behaupten, er habe die Energiekrise davor bewahrt, „schlimmer zu werden – und es ist schlimm.“ Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem der landesweite Durchschnittstarif für Benzin 4,59 $ erreicht, vielerorts aber bereits 8,00 $ überschritten hat. Sie werden nichts besitzen, nicht einmal ein Elektrofahrzeug, und glücklich sein. Erkennen Sie, dass der „Schmerz an der Zapfsäule“ ein absichtlicher Versuch ist, den Großen Reset und die Klimawandelagenda voranzutreiben.