In einer Rede am Samstagabend gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij seine bisher schlimmste Einschätzung der Lage der ukrainischen Streitkräfte in der östlichen Donbass-Region ab, in der Russland seit mindestens zwei Monaten seine Kräfte nach dem Einmarsch in das Land am 24. Februar konzentriert hat. Am Samstag war der 95. Tag des Konflikts.

Er beschrieb die Bedingungen dort als „unbeschreiblich schwierig“ und schlug damit einen für den ukrainischen Staatschef bemerkenswert pessimistischen und negativen Ton an, der stark darauf hindeutet, dass der Fall des Donbass – oder zumindest ganzer Regionen wie Luhansk – unmittelbar bevorstehen könnte. Er nannte mehrere intensive Kämpfe in Orten mit starker russischer Truppenpräsenz, darunter Sewerodonezk, Lyssytschansk, Bakhmut und Popasna. Insbesondere Sewerodonezk ist Schauplatz heftiger Straßenkämpfe aus nächster Nähe.

„Aber unsere Verteidigung hält stand“, versuchte Zelensky der Öffentlichkeit zu versichern. „Es ist unbeschreiblich schwierig dort. Und ich bin all jenen dankbar, die diesem Ansturm der Besatzer standhalten.“

Die AP beschreibt einige Fälle von „Nahkämpfen“:

Ukrainische Beamte der Region berichteten, dass die russischen Streitkräfte Sievierodonetsk „stürmten“, nachdem sie erfolglos versucht hatten, die Stadt einzukesseln. Die Kämpfe legten den Strom- und Mobilfunkdienst lahm, und ein humanitäres Hilfszentrum konnte wegen der Gefahr nicht arbeiten, sagte der Bürgermeister.

Zelensky prangerte in seiner Ansprache auch die „absolut sinnlosen, offen barbarischen Angriffe auf die Region Sumy“ an, bei denen es mindestens einen Toten und sieben Verletzte gab, von denen sich zwei in einem kritischen Zustand befinden, und sagte, dass weitere Mörser in der Nähe eines Kindergartens eingeschlagen seien.

„Das sind die Feinde, die sich die Russische Föderation ausgesucht hat“, fügte er hinzu. Damit forderte er den Westen und die führenden Politiker der Welt erneut auf, Russland offiziell als „terroristischen Staat“ zu bezeichnen – etwas, das die USA bisher abgelehnt haben, selbst nachdem Biden Russlands Vorgehen zuvor als „Völkermord“ bezeichnet hatte.

„Das ist fair und spiegelt die tägliche Realität wider, die die Besatzer in der Ukraine geschaffen haben und die sie gerne weiter nach Europa bringen wollen. Und das muss gesetzlich verankert werden“, sagte er.

In der Zwischenzeit hat die Regierung Biden signalisiert, dass sich die USA auf die Lieferung von Langstreckenraketensystemen an die ukrainischen Streitkräfte vorbereiten – eine wichtige Premiere, die eine erhebliche Eskalation darstellt. Doch angesichts der scheinbar stetigen Fortschritte Russlands im Donbass ist es wahrscheinlich zu spät, um das Blatt für die Ukrainer im Osten zu wenden.

Die Amerikaner wurden mit der ständigen Propaganda gefüttert, dass die Ukraine „gewinnt“. Tatsächlich hat Russland Lyman (ein wichtiges Logistikzentrum) eingenommen und die ukrainische Armee in Sievierodonetsk eingekesselt. Ich bin nicht pro-russisch. Ich bin pro-amerikanisch und halte mich an die Fakten.

Unmittelbar vor diesen jüngsten Äußerungen hatte der ukrainische Staatschef am Freitagabend geschworen, er werde sich jeglichen territorialen Zugeständnissen im Interesse eines Verhandlungsfriedens widersetzen – wie es eine kleine Handvoll westlicher Beamter gefordert hatte – und stattdessen erklärt, der Donbas werde „wieder ukrainisch“ sein.

„Wir schützen unser Land so, wie es unsere derzeitigen Verteidigungsressourcen erlauben“, sagte er laut einer Abschrift des Präsidialamts. „Wir tun alles, um sie zu erhöhen. Und wir werden sie erhöhen.“ All dies scheint jedoch die Öffentlichkeit und seine westlichen Unterstützer darauf vorzubereiten, sich in den kommenden Tagen und Wochen auf schlechte Nachrichten einzustellen. Wie wir am Freitag feststellten, hat sogar die Washington Post ihre Darstellung geändert und zum ersten Mal angedeutet, dass es für das ukrainische Militär schlechter aussieht als bisher angenommen.