Die politische Woche in den USA: „Nicht mehr weit bis zum Dritten Weltkrieg“

In den USA war das eine bewegte Woche: Ein weiteres Schulmassaker, neue Versprecher von Joe Biden und die übliche Rettung der weltweiten Freiheit. Der Blick des russischen Fernsehens über den großen Teich ist jedes Mal wieder interessant.

Wenn das russische Fernsehen über die politische Woche in der USA berichtet, unterscheidet sich deren Sicht fundamental von dem, was man im deutschen Fernsehen gezeigt bekommt. Daher hat es fast schon Tradition, dass ich den Bericht der Amerika-Korrespondenten aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens übersetze.

Beginn der Übersetzung:

Joe Bidens überraschender Anti-Rekord

Joe Biden nähert sich dem 500. Tag seiner Präsidentschaft mit einem für die USA erstaunlichen Anti-Rekord: 39 Prozent Unterstützung. Keiner seiner Vorgänger war zu diesem für Amerika symbolträchtigen Zeitpunkt so unpopulär. Wie ein schlechter Schüler, der Tadel angesammelt hat, bereitet sich der Führer des Weißen Hauses auf den Herbst vor und wartet auf die Kongresswahlen im November. Anerkennung bekommt Biden nur an seiner Alma Mater. An der Universität von Delaware wird Biden, der den Mantel eines Magisters